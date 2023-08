‘Van dit schamele vegetarische broodje wordt Greta Thunberg instant carnivoor’: welk eten op Pukkelpop is uw geld waard?

Hoort u dat, boven het gegil van tienermeisjes bij Billie Eilish en de kletterende waterval van witverlies bij Bazart? Het zijn de grommende magen van de Pukkelpop-bezoekers, want naast gedanst, gezopen, gemuild en gespouwd moet er ook gegeten worden. Maar waaraan geeft u uw zuurverdiende centen best uit? Wij kwam toevallig in het bezit van één of andere pensioenbonus – dankje, Siegfried! – en gingen een massa bonnen uitgeven in het Food Wood, dé place to be voor fijnproevers op PKP. Humo’s grote smaaktest!

Black Angus cheeseburger menu ★★★☆☆

Prijs: 6,5 bonnen oftewel 22,75 euro

Luxepaardjes als we zijn – we zijn de champagnefonteinen in de DPG-tower gewoon – gingen we meteen op zoek naar het duurste item van het hele Food Wood. Het Wood Grill-kraampje kwam met voorsprong als winnaar uit de bus, met op de kaart onder meer het Black Angus cheeseburgermenu voor 6,5 bon (22,75 euro) en het Grilled Steak menu voor 7,5 bon (26,25 euro). Of de rib uit uw lijf bij dat laatste ook boven de hete kolen belandt, blijft een mysterie, want wij kozen toch voor het cheeseburgermenu.

Beeld Joris Casaer

Geserveerd op een ordinaire plateau wordt ons naast die burger zelf, van exquise Black Angus-rund dus, ook een hoopje koolsla en een tiental zoete aardappelfrietjes met chipotlemayonaise voorgeschoteld. Behoorlijk sneu, zeker in de wetenschap dat je voor een gewone cheeseburger (zonder frietjes en slaatje) twee bonnen minder betaalt. Twee foodtickets voor wat koolsla en tien frietjes, dat is 7 euro uit uw portemonnee en kassa-kassa voor de eigenaars van de Wood Grill. Over de burger zelf waren de meningen ietwat verdeeld: ondergetekende smaakte die, maar onze fotograaf vond het maar ‘gewoontjes’. Sappig was het wel, en ook de talrijke jaloerse blikken van festivalgangers die verlangen naar iets appetijtelijker dan een droge Bicky Burger zijn een pluspunt.

Mushroom steak ★½☆☆☆

Prijs: 3 bonnen oftewel 10,5 euro

Beeld Joris Casaer

Vrees niet, vegetariërs, we zijn ook u niet vergeten na bovenstaande vleesorgie. Ook bij Wood Grill kunt u overigens terecht voor een Beyond Meat-burger, en op het hele festivalterrein zijn er heel wat vegetarische en vegan opties te vinden.

Een goeie evolutie, al zou zelfs Greta Thunberg cito presto carnivoor worden proefde ze van deze mushroom-steak. Kraampje Today’s special belooft een een ‘handgemaakt platbrood met gerookte en gekruide oesterzwam steak in gepofte kruidensaus op een bedje van bladsla, bestrooid met een friszure koolmelange’, in werkelijkheid krijgt u voor die dure woorden een flatbread gevuld met wat lijkt op versneden caoutchouc laarzen die al 10 festivalzomers lang meegaan.

Het brood zelf is lekker, dat wel, maar voor de rest vonden vooral de vliegen in onze bloedhete container deze mushroom steak een festijn.

Pizza margherita ★★★☆☆

Prijs: 4 bonnen oftewel 14 euro

Beeld Joris Casaer

Een festivalklassieker naast de stoofvlees-friet en de daarop volgende Cara-spouw: een simpele pizza. ‘25 cm!’, schept het bord op over de minimale doorsnede van de Italiaanse lekkernij, maar wij hebben levenservaring genoeg om te weten dat mannen niet zelden overdrijven met centimeters. Onze lasermeter lag helaas nog thuis, maar de ons overhandigde pizza was er volgens onze arendsblik één van behoorlijk formaat.

Smaakgewijs leek het alsof Salt Bae himself achter het kraampje stond om elk gebakken exemplaar te bestrooien met een rijkelijke portie zout. Jammer, want buiten de instant verhoogde kans op een afspraak bij de cardioloog viel de pizza best te pruimen, met een bodem zo dun als het socialistische gedachtegoed van Conner Rousseau. Flinterdun dus, zoals het een goede pizza betaamt.

Broodje porchetta ★★½☆☆

Prijs: 4 bonnen oftewel 14 euro

Beeld Joris Casaer

Een broodje met traaggegaard buikspek, daar zegt geen enkele zichzelf respecterende foodie nee tegen. De teleurstelling is dan ook groot wanneer we bij de eerste drie happen vooral een forse brok deeg weg te slikken krijgen. Het buikspek is een feest voor de smaakpapillen, maar die dikke homp brood errond is een domper van formaat. Het gezelschap in onze container was enthousiaster over dit broodje voor 4 bonnetjes (14 euro), maar zij moeten dan ook zien te overleven op de kruimels die backstage af en toe pardoes uit de baard van Zwangere Guy vallen en zijn volstrekt onbetrouwbaar. Matig!

Noedels met kip ★★★½☆

Prijs: 4,5 bonnen oftewel 15,75 euro

Beeld Joris Casaer

Save the best for last: op het vlak van prijs-kwaliteit kwamen de noedels met kip het best uit onze smaaktest. Voor 4,5 bonnetjes krijgt u een bordje noedels met heerlijk gemarineerde kip én nog drie stuks mini loempia’s erbovenop. Een verademing, maar misschien heeft het feit dat we na al die veelal vettige en vlezige gerechten iets luchtigers achter de kiezen kregen daar ook iets mee te maken. Enkel jammer van die zielige blaadjes sla en die kale stukjes komkommers die het schoteltje moesten opvullen. Een béétje originaliteit en moeite is voor 15,75 euro niet te veel gevraagd.