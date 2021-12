Van ‘boosterprik’ tot ‘doopgids’: dit zijn de 15 mogelijke Woorden van het Jaar

Woordenboek Van Dale en de VRT hebben de 15 genomineerden voor ‘Woord van het Jaar’ bekendgemaakt. De oogst is, net als vorig jaar, behoorlijk gekleurd door het coronavirus, met woorden als ‘boosterprik’ en ‘deltavariant’. Het Vlaamse publiek kan de komende twee weken stemmen op hun favoriet.

Hieronder de woorden met hun definities:

boosterprik: herhaalde injectie van een vaccin ter versterking van de immuniteit tegen een besmettelijke ziekte, synoniem boosterinjectie, boostershot, boostervaccinatie

deltavariant: zeer besmettelijke, in 2021 dominante variant van het coronavirus, synoniem (verouderd) Indiase variant

doopgids: handleiding voor het organiseren van een studentendoop

doorbraakinfectie: virusinfectie bij iemand die volledig gevaccineerd is

friemelhaat: overgevoeligheid voor het friemelen van anderen

grotsyndroom: angstcomplex dat iemand ervaart die na langdurige isolatie weer kan deelnemen aan het sociale leven; leenvertaling van Engels cave syndrome

knaldrang: sterk verlangen om uit de bol te gaan

koalatest: taaltest voor kleuters

paaspauze: periode van strengere coronamaatregelen in België, rond de paastijd

pasjesmaatschappij: samenleving waarin een pasje moet worden getoond om aan activiteiten te kunnen deelnemen, m.n. in de coronacrisis

strooistep: achteloos achtergelaten deelstep

tegelwippen: tegels bij het huis vervangen door groen

tweedehandslucht: lucht in een slecht geventileerde ruimte, die al eens door iemand anders in- en uitgeademd is

verkeersvlecht: verkeerscomplex waarop de rijrichtingen elkaar even kruisen, als in een vlecht, waardoor auto’s in elke rijrichting maar voor één verkeerslicht hoeven te stoppen

vriendenerfenis: deel van de erfenis dat voordelig nagelaten kan worden aan een of meer goede vrienden of verre familieleden