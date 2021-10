Van noodtoestand tot mondmaskers: dit ligt vanavond op tafel bij het vervroegde Overlegcomité

Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept het Overlegcomité vandaag vervroegd samen over de onrustwekkende coronacijfers. De mondmaskerplicht wordt zo goed als zeker opnieuw verstrengd en de federale regering wil ook de coronapas op meer plaatsen inzetten. Om de maatregelen wettelijk te verankeren, zal de noodtoestand uitgeroepen worden.

Het Overlegcomité, met daarin de topministers van de federale regering en de regio’s, zou normaal vrijdag samenkomen. Op vraag van de federale regering werd de vergadering vervroegd naar vandaag. Officieel om geen kostbare tijd te verliezen nu de epidemie opnieuw aan snelheid wint. Maar er speelt nog een tweede reden.

Noodtoestand

Eind augustus raakte de langverwachte federale pandemiewet eindelijk rond. De regering wil die gebruiken als wettelijke basis voor de nieuwe coronamaatregelen die afgeklopt zullen worden door het Overlegcomité. Maar om de pandemiewet te activeren, moet eerst een epidemische noodtoestand afgekondigd worden, die drie maanden van kracht blijft. Het parlement moet die noodtoestand bevestigen. Ook daarom wil men niet wachten tot vrijdag.

‘De activatie van de pandemiewet zal op het Overlegcomité besproken worden,’ bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Mondmaskers

Het federale kernkabinet – de premier en de vicepremiers – kwam gisteravond al samen om te bekijken welke maatregelen nodig zijn. Mondmaskers zullen zo goed als zeker weer op meer plaatsen verplicht worden, zoals in warenhuizen of bij de bakker. Vanuit het coronacommissariaat klinkt het dat het mondmasker misschien het best in alle publieke gebouwen verplicht zou worden.

Telewerk

Het Overlegcomité zal wellicht telewerk opnieuw sterk aanbevelen. Dat moet ervoor zorgen dat besmette mensen minder contacten hebben, en het virus minder snel kunnen doorgeven. Een verplichting voor telewerk komt er niet, en ook beperkingen op sociale contacten liggen niet op tafel.

Coronapas

Daarnaast wil minister Frank Vandenbroucke (Vooruit), met steun van coronacommissaris Pedro Facon, dat het Covid Safe Ticket (CST) sneller ingezet kan worden. De socialist wil de coronapas verplichten voor bijeenkomsten vanaf 50 personen. Vandenbroucke vindt bovendien dat iedere organisator die het CST wil gebruiken, dat moet kunnen, zelfs als er minder dan 50 personen samenkomen.

Die voorstellen zijn een doorn in het oog van de Vlaamse regering. In Vlaanderen is het CST pas nodig vanaf 500 personen, en in discotheken. Een uitbreiding naar kleine evenementen en de horeca ligt gevoelig in de Vlaamse regering. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is het Covid Safe Ticket vooral een middel om de vaccinatiegraad te verhogen. Maar in Vlaanderen ligt die al boven de 90 procent voor de volwassen bevolking.

Horeca Vlaanderen houdt wel al rekening met een uitbreiding van de coronapas naar de cafés en restaurants. Als de situatie verslechtert, kan het CST vanaf 1 november binnen gebruikt worden, stelt de organisatie.

Het Overlegcomité zal vandaag digitaal worden gehouden, onder meer omdat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) momenteel in Dubai verblijft voor de wereldtentoonstelling.

(DM)