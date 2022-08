‘Verhuis naar Rusland: goedkoop gas, geen cancel culture en wodka’: Russische ambassade deelt wel heel bijzondere video

‘Tijd om naar Rusland te verhuizen.’ Het lijkt op een parodie, maar het is wel degelijk het officiële account van de Russische ambassade in Spanje die één van de meest vreemde video’s van het jaar de wereld in stuurt. In de video worden verschillende redenen opgesomd waarom een verhuis naar Rusland nog niet zo slecht zou zijn: ‘Christelijke waarden, een economie die duizenden sancties kan weerstaan en mooie vrouwen’. Dat dat laatste argument gepaard gaat met beelden van wel erg jonge meisjes, deed bij de Russen geen alarmbelletje rinkelen. Afsluiten doet de video met ‘Hurry up, winter is coming’. Of dat een dreigement is of gewoon een referentie naar Poetins favoriete tv-show ‘Game of Thrones’ is nog niet duidelijk.

Opmerkelijk: de andere vrouw die dient te bewijzen dat Rusland over ‘mooie vrouwen' beschikt is het Oekraïense model Sonya Kapitonova, die naar eigen zeggen de oorlog op geen enkele manier steunt. Wat zit er toch in dat Russische drinkwater?

Bekijk hier de video!