Van der Zijl is op haar best in de beschrijving van het hectische, schizofrene Amerika in de 19de eeuw

Vorig jaar schreef historica en succesauteur Annejet van der Zijl het Boekenweekgeschenk ‘Leon & Juliette’, over de Nederlandse zakenman Leon Herckenrath, die in Charleston, Louisiana, de jonge slavin Juliette vrijkoopt. Het verhaal verdween door de coronacrisis snel uit de aandacht, maar krijgt nu een tweede kans in haar nieuwe boek ‘Fortuna’s kinderen’, waar het het eerste deel van vormt.

Het tweede deel, ‘James & Virginie’, bevat de al even fascinerende geschiedenis van Virginie de Fremery, de oudste dochter van Leon en Juliette. Samen vertellen de verhalen de historie van een liberale familie die in de negentiende eeuw het geluk zoekt in Amerika.

De methode-Van der Zijl bestaat erin een sappig verhaal te maken van de kale feiten en het bronnenmateriaal. Zonder over de grens van het fabuleren te gaan wil ze haar personages tot leven brengen – de lezer moet het meevoelen, dat is de grondslag van haar succes. Maar hier lukt dat niet goed. De personages waar het om draait, de Herckenraths en de Fremery’s, blijven nogal schimmig. Wel maakt het boek nieuwsgierig naar wie die mensen werkelijk waren. Van der Zijl is op haar best in de beschrijving van het hectische, schizofrene Amerika in de negentiende eeuw. Die geschiedenis zet ze beknopt en levendig neer.