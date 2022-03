Van satire naar realiteit: Mannen willen ‘leuke, mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw’ opvangen

Wanneer satire wordt ingehaald door de werkelijkheid is het tijd om je vragen te beginnen stellen bij de mensheid. En helaas lijkt het moment aangebroken: vorige week werd er in een sketch van ‘De Ideale Wereld' nog gelachen met mannen die misbruik maken van kwetsbare Oekraïense vrouwen, in Zelzate was het echt zo ver. Andy de Schipper is de beheerder van de Facebookgroep ‘Steun Oekraïne’ en vertelde bij Radio 2 de over de verontrustende verzoeken die hij in zijn mailbox kreeg: ‘graag zou ik een leuke, mooie, intelligente en verzorgde Oekraïense vrouw opvangen.’

Gelukkig is er ook positief nieuws: Andy de Schipper gaat absoluut niet in op zulke berichten: ‘Je spoort werkelijk voor geen meter dat dit ook nog maar in je gedachten opkomt, om onze organisatie als datingbureau te gebruiken en gematcht te worden met vrouwen die nog maar net de dood zijn ontvlucht en waarvan de man zijn leven aan het geven is aan het front. Daarvoor ben je bij ons aan het verkeerde adres.’