Veerle Peeters: ‘Ik help mijn klanten nu ook met m’n kleren aan’

Tussen de bronstige boys and girls op het videoplatform OnlyFans dook dit voorjaar plots de Christelijke Mutualiteit op. Het ziekenfonds deed een beroep op het wulpse model Veerle Peeters (32) om via het kanaal OnlyFacts_CM seksuele misinformatie bloot te leggen en jongeren antwoord te geven op prikkelende vragen als: ‘Wat is het gevoeligste plekje van de vrouw?’ Welja, dat zouden ook wíj eindelijk weleens willen weten.

HUMO Eerst een nog prangender vraag: gaan achter de vroomste CM-smoeltjes de grootste geilbakken schuil?

VEERLE PEETERS (lacht) «Stille waters hebben diepe gronden. Je kunt niet altijd aan iemand zien hoe stout hij of zij tussen de lakens is.»

HUMO Was je verbaasd toen het ziekenfonds je contacteerde?

PEETERS «Eerst vroeg ik me af of het een grap was: de CM op OnlyFans? Maar toen ze me vertelden welke boodschap ze wilden uitdragen, heb ik niet lang getwijfeld.»

HUMO De campagne ontplofte in de media toen ze eind maart werd aangekondigd, maar inmiddels is het vrij stil geworden op het OnlyFans-kanaal.

PEETERS «Uiteindelijk hebben we slechts drie video’s gemaakt, maar de publiciteit was waanzinnig. Ik heb nog wekenlang positieve berichtjes gekregen: veel mensen juichten toe dat we het fake news over seks onder de aandacht van de jongeren brachten. Want online doet véél nonsens de ronde.»

HUMO Zoals?

PEETERS «Om maar één voorbeeld te noemen: een meisje dat opzoekt hoe ze veilige seks kan hebben zonder condoom, botst op video’s waarin vrouwen vertellen dat er geen enkel risico is wanneer de partner zich terugtrekt vóór hij klaarkomt. Fake news natuurlijk: ook van voorvocht kun je zwanger worden.»

HUMO Je maakt al enkele jaren video’s voor OnlyFans. Met welk nepnieuws word je het vaakst geconfronteerd?

PEETERS «Dat Only Fans-modellen 24 uur per dag en 7 dagen per week seksueel geprikkeld zijn. Er zijn dagen waarop ik helemaal niet in de mood ben om content te creëren. Daar moet ik me dan wel overheen zetten, want anders haken mijn volgers af.

»Nog een kwakkel die ik vaak hoor, is dat OnlyFans-model geen echte job zou zijn. Dat is het wél: het gaat veel verder dan af en toe een geil filmpje opnemen. Je moet voortdurend creëren, innoveren, nieuwe strategieën bedenken en naar je volgers luisteren. Het stopt nooit. In het begin maakte ik de fout dag en nacht met OnlyFans bezig te zijn. Dat was niet echt gezond, dus ben ik het na verloop van tijd anders beginnen aan te pakken. Ik voelde dat ik mijn tijd beter moest bewaken.»

HUMO Je bent je eigen baas.

PEETERS «Dat klopt. Je moet dus op alle vlakken je grenzen afbakenen. Ik ga niet in op alle verzoeken die ik krijg, want mannen hebben de meest uiteenlopende fetisjen. Onlangs vroeg een klant of ik mezelf wilde snijden: dat soort dingen doe ik dus níét. Afspreken met volgers is ook zo’n no-go.»

HUMO Waarom?

PEETERS «Je kunt makkelijker iets weigeren of iemand teleurstellen als je achter een scherm zit. Face to face vind ik dat te gevaarlijk.

»Veel meisjes op OnlyFans spreken wél fysiek af met hun klanten: ‘Ach, de meeste vrouwen doen het, dus het zal wel oké zijn.’ Dat is erg tricky, zeker als de meisjes in kwestie nog jong zijn. Als je 18 jaar bent, moet je zélf nog leren om je grenzen te bewaken.»

HUMO Krijg je vaak verzoeken om in levenden lijve af te spreken?

PEETERS «Dagelijks. Vaak hebben mannen waanzinnig veel geld over voor een ontmoeting.»

HUMO Over welke bedragen hebben we het dan?

PEETERS «Hoge bedragen. Sommige mensen denken dat álles met geld te koop is. Jammer.»

HUMO Megan Desaever, het OnlyFans-model dat in 2018 deelnam aan ‘Tempation Island’, onthulde in een YouTube-interview dat ze geen belastingen betaalde op haar online-inkomsten. Niet veel later had ze een aanklacht wegens fraude aan de broek.

PEETERS «Zelf zou ik dat risico nooit nemen: wat je online verdient, valt óók onder je inkomsten. Uiteindelijk ben je gewoon een zelfstandige ondernemer, met alle voor- en nadelen die erbij horen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat mijn business elk jaar pieken en dalen kent: in december geven mijn klanten minder geld uit omdat ze kerstcadeautjes moeten kopen, maar in de zomer zijn ze een stuk vrijgeviger. Ik heb gaandeweg geleerd dat ik daarop moet anticiperen.»

ROTTE BULLSHIT

HUMO Een ander seksueel misverstand: sexting is ongevaarlijk.

PEETERS «Als iemand je in alle vertrouwen een sexy foto stuurt, betekent dat niet dat je ook de toestemming hebt om die verder te verspreiden. Veel mensen lijken zich niet bewust van de enorme emotionele schade die ze kunnen aanrichten door zomaar naaktfoto’s en -video’s rond te sturen.

»Wat ik nog het ergste vind: al te vaak wordt de persoon die op de beelden te zien is als de schuldige aangewezen. ‘Dan had je jezelf maar niet zo moeten blootgeven!’ Dat is de rotste bullshit ever. Als je intieme berichten zonder je toestemming openbaar worden gemaakt, kunnen de gevolgen dramatisch zijn: je zelfbeeld gaat kapot, sommige slachtoffers kampen met zelfmoordgedachten... En in de ergste gevallen blijft het zelfs niet bij gedachten.»

HUMO Je spreekt jammer genoeg uit ervaring: toen je 15 jaar was, circuleerden op het web getrukeerde foto’s van jou.

PEETERS (knikt) «Via Netlog en MSN, de sociale media van die tijd. De daders hadden mijn hoofd op het lichaam van een pornoster geplakt. Na een paar dagen kende iedereen in Limburg mijn gezicht: als tienermeisje was dat natuurlijk de hel.

»Ik zag twee opties: wegvluchten, of mezelf bij elkaar rapen en de volgende dag gewoon weer naar school gaan. Ik heb voor het laatste gekozen. Ik ben gepest, ik heb heel hard afgezien, maar ze hebben me niet klein gekregen. Die verschrikkelijke periode heeft me gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben. What doesn’t kill you, makes you ten thousand times stronger.»

HUMO Is je OnlyFans-werk een middelvinger naar die tijd?

PEETERS «In het begin wel een beetje, ja. Maar in de loop der jaren ben ik op een andere manier naar erotiek beginnen te kijken. Een naakt lichaam is voor mij een vorm van kunst, en ik probeer zo open mogelijk te zijn over seksualiteit.»

HUMO Je bent ook heel open over je eigen lichaam, meer bepaald over de delen waaraan al dan niet is gesleuteld.

PEETERS «Het zou dom zijn om te ontkennen dat ik aan mezelf heb laten werken. Ja, ik laat botox en lipfillers inspuiten, en ja, ik heb een borstvergroting ondergaan. Ik ben daar blij om, maar tegelijkertijd zal ik nooit reclame maken voor plastische chirurgie, omdat er wel degelijk risico’s aan verbonden zijn.

»Vorig jaar stuurde iemand me een bericht: ‘Jouw borsten zijn ongelooflijk mooi, ik wil me ook laten opereren!’ Ik heb dat meisje aangeraden om er eerst nog eens goed over na te denken, en vooral om betrouwbare informatie in te winnen. Zelf ben ik drie keer geopereerd aan mijn borsten: de derde keer is het prima gelukt, maar na de eerste ingreep waren er zware complicaties.»

HUMO Tot slot nog een vraagje voor de CM: ben je gelovig?

PEETERS «Ik ga niet naar de kerk en ik geloof niet in de christelijke God, maar ik ben wel bezig met spiritualiteit: ik weet zeker dat er meer is tussen hemel en aarde dan we kunnen zien. Ik geloof sterk in de kracht van een positieve mindset: als je optimistisch in het leven staat, zul je er uiteindelijk in slagen om te manifesteren – je dromen te realiseren, met andere woorden.»

HUMO Hoe zul je over pakweg vijf jaar gemanifesteerd zijn?

PEETERS «Ik wil een verschil blijven maken, maar dan wel op een andere manier. Het liefst van al zou ik samen met mijn dochter in het buitenland overwinteren, of zelfs definitief verhuizen. Van daaruit kan ik mijn volgers inspireren met mijn persoonlijke verhaal, en hun tonen dat elke struggle een blessing of the universe kan zijn.

»Dat doe ik eigenlijk nu al voor een stuk: ik gebruik OnlyFans en TikTok steeds vaker om advies te geven. Relatietips, of aanwijzingen voor hoe je aan je mindset kunt werken. En soms bied ik gewoon een luisterend oor. Het gaat me niet langer uitsluitend om de fysieke aantrekkelijkheid: door me kwetsbaar en toegankelijk op te stellen wil ik ook mijn mentale aantrekkelijkheid tonen. Een beetje plat gezegd: vroeger hielp ik vooral mensen met mijn kleren uit, nu kan ik het steeds beter met m’n kleren aan.»

De Christelijke Mutualiteit op OnlyFans: onlyfans.com/onlyfacts_cm.