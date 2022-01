Vijfde Belgische titel voor Van Aert? ‘Zoals hij nu rondfietst, dat heb ik hem nooit eerder zien doen’

In Tremelo, waar ze allebei thuis zijn, wagen Sven Nys en Niels Albert zich nog eens aan een uurtje cross. Verbaal dan. ‘Dit is de beste Wout van Aert ooit in het veld’, stellen ze. En daarmee is de winnaar van het BK zondag gekend.

Tien jaar geleden, in Hooglede-Gits, stonden Sven Nys (45) en Niels Albert (35) samen voor het laatst op het podium van een BK. Nys won toen, voor Albert. “Een memorabele dag”, herinnert Nys zich. “Wellens was bijna dood (Bart Wellens werd opgenomen in het ziekenhuis met een infectie van de tandwortels, die tot acute hartproblemen leidde, JDK) en ik kreeg ’s morgens een blokkage in mijn rug. In plaats van te vertrekken naar de koers kon ik naar de kinesist. Mijn spieren waren één blok beton. Het is voorbij, dacht ik. Maar wonder boven wonder werd ik opgelapt en kwam ik er tijdens de cross door.”

Albert had in de openingsronde vijftien à twintig seconden voorsprong. “Nog vijftig minuten rondbollen en dat is hier binnen”, vertelt de jongste van de twee. “Toen hij de kloof dichtte, gaf me dat meteen de genadeslag.”

Uitslag bij de junioren toen: Daan Soete op één, Wout van Aert op twee. Dat was zijn eerste medaille ooit op een kampioenschap.

Nys: “Hij, Soete en Hermans waren aan elkaar gewaagd. Eigenlijk was Van Aert de mindere, omdat hij de kleinste en fijnste was. Niemand die toen dacht dat Van Aert zo’n topper zou worden.”

Albert: “Zelfs vijf jaar geleden nog niet, toen ik met hem samenwerkte bij Veranda’s Willems. Van Aert was een goede coureur. Wereldkampioen veldrijden worden, oké. En als crosser pur sang hier en daar wat koersen winnen op de weg. Maar uitgroeien tot de renner die hij nu is? Nooit gedacht. Sindsdien is het allemaal snel gegaan.”

Nys: “En hij blijft progressie maken. Daar is weinig toeval mee gemoeid. Het is een mix van enorm veel talent, karakter en doorzettingsvermogen. Vooral die laatste twee eigenschappen typeren hem. Hoe vaak moest hij de voorbije jaren niet het onderspit delven tegen Mathieu van der Poel? Maar opgeven deed hij nooit.”

Albert: “Het heeft hem sterker gemaakt. Van Aert wilde ook altijd leren en weten, tot de stomste dingen toe. Dat kenmerkt de echte toppers.”

Sven Nys luistert naar de uitleg van Niels Albert in Tremelo. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Is dit de beste Wout van Aert ooit?

Albert: “In het veld wel, ja. Voor het eerst sinds lang koerst hij zorgenvrij. Hij is volledig hersteld van zijn zware blessures na de crash in Pau en deels verlost van het proces (met Nick Nuyens, JDK) dat hem achtervolgde. Dat zie je hem aan.”

Nys: “Van Aert nam ook meer rust na het wegseizoen. Zoals hij nu rondfietst, dat heb ik hem nooit eerder zien doen. Echt indrukwekkend. Hij straalt zoveel kracht uit.”

Albert: (blaast) “Hij rijdt echt verschrikkelijk rap.”

Nys: “Daarmee komt tot uiting wie hij écht is: een van de beste tijdrijders ter wereld die ook nog eens alle facetten van het veldrijden tot in de puntjes beheerst.”

Albert: “Hij staat scherp. Op foto’s van twee, drie winters geleden oogt hij veel gezetter. Alles is bij hem in de plooi gevallen.”

Nys: “Het wordt een walk-over zondag. Het verschil met de concurrentie is veel te groot.”

Opvallend was de rust waarmee hij na zijn val in Baal van schoen wisselde. Hij lijkt de hele wereld aan te kunnen, wat er ook gebeurt.

Nys: (knikt) “Dat krijg je als je zoveel hebt gewonnen. Op een bepaald moment kick je zelfs op zulke scenario’s. ‘Oké, ik pak dit aan en zie wel waar ik strand. Win ik, des te beter. Niet? Dan zal iedereen het geweldig vinden dat ik er vol voor ben gegaan.’ Het is de flow waar elke coureur graag in wil belanden.”

Albert: “Ja, maar Van Aert moet zich niet druk maken om een klassement. Vierde, zesde, wat maakt het uit? Dat werkt die innerlijke rust in de hand. Toon Aerts en Eli Iserbyt zouden in dezelfde situatie totaal anders reageren."

Worden zij de logische nummers twee en drie in Middelkerke?

Nys: “Daar zal de vorm van de dag over beslissen. Aerts is wel iemand die op een kampioenschap altijd dat tikkeltje meer te bieden heeft. Iserbyt heeft zich na een iets mindere maand december uitstekend herpakt.”

Albert: “Zo jammer dat ze op drie uitzonderlijke talenten stuiten.”

Nys: “Ja, maar ze gaan daar goed mee om en halen er het maximum uit. Ze profileren zich op een andere manier, proberen een klassement te winnen en hun ploeg zo de nodige publicitaire return te bieden. Wat Aerts betreft zijn wij daar enorm content mee. Moet Iserbyt dan écht de ambitie hebben om een goede WorldTour-renner te worden op de weg? Hij mag me verbazen, maar ik geloof niet in dat plan. Je moet weten wat je kunt en vooral wat je níét kunt. Beter blijf je de beste in iets heel kleins dan middelmaat in iets heel groots. Als hij het de komende tien jaar verstandig blijft aanpakken, waar ik niet aan twijfel, zal hij belangrijk blijven in de cross.”

Albert: “Met een beetje meeval sluit hij zijn seizoen straks af met twintig zeges. Doe het maar, hé.”

Nys: “Twintig tv-crossen! Qua commerciële waarde kan dat tellen. We mogen vooral niet doen alsof het veldrijden zonder de grote drie niet bestaat. Anders houden we straks nog een seizoen over van half december tot eind januari. Zonde zou het zijn voor een discipline met zoveel charme.”

Albert: “Ik had niet graag gekoerst tegen Van Aert, Van der Poel en Pidcock. Een paar keer misschien, ja, om te zien wat ik waard was. Maar er constant tegen knokken? Plezant moet dat toch niet zijn.”

Andere podiumkandidaten?

Nys: “Michael Vanthourenhout, die weliswaar wisselvallig acteert maar meer kans maakt dan Quinten Hermans. Van hem had ik meer verwacht. En wat is er aan de hand met Laurens Sweeck? Ik denk dat die jongen niet goed in zijn vel zit. Hij straalt geen fietsplezier uit.”

Albert: “Ik heb het al gezegd: Sweeck zit niet op zijn plaats bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Hij moet naar een team waarin hij exclusief kopman is en zijn eigen ding kan doen.”

Eli Iserbyt en Toon Aerts maken de beste kans op zilver en brons zondag. Beeld Photo News

Van Aert zet zondagavond een punt achter zijn veldritseizoen. Geen WK meer, volledige focus op de weg vanaf nu. Juiste keuze?

Nys: “Op zijn linkerschouder zit een duiveltje dat schreeuwt: ‘Komaan, gáán!’ Tegelijk fluistert op de rechterschouder een engeltje in zijn oor: ‘Nee, niet doen, de impact zal te groot zijn.’ Zelf wilde hij die vierde wereldtitel heel graag, dat voel je. Van Aert is in de cross geboren, de discipline blijft hem na aan het hart liggen. Stel dat hij straks tweede wordt in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix, dan zou hij het zichzelf kunnen verwijten dat hij het in Fayetteville heeft laten liggen. Ook al is dat misschien niet zo. De controlefreak, die alles tot in de kleinste details wil uitvoeren, haalt hier de bovenhand.”

Albert: “Ik snap zijn dubbel gevoel. Weet je wat spectaculair zou zijn? Dat hij alsnog beslist om te gaan naar het WK en tegen de bondscoach zegt: ‘Ik kom vrijdag af, verken zaterdag, koers zondag en ben dan meteen weer weg.’ Praktisch geen optie, natuurlijk, want dan breng je Sven Vanthourenhout in de knoei met zijn selectie.”

Nys: “Puur fysiek zou het kunnen. Met een jetlag reis je ofwel redelijk vroeg af en tel je één dag per uur tijdsverschil om aan te passen, ofwel heel laat, zo dicht mogelijk tegen je competitiemoment aan. Het is perfect mogelijk dat je dan heel goed rijdt. ’s Anderendaags ben je wel geradbraakt.”

Met het forfait van Mathieu van der Poel wordt het WK helemaal onthoofd.

Nys: “Dat zag je van mijlenver aankomen. Het was al te lang aan de gang. Ondanks zijn rugblessure vond ik Van der Poel in Dendermonde, op een parcours dat hem niet echt ligt, best indrukwekkend. Maar daar zal hij in Zolder de weerbots van gekregen hebben. Een lange inactiviteitsperiode lijkt me de enige manier om dat lichaam eens tot rust te laten komen en zijn rug volledig te laten genezen.”

Albert: “Mogelijk vier, vijf maanden. Het is raar want zoveel koersdagen telt Van der Poel niet. Maar het is het totaalpakket: weg, cross, mountainbike. Constant switchen, van het één naadloos in het ander. Het is zo moeilijk voor hem om te zeggen: ‘Nu doe ik eens niets, tenzij rustig trainen.’”

Nys: “Bij uitbreiding al die mannen, hé.”

Albert: “Ze volgen hun temperament, rijden nooit zomaar ergens mee. Zelfs het kleinste kermiskoerske in Zichen-Zussen-Bolder willen ze winnen.”

Wordt Pidcock nu de grote WK-favoriet?

Nys: “Ja. Maar het verschil tussen Pidcock en de rest is niet zo groot. In een superdag is er voor Aerts of Iserbyt wel iets mogelijk.”

Dit is dé kans van hun leven om wereldkampioen te worden.

Nys: “Zeker. Wij zijn er alvast mee bezig.”

Albert: “Je kunt drie wereldkampioenen hebben.”

Nys: “Ja, maar het kan ook helemaal niets worden.”

Albert: “Eén lijkt toch al zeker: Lucinda Brand bij de vrouwen. En bij de U23 maakt Shirin van Anrooij een goede kans. Tel daar dan nog Aerts bij.”

Nys: “Of Lars van der Haar.”

Je vergeet er nog één.

Albert: “Ah ja, bij de mannen U23 natuurlijk. Thibau Nys.”

Zondag wordt hij alvast Belgisch kampioen.

Nys: “Dat weet ik niet, hoor.”

Albert: “Wie anders? Thibau is in supervorm, leest de koers goed en kent alle truken van de foor om aan de streep te geraken, waar hij dan nog eens superrap is. Ze moeten er hem al afrijden om hem te kloppen.”

Nys: “Hij is net op tijd op zijn best, oogt fris en ontspannen. Op een kampioenschap stijgt hij ook vaak boven zichzelf uit.”

Albert: “Het is geen sukkelaar.”

(DM)