Van wapens verkopen aan Rusland tot Vlaams Belang adviseren: Kris Küster, de man die alles gefikst krijgt

Wapens verkopen aan Rusland, hengelen naar militaire miljoenencontracten, onlinenieuws manipuleren: lobbyist Kris Küster kent de kortste weg. Küster is een man uit de entourage van VB-topman Filip Dewinter, en hij maakte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken attent op de vaardigheden van Dotan Peltz, een Israëlische software-ingenieur met een lange staat van dienst in cybermanipulatie. Een portret van een fixer die van vele markten thuis is.

Op donderdag 16 november 2017 mailt Kris Küster naar de secretaresse van Freddy Versluys, CEO van het wapen- en ruimtevaartbedrijf OIP Sensor Systems in Oudenaarde. Küster, een zelfstandige wapenlobbyist die optreedt voor Elbit Systems, het Israëlische moederbedrijf van OIP, laat weten dat hij van Versluys groen licht heeft gekregen voor een bedrijfsbezoek in het gezelschap van Filip Dewinter, volksvertegenwoordiger van Vlaams Belang. Na overleg prikken de secretaresse en Küster een geschikte datum.

Op vrijdagochtend 24 november 2017 maken vier mensen hun opwachting in Oudenaarde: Filip Dewinter, senator Anke Van dermeersch (VB), Kris Küster en Vincent Van Akeleyen, een kennis van Küster. ‘Een kennismaking met de specifieke problematiek van een defensiebedrijf in Vlaanderen,’ zo omschrijft Versluys het bezoek tegen Humo.

Een bron, die niet bij naam wil worden genoemd, is duidelijk over wat de politici komen bekijken: ‘Het ging om de Sentinel PS-001, een 360 gradencamera die zowel ’s nachts als overdag alles registreert wat zich in een straal van 12 kilometer bevindt – een geweldige tool voor tanks, pantservoertuigen, militaire schepen en vliegtuigen. Het camerasysteem was net ontwikkeld en klaar voor productie. OIP had een bestelling gekregen, maar de Vlaamse overheid had de export verboden. OIP vroeg zich af hoe het het verbod kon omzeilen. Het plan was de camera’s te verkopen vanuit het Waalse landsgedeelte, waar de controle op de export van wapens minder streng is. OIP zou een Waals bedrijf opzetten.’

Wat daarna gebeurt, is in november vorig jaar al in Humo beschreven: Filip Dewinter loopt zich in 2018 het vuur uit de sloffen voor Andrei Nazarov, de organisator van het Yalta International Economic Forum, een groots opgezet evenement dat sinds de inname van de Krim elk jaar met de steun van de Russische president Vladimir Poetin wordt georganiseerd om de economie weer op gang te brengen. Geen enkele inspanning is Dewinter te veel: hij organiseert in Brussel en Wenen voorbereidende vergaderingen voor het forum. Hij probeert in Brussel een lobbykantoor te openen om de relatie tussen de Europese Unie en de Krim op te krikken, en tussendoor pendelt hij naar Rusland en bemiddelt hij via de Russische ambassade voor Vlaamse zakenlieden die dromen van een nieuwe afzetmarkt. Wat hij zelf niet kan regelen, laat hij over aan lobbyist Kris Küster en ere-Vlaams volksvertegenwoordiger Frank Creyelman, de meest vooruitgeschoven pion van Vlaams Belang op het Russische schaakbord. Maar al dat labeur is dus voor één man, Andrei Nazarov. ‘Nazarov,’ zegt Kris Küster tegen Humo, ‘is achter de schermen de patron van Gazprom.’

‘Nazarov,’ zegt de anonieme bron, ‘is de sponsor van Vlaams Belang.’

Dat laatste zou weleens kunnen kloppen. Begin februari 2023 brengt het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), een groep internationale onderzoeksjournalisten, op basis van duizenden gelekte mails uit dat het Russische parlement jarenlang een netwerk van extreemrechtse politici en zakenlui uit de Europese Unie heeft onderhouden. In ruil moesten die de Krim-agenda van Moskou promoten. De spin in het web was Sargis Mirzakhanian, een parlementaire medewerker die in 2018 ook aanwezig was op de vergadering in Wenen waar Filip Dewinter heeft gesproken. Humo beschikt over een foto die dat bewijst. Minstens even cruciaal in het netwerk is Andrei Nazarov, intussen premier van de republiek Basjkirostan. Een medewerker van Nazarovs bouwbedrijf betaalde de honoraria van de Europese politici, volgens het OCCRP. Het is te zeggen: het onderzoekscollectief beschikt over mails waarin financiële afspraken worden gemaakt, niet over het bewijs van betaling. Het is helder: Vlaams Belang heeft jarenlang deel uitgemaakt van een door het Kremlin gesponsorde extreemrechtse internationale.

Of Vlaams Belang ook wapens naar Rusland bracht, liet Humo enkele maanden geleden in het midden. Wat vaststaat, is dat wapenhandelaars onder aanvoering van Dewinter, Creyelman en Küster contact opnamen met Nazarov. Tegenover Humo verklaarden ze dat de onderhandelingen niets hadden opgeleverd. Maar het is zeer de vraag of ook OIP met lege handen is achtergebleven. De bron van Humo is stellig: ‘De Sentinel PS-001-camera is via India aan Rusland verkocht. Dat is niet vanuit OIP Oudenaarde gebeurd, maar vanuit het Waalse zusterbedrijf in Doornik, OIP Land Systems.’

Begin 2019 onderging Sabiex International een naamsverandering: voortaan heette het Waalse bedrijf OIP Land Systems. Freddy Versluys, gedelegeerd bestuurder, verklaart dat OIP Land Systems, in tegenstelling tot OIP Sensor Systems in Oudenaarde, nooit zaken heeft gedaan met India. ‘En ik heb zeker geen wapens aan Rusland verkocht.’

Kris Küster spreekt in een eerste reactie wél van een deal tussen OIP Land Systems en India. In een later telefoongesprek komt hij daarop terug: ‘Ik heb me vergist.’

Opmerkelijk is wel dat Kris Küster in april 2019 naar het International Economic Forum vertrekt nadat hij een juichende mail heeft verstuurd: hij heeft eindelijk het materieel dat de Russen nodig hebben. Humo beschikt over dat mailverkeer.

Op vrijdag 8 maart 2019 had Kris Küster een medewerker van OIP om meer uitleg verzocht over het Sentinel PS-001-camerasysteem. Op maandag 11 maart kreeg hij antwoord: ‘Het systeem werd ontwikkeld voor situational awareness-doeleinden rondom militaire voertuigen.’ Het is al verwerkt in twee pantservoertuigen, meldt de medewerker, de BvS10 en de Pandur. Er lopen gesprekken voor andere militaire voertuigen en er is een samenwerking met vliegtuigbouwer Fokker.

Enkele uren later stuurde Kris Küster de juichende mail: ‘Voilà, de ontbrekende schakel voor Ruski (sic)’. De geadresseerde is Vincent Van Akeleyen, maar die weet niets van een deal met de Ruski, zegt hij: ‘De ontbrekende schakel heb ik nooit gekend. Ik weet alleen dat ik Kris Küster in Jalta amper heb gezien: hij was de hele tijd in overleg.’

Kris Küster heeft nooit wapens aan de Russen verkocht, zegt hij nu.

Filip Dewinter en Andrei Nazarov (midden), de huidige premier van Basjkirostan, op het International Economic Forum in Jalta: ‘Nazarov is de sponsor van Vlaams Belang.’ Beeld HUMO

GROENTE EN FRUIT

De welbespraakte en charmante Antwerpenaar Kris Küster, zoon van oud-weerman Georges Küster, woont al een jaar of zeven in Hongarije. Hij beschikt niet over een diploma, maar dat weerhoudt hem er niet van bedrijvig te zijn in de meest uiteenlopende sectoren. Begin jaren 90 duikt hij op als fruitverkoper op de militaire luchthaven in Melsbroek. Oud-kolonel Willem Rouquart: ‘Op een dag stond hij plotseling voor me en hij gaf me een kaartje: ‘Kris Küster, vertegenwoordiger in groente en fruit’. Hij leverde fruitkorven en organiseerde tombola’s. Daarna heb ik hem niet meer gezien, tot hij in 2000 lid werd van Seviratus Aureus.’

Seviratus Aureus is Latijn voor ‘het gouden zestal’, een bescheiden verwijzing naar de zes stichtende leden van een club voor militairen, ex-militairen, politici, academici en zakenlui. Seviratus Aureus brengt alle partijen bijeen die betrokken zijn bij de miljoenencontracten van het ministerie van Defensie. Maar noem het geen lobbyclub, want dan steigert drijvende kracht Rouquart.

WILLEM ROUQUART «Wij zijn een platform waar Defensie in gesprek gaat met de industrie, de politiek en de academische wereld. Dat betekent niet dat bij ons contracten aan de toog worden getekend, zo werkt het niet.»

De eerste jaren bij Seviratus Aureus is Kris Küster steevast in het gezelschap van Luc Sevenhans. Die zetelt tot 2009 voor Vlaams Belang in de parlementaire commissie Defensie, daarna gaat hij naar de N-VA. Hij heeft informatie uit eerste hand over de aan- en verkoop van militair tuig en is bereid die te delen.

LUC SEVENHANS «Je beschikt over informatie, maar je mag ook niet te veel delen: het is een subtiel spel. Met Kris Küster heb ik het altijd goed kunnen vinden. Hij heeft een netwerk over de hele wereld: hij kan partijen bij elkaar brengen.»

Kris Küster wordt lid van de raad van bestuur van Seviratus Aureus. Zijn netwerk is groot. Als helikopterpiloot en lobbyist voor de groep Eurocopter verkeert hij in de hoogste sferen van de luchtmacht. Op de maandelijkse Drink van de Vriendschap van de Antwerpse provinciecommandant is hij stipt op het appel en hij is ook de vaste sponsor van het jaarlijkse lenteconcert. De voormalige Antwerpse provinciecommandant Paul Haccuria: ‘Kris Küster gaat er prat op dat hij in exclusieve kringen vertoeft. Op onze drinks vertelde hij graag over de parlementsleden en de generaals die hij persoonlijk kent. Hij citeerde uit gesprekken met hooggeplaatsten om af te toetsen of ik hetzelfde dacht over strategische kwesties. Soms kwam hij ook met dingen af waarvan ik niet op de hoogte was.’

Oud-kolonel Willem Rouquart: 'Küster stond te dicht bij Rusland en onderhield te nauwe banden met Vlaams Belang. Daarom is hij uit onze raad van bestuur gezet.' Beeld Serviratuaureus

In 2007 begint Kris Küster met zijn vaste zakenpartner Patrick Van Passel, erelid van Seviratus Aureus, aan een grootse onderneming: ze kopen voor 2,3 miljoen euro de voormalige toren van architect Renaat Braem in Boom. Het duo wil van het sociale woningblok een landmark maken, de Flash Design Tower, met riante flats van waaruit je bij goed weer het Atomium in Brussel en zelfs de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen kunt zien. In 2011 krijgt de vernieuwde toren de eretitel Vastgoedproject van het Jaar. Generaals van het Belgische leger verdringen zich om in het restaurant van de toren, met panoramisch uitzicht, een vorkje te prikken, maar het gebouw raakt nooit afgewerkt. In 2014, als de helft van de flats nog in ruwbouwstaat verkeert, gaan de projectontwikkelaars failliet. De bewoners, die diep in de beugel hebben getast voor de luxelofts, moeten emmers aanslepen om het lekkende water in de bouwval op te vangen. Eén van hen, Bruno De Gryze, zegt in een interview met Het Nieuwsblad: ‘Bij een hevige storm is het alarm afgegaan omdat de toren heen en weer zwenkte.’

In 2021 wordt de toren om veiligheidsredenen ontruimd. De eigenaars strijden al jaren tevergeefs om een schadeloosstelling door de curator of de bank. De Flash Design Tower heet tegenwoordig ‘de schande van Boom’.

‘Laat me met rust,’ zegt Patrick Van Passel als hij Humo aan de lijn krijgt. Kris Küster spreekt wel.

KRIS KÜSTER «Die zaak heeft me veel geld gekost.»

Hilde De Boever, de curator van het faillissement, denkt daar anders over. ‘Er was niets meer te vinden in de vennootschap,’ zegt ze. ‘Alle activa waren verdwenen en de vennoten waren naar het buitenland verhuisd.’

Patrick Van Passel woont sindsdien officieel in Spanje, Kris Küster in Hongarije. ‘Omdat ik met een Hongaarse ben getrouwd,’ zegt hij.

‘Omdat hij op de vlucht is voor zijn schuldeisers,’ zeggen anderen.

Küster is het daar niet mee eens: ‘Er zijn geen schuldeisers, en al zeker geen bedrijven.’

Het is niet het enige faillissement van Kris Küster, al speelt hij het meestal slim: hij laat zijn noodlijdende bedrijven op tijd over aan Piet Lautenbach, een man die grossiert in faillissementen en onvindbaar is voor de curator. Zelfs de advocaat van Lautenbach, Ilse Buyst, weet al lang niet meer waar hij uithangt. ‘In Afrika, hebben ze me verteld. Maar Afrika is groot.’ De suggestie dat Lautenbach in het verleden weleens geld zou hebben aangenomen om een faillissement over te nemen, weerlegt Buyst niet. ‘Laat ik me voorzichtig uitdrukken: hij ziet er in elk geval niet uit als een zaakvoerder.’

Lautenbach reageert niet op een oproep van Humo via Facebook.

Lautenbach is bijvoorbeeld ook de redder in nood als de vennootschap Flash Consultancy op de fles gaat. Flash Consultancy is een duobaan voor Kris Küster en oud-generaal Frédéric Van Dingenen. Van Dingenen, ex-kabinetschef van André Flahaut, is in 2008 genoemd als kandidaat-stafchef van het Belgische leger. Hij haalt het hoogste militaire ambt niet omdat er een compromitterend dossier over hem circuleert met foto’s van zijn ‘liederlijke levenswandel’, schrijft De Morgen.

Begin 2010 gaat Van Dingenen met pensioen, daarna vervelt hij zoals zoveel gepensioneerde officieren tot consultant: hij lobbyt voor de veiligheids- en defensie-industrie, samen met Kris Küster. ‘Küster en ik werkten op een andere manier,’ zegt Van Dingenen. ‘Ik ben een militair, ik pak het graag gedisciplineerd en weloverwogen aan. Küster handelde zonder plan. Ik herinner me niet dat we één deal hebben gesloten. Toen ik in mei 2014 ben vertrokken, is hij er ook mee opgehouden.’

In 2018 treedt Küster tegen zijn gewoonte in uit de schaduw als lobbyist voor Elbit Systems. De Belgische defensie heeft een bestelling ter waarde van 226 miljoen euro voor vier langeafstandsdrones geplaatst bij het Amerikaanse defensiebedrijf General Atomics, maar de gunning is niet correct verlopen, meent Küster, die drones van Elbit wil verkopen. Hij benadert Groen en laat weten dat ook oud-kolonel Richard Marchal een bezwarend dossier aan de MR heeft bezorgd.

‘Wat Küster er niet bij vertelde,’ zegt een medewerker van Groen, ‘was dat hij voor Elbit optrad, en die kolonel ook. Daar zijn we pas later achter gekomen.’

RICHARD MARCHAL «Ik werkte voor OIP, Küster voor Elbit: hij was de link met Israël.»

VB-politicus Frank Creyelman (vooraan) en de Russische parlementaire medewerker Sargis Mirzakhanian in Wenen: VB heeft jarenlang deel uitgemaakt van een door het Kremlin gesponsorde extreemrechtse internationale. Beeld HUMO

WITTE VLOOT

Een andere opgemerkte demarche doet Kris Küster eind 2019, als Defensie besluit de zogenoemde witte vloot te leasen van de Luxemburgse groep Luxaviation. In ruil voor 124,5 miljoen euro zullen de leden van het koningshuis, de ministers van de federale regering en andere hoogwaardigheidsbekleders zich de komende twaalf jaar verplaatsen met twee Falcon 7X-toestellen. Küster vindt het maar niets. Hij heeft gelobbyd voor een concurrerend bedrijf, de Vlaamse FlyingGroup van Bernard Van Milders, en besluit in actie te komen.

Küster klaagt aan dat, jazeker, de Russen achter Luxaviation zitten: ‘Het lijkt me niet de bedoeling dat je met legeraankopen crimineel geld witwast. Dat is wel gebeurd in dit dossier. De Russische eigenaars van Luxaviation, die zich verschuilen achter schermvennootschappen, hebben een offerte laten maken die 27 procent lager lag dan die van de andere mededingers. 27 procent! Dat kan niet, hè. Ik heb dat ook bij Luc Roelandts aangekaart, een generaal van de aankoopdienst, maar die zei dat hij in de eerste plaats naar de prijs kijkt.’

‘Ik heb een stevig dossier overgemaakt aan Steven Creyelman, voorzitter van de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen (een subcommissie van de commissie Defensie, red.), met de bedoeling dat het politieke tractie zou krijgen. Steven heeft het dossier aan de BBI bezorgd, maar daar is niets mee gebeurd. In dit land gebeuren soms vreemde dingen.’

Heel wat argumenten van Küster zijn juist. Onderzoek van het internationale journalistencollectief OCCRP, dat laatst in De Tijd is verschenen, wijst uit dat de CEO van Luxaviation is verbonden met liefst negentig vennootschappen waarachter Russische zakenlieden schuilgaan. Bovendien is een derde van de aandelen van Luxaviation in Chinese handen. De Raad van State zal zich eind dit jaar in beroep over de zaak uitspreken.

Maar de vraag is of FlyingGroup, waarvoor Kris Küster zich breed maakt, een zoveel netter alternatief is. De naam van één van de aandeelhouders staat in de Paradise Papers, een verzameling van dertien miljoen gelekte documenten over belastingontwijking. ‘En,’ zegt Luc Olivier, sales director bij Luxaviation, ‘u weet toch ook wie die grote hangar op de luchthaven van Deurne heeft gebouwd? De familie Ibragimov.’

Wijlen Alijan Ibragimov was één van de drie Kazachse zakenlieden die opdoken in de internationale corruptieaffaire van Kazachgate. Het is een publiek geheim dat het trio een rechtstreekse lijn met het Kremlin had.

BERNARD VAN MILDERS «De zonen van Alijan Ibragimov zijn de eigenaars van een loods in Deurne. Ze hebben drie privévliegtuigen: ze vonden het interessant om hier een pied-à-terre te hebben. Maar dat zijn geen Russen, hè: ze hebben allemaal een Belgisch paspoort.»

En dan is er nog de affaire rond Fly4Health, die de onafhankelijke nieuwssite EUobserver in 2019 uitbrengt. Onder het voorwendsel dat welgestelde Russen werden ingevlogen om in Brussel de best mogelijke medische zorg te genieten, heeft op de luchthaven van Deurne jarenlang een witwasoperatie van olie, diamant en medicijnen plaatsgevonden: de Russische goederen kregen in Deurne een Belgisch label, daarna werden ze overgevlogen naar de Verenigde Staten.

VAN MILDERS «Fly4Health was de zaak van Ibragimov.»

KRIS KÜSTER «De familie Ibragimov ken ik niet. Dat zijn klanten van Bernard Van Milders.»

HUMO Verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet?

KÜSTER «Ik verzet me tegen het idee dat de prijs bepalend is voor een overheidsaanbesteding: dat leidt tot witwaspraktijken. Over de firma van Bernard spreek ik me niet uit. Die heb ik niet gescreend.»

Kris Küster heeft gelobbyd voor de FlyingGroup in Deurne, waar de Kazach en Kremlin-man Alijan Ibragimov een loods had. Beeld Photo News

POETIN-MANNEN

Eind april 2019 komt Kris Küster in zwaar weer bij Seviratus Aureus. Isabelle Storme, de ontslagnemende voorzitter van de club, krijgt een foto van het International Economic Forum in Jalta. Daarop staan Vlaams Parlementslid Frank Creyelman (VB), Kris Küster en Vincent Van Akeleyen afgebeeld, die op de Krim een interview geven.

‘Op de foto droeg Kris een speldje van Seviratus Aureus,’ zegt Storme. ‘Dat stoorde me wel, met het International Economic Forum wilden wij niet geassocieerd worden. Maar Kris heeft zich verontschuldigd. Hij zei dat het speldje buiten zijn wil om op zijn jasje was blijven zitten. Oké, voor mij was het incident gesloten.’

Dat was het niet voor Willem Rouquart en de nieuwe voorzitter van Seviratus Aureus.

WILLEM ROUQUART «We hebben verscheidene gesprekken met Kris gevoerd, maar de slotsom was dat we hem niet in onze raad van bestuur konden handhaven. Hij bleef wel lid.»

Rouquart haalt twee redenen aan voor de verwijdering van Küster uit de raad van bestuur: hij staat te dicht bij Rusland en hij onderhoudt te nauwe banden met Vlaams Belang.

ROUQUART «De staf van Defensie liet ons weten dat er iets niet klopte, wat Kris Küster en Rusland betreft. En ook N-VA’ers in onze vereniging stuurden signalen uit. Kris zelf maakte geen geheim van zijn Russische activiteit: hij werkte voor een aan Gazprom verwant bedrijf.»

Met ‘de staf van Defensie’ doelt Rouquart ook op de militaire inlichtingendienst ADIV. Die had Kris Küster al langer in het vizier. Hij zou wapenbeurzen in Moskou bezocht hebben.

KÜSTER «Ik heb geen wapenbeurs in Moskou bezocht.»

Met ‘signalen van N-VA’ers’ doelt Rouquart op de wenk die Theo Francken (N-VA) als staatssecretaris voor Asiel en Migratie aan partijgenoten gaf: ‘Trek je terug uit Seviratus Aureus!’ Francken, zelf geen lid van de militaire club, bevestigt dat tegenover Humo.

THEO FRANCKEN «Ik heb gewaarschuwd voor figuren die banden onderhielden met de Russen en de Chinezen, Kris Küster en Vincent Van Akeleyen, mannetjes uit de entourage van Filip Dewinter. Ik zat er niet ver naast, toch? In militaire kringen bestaan weinig geheimen.»

VINCENT VAN AKELEYEN «Ik heb alleen Russen en Chinezen leren kennen via Filip Dewinter en Frank Creyelman.»

KÜSTER «In 2019 wilde ik zakendoen in Rusland, ja. Dat was niet in 2023: je moet alles in het juiste tijdskader zien.»

ROUQUART «We hebben nagekeken wie Kris Küster in de loop der jaren als genodigden naar Seviratus had meegebracht. Frank Creyelman één keer, en Filip Dewinter wilde hij meebrengen, maar dat hebben we tegengehouden. ‘Er zijn grenzen,’ hebben we gezegd.»

VAN AKELEYEN «Creyelman is meer dan één keer naar Seviratus Aureus gegaan, en ik nog vaker. Dat gebeurde telkens op uitnodiging van Küster.»

Willem Rouquart is geschrokken, zegt hij, hoe hecht de relatie van Küster met sommige leden van Vlaams Belang is.

ROUQUART «Op een bepaald moment hebben de voorzitter en ik Kris terechtgewezen. Dat nam hij niet. ‘Jullie weten niet met wie je te doen hebt,’ zei hij. En hij haalde een kaartje uit zijn zak: ‘Kris Küster, adviseur van Steven Creyelman (VB), voorzitter van de bijzondere commissie Legeraankopen en -verkopen’. Dat was link. Creyelman is voorzitter van die commissie, maar hij blijft wel lid van een extreme partij. Zo’n verwevenheid kan niet bij Seviratus Aureus. Dat is slecht voor ons imago. Maar Kris zag het probleem niet. ‘Vergeet niet dat Vlaams Belang binnenkort de grootste partij van het land is,’ zei hij. ‘Je kunt daar maar beter rekening mee houden.’»

Kris Küster minimaliseert zijn verwijdering uit de raad van bestuur van Seviratus Aureus: sinds hij in Hongarije woont, heeft hij geen tijd meer om alle evenementen bij te wonen. Het verhaal van het kaartje wuift hij weg. En adviseur van Steven Creyelman? Nee, dat is hij niet.

KÜSTER «Ik ken veel politici bij alle partijen, maar ik heb nooit een ledenkaart gehad, ook niet van Vlaams Belang. Mijn relatie met Filip Dewinter is iets anders: mijn moeder was de directrice van de school waar de dochters van Dewinter gestudeerd hebben. Dat is héél lang geleden.»

Vincent Van Akeleyen, Frank Creyelman en Kris Küster worden geinterviewd in Jalta: ‘Küster maakte er geen geheim van dat hij werkte voor een aan Gazprom verwant bedrijf. Beeld HUMO

Georges Naeyaert, stichtend lid van Seviratus Aureus, sust: ‘Kris is een zakenman. Hij gaat waar hij business kan doen. De ene keer is dat in Rusland, de andere keer in Oekraïne. Voor Seviratus Aureus was dat ingewikkeld, maar voor Kris was het niet meer dan logisch dat hij contacten onderhield met Frank en Steven Creyelman, van wie iedereen weet: dat zijn Poetin-mannen.’

Steven Creyelman weigert met Humo te communiceren. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne spreekt hij zich publiekelijk uit tegen Vladimir Poetin. Maar Humo publiceerde november vorig jaar een foto van Creyelman uit 2018 waarop hij, als medewerker van Filip Dewinter en Anke Van dermeersch, een vergadering in Brussel bijwoont ter voorbereiding van het International Economic Forum in Jalta. Sinds 2019 is hij volksvertegenwoordiger. Zijn broer Frank Creyelman weigert ook elke communicatie.

Gert Van Mol, eigenaar van de satirische website ’t Scheldt, gaat met Kris Küster en Frank Creyelmanop zoek naar gaten in de Russische markt: ‘Iets met verf voor onderzeeërs.’ Beeld ID/ Jan Van der Perre

RUSSISCHE DUIKBOTEN

In het mailverkeer waarover Humo beschikt, duikt vanaf 2018 een andere opmerkelijke naam op: Gert Van Mol. Van Mol neemt in dat jaar de satirische website ’t Scheldt over, die een rechtstreekse link met Vlaams Belang heeft – de huidige verantwoordelijk uitgever is een VB’er, John Wolf. Van Mol neemt ook Vincent Van Akeleyen in dienst bij zijn bedrijf Groep G. Samen met Kris Küster en Frank Creyelman gaat Groep G op zoek naar de gaten in de Russische markt. En die zijn erg divers. Zo is er een mail van Kris Küster waarin hij Gert Van Mol, Frank Creyelman en Vincent Van Akeleyen laat weten dat hij bereid is gedurende twee jaar ‘het unieke verkooprecht (…) voor het grondgebied Rusland’ te delen voor twee verfproducten, Licocyl en Limar Steel Primer van het bedrijf Limar van Jean-Paul Lippens. Küster wil offertes opmaken met ‘de juiste marges voor iedereen’.

KÜSTER «Het voorstel was in de eerste plaats gericht aan Frank Creyelman: hij heeft ons in Rusland geïntroduceerd. Het was logisch dat hij de eerste keuze had.»

GERT VAN MOL «Het was verf voor Russische onderzeeërs, als ik me niet vergis.»

JEAN-PAUL LIPPENS (erelid Seviratus Aureus) «Kris Küster en ik hebben verf ontwikkeld die schepen beschermt tegen de aangroei van algen. Een revolutionair product voor jachten en tankers.»

KÜSTER «Een goed corrosiewerend product.»

LIPPENS «Het product werkt perfect zolang een schip in beweging is. Maar als het stilligt, groeien er weer algen op. Het is dus niets geworden: ik heb niet één liter verf aan Rusland geleverd.»

HUMO Maar dat was wel het plan?

LIPPENS «Küster had contacten in Rusland, zei hij. Hij heeft ooit de naam van Gazprom genoemd.»

In 2018 komt het leven van Gert Van Mol in een stroomversnelling. Niet alleen koopt hij de satirische website ’t Scheldt, hij gaat ook over de tongen omdat hij als digitaal adviseur van CD&V gesjoemeld zou hebben: hij wordt ervan beschuldigd voor Facebook duizenden CD&V-fans te hebben geronseld in India. De partij heeft het over ‘een fout’, Van Mol over ‘een scherp afgestelde campagne’. Hij ontkent nog altijd alles: ‘Het verhaal van de likes die we bij Indiase click farms zouden hebben gekocht, is bullshit.’

Van Mol knapt met Groep G wel meer digitale klussen op. Eén van zijn klanten is Pauwels Sauzen. Een bron zegt: ‘Pauwels Sauzen had een probleem: als je hun naam op Google ingaf, zag je meteen verwijzingen naar gevallen van sociale onrust in het bedrijf. Die wilden ze weg. De medewerkers van Van Mol hebben ze weggegoogeld, maar het heeft veel moeite gekost.’

Van Mol bevestigt de campagne voor Pauwels Sauzen.

VAN MOL «Maar van dat weggoogelen klopt niets. Wij deden andere dingen.»

Oud-medewerkers bevestigen tegenover Humo de versie van de bron: de artikelen over stakingen en werkonderbrekingen moesten naar de achtergrond.

De bron: ‘Kris Küster kreeg het verhaal van het moeizame weggoogelen ook te horen. Hij lachte erom. Hij noemde Van Mol een amateur. Hij kende een professional die op het internet alles naar zijn hand kon zetten met hacking, desinformatie, manipulatie... álles. Een Israëli: Dotan Peltz.’

VAN MOL «Een Israëlisch bedrijf heeft me hulp aangeboden. Maar dat was niet voor mijn werk met Pauwels Sauzen, wel voor de toestand met CD&V. Ik heb er niets mee gedaan.»

De Israëlische IT’er Dotan Peltz (foto) mailt Kris Küster een offerte door om VB te helpen bij een campagne. Kostprijs: 130.000 euro voor vier maanden. Beeld Instagram

Is software-ingenieur Dotan Peltz een professional van het internet? Dat is, als je de internationale pers erop naslaat, een understatement. In 2015 bericht de Amerikaanse nieuwssite BuzzFeed op basis van één miljoen gelekte mails dat het Israëlische defensiebedrijf Nice Systems vijf jaar lang heeft samengewerkt met het Italiaanse defensiebedrijf Hacking Team. Beide behoren tot een beperkt kransje internationale bedrijven die beveiligingssoftware leveren aan staten. Hacking Team wordt er wel van verdacht ook software te leveren aan staten die minderheden en dissidenten vervolgen.

Uit de vele mails blijkt dat Nice Systems en Hacking Team hebben onderhandeld om samen te werken in minstens vijf landen: Oeganda, Mexico, Finland, Colombia en Israël. In Oeganda, waar lgbtq-activisten worden opgejaagd, zijn bewijzen van hoogtechnologische malware gevonden. Regeringen, noteert BuzzFeed, zijn in staat ‘de telefoons van iedereen in het land te besmetten, mails te monitoren, toetsaanslagen te registreren en te snuffelen in telefoons, camera’s en microfoons’. Het artikel opent met de expliciete vermelding van de naam van Dotan Peltz, verkoopdirecteur van Nice Systems, die mailt over ‘een opportuniteit in Afrika’.

In 2015 wordt Nice Systems overgenomen door Elbit Systems, het Israëlische bedrijf waar Kris Küster jarenlang voor lobbyt. De cyberpoot van Elbit krijgt de naam Cyberbit, en Dotan Peltz wordt er directeur. Maar ook dat bedrijf komt in opspraak. In 2017 onthult het Canadese onderzoeksinstituut Citizen Lab dat Cyberbit op dezelfde markt opereert als de Israëlische NSO Groep, die achter het Pegasus-schandaal zit. Bij Pegasus worden niet alleen mensenrechtenactivisten, dissidenten en journalisten geviseerd, maar ook staatshoofden zoals de Franse president Emmanuel Macron en de toenmalige Belgische premier Charles Michel. Het verschil is: NSO Groep breekt binnen in mobiele telefoons, Cyberbit in computers, ‘zonder dat de oorsprong van de operatie op te sporen is’. De Ethiopische regering heeft volgens Citizen Lab tientallen individuen bespioneerd. Maar er zijn ook aanwijzingen dat spyware is gebruikt in landen met autoritaire en corrupte leiders zoals ‘Nigeria, de Filipijnen, Rwanda, Oezbekistan en Zambia’.

In 2017 verkast Dotan Peltz naar Italië: hij gaat voor het Italiaanse bedrijf SIO SpA werken. Als hij daar weg is, breekt de pleuris uit. Het Italiaanse gerecht stopt de samenwerking met het bedrijf wegens ernstige tekortkomingen. De CEO van SIO spreekt op de Italiaanse openbare omroep RAI over malware, spyware, virussen en trojans in wettelijk verband.

Maar terug naar België, naar 2018. Kris Küster brengt Dotan Peltz aan bij Vlaams Belang. De bron: ‘Dat was niet vanzelfsprekend: Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, wordt goed afgeschermd. Steven Creyelman heeft Kris Küster bij de voorzitter geïntroduceerd om te praten over de verkiezingen: misschien kon Dotan Peltz iets betekenen voor de partij.’

Kris Küster geeft toe dat hij Van Grieken heeft gesproken in het bijzijn van Steven Creyelman, maar: ‘Dat was geen introductie: ik ken Tom Van Grieken al langer.’

Tom Van Grieken antwoordt via mail: ‘Ik heb meneer Küster één keer ontmoet.’ Die ontmoeting vond inderdaad plaats in het gezelschap van Steven Creyelman.

Küster noemt Dotan Peltz zijn vaste aanspreekpunt bij IAI, het Israëlische defensiebedrijf waar hij momenteel voor werkt.

VB-voorzitter Tom Van Grieken (midden) en VB-parlementslid Steven Creyelman (rechts): ‘Creyelman heeft Küster geïntroduceerd om te praten over de verkiezingen.’ Beeld BELGA

KÜSTER «Maar ik zie echt niet in waarmee hij Vlaams Belang zou kunnen helpen. Cybertechnologie? Nee, absoluut niet.»

Dat laatste valt te betwijfelen. Humo beschikt over een mail van Dotan Peltz, op dat moment vicepresident Global Sales van het Israëlische veiligheidsbedrijf Athena, met een prijsofferte voor een samenwerking. De mail is gericht aan Kris Küster. Dit is de mail, zo letterlijk mogelijk uit het Engels vertaald:

‘Hallo Kris,

Bedankt voor de kans!

We raden de ontwikkeling van een paar geoptimaliseerde digitale assets aan voor de naam van de klant, waaronder:

1. Een persoonlijke website met een blog

2. Socialemediaprofielen

3. Een video

Voorts zullen we ook bestaande positieve artikelen naar boven duwen om de negatieve artikelen van de eerste pagina van Google.be te verdringen.

Op basis van onze analyse is er vooral nood aan een campagne in het Vlaams. We zien geen onmiddellijke noodzaak voor een parallelle campagne in het Frans. Laat me weten als je daar anders over denkt.

Ruwe orde van grootte: 130.000 euro voor een campagne van 4 maanden.

Om de campagne te verlengen, bedragen de maandelijkse kosten 32.500 euro. Als de klant voor meer dan zes maanden vooruitbestelt, kunnen we agressiever zijn in de prijszetting.

Zodra we het over alles eens zijn, zullen we een formeel voorstel doen.

Laat weten wat je ervan denkt.

Bedankt,

Dotan Peltz.’

Tom Van Grieken ontkent dat er een voorstel was om samen te werken met Dotan Peltz. ‘Er is een korte presentatie gegeven die niet nuttig was voor onze partij.’

Opmerkelijk is de datum die Van Grieken geeft voor de ontmoeting met Kris Küster en Steven Creyelman. ‘De eenmalige vergadering vond plaats op 19 februari 2020. Voordien wist ik niet van het bestaan van Küster en Peltz. Aangezien het vlug bleek dat de inhoud van de presentatie nutteloos was voor onze partij, hebben we daar geen gevolg aan gegeven. Het eenmalige contact stopte daar ook. Vlaams Belang heeft nooit samengewerkt met Dotan Peltz.’

Tom Van Grieken dateert de vergadering met Creyelman en Küster dus op 19 februari 2020. Dat is vreemd. De mail van Dotan Peltz waarover Humo beschikt, is anderhalf jaar vroeger verstuurd, op 12 oktober 2018.

Voor de federale verkiezingen in mei 2019 krijgt Steven Creyelman de derde plaats op de lijst van Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen. Het Laatste Nieuws heeft het over ‘een grote verrassing’. Maar hij ontgoochelt niet: hij verzamelt meer dan tienduizend voorkeurstemmen. De verkiezingen zijn een onwaarschijnlijk succes voor de hele partij. De Standaard schrijft: ‘De winst verrast niet, wel de schaal ervan.’ Vlaams Belang verdrievoudigt zijn score voor het Vlaams Parlement, de driekoppige fractie in de Kamer wordt zes keer groter.

Wakkere waarnemers kijken voor een verklaring ook naar de sociale media waarop Vlaams Belang hoog heeft ingezet: 385.000 euro voor Facebook-advertenties, ongeveer evenveel als alle andere partijen samen.

Des te merkwaardiger is de score van Tom Vandendriessche (VB) voor het Europees Parlement. Tot voor de verkiezingen werkt Vandendriessche achter de schermen. Hij geeft geen eurocent aan Facebook uit, hij voert amper campagne en toch haalt de Bruggeling als eerste opvolger op de Europese lijst zomaar eventjes 68.000 voorkeurstemmen. De Krant van West-Vlaanderen noemt hem achteraf ‘de politicus die niemand kent’.

‘U hoeft achter die score geen Russische bots of gekonkel van Cambridge Analytica te zoeken,’ zegt Tom Vandendriessche. ‘Verkiezingen win je met een boodschap, niet met een medium.’

TOM VAN GRIEKEN «De verklaring moet u aan de kiezers vragen. Zij geven voorkeurstemmen aan de kandidaten en niemand anders. Wij geloven immers in de geldigheid van de stembusuitslag. U niet? Daarnaast was Tom Vandendriessche eerste opvolger, wat een zeer zichtbare plek is op een verkiezingslijst.»

De tweede effectieve kandidaat op de Europese lijst van Vlaams Belang, Patsy Vatlet, de penningmeester van de partij, staat haar plaats af: Vandendriessche wordt Europarlementslid. In de twee volgende jaren gaat voor hem een fortuin naar Facebook-advertenties: 161.000 euro. Zijn Facebook-pagina krijgt meer volgers dan die van Conner Rousseau (Vooruit) of Alexander De Croo (Open VLD). Maar nog altijd kennen weinigen hem. ‘Tom wie?’ vraagt Het Laatste Nieuws.

In het najaar van 2019 speelt Vandendriessche nog een keer op de verrassing. Er verschijnt een foto van hem waarop hij de Indiase premier Narendra Modi de hand drukt. De Standaard kopt: ‘Wat doet Vlaams Belang bij Indiase premier?’ Blijkt dat Vandendriessche in het gezelschap van dertig andere Europarlementsleden, vooral van uiterst rechtse signatuur, bij de hindoe-nationalistische premier is uitgenodigd door organisaties die ‘in verband worden gebracht met 265 valse nieuwssites in 65 landen’. Vandendriessche kent Dotan Peltz niet, zegt hij.

VB’er Tom Vandendriessche, ‘de politicus die niemand kent’, schudt de Indiase premier Narendra Modi de hand. Hij is uitgenodigd door organisaties die links hebben ‘met 265 valse nieuwssites’. Beeld Twitter

FRIET IN BOEDAPEST

Intussen is er heet nieuws uit Hongarije. Gert Van Mol bakt daar sinds kort Belgische frietjes in een tent genaamd Lucky’s Belgian Fries. Het plan was oorspronkelijk om een keten in China te beginnen, Van Mol is daarvoor zelfs naar ginder gevlogen, maar uiteindelijk leek het hem beter de markt in Boedapest te veroveren. ‘Boedapest was de beste plek in Europa, dat heeft doorgedreven dataonderzoek uitgewezen.’

HUMO Is het toeval dat u nu dicht bij Kris Küster vertoeft?

VAN MOL «Ik heb dit project niet dankzij Kris Küster kunnen opzetten, als u dat bedoelt. Ik heb ’m wel gevraagd of zijn zoon niet voor ons wilde komen werken. Dat is niet doorgegaan.»

KÜSTER «Gert heeft me gepolst. Hongarije is een prima land om te ondernemen, als je de weg kent. Hij heeft voor zijn frituur een prima locatie gekozen: ik heb er vorige week nog een frietje gestoken, het marcheert goed.»

De laatste keer dat Humo Kris Küster aan de lijn krijgt, heeft hij een lunchafspraak met Dotan Peltz.

KÜSTER «Hij staat hier voor me. Zal ik hem de groeten doen?»

Helaas, Dotan Peltz was niet bereikbaar voor commentaar.