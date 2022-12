Van goochelaar tot excentrieke YouTuber: hoe gaat het nu met de sterren van de Studio 100 Rewind Party in het Sportpaleis?

Weinig verkoopt anno 2022 beter dan nostalgie en dus komt Netflix met de ‘That ‘90s Show’, organiseert Frank Verstraeten meer ‘Zillion’-feesten, keert de Belgische band XINK terug en verkoopt Studio 100 drie Sportpaleizen uit met hun ‘Rewind Party'. Vanaf vanavond zullen tienduizenden volwassenen, kinderen zijn niet toegelaten, meebrullen met Spring, De Burgemeester, Piet Piraat en Baba Yega. Hoe is het na al die jaren met hen?

De Burgemeester / Kabouter Plop

Walter De Donder moet de komende drie avonden hard aan de bak, want hij vertolkt zowel burgemeester Modest in ‘Samson & Gert’ als kabouter Plop. Sinds 2011 is De Donder ook daadwerkelijk burgemeester in Affligem. De Donder had meer politieke ambities: hij mikte op het Vlaams en federaal parlement en stelde zich kandidaat om CD&V-voorzitter te worden, maar die pogingen waren tevergeefs.

Piet Piraat

Peter Van De Velde (55) speelde naast Piet Piraat in tal van televisiesseries, waaronder recentelijk nog de VTM-reeks ‘Fair Trade', maar was de voorbije jaren vooral actief in de spektakelmusicals van Studio 100. Hij speelde Priester Daens in ‘Daens', had een rol in ‘40-45' en zal ook te zien zijn in het nieuwe ‘Red Star Line’. Ondertussen heeft Piet Piraat ook het internet ontdekt, waar hij geregeld uit de bocht vliegt: hij verklapte details uit ‘Thuis’ op Instagram, mengde zich op Facebook in de wokediscussie na ‘De Tafel van Vier’ en linkte het overlijden van model Ghislaine Nuytten aan het coronavaccin. Schip Ahoy!

Spring

De cast van ‘Spring’ vloog verschillende richtingen uit: Jelle ‘Evert’ Cleymans stortte zich op radio, muziek en musicals, Damian ‘Xavier’ Corlazzoli stopte met acteren maar maakte nog muziek met onder meer Cleymans & Van Geel, Tinne Oltmans en Sandra Kim, Cara ‘Chantal’ Van der Auwera presenteert programma’s over klassieke muziek op Klara. Kobe Van Herwegen, alias David, werd een goochelaar, en Zohra Aït-Fath, alias Maggy, werd dj. Timo ‘Jo’ Descamps probeerde het te maken in Hollywood, maar probeert nu opnieuw een muziekcarrière in België te lanceren. Anneleen ‘Katrijn’ Liegéois trok zich volledige terug uit het publieke leven, maar HLN ontdekte dat ze tegenwoordig vanuit verre buitenlanden enigszins excentrieke YouTube-video's maakt.

Alberto Vermicelli en Eugène Van Leemhuyzen

Gert Verhulst mag zijn hondje Samson dan in de steek hebben gelaten, Walter Baele en Koen Crucke gingen mee met het nieuwe baasje Marie. Naast Van Leemhuyzen speelde Baele de voorbij jaren nog meer licht hysterische typetjes én imitaties, die hij opvoert in cultuurcentra. Crucke stond vaak in het theater met muzikale programma's en ontpopte zich als schrijver: hij bracht twee boeken uit en schreef waarschijnlijk ook zelf hard aan zijn uitgebreide en bijzonder lovende Wikipediapagina, waar typeringen als ‘wereldklasse’ en ‘bijzonder populair’ niet worden geschuwd.

Baba Yega

In 2016 won de dansgroep met vijf gemaskerde mannen de talentenshow ‘Belgium's Got Talent’, in 2018 kocht Studio 100 de groep. Twee jaar geleden gingen de maskers van de groep plots af, maar vier van de onthulde dansers bleken niet uit de orginele bezetting te komen. Achter de schermen werd geruzied over geld en ego's, voor de schermen werd de groep simpelweg ‘Baba Yega 2.0' gedoopt. Choreograaf Sinerjey Meyfroodt was sinds het begin aan boord en trouwde ondertussen met K3-tje Marthe.