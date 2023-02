VIDEO: ‘Titanic’-regisseur James Cameron is uw gezaag beu en liet testen of Jack kon overleven op de deur

Niemand weet hoe we de oorlog in Oekraïne moeten oplossen, het begrotingstekort moeten aanpakken of wie er in godsnaam in die dieptreurige pakken van ‘The Masked Singer’ schuilt, maar niet getreurd: James Cameron gaat ons wel een definitief antwoord geven op één van de meest prangende vragen van de eeuw.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Het langverwachte antwoord op de vraag: paste Jack nu wel of niet op die deur, en had hij het zo kunnen overleven? Waar? De documentaire ‘Titanic: 25 jaar later with James Cameron’ op National Geographic. Waarom is het opvallend? Cameron organiseerde een heuse wetenschappelijke test met een deur en twee - in dezelfde outfits als in de film uitgedoste - acteurs in een zwembad vol ijskoud water, in de hoop om voor eens en voor altijd zijn gelijk te bewijzen.

Paste Jack Dawson nu wel of niet mee op de deur van Rose in ‘Titanic’? Regisseur James Cameron is het beu dat iedereen maar blijft beweren dat het kan, en dus nam hij het heft in eigen handen om voor eens en voor altijd te bewijzen hoe het zit.

Al sinds ‘Titanic’ verscheen in 1997 is de halve wereldbevolking niet te spreken over het einde. Rose (Kate Winslet) slaagt er immers in om de ramp te overleven door op een drijvende deur te liggen. Jack (Leonardo DiCaprio) blijft echter aan de rand hangen en sterft uiteindelijk aan onderkoeling. Een hartverscheurend moment, dat menig tienerhart voor eeuwig had getekend.

Beeld rv

Tien jaar geleden begonnen kijkers zich plots af te vragen: had Jack niet gemakkelijk mee op de deur gekund als die luie Rose simpelweg wat plaats voor hem had gemaakt? De MythBusters van Discovery Channel besloten dat het kan als ze hun reddingsvesten onder de deur hadden gehangen, de beroemde astronoom Neil DeGrasse Tyson vond dat Jack niet genoeg overlevingsinstinct had getoond en een Australische groep schoolmeisjes won zelfs een wiskundewedstrijd met hun bewijs dat het plan met de reddingsvesten had gewerkt.

Met de documentaire ‘Titanic: 25 jaar later with James Cameron’ wil Cameron nu een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op dé vraag. Hij huurde twee stuntmensen in om verschillende scenario’s uit te proberen. In de eerste plaats werd er getest of het fysiek mogelijk was om überhaupt met twee op de deur te blijven drijven. Daarnaast werd ook getest of de personages het hadden kunnen overleven wanneer je ook rekening houdt met de fysieke inspanningen die ze in voorgaande scènes al hadden geleverd.

In het programma ‘Good Morning America’ werden de eerste beelden van de test gedeeld. Daarin is ook te horen hoe Cameron voor eens en voor altijd een antwoord formuleert: ‘Jack had het kunnen overleven. Maar er zijn veel variabelen. Ik denk dat Jack vooral niets wou doen om Rose in gevaar te brengen. En dat past voor de volle honderd procent bij zijn karakter.’

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF — Good Morning America (@GMA) 2 februari 2023

De dood van Jack was volgens Cameron ook noodzakelijk voor de film, zei hij eerder al in een interview. ‘Hij moest sterven. Het is zoals Romeo en Julia. Het is een film over liefde, opofferingen en sterfelijkheid. De liefde wordt gemeten door een opoffering. Misschien deed ik het niet op een manier waar iedereen akkoord mee is, maar Jack moest sterven. Zo simpel is het.’

En Leonardo DiCaprio? Die heeft zich wijselijk onthouden van commentaar.

We asked @LeoDiCaprio if he could have fit on the door at the end of #Titanic, and his #OnceUponATimeInHollywood co-stars @MargotRobbie and Brad Pitt seemed to think so 😂😂😂 pic.twitter.com/nsOMZpXhFz — MTV NEWS (@MTVNEWS) 15 juli 2019

De test zal in februari te zien zijn in de special ter ere van 25 jaar ‘Titanic’ op National Geographic. Op Valentijnsdag, 14 februari 2023, verschijnt ‘Titanic’ ook opnieuw in de zalen.