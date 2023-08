Vijf niet te missen stukken over het WK Wielrennen: ‘Ik ben minder flamboyant dan Tom Boonen: ik heb een vaste vriendin’

Buiten waait en regent het, maar in het hart van ieder koersliefhebber is de hitte vandaag schier onmeetbaar. Maar liefst drie (!) Belgische favorieten maken vandaag op het WK Wielrennen in Glasgow kans om de regenboogtrui een jaar rond de frêle borstkas te hangen. Verlengt Evenepoel zijn titel, maakt Wout van Aert zijn ietwat teleurstellende seizoen goed of mag Tour-revelatie Jasper Philipsen zegevieren? Wie het ook wordt, dankzij Humo leert u hen even goed kennen als uw beste vriend.

Remco Evenepoel rijdt in Glasgow rond in de regenboogtrui, met dank aan een solo-aanval die vorig jaar de concurrentie in Australië met verstomming sloeg. Maar zijn leven had net zo goed helemaal anders kunnen lopen. Als kleine jongen trapte Evenepoel liever tegen een bal dan op de pedalen: hij schopte het tot bij Anderlecht, PSV én de Rode Duivels. Maar uiteindelijk was het zijn eigen tomeloze ambitie die stokken in de wielen stak. De wonderjaren van een ket die altijd al op het allerhoogste heeft gemikt. ‘Er zal een moment komen dat men zegt: hij slikt. Maar ik heb hem in zijn jeugd bezig gezien: die grote motor had hij toen al.’

Rik Van Looy, die ik nu de hand schud, was twee keer wereldkampioen (’60 en ’61). Hij is de enige renner die álle wielerklassiekers heeft gewonnen. Een erelijst om van te duizelen. De Keizer van Herentals. Gesel der pelotons. Een bom. Een kogel. IJzersterk en bliksemsnel. Aanvallen en nog eens aanvallen, tot de tegenstand breekt: ‘Dan was ik gelukkig.’

Lang gold Jasper Philipsen (25) als een sprinter pur sang, maar dan één die toch vooral in ereplaatsen grossierde in de Tour. Maar kijk, opgeven staat niet in zijn Kempisch woordenboek: dit jaar was hij de sprintrevelatie van de Tour door vier ritoverwinningen en de groene trui op zak te steken. De knalprestatie van de Vlam van Ham leverde hem een plaatsje in de Belgische WK-ploeg op. ‘Op een bepaald moment kun je zoveel hebben dat je niet gelukkiger wordt van nóg meer geld. Misschien moet je dan proberen je geluk te vinden in mensen helpen.’

Staat vandaag aan de zijlijn om haar echtgenoot Wout van Aert aan te moedigen: Sarah De Bie, huisvrouw met een diploma rechtspraktijk. Ze schreef recent een kinderboekje over liefde in een gezin waar één van de ouders vaak afwezig is. ‘Het is lastig om telkens opnieuw afscheid te nemen.’

Als je in Schotland bent, dan is het de komende weken opletten geblazen, want als het monster van Loch Ness zich laat zien, dan is het wel in de vrij van Kerstmis-ellende zijnde maand augustus. Dit jaar staat de wielerliefhebbende Schot voor een verscheurende keuze, want het nakende WK wielrennen wordt in Schotland gereden, maar het parcours leidt níét langs het beroemde loch. Hoe erg is dat?