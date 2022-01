Vermeende slachtoffers Ali B deden al in 2020 verhaal bij blad van Linda de Mol, maar dat werd nooit gepubliceerd

In Nederland blijven maar verhalen bovendrijven in de nasleep van het schandaal rond ‘The Voice of Holland’. Zo liepen er inmiddels al zestig meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij andere tv-programma's binnen, en blijkt ook Linda de Mol al veel eerder op de hoogte van bepaalde klachten te zijn geweest.

Volgens de Volkskrant zou het Nederlandse maandblad LINDA al in 2020 signalen van grensoverschrijdend gedrag door ‘The Voice of Holland’-coach Ali B hebben gekregen. Pikant detail: LINDA is niet alleen onderdeel van Talpa (het mediabedrijf van John de Mol, dat ‘The Voice of Holland’ maakte) maar wordt ook geleid door Linda de Mol, zus van John én inmiddels ex-partner van Jeroen Rietbergen - de schunnige bandleider die na de klachten in ‘BOOS’ is opgestapt.

Dat beweert de Volkskrant op basis van gesprekken met (oud-)medewerkers. LINDA sprak in juni 2020 twee vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van Ali B. Eén van hen is een oud-deelnemer van ‘The Voice’ die door hem zou zijn verkracht. De gesprekken zouden zijn bevestigd door creatief directeur Jildou van der Bijl. Ook Linda de Mol zelf is ‘vertrouwelijk op de hoogte gesteld’, volgens de krant.

Dat leidde allemaal echter nooit tot een melding bij Talpa, omdat de ‘The Voice’-deelnemer dit niet zou hebben gewild. De verhalen hebben het blad ook nooit gehaald omdat de hoofdredactie het bewijs ‘te mager’ vond, aldus Van der Bijl. ‘We geloofden de vrouwen absoluut, maar vonden de verhalen niet voldoende. Voor publicatie was echt meer bewijs nodig. Er was ook nog geen aangifte. Als we bijvoorbeeld getuigenissen van zes vrouwen hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een andere beslissing genomen.’

Al zestig meldingen over andere programma's

Ondertussen heeft de uitzending van ‘BOOS’ al veel in gang gezet in Nederland. Naast meldingen van misstanden bij ‘The Voice’ zijn er bij andere Nederlandse omroepen ook al meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag bij andere programma's. Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) gezegd na een gesprek met Talpa-baas John de Mol.

Sinds de uitzending vorige week zijn er al zestig meldingen binnengekomen bij Mores, het meldpunt van grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. De helft van deze meldingen ‘kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek’, zei Uslu. Het aantal vertrouwenspersonen van het meldpunt is opgevoerd van twee naar acht.

Uslu reageerde vorige week fel op de uitzending van ‘BOOS’. De verhalen van slachtoffers maakten haar ‘misselijk’, vertelde ze. De staatssecretaris was ook kritisch op het optreden van De Mol. Over haar gesprek met de mediamagnaat zei ze dat het ‘een goed gesprek’ is geweest. ‘De sfeer was goed, er komen allerlei vervolgafspraken.’