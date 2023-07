Verbrak Waalse fabrikant het wapenembargo tegen Rusland? Waalse regering opnieuw onder vuur

Het Luikse bedrijf New Lachaussée (NLC) mag geen machines voor munitieproductie meer naar Servië exporteren. Uit een gelekt rapport blijkt dat die munitie mogelijk naar Rusland uitgevoerd wordt. Niet voor het eerst komt het vergunningsbeleid van de Waalse regering, dat medeaandeelhouder is van NLC, ter discussie.

Opnieuw is er onrust over de inzet van Belgisch oorlogsmateriaal in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Vorige maand bleek al dat bij raids van Oekraïense partizanengroepen op Russisch grondgebied Belgische wapens gebruikt worden. Volgens onthullingen van de Waalse openbare omroep RTBF vechten de Russen mogelijk met munitie die door Belgische machines geproduceerd werd.

Het gaat om machines van het Waalse wapenbedrijf New Lachaussée (NLC), dat wereldwijd een reputatie geniet door zijn machines om kogels en andere munitie te produceren. De meest geavanceerde machines van NLC slagen erin om jaarlijks tussen drie en vijf ton munitie te produceren. Het bedrijf kent dan ook al jaren trouwe klanten van over heel de wereld, waaronder Rusland.

Sinds de Russische inval in de Krim in Oekraïne verbiedt Europa de verkoop van militair materiaal aan Rusland. Dat embargo werd nog verder aangescherpt sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022. Toch bleek vorig jaar al dat NLC nog steeds contacten bleef onderhouden met Russische bedrijven.

Problematische elementen

Daarop gaf het Duitse moederbedrijf van NLC de opdracht aan accountantsbedrijf KPMG om na te gaan of het Waalse wapenbedrijf het wapenembargo schendt. Meteen doken er problematische elementen op, maar na amper zes weken besloot het Duitse moederbedrijf om de stekker uit het onderzoek te trekken. Tot grote ontsteltenis van de onderzoekers van KPMG-Duitsland, die verder wilden graven in de mogelijke banden met Rusland.

Een van hen, Cihan Kuzkaya, die intussen niet meer voor KPMG werkt, bezorgde het rapport aan de redactie van RTBF. ‘Ik heb besloten om publiek naar buiten te treden op het moment dat ons gevraagd werd om het onderzoek te stoppen,’ zegt Kuzkaya daarover bij de Waalse publieke omroep. Want wat hij en zijn team vonden, was verontrustend. Aan de hand van tientallen e-mails, WhatsApp-berichten en notulen zagen ze gesprekken tussen de top van NLC en het Russische bedrijf Tula Cartridge Works over hoe ze ‘sancties kunnen omzeilen’ en ‘legale manieren om transacties te doen’ kunnen vinden.

Dat leek NLC via een derde land te doen, namelijk Servië. Daar ondertekende NLC contracten met bedrijven met banden met het staatsbedrijf Yugoimport voor de installatie van twee productielijnen voor munitie van Russisch kaliber, goed voor vijf miljoen kogels per jaar. Ook tonen interne memo’s aan dat er voorgesteld werd of het Russische bedrijf Tula enkele munitiecomponenten kon leveren, zodat NLC zijn machines kon ‘afstellen op het Russische kaliber’.

Opvallend is dat de Waalse regering, dat twintig procent van de aandelen van NLC bezit, zegt dat er een overeenkomst is dat Servië de munitie die het met NLC-machines produceert niet mag uitvoeren. Volgens NLC zelf mag dat wel, zolang het ‘in overeenstemming is met de internationale normen die bedrijven op Servisch grondgebied moeten respecteren’.

Tanzania

Het is niet de eerste keer dat de exportactiviteiten van New Lachaussée (NLC), net als het vergunningsbeleid van de Waalse regering, ter discussie komen te staan. In 2005, toen het nog in handen was van de omstreden Belgisch-Congolese zakenman George Forrest, haalde het bedrijf de krantenkoppen omdat het een vergunning kreeg om een munitiefabriek te bouwen in Tanzania. Na heel wat protest en druk van ngo’s, die erop wezen dat die munitie in Centraal-Afrikaanse conflictgebieden gebruikt zou worden, trok het Waalse gewest de vergunning weer in.

Dat Wallonië zowel aandeelhouder is van Waalse wapenbedrijven als FN Herstal en NLC én tegelijk verantwoordelijk is voor de exportvergunningen van het militaire materiaal van die bedrijven, is al jaren voer voor discussie.

‘De Waalse regering heeft zich altijd opgesteld als een passieve vennoot, die zich niet wou mengen in de dagdagelijkse werking van de wapenbedrijven,’ zegt Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut. ‘Maar dat mag natuurlijk geen excuus zijn om te laten gebeuren dat die bedrijven materiaal uitvoeren naar landen als Rusland.’

Met name op machines die munitie produceren moet de controle veel strenger, vindt Duquet. ‘Het is heel moeilijk om te traceren waar die munitie uiteindelijk terechtkomt. Dus moet je daar heel concrete afspraken over hebben, of beslissen om op dit moment niet uit te voeren naar een land als Servië, waarvan we weten dat het nauwe banden heeft met het Kremlin.’

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft voorlopig de lopende toelatingsprocedures voor de export van New Lachaussée naar Servië opgeschort. Hij heeft ook COARM, de EU-organisatie die de export van conventionele wapens monitort, gevraagd om de betrekkingen tussen elke lidstaat en Servië te herzien. Daarnaast is hij in contact met de Servische ambassadeur en stuurt hij een delegatie naar Servië om te achterhalen hoe de NLC-machines ingezet worden.