Vanavond op tv: IJskoude rillingen met Pennywise, een remake van Sofia Coppola en pratende hormoonmonsters

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘It Chapter Two’

De kleine Georgie die tijdens een plensbui een babbeltje slaat met de zich in een rioolgat schuilhoudende Pennywise: zelden een verontrustender tafereel gezien dan de openingsscène uit ‘It’. In het 27 jaar later spelende ‘Chapter Two’, waarin de volwassen geworden leden van de Losers’ Club opnieuw de confrontatie aangaan met hun demon, zit opnieuw zo’n ijskoude rillingen verwekkende scène: de dialoog tussen de clown en het meisje onder de zittribune. U kijkt deze film dus beter niét als er binnenkort nog een uitstap naar het circus op de planning staat.

Om 20.35 uur op Play4

‘De klimaatverkenner’

Ook al waarschuwt de wetenschap dat de zeespiegel met ettelijke meters zal stijgen, toch blijft Nederland huizen bouwen onder zeeniveau. Maar wat als het echt misloopt? ‘De klimaatverkenner’ zoekt en vindt een plan B in Noorwegen.

Om 20.25 uur op NPO 3

Beeld Courtesy of Netflix

‘Big Mouth' - seizoen 6

‘Sex Education’, ‘Euphoria’, de recente remake ‘Heartbreak High’: aan series over de seksuele ontluiking van tieners geen gebrek. Maar ‘Big Mouth’ benadert dit hot topic al sinds 2017 op een verrassende, hilarische en ronduit unieke manier: met een animatiereeks waarbij jongens en meisjes seksadvies krijgen van pratende hormonenmonsters. Het zesde seizoen van deze geile topreeks (#89 in Humo’s 100 Beste Series) legt de focus op familie: bemoeizieke ouders, zwangerschappen en DNA-tests met verrassende resultaten.

Nu op Netflix

‘The Beguiled’

Sofia Coppola regisseerde deze remake van de Clint Eastwood-film uit 1971, over een gewonde soldaat (Colin Farrell) die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog onderdak krijgt in een meisjesschool in vijandelijk gebied. Dromerig, visueel verrukkelijk en prima geacteerd, hoewel een deel van het origineel verloren gaat.

Om 22.15 op Canvas

Beeld BBC/The Forge/Matt Squire

‘Rules of the Game’

Deze vierdelige Britse miniserie gebruikt de techniek van een moordmysterie om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen het licht te houden. Maxine Peake speelt Sam, die al sinds haar zestiende aan de slag is bij een familiebedrijf dat sportkleding verkoopt. Sam is al haar hele leven bevriend met de zonen van de oprichter, al betekent dat niet dat het zo’n gezellige, veilige werkplek is als het op het eerste gezicht lijkt- en zeker niet voor vrouwen. Dan duikt er bovendien ineens een dood lichaam op in de foyer, op de vooravond van de beursgang van het bedrijf.

Om 23.18 op NPO 2

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids