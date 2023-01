Van de rechter mag Yvonne Coldeweijer moeder Hazes geen ‘gecremeerde kroket’ meer noemen (en dus doet heel Nederland het nu)

Als je brandschone longen wil, rook je geen twee pakjes per dag. Als je de fiscus niet op je dak wil, poch je niet in een podcast hardop met het feit dat je geen belastingen betaalt. En als je heel graag wil dat mensen een specifieke belediging aan jouw adres nooit meer herhalen, dan moet je er vooral niet te veel aandacht aan besteden - laat staan in een breed in de pers uitgesmeerde rechtszaak. Take notes, Rachel Hazes.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Yvonne Coldeweijer verliest rechtszaak van Rachel Hazes Waar? De rechtbank van Amsterdam Waarom is het opvallend? Yvonne (bekend van het juicekanaal ‘Life of Yvonne’) mag Rachel van de rechter specifiek niet meer ‘gecremeerde kroket’ noemen.

Yvonne Coldeweijer, de Nederlandse godmother van de juice, werd twee weken geleden voor de rechtbank gesleept door Rachel Hazes, de weduwe van zanger André Hazes. In eerste instantie was Hazes boos omdat Coldeweijer in een video beweerde dat zij een persoonlijke brief van haar zoon, André jr., aan zijn ex-vriendin naar de media had gelekt. Bovendien stelt Coldeweijer dat moeder en zoon al maandenlang geen contact meer hebben, omdat Rachel Hazes ‘narcistisch, manipulatief, knettergek en toxic’ is. Dat klopt niet, zegt Hazes, waarop ze Coldeweijer in kort geding voor de rechtbank daagde.

En terwijl ze dan toch bezig was met advocaten inhuren, liet Hazes in haar lijst met klachten nog opnemen dat ze het niet leuk vond dat Coldewijer haar soms eem ‘gecremeerde kroket’ noemde. ‘Het refereert naar de dood en dat wordt als pijnlijk ervaren’, volgens het kamp-Hazes. ‘Ik schaam me oprecht dat we het in de rechtbank over de betekenis van een ‘gecremeerde kroket’ moeten gaan hebben’, aldus Coldewijer.

Gisteren oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat Coldeweijer haar roddels onvoldoende kan bewijzen en de bewuste video (die intussen al meer dan 130.000 keer was bekeken) daarom moet verwijderen. Maar het meest opvallende aan het vonnis was ongetwijfeld het besluit dat ‘gecremeerde kroket’ ook geen passend bijnaampje is voor Rachel Hazes: van de rechter mag Coldeweijer niet meer met die term naar Hazes verwijzen, op straffe van een dwangsom.

Veel mensen reageerden verbijsterd op het feit dat je in Nederland kennelijk iemand geen ‘gecremeerde kroket’ mag noemen, en daar zelfs voor veroordeeld kan worden. ‘En te ver door gebakken bamischijf, mag dat wel?’, vroeg ene Patricia zich af op Facebook. En zo ging de lichtjes aangebrande bitterbal al snel aan het rollen bij onze noorderburen.

Gevolg van deze uitspraak: vanaf nu noemt iedereen behalve Yvonne Coldeweijer Rachel Hazes gecremeerde kroket #gecremeerdekroket — Miss Avocadorable 🥑👩🏼‍💼 (@EigenwijzeTine) 23 januari 2023

Het entertainmentprogramma ‘Shownieuws’ sloot de aflevering van gisteren gezellig af door met een schaal vleeskroketten in de studio rond te gaan. Een schermgezicht van ‘RTL Boulevard’ tweette: ‘In China mag je het uiterlijk van president Xi Jinping niet gekscherend met Winnie de Pooh vergelijken. In Nederland mag je het uiterlijk van Rachel Hazes niet gekscherend met een gecremeerde kroket vergelijken. Wat een waanzin dit.’ En de immer fijnbesnaarde Johan Derksen (die van de kaars, ja) noemde Hazes live op televisie een ‘trut’ zonder gevoel voor humor of incasseringsvermogen, wat sinds het kroketvonnis een behoorlijk gewaagde actie lijkt. ‘Dat wordt weer een rechtszaak’, werd er meteen schamper op gereageerd.

Op Twitter werd de term in no time hét trending topic in Nederland, inclusief memes en creatieve alternatieven.

Dilemma. Hoe moeten we Rachel Hazes dan nu noemen? #gecremeerdekroket — Kees Dorresteijn (@KeesvandeRadio) 23 januari 2023

#gecremeerdekroket in de snackbar bestel ik nu als volgt "doet u mij n broodje Rachel'... pic.twitter.com/IehgVVBwFu — Dominic A. Theuns (@DATheuns65) 23 januari 2023

Mag je een gecremeerde kroket nog wel een "Rachel Hazes" noemen of is dat ook grievend en beledigend voor de kroket?#gecremeerdekroket — Haags Gebrabbel (@HaagsGebrabbel) 23 januari 2023

Kortom: bij de Van Dale mogen ze op beide oren slapen, want hét woord van het jaar 2023 in Nederland is allang gevonden.