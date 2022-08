‘Van een glutenvrij dieet riskeer je net ziek te worden.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

8 Kandidaten uit ‘De Allerslimste mens ter wereld’: ‘Elke aflevering die ik overleef, doe ik een vreugdedansje’

In zijn jubileumseizoen – jaargang 20! – zoekt de hondspopulaire televisiequiz voor de tweede keer ‘De allerslimste mens ter wereld’. Wat wil dat zeggen? Voormalige winnaars, superieure kandidaten van het voorbije decennium én Jeroom nemen het tegen elkaar op. Op deze gewijde bladzijden blikken de grootste kanonnen terug en vooruit. ‘Ik kan mijn supporters alleen maar inprenten: bereid jullie voor op een gróte teleurstelling.’

Leven met het apenpokkenvirus: ‘Als je in de rij gaat staan voor een vaccin, zeg je eigenlijk: ik heb seks buiten mijn relatie’

Er zit een knik in de curve van het apenpokkenvirus: het aantal besmettingen neemt sinds een aantal weken af. En dat is maar goed ook, want er zijn veel te weinig vaccins in dit land. De getroffen doelgroep, mannen die seks hebben met mannen, blijft ongerust en bang, maar weinigen zijn bereid om hun levensstijl aan te passen, zo vertellen ze. ‘Seks is een recht.’

Professor Danny De Looze: ‘De industrie wakkert de hype van het glutenvrij dieet gretig aan, maar je riskeert er juist ziek van te worden’

De darm was lange tijd niet het meest sexy inwendige orgaan. Dat is echter veranderd: in de dikke darm bevindt zich namelijk een enorme verzameling bacteriën, het microbioom, waarvan men vermoedt dat ze een enorme impact hebben op onze gezondheid. Het heeft geleid tot de hoop dat de ontrafeling van het microbioom een revolutie zal betekenen voor de voedingswetenschap en de geneeskunde in het algemeen. We zouden bijna vergeten dat de darmen ook veel ellende veroorzaken, én de slijmerige zetel van één van de meest voorkomende kankers zijn.

Yahmina Becks, dochter van Dirk Draulans en Inge Becks: ‘Mijn vader is géén macho of alfamannetje, ik ken hem enkel als zorgzame papa’

‘Ik vind het heel moeilijk om te begrijpen dat niet iedereen leeft zoals wij: het is heel handig.’ De ideale wereld volgens Yahmina Becks (16), dochter van Dirk Draulans en Inge Becks. ‘Papa is soms heel onbuigzaam, maar dan moet hij dat ook kunnen verdragen van zijn dochter.’

Het verboden dagboek van een Russische soldaat aan de frontlijn: ‘Toen vlak naast mijn hoofd een granaat insloeg, wist ik: ik ga er alles aan doen om deze waanzin te stoppen’

‘Het vooruitzicht van een jarenlange gevangenisstraf spreekt me niet zo erg aan.’ Toch doet Russisch ex-militair Pavel Filatiyev (34) een dagboekje open over de gruwel aan het front.

‘Als je je fantasieën in bed kunt beleven, heb je minder ruzie met je buur of je baas’

‘We moeten elkaar voortdurend tot het leven verleiden.’ Deze en andere lessen voor een vrolijker en losbandiger leven geeft psychoanalytica Ariane Bazan. ‘De erotiserende blik van een man kan zo bevrijdend zijn, reddend zelfs.’

Mike Trésor: ‘Ik ben dankbaar dat ik er mag zijn: zonder de Rwandese genocide was er van mij geen sprake geweest’

Bij Anderlecht sloegen ze de deur naar het eerste elftal voor hem dicht, en nu maakt hij het mooie weer bij Racing Genk. Mike Trésor Ndayishimiye (23), zoon van een voormalig Burundees international en een aan de Rwandese genocide ontsnapte moeder, had een omweg via Nederland nodig om België van zijn voetbalkunsten te overtuigen. ‘Van jonge spelers verwacht men vaak dat ze jaknikken, maar ik denk graag eerst na. Ben ik dan ingewikkeld?’

De loopgravenoorlog tussen ouders en scholen: ‘Als een leerling problemen veroorzaakt, is de reactie van scholen vaak: weg, die problemen moeten weg!’

Ieder jaar krijgen in Vlaanderen 3.000 leerlingen te horen dat ze niet langer welkom zijn op hun school. Almaar vaker vechten ouders een uitsluiting aan, terwijl scholen en leraren de hakken in het zand zetten. ‘In sommige scholen is nérgens ruimte voor: niet om te reflecteren, niet om te begeleiden, niet om creatieve oplossingen te bedenken.’

Toekomstdenker Haroon Sheikh: ‘Het Westen denkt dat het een leidende rol zal blijven spelen, maar we zien niet dat er een nieuwe wereldorde ontstaat’

‘Wil je weten waar de macht zit, kijk dan naar het water,’ zegt filosoof en China-kenner Haroon Sheikh (42), die boven de Moerdijk weleens de Slimste Mens van Nederland wordt genoemd. ‘Wat zich op het water afspeelt, bepaalt de toekomst. En de komende eeuw is die van India en China.’

Muse-bassist Chris Wolstenholme: ‘Als ik Matt de rockster zie uithangen, moet ik toch vaak mijn lach inhouden’

Van alles wat Muse de voorbije vijftien jaar uitbracht, heeft ‘Will of the People’ – hun nieuwe, negende, uit sinds vrijdag – de lelijkste hoes en de beste songs. Humo sprak met Chris Wolstenholme: bassist, ex-alcoholist en het stille geweten van Muse.