VanMoof’ers over hun elektrische fiets: ‘Binnen afzienbare tijd is mijn fiets voor de vuilbak’

Door het faillissement van het Nederlandse VanMoof weten heel wat eigenaars nu niet meer wat gedaan met hun blitse e-bike. Ook Belgen zitten met vragen. ‘Wat als er geen wisselstukken meer zijn?’

Riadh Bahri: ‘Fiets is binnen afzienbare tijd voor de vuilbak’

Riadh Bahri. Beeld Stijn Wils

‘De meeste elektrische fietsen vind ik niet zo aangenaam om naar te kijken,’ zegt VRT-journalist Riadh Bahri, die zo’n drie jaar geleden een VanMoof kocht. Het strakke design van de fiets trok hem wel aan. ‘Ik zocht een e-bike omdat ik graag met de fiets naar het werk ga. Maar in Brussel zijn er veel hellingen en ik had geen zin om bezweet op het werk te komen.’

Na wat surfen op het internet besloot Bahri voor een VanMoof te gaan. Omdat het Nederlandse bedrijf, opgericht in 2009, al langer bezig was dan zijn Belgische tegenhanger Cowboy dacht Bahri dat zijn fiets gespaard zou blijven van kinderziektes. Bovendien was er in Brussel een servicepunt, waar hij de fiets kon laten herstellen. ‘Maar als er iets kapot gaat, ben je gejost,’ zegt Bahri.

‘Vrij snel had de elektrische shifter voor de versnellingen het begeven. Toen ik langsging in het Brusselse reparatiepunt bleek dat ze die herstelling daar niet mochten doen. De fiets moest naar Nederland. Ik zat anderhalve maand zonder fiets, op een gegeven moment bleek zelfs dat het bedrijf hem kwijt was. Gelukkig heb ik hem dan wel nog teruggekregen.’

Zijn fiets wordt nog steeds geplaagd door mankementen. De lichten en de bel, die Bahri met een app moet bedienen, werken niet meer. Oldskool lampjes en een bel kunnen hem uit de nood helpen. Maar over de Moofer-app maakt hij zich wel ongerust, nu het bedrijf failliet is. ‘Het is onduidelijk hoe die app later zal worden ondersteund,’ zegt Bahri. ‘Met een app van Cowboy, Bikey, zou ik de fiets ook kunnen bedienen. Maar die werkt voorlopig enkel op Apple-telefoons en ik heb een Android.’

Bahri voelt zich net als veel anderen bekocht. Als zijn fiets nergens meer hersteld kan worden, is hij binnen afzienbare tijd voor de vuilbak, zegt Bahri. ‘Omdat VanMoof alle onderdelen zelf maakt zijn ze niet door wisselstukken van een ander merk te vervangen.’

Tim Dirven: ‘Nog geen enkele keer beklaagd’

Tim Dirven. Beeld Tim Dirven

‘Ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over VanMoof,’ vertelt fotograaf Tim Dirven, die koos voor een elektrische fiets om de files in de hoofdstad te omzeilen. Dirven is dol op de elektrische bediening van de fiets: de app laat toe om een maximumsnelheid van 25 of 32 kilometer per uur te bepalen. ‘Er zit ook een boosterknop aan de fiets, waarmee je snel van nul naar de topsnelheid kunt gaan’, zegt Dirven. ‘Dat is heel verslavend. Ik heb nu meer dan 5.000 kilometer gereden met de fiets en ik moest hem maar één keer laten herstellen. Dat is perfect verlopen.’

Ook bij Dirven lag het probleem bij de elektrische schakelaar. Dat blijkt trouwens een veelvoorkomend euvel, zo bevestigt een reparateur. Een andere keer brak de bagagedrager af, omdat de fiets te veel schokken te verwerken kreeg op een hobbelig wegoppervlak, maar toen heeft het bedrijf meteen een nieuwe gestuurd. ‘Ik heb me de aankoop nog geen enkele keer beklaagd,’ zegt Dirven.

Het is volgens hem ook een misverstand dat de fietsen prijzig zijn. Dirven betaalde in 2020 rond de 2.000 euro voor zijn S3-model. ‘Er wordt vaak gezegd dat VanMoof dure fietsen maakt,’ zegt Dirven. ‘Maar als je kijkt naar andere merken zoals Cube, dan betaal je al snel meer. Ik vind dus dat het in vergelijking met andere premium bikes wel meevalt. Ik had zelf geen al te groot budget en kwam daardoor vlug uit bij de fietsen van VanMoof of Cowboy.’

Ook Dirven vraagt zich af hoe reparaties in de toekomst zullen verlopen, aangezien geen onderdelen van andere merken op de fiets passen. ‘Ik hoop dat het bedrijf nog een overnemer kan vinden,’ zegt Dirven. ‘Maar nu is het dus bang afwachten. Ondertussen heb ik gezien dat eigenaars hun fietsen dumpen op de tweedehandssite Marktplaats. Ik heb al lachend al tegen mijn vrienden gezegd: ‘Laten we zo’n fiets kopen voor de wisselstukken’.’

Cédric Godefroid: ‘Na update geen toegang meer tot mijn fiets’

Cédric Godefroid. Beeld Tim Dirven

‘Ik ben een interieurarchitect, dus voor mij was het design van de fiets wel belangrijk’, zegt Cédric Godefroid over de reden waarom hij samen met zijn vrouw een fiets bij VanMoof heeft gekocht. Het koppel koos voor een X3-fiets die geschikt was voor hun lichaamslengte. ‘Ik ben vrij klein,’ zegt Godefroid. ‘Deze fiets is echt gemaakt opdat zowel mannen als vrouwen er goed mee kunnen rijden. De wielen zijn ook iets kleiner, wat maakt dat hij makkelijker te besturen is.’

Over technische mankementen kan Godefroid meespreken. ‘Als ik de booster aanzet, reageert de motor niet altijd,’ zegt hij. ‘Het werkt soms wel en soms niet. Nog niet zo lang geleden had ik ook een probleem met de elektrische aandrijving. Ik kreeg een foutmelding en bracht de fiets binnen in het reparatiepunt. Ik werd toen heel goed geholpen.’

Godefroid ondervindt momenteel nog een probleem met het ontgrendelen. Het is mogelijk om de VanMoof-fietsen met de Moofer-app op slot te doen, maar je kunt het ook manueel. Hoewel dat manuele systeem, waarbij je een aantal keer op een knop op de fiets moet drukken, volgens Godefroid erg handig is, weigert het soms dienst. Dan zit er niets anders op dan de fiets met de app te ontgrendelen.

Omdat er onduidelijkheid is over hoe de Moofer-app in de toekomst zal functioneren, maakt Godefroid zich wel wat zorgen. ‘Het is inderdaad mogelijk om een andere app te gebruiken,’ zegt Godefroid. ‘Maar toen VanMoof de laatste keer een update uitvoerde aan zijn Moofer-app had ik geen toegang meer via die andere app tot mijn fiets. Ook hoe de reparaties in de toekomst zullen verlopen, moeten we zien. Wat gaan we met de fiets doen als er geen wisselstukken meer zijn?’