Van mannen in badjas tot slaapzakprintjes: dit zijn de heersende trends op Pukkelpop

Een festival dat zowel Slipknot, Sean Paul, Charlotte De Witte, Joost als Heideroosjes programmeert mag zichzelf eclectisch noemen en trekt dan ook een even divers publiek aan. Geen betere plek dan deze smeltkroes van identiteiten en subculturen om dé trends van het moment te spotten.

De eighties

Onze Man tekende het eerder al op: de nineties zijn helemaal terug, getuige een festivalwei vol in zwart fluweel en ijzeren kettingen gedrapeerde gothics. Op dag vier van Pukkelpop reist het aanwezige publiek nog een stukje verder terug in de tijd, met hysterische slaapzakprintjes, flodderige hemdjes en fluo everywhere. Jawel, ook de jaren 80 lijken een gigantische comeback te maken, wellicht in navolging van het succes van ‘Stranger Things’ en het feit dat ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush iedereen en z’n moeder al drie maanden lang 27 keer per dag door de strot wordt geduwd. Haal die plastic oorbellen en epauletten dus maar boven: het kan weer!

Beeld Thomas Sweertvaegher

De oldskool festivalganger

Je herkent hem aan de obligate arm vol stoffen bandjes die getuigen van ettelijke jaren festivalervaring, meestal gecombineerd met cargo pants (bij voorkeur in camouflageprint), een hanenkam óf mullet óf door de ratten aangevreten dreadlocks en een mouwloos jeansvestje met twee dozijn pins en patches. Is van het type: go hard or go home. Voor hem hoort al die ‘beleving’ niet thuis op een festival - met je apérohoek en je skatepark en je vegan burgers. Spot je meestal niet voor twee uur in de namiddag, nadat hij eindelijk uit zijn legertent is gekropen en z’n tanden met een vers blik Cara heeft gepoetst.

Beeld Thomas Sweertvaegher

De fashionista’s en -sto’s

Zien en gezien worden is meestal het adagium bij festivals als WECANDANCE en Tomorrowland, terwijl Pukkelpop van oudsher eerder geassocieerd wordt met gescheurde jeansbroeken en stinkende jezussandalen. Althans, zo was het in onze herinnering, want anno 2022 zie je ook in Kiewit naast de afgetrapte combat boots een opvallend aantal pastelkleurige slippers, sneeuwwitte Stan Smiths en hier en daar zelfs tien centimeter hoge sleehakken. (Dankzij de houten vloeren die de helft van de weide beslaan, kan de hippe festivalganger tegenwoordig zelfs dát riskeren zonder gevaar op een dubbele enkelbreuk.) Vooral in de omgeving van de Dance Hall, Boiler Room en de diverse cocktail- en loungeplekjes kan je deze wannabe influencers in het wild spotten, inclusief glittertattoos, plastic broeken en ingewikkelde knooptopjes.

Beeld Thomas Sweertvaegher

De badjas

Misschien ligt het aan de set van Marc Rebillet gisteravond, misschien is er na ‘Friends’ en Kate Bush ook een revival gaande van het in Vlaanderen ooit wereldberoemde ‘Who took my badjas’-reclamespotje, misschien is de gemiddelde festivalganger op dag vier gewoon te laveloos om esthetiek nog boven comfort te stellen. In elk geval: ook de badjas spotten we meermaals op de weide in Kiewit, van stijlvolle zijden kimono tot pluizig roze exemplaar. Doe er vooral uw voordeel mee.

Beeld Thomas Sweertvaegher