Vanavond op tv: afscheid van Dieter Coppens en zijn vrienden, ongeziene televisie van eigen bodem en een iconische tornado

‘Down the road’ (slot)

Het einde van de reis voor Dieter Coppens en zijn vrienden nadert en daar komen heel wat emoties bij kijken. Na hun primitieve nacht in de jungle heeft de groep wel wat luxe verdiend, dus trekken ze over het water naar het zuiden van Thailand voor de laatste nachten in een villa op het strand. Als kers op de taart wacht hen nog een grote uitdaging.

Om 20.40 op één

‘Big shot’

John Stamos speelt in ‘Big Shot’ een basketbalcoach die na jaren werken met professionals ineens met een meisjesteam in een middelbare school aan de slag moet. Marvyn Korn (Stamos) is in het tweede seizoen vastberaden om zijn meiden op sportzender ESPN te krijgen en rekruteert daarom een controversiële speler uit het beachvolleybal: een natuurtalent met een temperament. Origineel was het eerste seizoen van deze familiereeks niet, wel innemend, ontroerend en hartverwarmend – ‘op zijn beste momenten doet ‘Big Shot’ aan ‘Ted Lasso’ denken,’ aldus Onze Man.

Nu op Disney+

‘Roomies’

Alles aan ‘Roomies’, de nieuwe jongerenserie die sinds donderdag loopt op VRT MAX en vanavond debuteert op één, is bijzonder. De sfeer van Brussel, die je nu eens écht proeft. De cast, die voor het eerst net zo gekleurd is als onze hoofdstad. De hoofdpersonages, die in dit coming-of-ageverhaal lesbisch zijn, en in het geval van Bibi (Ahlaam Teghadouini) ook met een Marokkaanse achtergrond. Maar daar wordt in ‘Roomies’ met geen woord over gerept, Teghadouini: ‘Dat vond ik geweldig.’

Om 22.15 op één

‘Murder in the Valleys’

Deze nieuwe true-crime documentaire onderzoekt de 22 jaar oude veroordeling van David Morris voor moord. Morris, een bouwvakker met een strafblad werd als de schuldige van de Clydach-moorden aangewezen, maar dan duikt er een nieuwe getuige met andere informatie op. De politie beslist daarop om de zaak weer te openen.

Om 23.00 op Canvas

‘Twister’

De actieklassieker van Jan De Bont over windhozen die sneller van richting veranderen dan het economiebeleid van de Britse premier Lizz Truss. Jo Harding (Helen Hunt) en haar man Bill zitten middenin een relationale crisis, wanneer die letterlijk naar de achtergrond wordt geblazen door een twister, de zwaarste storm die ooit door de staat raasde. Het team vindt ondanks de moeilijkheden toch verenigde krachten - verrassing - en gaat het natuurgeweld te lijf.

Om 20.35 op VTM 4

