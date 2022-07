‘Van onenightstands werd ik zelfzeker, want dan is er alléén de lust en alléén de seks’: 7 bekentenissen die we leerden uit de 7 Hoofdzonden

Op tijd en stond te biecht gaan, leert u het een en ander over uw medemens. Nu de zomer ons met zondelijke gevoelens overspoelt, bundelden we zeven geheimen die dankzij de 7 Hoofdzonden onthuld werden: ‘Ongetwijfeld heb ik fouten begaan, zoals dronken achter het stuur zitten. Maar ook op mijn fouten ben ik trots.’

Jennifer Heylen: ‘Ik ben niet 100 procent straight, maar ook niet 100 procent gay. Ik fladder overal tussen’

Wie niet blij wordt in het gezelschap van Jennifer Heylen begint waarschijnlijk ook te mopperen wanneer de bomen ’t weer eens op een onstuimig bloesemen zetten, of wanneer een Fransman tegen de Rode Duivels een penalty mist. De actrice fungeerde als peper in de poep in het recentste ‘De slimste mens’-seizoen, schitterde in ‘Glad ijs’ op Streamz en acteerde in de laatste films van Adil & Bilall en Jeroen Perceval. Proberen om níét verliefd te zuchten tijdens een allesomvattend 7 Hoofdzonden-gesprek met haar, is vechten tegen de bierkaai.

Radja Nainggolan: ‘Ik mag me morgen lazarus zuipen: overmorgen sta ik er weer. Mijn lichaam is gemaakt voor deze levensstijl’

Na zestien jaar in Italië keerde Radja Nainggolan vorige zomer terug naar Antwerpen. Een half leven nadat hij er vertrok. Een half leven van klinkt het niet dan botst het, van snelle auto’s en onweerstaanbare drang. Humo zette ’s lands kleurrijkste voetballer in de biechtstoel. ‘Ongetwijfeld heb ik fouten begaan, zoals dronken achter het stuur zitten. Maar ook op mijn fouten ben ik trots.’

Ella Leyers: ‘Stel je voor dat we helemaal niet gulzig of ijdel of onkuis waren: hoe saai zou het leven dán zijn!’

Ella Leyers, de slimste sidekick van ‘De ideale wereld’, zal vanaf het najaar Jan Jaap van der Wal vervangen als host van het satireprogramma. De actrice voegt zo een nieuw hoofdstuk toe aan haar carrière, die pas echt van de grond kwam toen u haar in 2015 in Humo’s Pop Poll koos als de vrouw die u het liefst uit de kleren wilde zien gaan. En ze deed dat ook gewoon, want La Leyers heeft niet alleen ongelofelijke ogen en een prachtlijf, maar ook jaloersmakend veel lef. Tussendoor ging ze te biecht voor haar 7 Hoofdzonden: ‘Ach, iemand die zijn vrouw bedriegt, is vaak ook maar een verliefd kalf dat even het sterrenstof in de ogen heeft gekregen’.

Lidewij Nuitten (‘We Are Family’): ‘Als ik ‘anale seks’ hoor, gaat er in mijn hoofd al meteen een alarmbelletje af’

VRT-reporter Lidewij Nuitten (30) dacht dat ze voor haar nieuwe documentairereeks ‘We Are Family’ op zoek ging naar haar stamboom, tot ze zich realiseerde dat ze liever contact zocht met twee uit het oog verloren takken: haar broers, met wie ze een jeugd lang littekens heeft verzameld. En of ze daar stilaan niet iets aan wilde doen. Rijkelijk laat, maar goed: traagheid is nu eenmaal één van de 7 Hoofdzonden. ‘Had je mij vroeger gevraagd of ik nooit meer seks wilde of nooit meer frieten, dan stond hier nu een kleintje met mammoetsaus.’

Boris Vanseveren (‘Een goed jaar’): ‘Vreemdgaan is één van de grootste fouten die ik heb gemaakt’

Onder de weelderigste wenkbrauwen van Gent blinken een stel kijkers waar heel Vlaanderen van gaat zwijmelen. Evengoed spreekt er tristesse uit: geen wonder dat Boris Van Severen sinds prachtrollen in ‘Belgica’ en ‘GR5’ almaar hotter wordt. In de nieuwe Streamz-reeks ‘Een goed jaar’ kruipt hij in de huid van kleine oplichter Lenny, die Hitlers persoonlijke wijnvoorraad wil verpatsen. Van Severen heeft ervaring als dief – hij stal zomaar het hart van Frances Lefebure – dus dringt een biecht zich op: de 7 Hoofdzonden!

Daphne Wellens (‘F*** You Very, Very Much’): ‘Van onenightstands werd ik zelfzeker, want dan is er alléén de lust en alléén de seks’

In ‘F*** You Very, Very Much’, de heerlijke reeks over twijfelende dertigers op Play4, is het personage van Daphne Wellens wel érg onderhevig aan de zwaartekracht: Violet verliest zich in een affaire, slobbert elke fles witte wijn in haar nabijheid ongenadig leeg en lijkt vergeten hoe ze eerlijk kan zijn tegen haar twee hartsvriendinnen. Vinkt Wellens zelf ook zo vlot de hoofdzonden af? Op onderzoek!

Yemi Oduwale (‘Dertigers’ en ‘Thuis’): ‘Een relatie is geen experiment: ik laat mijn ouders niet met elke onenightstand kennismaken’

De pirouette zit niet in élk basispakket genen. Voor de principieel stijve hark, gezegend met het gevoel voor ritme van een bokkig nijlpaard en dus een zonevreemd lichaam op elke dansvloer, is ‘Dancing with the Stars’ op Play4 een ontdekkingsreis. Men ziet er uit hun natuurlijke habitat ontvoerde BV’s uitmuntend wervelen, dwarrelen en zwieren. In de afvallingsrace ontkennen ze elke week weer de zwaartekracht, en lijken ze tussen droom en daad nooit een kribbige, weinig wendbare heup aan te treffen. Eén van die vlinders op de vloer is Yemi Oduwale, die op dansloze dagen Elias speelt in ‘Dertigers’ en Dries in ‘Thuis’.

