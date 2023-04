Verpleger Simon Lagrange trok naar Oekraïne: ‘De chirurg stak zijn hand tussen de ribben, nam het hart vast en begon te pompen’

Of het nu de aardbeving in Turkije of de oorlog in Oekraïne is, telkens opnieuw reizen Belgische dokters en verpleegkundigen naar rampgebieden om er slachtoffers te verzorgen. Waarom trekken ze met gevaar voor eigen leven naar de vuurlinie? Kunnen ze ’s nachts rustig slapen of herbeleven ze eindeloos de gruwel? En voelt het dagelijkse leven niet ondraaglijk banaal aan na hun terugkeer? Humo sprak met drie zorgverleners. Vandaag: verpleger Simon Lagrange.

Verpleger Simon Lagrange (36) uit Gent werkte de voorbije winter in een ziekenhuis in de buurt van Bachmoet, de stad in Oost-Oekraïne die al maandenlang door het Russische leger wordt bestookt.

SIMON LAGRANGE «Ik werkte op een spoedafdeling op 20 kilometer van het front. Als de Russen door de Oekraïense linies zouden breken, moesten we alles laten vallen en vertrekken. De motoren van de evacuatieauto’s werden elke dag drie keer nagekeken, zodat we zeker weg zouden raken.»

HUMO Hoe waren de gewonden die u verzorgde eraan toe?

LAGRANGE «De meesten waren slachtoffers van bombardementen. Bij een inslag vliegen er metalen deeltjes in het rond. Als je geluk hebt, raak je niet of slechts lichtgewond, maar soms werden mensen binnengebracht die bijna doodgebloed waren. Dan was een slagader geraakt en was het bloed eruit gegutst. Ik had al drie jaar ervaring bij Artsen Zonder Grenzen, onder meer in Libanon en in Lesbos, maar oorlogsgeweld had ik nog niet gezien. Dit was een andere wereld.

»Op een dag werd een man binnengedragen die op sterven na dood was. Een kogel had zijn lever geraakt. We moesten snel handelen, want hij kreeg hartstilstand na hartstilstand. Ik reanimeerde hem terwijl we hem op de brancard naar het operatiekwartier brachten. Daar stak de chirurg zijn hand tussen de ribben, hij nam het hart vast en begon te pompen. Het leek een onrealistische actiefilm. Die man heeft het helaas niet gehaald.

»De toestand aan het front is schrijnend. Veel burgers in Bachmoet zijn ondervoed en getraumatiseerd door de aanhoudende ellende. Er zijn veel te weinig dokters en er is een groot gebrek aan medicijnen. Ook veel voorkomende aandoeningen zoals diabetes of een hoge bloeddruk worden niet meer behandeld.»

HUMO Hebt u veel mensen zien sterven?

LAGRANGE «Ja. Ik herinner me een slachtoffer dat door een bominslag zijn beide benen had verloren. Een andere soldaat had geen armen meer, wellicht was er een granaat in zijn handen ontploft. Ik vraag me nog altijd af of hij zelfmoord had willen plegen. Op een dag rolden ze een militair binnen die door een sluipschutter was geraakt: een deel van zijn gezicht was weg. Een andere man was helemaal zwartgeblakerd, ik had nog nooit zulke brandwonden gezien. In België brengen we zo iemand naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek, maar daar bestaat zoiets niet.

»Een andere zwaargewonde jongeman lag in coma, en zijn moeder is de hele nacht niet van zijn zijde geweken. Ik begreep niet wat ze zei, maar het raakte me enorm.»

HUMO Bachmoet wordt zwaar belegerd: het is haast niet te geloven dat daar nog mensen wonen.

LAGRANGE «De meesten hebben geen alternatief: ze wonen er al hun hele leven en kunnen nergens heen. De oorlog daar in de Donbas is ook al sinds 2014 bezig, sommigen lijken onverschillig geworden te zijn. Misschien is dat de enige manier om met de terreur te kunnen omgaan.»

HUMO De Belgisch-Oekraïense hulpverlener Ihor Vitenko vertelde in Humo dat hij van de stress 10 kilo is afgevallen. Hoe gaat het met u?

LAGRANGE «In Gent werk ik op de dienst intensieve zorg van het AZ Sint-Lucas, en daar heb ik geleerd dat de dood bij mijn werk hoort, en bij het leven. De Oekraïense zorgverleners vatten de oorlog erg persoonlijk op, voor mij is het maar één van de vele conflicten in de wereld. De ellende is overal, alleen vindt het bloedvergieten nu in onze achtertuin plaats.»

HUMO Wanneer hebt u die klik gemaakt?

LAGRANGE «Drie jaar geleden, in Lesbos. Ik werkte op de kinderafdeling van het gezondheidscentrum in het vluchtelingenkamp. Het kamp was berekend op vierduizend mensen, maar in geen tijd woonden er achttienduizend vluchtelingen. We openden ’s morgens de deuren, en twee uur later moesten we ouders met zieke kinderen melden dat we hen die dag niet konden verzorgen. Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden, en de Griekse overheid en Europa konden veel meer doen. Maar Lesbos lijkt nu als afschrikmiddel te dienen. De chaos is georkestreerd. Na de grote brand in het kamp (in september 2020, red.) waren duizend minderjarige vluchtelingen dakloos. Weet u hoeveel België er heeft opgenomen? Twaalf! Daar, in Lesbos, heb ik eelt op mijn ziel gekregen.

»Maar goed, ik ben niet immuun voor de ellende. De eerste dagen in Oekraïne sliep ik goed, maar na een tijdje begon het oorlogsgeweld toch te wegen. Ik ben twee keer uit bed gedaverd door een bombardement. Daarna kon ik niet meer gerust slapen.»

HUMO Was u soms in gevaar?

LAGRANGE «Er is altijd een risico, maar Artsen Zonder Grenzen zorgt voor een uitstekende beveiliging.

»Alles went. Op den duur herken je zelfs de soorten explosies – in het begin schrok ik me rot als de Oekraïners raketten afvuurden, later niet meer. De Russische bommen zijn een ander verhaal. Het gevaarlijkste is het rondvliegende glas en metaal. Onze ramen waren gebarricadeerd met zandzakken. Je leert ermee te leven, je kunt nu eenmaal niet 24 uur per dag met stress leven.»

HUMO Wat vindt uw familie van uw engagement?

LAGRANGE «Alles wat ik meemaak, vertel ik aan mijn ouders. Ze hebben er vrede mee.»

HUMO U kwam half januari terug naar huis, maar even later vertrok u alweer om met een reddingsschip van Artsen Zonder Grenzen Libische drenkelingen te redden op de Middellandse Zee. Waarom?

LAGRANGE «Op intensieve zorg in België heb ik soms de indruk dat ik stervende mensen in leven houd. Op mijn missies kom ik dichter bij de essentie van mijn werk: mensen in nood helpen. De komende jaren wil ik voor Artsen Zonder Grenzen blijven werken en vluchtelingen helpen. Ik vind het geweldig dat ik me tegen Fort Europa en tegen het beleid van onze overheden kan verzetten. Ik kijk mensen in de ogen die bijna verdronken zijn door het Europese migratiebeleid: zoiets is wraakroepend.

»Van humanitair werk word ik bovendien gelukkiger: ik ben anders naar het leven gaan kijken. Wij hebben het grote geluk dat we in België wonen: dat is een gouden ticket voor welvaart, onderwijs, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Dat moeten we goed beseffen. Ja, een huisdier kan sterven of een relatie kan op de klippen lopen, maar sommige mensen riskeren hun leven om hier te kunnen wonen.»