Van Kurt Cobain tot Amy Winehouse en Freddie Mercury: zo zouden overleden sterren er nu uitzien

John Lennon, Janis Joplin, Heath Ledger, Lady Diana, Kurt Cobain, ... Het lijstje beroemdheden dat te vroeg is gestorven is eindeloos. Met behulp van AI-technologie heeft de Turkse fotograaf Alper Yesiltas enkele van hen digitaal teruggebracht in het project ‘As If Nothing Happened’. Niet zoals we hen kenden toen ze het tijdelijke voor het eeuwige verruilden, maar zoals de beroemdheden er vandaag zouden uitzien.

Heath Ledger

Gestorven op 28-jarige leeftijd op 22 januari 2008.

Beeld Alper Yesiltas

Freddie Mercury

Gestorven op 45-jarige leeftijd op 24 november 1991.

Beeld Alper Yesiltas/ Redferns

Lady Diana

Gestorven op 36-jarige leeftijd op 31 augustus 1997.

Beeld Alper Yesiltas/ EPA

Elvis Presley

Gestorven op 42-jarige leeftijd op 16 augustus 1977

Beeld Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images/ Alper Yesiltas

Aaliyah

Gestorven op 22-jarige leeftijd op 25 augustus 2001.

Beeld Alper Yesiltas/Sal Idriss/Redferns

Amy Winehouse

Gestorven op 27-jarige leeftijd op 23 juli 2011.

Beeld Alper Yesiltas/ REUTERS

Paul Walker

Gestorven op 40-jarige leeftijd op 30 november 2013.

Beeld Alper Yesiltas/ Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures

George Harrison

Gestorven op 58-jarige leeftijd op 29 november 2001.

Beeld Alper Yesiltas/ CAMERA PRESS/Clive Arrowsmith

Jimi Hendrix

Gestorven op 27-jarige leeftijd op 18 september 1970.

Beeld Alper Yesiltas/ AFP

Michael Jackson

Gestorven op 50-jarige leeftijd op 25 juni 2009.

Beeld Alper Yesiltas/ Justin Sullivan/Getty Images

John Lennon

Gestorven op 40-jarige leeftijd op 8 december 1980.

Beeld Alper Yesiltas/ AP

Bruce Lee

Gestorven op 32-jarige leeftijd op 20 juli 1973.

Beeld Reporters/Capital Pictures/ Alper Yesiltas

Tupac Shakur

Gestorven op 25-jarige leeftijd op 13 september 1996.

Beeld Alper Yesiltas/ Raymond Boyd/Getty Images)

Janis Joplin

Gestorven op 27-jarige leeftijd op 4 oktober 1970.

Beeld Alper Yesiltas / RV

Kurt Cobain

Gestorven op 27-jarige leeftijd op 5 april 1994.