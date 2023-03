‘Vergeet dat ik homo ben en in de gevangenis zit’: Joe Exotic doet (opnieuw) gooi naar het presidentschap in 2024

Verrassing! Niet de in stroperige mist gehulde kandidatuur van Ye, de onverhoopte comeback van Donald Trump of de zoveelste onvruchtbare deelname van libertijn Vermin Supreme − google hem, je krijgt er geen spijt van − is de meest opzienbarende aankondiging in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nee, in 2024 dingt er nóg een flurk mee naar het Ovalen Kantoor: Joseph Maldonado! U als begenadigd bingewatcher ongetwijfeld beter bekend als de ergerlijke Joe Exotic uit ‘Tiger King’.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Een verrassende presidentskandidaat in de Verenigde Staten: Joe Exotic Waar? Op zijn website joeexotic2024.com Waarom is het opvallend? De ‘Tiger King’ stelt zichzelf kandidaat vanuit de gevangenis waar hij een straf uitzit voor een moordpoging op Carole Baskin en het vermoorden van tijgers.

‘We worden geterroriseerd door onze eigen regering. Elke ochtend wanneer we opstaan worden duizenden wetten ons opgedrongen,’ klinkt de nasale stem die we bíjna uit onze hersenpan hadden verbannen. En Joe kan het weten, dat van die wetten althans, want achtduizend ochtenden lang ontwaakt hij onderin een ijzeren stapelbed in de federale gevangenis van Fort Worth, Texas. Een huurmoordenaar − ja, zelfs een incompetente − inhuren om je ‘aartsrivale' koud te maken én je tijgers chronisch verwaarlozen, het wordt je ook door een Amerikaanse rechter niet in dank afgenomen.

Maar goed, die beschuldigingen zijn volgens zijn website allang verleden tijd en, hoe kan het ook anders, compleet ongegrond: ‘Het enige wat ik deed was vijf oude, kreupele tijgers laten inslapen op de meest humane manier. PETA doodt duizenden dieren per jaar! Carole Baskin heeft meer dan 226 grote katten gedood! En de meeste van jullie eten elke dag wel een of ander dier.’ Een gewaagde manier van campagne voeren: je eigen fouten afschuiven op je potentiële kiezers. Moesten Herman De Croo en Siegfried Bracke een comeback overwegen: ‘Ook jullie kregen toch al eens een zakcentje!’ past zo op een flyer.

Dat Joe’s tocht naar het Witte Huis wordt gehinderd door tralies, cipiers en elektrische omheiningen deert hem allerminst. ‘Yes, I know I am in Federal Prison.’ Oef, het zou niet de eerste presidentskandidaat met waanbeelden zijn. ‘Jullie zullen misschien denken dat het een grap is, maar dat is niet zo. Het is mijn grondwettelijk recht om dit te doen, zelfs hiervandaan.’ Tja, de seconden tikken traag in de nor, en er zijn kwalijkere manieren om je tijd te verdoen. Bewijsstuk A: de country-albums van Guy Van Sande.

Wie hem al even volgt, had de aankondiging vast zien aankomen: meneer Exotic is niet aan zijn politieke proefstuk toe. In 2016 stelde hij zichzelf reeds kandidaat, maar eindigde toen met een bedroevend resultaat van 962 stemmen. Zélfs met de door talkshowhost John Oliver verzonnen slogan: ‘Make America Exotic Again’.

Maar dit keer zal het anders lopen, als we het nektapijt zelf geloven: ‘Vergeet dat ik homo ben, dat ik nu in de gevangenis zit, dat ik vroeger drugs heb gebruikt, dat ik meer dan één vriendje tegelijk heb gehad en dat Carole me haat. Dat heeft er allemaal niets mee te maken dat ik jouw stem kan krijgen. Ik ben blut, ze hebben me alles afgenomen waar ik ooit voor gewerkt heb, en het is tijd dat we dit land terugnemen.’ Je kan hem veel verwijten, maar eerlijk is hij wel.

Afsluiten deden we graag met een mopje over de onwaarschijnlijkheid dat hier een vervolg aan komt, maar nadat die fles zelfbruiner vier jaar lang het land bestierde, wagen wij ons eventjes niet meer aan voorspellingen. Joe Exotic 2024! Plan uw roadtrip voor alle zekerheid nog maar déze zomer.

