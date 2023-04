Vincent Mannaert: ‘Ik zal moeten stoppen met drinken, of de samenwerking met Club Brugge stopt, neem ik aan’

Vijf keer is Vincent Mannaert, de algemeen manager van Club Brugge, veroordeeld voor rijden onder invloed. Ook op de club zijn de incidenten ten gevolge van overmatig drankgebruik amper op de vingers van één hand te tellen. Voorzitter Bart Verhaeghe heeft hem meermaals streng toegesproken, maar nu heeft de raad van bestuur een ultimatum uitgevaardigd: als de manager nog één keer in dronken toestand verkeert, is het game over. Mannaert over het gevecht met de fles: ‘Ik hoop dat ik het win.’

Er was iets aan de hand met Club Brugge. Plots sneuvelden de coaches bij bosjes, terwijl blauw-zwart toch was uitgegroeid tot dé modelclub in het Belgische voetbal? In maart werd Rik De Mil al Clubs vijfde trainer in ruim één jaar tijd. Ook was de ploeg, na drie opeenvolgende titels, al vroeg uit titelkoers geslagen. Daar bovenop bereikten Humo verhalen over een angstcultuur op de werkvloer. Humo toog op onderzoek en confronteerde de top van Club Brugge met zijn bevindingen. Daar kwam eerst geen reactie. Tot Vincent Mannaert besloot om toch te spreken. In de vergaderruimte van het oefencomplex in Westkapelle zet hij zich schrap: ‘Dit wordt vast geen hagiografie. Begin maar.’

HUMO Het is pas een half jaar geleden, maar het lijkt alweer een eeuwigheid: in oktober 2022 plaatste Club Brugge zich voor de achtste finales van de Champions League na een gelijkspel bij Atlético Madrid (0-0). Wat herinnert u zich nog van die glorieuze avond in Madrid?

MANNAERT «Het was een gewéldige ontlading. Europees overwinteren in de Champions League hadden we nog niet eerder voor elkaar gekregen. De kwalificatie zou ons ook in de Belgische competitie een boost geven, hadden we gedacht. Maar dat was een misrekening.»

HUMO Twee weken later was er - ook in de Champions League - de thuiswedstrijd tegen Porto, die jullie met 0-4 verloren. Na afloop bent u boos de kleedkamer ingelopen.

MANNAERT «Sport verloopt in cycli. Onze as heeft het jarenlang erg goed gedaan: Simon Mignolet, Brandon Mechele, Hans Vanaken, Clinton Mata. Het is moeilijk het precieze moment te voorspellen wanneer zo’n as over zijn hoogtepunt heen is, maar na drie opeenvolgende titels strijden we nu voor een plek in Play-off 1. Binnenkort, als we de kern voor volgend seizoen samenstellen, zullen we knopen moeten doorhakken.»

HUMO Na de afstraffing door Porto werd u door uw spelers uit de kleedkamer geduwd met de woorden: ‘You’re a disgrace’. U had het toen vast niet over het cyclische verloop van de sport gehad.

MANNAERT (stil) «Ik had te veel gedronken. Dat was fout, en daar ben ik ook op aangesproken. Niet door de spelers, wel door mensen in de club, zoals Bart Verhaeghe.»

HUMO Drie dagen later, na de competitiewedstrijd tegen KV Oostende, met 4-2 gewonnen, was het opnieuw prijs. Toen heeft trainer Carl Hoefkens u uit de kleedkamer gezet.

MANNAERT «Dat klopt. Daar heeft Bart me heel stevig op aangesproken. Het strookte niet met mijn functie, zei hij. (zwijgt) Ik heb een probleem met alcohol, dat niet van recente aard is. Ik ben daarvoor in therapie.»

HUMO Gaat u over de grens als u zich in dronken toestand boos maakt?

MANNAERT «Over de grens, dat klinkt wel heel heftig. Er zijn gelukkig veel meer goede dan slechte momenten. Maar ik worstel ermee, al jarenlang. En af en toe steekt het de kop op.»

HUMO U bent twee keer in drie dagen tijd uit de kleedkamer ontzet. Dat lijkt op een patroon.

MANNAERT «Niemand heeft me weggestuurd, ik heb zélf de kleedkamer verlaten. Oké, ik had niet uit mijn krammen hoeven schieten. Maar ik ben ook wel eens naar de kleedkamer gegaan als er géén alcohol in het spel was.»

HUMO Kunt u zich voorstellen dat de resultaten van de club lijden onder uw gedrag?

MANNAERT «Nee, anders hadden we in de voorbije jaren niet zo’n mooi parcours afgelegd met vijf titels.

»U weet: ik heb een aantal ongevallen gehad door te rijden onder invloed – dat heeft de pers gehaald. De eerste keer dat ik daarvoor werd veroordeeld dateert van mijn periode als manager bij Zulte Waregem.»

HUMO Voor 2011, dus.

MANNAERT (knikt) «Ik ben bij Club Brugge begonnen in maart 2011.»

HUMO Waar komt het drinken vandaan?

MANNAERT «Ik ben een type dat zichzelf behoorlijk wat druk oplegt, en heb te vaak de fout gemaakt om die druk tegen te gaan met alcohol. Dat is mijn copinggedrag.»

HUMO De stress van het voetbal?

MANNAERT «Ongetwijfeld, maar heel wat mensen hebben een baan die minstens zo stresserend is als de mijne. Die kunnen daar wél mee om. Ik kan dat meestal ook, ik loop niet elke dag ladderzat rond, maar er zijn momenten waarop ik naar de drank grijp. Daar heb ik aan gewerkt, daar werk ik aan, en daar zal ik aan blijven werken.»

HUMO Ziet u nog mensen in het voetbal in een functie als de uwe hiermee worstelen?

MANNAERT «Ik ken wel een paar collega’s, ja. In binnen- en buitenland. Maar zij verbergen het beter dan ik.»

HUMO Heeft het uw functioneren bemoeilijkt?

MANNAERT «Nee, het waren uitzonderlijke momenten waarin ik alcohol nodig had om te blijven functioneren. Het grootste deel van de tijd, bij Zulte Waregem én Club Brugge, ging het zonder.»

HUMO U staat bekend als één van de scherpste messen in de lade, één van de slimste mensen in het voetbal. Was het een vloek of een zegen dat u, ondanks alles, kon blijven werken?

MANNAERT (nadrukkelijk) «Het gaat over incidenten.»

HUMO We hebben het over vijf veroordelingen voor rijden onder invloed.

MANNAERT «Mij zul je de feiten niet horen ontkennen: ze zijn wat ze zijn. Maar in mijn professionele leven is alcoholmisbruik incidenteel. Natuurlijk: één incident is al te veel.

HUMO Er was ook de competitiewedstrijd Club Brugge-Union, in januari 2022. Na afloop gaf u de nieuwe coach Alfred Schreuder de volle laag in het bijzijn van een twintigtal mensen, onder wie bestuursleden van Union. Dat zijn dingen die gaan wegen op een club. Bad publicity.

MANNAERT «We hebben dat uitgepraat, Alfred en ik. Daarna is onze samenwerking er alleen maar beter op geworden. Onze relatie is ook vandaag erg goed.»

HUMO U was boos op Schreuder omdat hij tijdens de rust de vervangingen, die u via een briefje had aangevraagd, niet had uitgevoerd.

MANNAERT «Bart en ik maken van tevoren altijd heldere afspraken met coaches. Hoe verloopt de communicatie: spreken we elkaar voor, tijdens of na een wedstrijd? Alfred was bepaalde afspraken niet nagekomen. Dáár ging de discussie over. Ik geef toe: dat had ook op een andere manier gekund, en op een ander moment. Maar daar is niets van blijven hangen. Het beste bewijs: we hebben een fantastische reeks neergezet en we zijn uiteindelijk nog kampioen geworden. Zolang je samen wilt winnen, is het niet verkeerd om met elkaar in de clinch te gaan.»

‘Ik geef toe dat ik Alfred Schreuder (foto: op de schouders van Simon Mignolet) op een andere manier had kunnenterechtwijzen, maar er is niks van blijven hangen. Het beste bewijs: we zijn uiteindelijk nog kampioen geworden.’ Beeld Photo News

HUMO Moet je geen ruzie maken achter gesloten deuren?

MANNAERT «Absoluut. Dat is ook gangbaar, maar is toen niet gebeurd. Ik heb me daarvoor bij hem verontschuldigd, maar hij heeft zich ook bij mij verontschuldigd. De gemaakte afspraken waren niet helemaal helder.»

HUMO Schreuder was die avond zo boos dat hij de deur, die hij achter zijn rug dichtgooide, bijna uit haar hengsels liet vliegen.

MANNAERT «U vergist zich: dat is gebeurd in een discussie met Christoph Daum (lacht).»

HUMO Is het gangbaar dat u tijdens de rust briefjes met wissels stuurt naar de coach van Club Brugge?

MANNAERT «Hangt van de coach af. Michel Preud’homme, bijvoorbeeld, stond erop input te krijgen als ik tijdens de wedstrijd bepaalde dingen zag. Ivan Leko en Philippe Clement maakten er ook geen probleem van. »

HUMO Die bewuste wedstrijd tegen Union eindigde op 0-0. Jullie kwamen goed weg met dat punt tegen de seizoensrevelatie. Alex Muzio, de Engelse voorzitter van Union, die dacht op bezoek te zijn bij de best geleide club van het land, vroeg na de heftige woordenwisseling tussen u en Schreuder aan een tafelgenoot: ‘Did he just fire his coach?’

MANNAERT «Een ontslag was het niet, dat is duidelijk. En Muzio heeft laatst nog eens herhaald dat hij Club Brugge de best geleide club van het land vindt. Dat zegt genoeg, toch? Maar nogmaals, ik erken mijn fout.»

HUMO Ook daar was de drank in de man?

MANNAERT «Dat was zo’n moment, ja.»

HUMO Dat zijn redelijk wat momenten.

MANNAERT «U hebt het stilaan over alle momenten gehad.»

HUMO Bart Verhaeghe zou steeds minder goed met uw drankmisbruik om kunnen. Er zou een afstand tussen jullie zijn ontstaan.

MANNAERT «Ik werk nog altijd heel goed samen met Bart. Uiteraard hebben wij wel eens discussies, dat spreekt voor zich als je twaalf jaar lang allebei maar één doel voor ogen hebt: Club Brugge beter maken. En het is ook juist dat Bart niet tevreden is wanneer zo’n incident zich voordoet. Dat heeft hij meermaals laten blijken.»

HUMO Heeft uw aanblijven op een bepaald moment ter discussie gestaan?

MANNAERT «Op de raad van bestuur van de club heb ik te horen gekregen dat alcohol en de representatie van Club Brugge niet meer samengaan.»

HUMO Wanneer?

MANNAERT «Recent.»

HUMO Hoe vernederend is het voor een raad van bestuur daarover te moeten praten?

MANNAERT «Vernederend is het niet. Het is een confrontatie: je moet voor de spiegel gaan staan en je tekortkoming erkennen.»

HUMO Eén van die bestuursleden, Jan Boone, CEO van het beursgenoteerde Lotus Bakeries, zou zijn goede naam niet langer op het spel hebben willen zetten.

MANNAERT «Jan heeft me in in het verleden al op mijn problematiek aangesproken, dat klopt. Maar onze verstandhouding is zeer goed.»

HUMO Wat is op dit moment uw uitlaatklep als u door de tegenvallende resultaten met stress te maken krijgt?

MANNAERT «Ik probeer wat meer te relativeren. De werkdruk mag ook ietsje lager: ik hoef niet langer totaal beschikbaar te zijn. Jarenlang ben ik helemaal door mijn job in beslag genomen, ik probeer nu maat te houden.»

HUMO Kunt u uw job goed doen als u er niet 24/7 mee bezig bent?

MANNAERT «Er zijn intussen veel capabele mensen bij de or ganisatie gekomen. Het lukt me steeds beter om taken te delegeren – dat kon ik vroeger niet.

»U moet weten: ik ben bij Zulte Waregem begonnen als duivel-doet-al. Ik ben de baan opgegaan om sponsors te werven. Ik heb de communicatie gedaan, de boekhouding ook - ik heb zelfs broeken versteld. Het is niet makkelijk om dan in een grotere organisatie terecht te komen en de dingen los te laten. Ik leer wel bij.»

HUMO Hoe lang bent u intussen in therapie?

MANNAERT (denkt na) «Een jaar of twee. Op een bepaald moment heb ik zélf beslist om de stap te zetten.»

HUMO Wat was de trigger?

MANNAERT «Mijn thuissituatie leed er ook wel eens onder, natuurlijk. Ik heb van mijn vrouw en kinderen het signaal gekregen dat ik er iets aan moest doen.»

HUMO De eerste signalen zijn van thuis gekomen, niet van de club?

MANNAERT «In de club ben ik er informeel op aangesproken, niet alleen door Bart. Ik had ook lange periodes dat het probleem helemaal weg was, maar daarna stak het weer de kop op.

»Ik ben nooit een dagelijkse drinker geweest. Ik dronk één of twee keer per week, maar dan all the way. Er zijn altijd periodes geweest dat ik helemaal niet dronk. Ik heb het niet nodig. Op vakantie, bijvoorbeeld, leef ik gezonder.»

HUMO Uw gezin kent u niet als een veeldrinker?

MANNAERT «Mijn dochter is 20, mijn zoon wordt 17, de jongste is 11. Zij maken deel uit van de nieuwe generatie die zo’n gedrag niet meer pikt. Zij zeggen: ‘Met de auto rijden nadat je gedronken hebt: ben jij op je kop gevallen?’ Terecht.»

HUMO De nieuwe generatie is voor nultolerantie. Bent u al zover?

MANNAERT «Bij mijn laatste veroordeling heb ik - terecht - spitsroeden moeten lopen. Psychologische testen, een verhoor dat tot in je kleine teen gaat. Ik ben toen fel geconfronteerd met wat je kunt veroorzaken. Dat heeft zeker impact gehad.»

HUMO In wat voor therapie bent u?

MANNAERT «Gesprekssessies met een therapeut. In België, ja, ambulant: ik heb me niet laten opnemen.»

HUMO Is dat ideaal?

MANNAERT «Het heeft mij in ieder geval geholpen. Opname is niet noodzakelijk een wondermiddel, herval is altijd mogelijk.»

HUMO Welke stap moet u nog zetten?

MANNAERT «Uiteindelijk moet ik stoppen met drinken, hopelijk kan ik dat. Ik heb er vertrouwen in, ik geef ook mijn engagement, maar dat zal dus nog moeten blijken. In deze job is alcohol overal. Discipline is cruciaal.»

HUMO Is de gedachte bij u opgekomen: ‘Als ik dit succesvol wil aanpakken, moet ik weg uit de wereld waar de verleiding op elk moment om de hoek loert’?

MANNAERT «Ja. Hopelijk hoeft het niet zo ver te komen: ik doe deze job nog heel erg graag.»

Vincent Mannaert Beeld Geert Van de Velde

ETHISCHE CODE

HUMO De trainerscarrousel bij Club Brugge - u bent met Rik De Mil aan uw vijfde trainer in dik een jaar toe - en het hoge verloop bij het personeel: heeft dat te maken met uw functioneren?

MANNAERT «Laten we het eerst over de trainers hebben: Clement en Schreuder hebben zélf de beslissing genomen om bij ons te vertrekken. Logisch: ze waren succesvol en ze konden hogerop, in sportief en financieel opzicht: Philippe naar Monaco, Alfred naar Ajax. Carl (Hoefkens, red.) had de moeilijke taak om veel jeugd te laten doorstromen in de spelersgroep, én kreeg te maken met de onvoorspelbare impact van een wereldkampioenschap voetbal tijdens de competitie. Dat was te veel gevraagd voor een jonge coach. Maar daarna hebben we, wat mij betreft, de grootste fout gemaakt met de keuze voor Scott Parker. De cultuurclash was te heftig. De Engelse competitie is niet de Belgische. Maar Parker en Hoefkens zijn wel de eerste trainersontslagen in tien jaar tijd.»

HUMO Het kwam alle partijen goed uit dat Clement naar Monaco verkaste. U was op elkaar uitgekeken. U hebt, bij de viering van de tweede titel, het succes in de eerste plaats aan de goede werking van de club toegeschreven – niet aan Clements tactische meesterbrein.

MANNAERT «Dat moet ik ontkennen.»

HUMO Bij de viering in Varsenare is het tot een discussie gekomen.

MANNAERT «Sorry, ik heb daar een andere herinnering aan. Ik had soms stevig discussies met Clement, maar om daaruit af te leiden dat het mij goed uitkwam dat hij wegging, is verkeerd. Hij is met een lopende overeenkomst vertrokken, net als Schreuder. Die wilde enkele maanden geleden trouwens heel graag terugkomen.»

HUMO Vond u dat een fijn idee?

MANNAERT (knikt) «Bart en ik waren klaar om een terugkeer in detail te bespreken, maar Schreuder kwam aanzetten met voorwaarden die meteen de deur dichtdeden.»

HUMO Is Domenico Tedesco toen ook even in beeld gekomen?

MANNAERT «Wij hebben contact met hem opgenomen. Maar Tedesco gaf meteen aan geen interesse te hebben in Club Brugge.»

HUMO Het personeelsverloop dan. Daar valt ook het een en ander over te vertellen.

MANNAERT «Daar zitten wij op het landelijke gemiddelde: mensen komen, mensen gaan. Qua absenteïsme zitten we zelfs heel laag.

HUMO Vorig jaar was het verloop zo groot als het landelijk gemiddelde. Het jaar daarvoor was dat het dubbele.

MANNAERT «Het is een veeleisende omgeving. Je werkt in de week en bij thuiswedstrijden ook nog eens in het weekend: ik kan me voorstellen dat jonge mensen dat niet kunnen verzoenen met een gezinsleven.»

HUMO Kunt u erbij dat mensen de managementstijl van het huis ‘meedogenloos’ noemen?

MANNAERT «Nee. Hier heerst een prestatiecultuur. Die heb ik mezelf opgelegd toen ik eraan begon. ‘Iedereen,’ zei ik, ‘en niet alleen de spelersgroep, moet de ambitie hebben de beste in zijn vak te zijn.’ Als we een titel wonnen, maakte ik er ook telkens een erezaak van iedereen, van poetsvrouw over greenkeeper tot manager, een extra maandloon te geven.

»De lat ligt hoog, uiteraard: we zijn marktleider. Ben ik soms te direct geweest? Ongetwijfeld. Maar ook daarin ben ik geëvolueerd: ik heb geleerd me te verplaatsen in de ontvanger.»

HUMO Wat u een prestatiecultuur noemt, noemen anderen een angstcultuur.

MANNAERT «Er heerst geen angstcultuur. Twaalf jaar lang hebben hier honderden mensen gewerkt. De grote meerderheid doet dat nog altijd met goesting en overtuiging of houdt er, na vertrek, een goed gevoel aan over.»

HUMO Herkent u zichzelf in het motto: hard voor mezelf, hard voor de anderen?

MANNAERT «Ik zou zeggen: veeleisend. Ik ben zeker niet meedogenloos, wel direct. (Fijntjes) Er zijn ook veel getuigenissen te vinden van mensen die ik na een tegenslag heb geholpen.»

HUMO Het geruisloze vertrek van Roel Vaeyens vorig jaar zou hard zijn aangekomen op de werkvloer. Hij was als sportief directeur uw rechterhand, en heeft u uit menig benarde situatie gered. Bovendien is hij een jeugdvriend. ‘Sinds zijn vertrek voelt iedereen zich vogelvrij’, valt te horen.

MANNAERT «Roel heeft in diverse functies hard en goed gewerkt. Dat heeft hem ook een mooie promotie opgeleverd: hij is directielid geworden. Vorig jaar rond deze tijd gaf hij aan dat hij erdoor zat. We hebben toen een regeling uitgewerkt. Na onze kampioensmatch tegen Antwerp heb ik vanuit de wagen eerst naar mijn vrouw en dan naar Roel gebeld: ‘Dit is ook úw titel.’ Ik heb hem uitgenodigd voor de titelviering, en daar is hij ook naartoe gekomen. Hij mocht terugkeren, op zijn voorwaarden. Ik dacht ook dat dat zou gebeuren, maar hij besloot te vertrekken. De negativiteit die ik toen bij hem bespeurde, begrijp ik nog altijd niet. Negen jaar lang hadden we dag in dag uit samen de bakens verzet, gelachen en gevloekt, elkaar door dik en dun gesteund.»

HUMO Zijn opvolger Tom Caluwé staat ook al op vertrekken.

MANNAERT «Tom zoekt naar zijn plaats. Club Brugge is KV Mechelen niet.»

HUMO Enkele maanden voor Vaeyens was ook operationeel manager Katrien Meire - een jonge juriste die naam maakte in de Premier League als CEO van het Charlton Athletic van Roland Duchâtelet - plots weg.

MANNAERT «Katrien is gekomen als operationeel manager. Dat lag buiten haar ervaring en expertise als juriste, dat wisten we. Uiteindelijk is het niet gelukt om de job in te vullen zoals we beiden hadden gewild. Onze wegen zijn uit elkaar gegaan. Het was een mismatch, meer niet.»

HUMO Zijn er gevallen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer geweest?

MANNAERT «Welke definitie geeft u aan grensoverschrijdend gedrag? Naast onze hr-dienst hebben we een externe ethische raad die wordt voorgezeten door Ignaas Devisch (professor filosofie aan de UGent en Club-supporter, red.). Hij is onze externe vertrouwenspersoon. Bij die commissie en hr samen zijn dertien of veertien klachten ingediend. Dat betekent dat onze interne procedure wérkt. In één geval heeft zo’n klacht, na herhaalde feiten, tot een ontslag geleid.»

HUMO Sommigen noemen jullie ethische code ‘hypocriet’.

MANNAERT (windt zich op) «De ruime meerderheid van de mensen heeft hier graag gewerkt, of werkt hier nog zeer graag. Het is te gemakkelijk om onze ethische code window dressing te noemen. Ignaas Devisch neemt zijn taak heel ernstig. Zo iemand gooit zijn professionele reputatie niet zomaar te grabbel. Hij heeft garanties gevraagd en gekregen om in alle onafhankelijkheid te kunnen werken.»

PROPERE HANDEN

HUMO De ethische code werd door jullie in het voorjaar van 2019 in het leven geroepen als antwoord op Propere Handen, het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Uit de eindvordering bleek dat u en Bart Verhaeghe voor 2,5 miljoen euro aan valse facturen met spelersmakelaar Dejan Veljkovic hadden ondertekend. Is dat ook het bedrag waarvoor jullie in december 2022 een minnelijke schikking hebben kunnen treffen?

MANNAERT «Bij lange na niet, het is veel minder. Nu, ik herhaal graag dat een minnelijke schikking géén strafrechtelijke erkenning van schuld inhoudt.»

HUMO Zijn de feiten een restant van een oude bedrijfscultuur waarmee u komaf hebt willen maken?

MANNAERT «Bart en ik hebben onze handtekening onder duizenden documenten gezet. Er is ons ten laste gelegd dat we de algemene zorgvuldigheidsnorm onvoldoende hebben nageleefd. Als reactie hebben we een aantal beschermingsmechanismen ingevoerd, zoals die ethische raad en een audit-comité.»

HUMO In december wijdde ‘Pano’ een reportage aan Propere Handen. Daarin kwam een factuur van Club Brugge aan bod, die volgens het parket gediend had om Georges Leekens een stuk van zijn ontslagvergoeding in het zwart te betalen. Via een Cypriotische firma zou 375.000 euro naar de in 2012 ontslagen trainer zijn gevloeid. Die passage had u liever verwijderd gezien.

MANNAERT «De makers hadden contact met ons opgenomen. We mochten onze feedback geven. Maar daaruit afleiden dat we hebben geprobeerd dingen uit die reportage te halen… (schudt het hoofd)»

HUMO De eindvordering dateert van januari 2022, de minnelijke schikking van december 2022. Dat moet een stressvol jaar geweest zijn.

MANNAERT (knikt) «Ik zal het nooit vergeten. Zo’n gerechtelijk onderzoek met zoveel media-aandacht heeft een heel grote impact, net als zo’n verhoor bij de politie. Toen ik ‘s avonds thuiskwam, stond een deel van mijn verklaring al online bij een krant. Dat doet iets met een mens.

HUMO Wat?

MANNAERT «Het weegt, bezorgt je stress. Je professionele integriteit wordt in vraag gesteld. Dat is niet aangenaam.»

HUMO In de zomer van 2021 hebt u een deel van uw aandelen verkocht. Wat doet dát met een mens?

MANNAERT «Bart Verhaeghe, Jan Boone, Peter Vanhecke en ikzelf zitten samen in een vennootschap. Niemand van ons kan zijn aandelen zomaar verkopen. We hebben ze samen verkocht.»

HUMO U hebt goed gecasht.

MANNAERT «Geld is nooit een drijfveer geweest. Maar het heeft wel voor financiële zekerheid gezorgd. Voor een stukje zie ik het ook als een compensatie naar mijn gezin: in mijn job schiet het privéleven er vaak bij in. En natuurlijk: als je een risicovolle onderneming tot een goed einde brengt, is het niet verkeerd dat daar een return aan vasthangt.»

HUMO U zou sinds de aandelenverkoop ‘helemaal losgeslagen’ zijn.

MANNAERT «Wie dat zegt, is te kwader trouw. Ik sta bekend als iemand die weinig belang hecht aan materiële zaken. Dat zal ook zo blijven.»

HUMO Is er overmoed in het Brugse sportieve beleid geslopen? Keer op keer breken jullie een nieuw transferrecord. Maar hoe duurder de speler, hoe minder hij lijkt mee te vallen. Kijk maar naar Kamal Sowah en Roman Jaremtsjoek.

MANNAERT «We verkopen nog altijd voor meer geld dan dat we kopen. Ik herinner mij dat de analisten Peter Vandenbempt en Wim De Coninck in juli in koor riepen: ‘Club Brugge heeft een nog beter uitgebalanceerde kern dan vorig seizoen’. Er was maar één onbeantwoorde vraag: wie eindigt als tweede achter Club Brugge? Nooit eerder heb ik zoveel berichten van spelers ontvangen als na de transfer van Jaremtsjoek: ‘Met hem erbij spelen we alles plat!’»

HUMO Voorlopig is hij een miskoop gebleken.

MANNAERT »Financieel hebben we er nog nooit zo goed voorgestaan: we zullen het jaar afsluiten met een kleine 80 miljoen euro eigen vermogen. Naast de overheid zijn wij één van de grootste werkgevers in de regio. Daar ben ik trots op.»

AMERIKAANSE INPUT

HUMO Waar jullie ook prat op gaan, is dat Club Brugge nog één van de weinige profclubs is in België met een stevige Belgische verankering. Hoe zeker is het dat dat zo zal blijven?

MANNAERT «Finaal ligt die beslissing bij Bart. Met uitzondering van Orkila Capital (een Amerikaans investeringsfonds, red.), dat voor een kwart aandeelhouder is geworden, is de raad van bestuur al jaren dezelfde.»

HUMO Is dat kwart het begin van méér?

MANNAERT «Tot op vandaag heeft Orkila geen concrete plannen in die richting.»

HUMO Enkele maanden voor die aandelenverkoop, in het voorjaar van 2021, wilden jullie met Club Brugge nog naar de beurs. Dat liep af met een sisser.

MANNAERT «Het is geen succes geworden: de investeerders en de gewone mensen waren niet geïnteresseerd. Dan moet je berusten.»

HUMO En alles afblazen, met de staart tussen de benen.

MANNAERT «Het was geen fijne ervaring.»

HUMO Vervolgens organiseerden jullie een aandelenverkoop. Mooi voor u, maar hoe is Club Brugge daar beter van geworden?

MANNAERT «Orkila heeft ook 20 miljoen euro kapitaal ingebracht. Daardoor hebben we nu een grotere stabiele basis. Een belangrijk deel van het geld staat opzij voor als we ooit aan dat stadion mogen beginnen te bouwen. Daarnaast heeft Orkila een pak knowhow binnengebracht. Vooral op het vlak van evenementmanagement: Orkila is eigenaar van de Ironman en een aantal grote muziekfestivals, waaronder Sziget in Hongarije. Het is jammer dat we die knowhow nog onvoldoende hebben kunnen aanwenden omdat we nog altijd niet in ons nieuwe stadion zitten.»

HUMO Worden ze niet ongeduldig bij Orkila?

MANNAERT «Nee. Toch niet ongeduldiger dan wij.»

HUMO Dat stadiondossier begint op een slepende ziekte te lijken.

MANNAERT «Absoluut. De eerste initiatieven dateren al van 2006.»

HUMO Voor projectontwikkelaar Bart Verhaeghe was het vooruitzicht een nieuw stadion te kunnen bouwen de hoofdreden om zijn zinnen op Club Brugge te zetten. Twaalf jaar later staat hij geen stap verder. Hoelang blijft hij het nog aanzien?

MANNAERT «We hadden laatst voor het eerst een vergunning. Op basis van een gemeentelijke parkeerverordening is ze vernietigd. We hebben begrepen dat de stad Brugge die parkeerverordening nu zal aanpassen, zodat ze geen obstakel meer vormt. Ongetwijfeld volgt er binnenkort een nieuwe poging.»

‘Het stadiondossier frustreert Bart. Als hij zegt dat het genoeg is geweest, zal het ook echt gedaan zijn. Maar dat heeft hij nog niet gezegd, hij gaat door.’ (Foto: met Bart Verhaeghe.) Beeld BELGA

HUMO Heeft Verhaeghe, toen hij de club kocht - of liever: cadeau kreeg - een bedrag uitgesproken dat hij in een nieuw stadion zou investeren?

MANNAERT «Achteraf kun je zeggen dat 15 miljoen euro goedkoop is voor de overname van een club.»

HUMO Dat heeft hij niet betaald. Er lag een renteloze lening ter waarde van 14,5 miljoen euro bij de oude vzw.

MANNAERT «De aandeelhouders hebben samen wel degelijk 15 miljoen euro betaald. Maar op de algemene vergadering van de vzw, waar iedereen de kans had hetzelfde te doen, verklaarden mensen als Marc Coucke en Joris Ide (intussen allebei bij Anderlecht, red.) hem gek: ‘Verhaeghe spoort niet.’ Ze vonden het onverantwoord dat hij zoveel geld stak in een club die nog een vzw was.

»Om op uw vraag te antwoorden: Bart heeft geen belofte gedaan over een investering in het nieuwe stadion. Hij heeft wel veel tijd en moeite in het stadionproject gestoken. Het probleem is niet: het stadion bouwen. Het probleem is: het mógen bouwen.»

HUMO Intussen heeft hij, net als u, een deel van zijn aandelen verkocht. Zo is het makkelijk: niets investeren, tien jaar later cashen.

MANNAERT «Tien jaar later heeft hij een parcours afgelegd dat mag worden gezien. Maar makkelijk? Neem het van mij aan: het zijn blood, sweat and tears geweest. Ik weet niet wat Bart zou zeggen als je hem vandaag vraagt: ‘Zou je het opnieuw doen?’ Ik ben geneigd te denken dat hij zou zeggen: ‘Nee.’ Wij zijn Club Brugge, hè. Als ik bij de bakker langsloop, doe ik dat liefst als er niet te veel volk staat. Anders krijg ik gegarandeerd de opmerking: ‘Je hebt nog geld over van Roman Jaremtsjoek zeker, ik dacht dat alles op was.’ Plezant is dat niet.»

HUMO Is Verhaeghe het nog niet allemaal beu?

MANNAERT «Bart is geen opgever, to say the least. Dit dossier frustreert hem, maar hij doet voort. Zijn critici voorspelden dat hij de boel al na drie jaar weer zou verkopen. Wel, hij is er nog altijd. Op de uitvaart van Birger Jensen (legendarische Club Brugge-keeper, red.) heb ik hem met veel passie horen spreken.»

HUMO Wie wil, kan in de mislukte beursgang en de aandelenverkoop het begin van een stille aftocht zien.

MANNAERT «Als Bart zegt dat het genoeg is geweest, zal het ook echt gedaan zijn. Daar ben ik zeker van. Alleen: hij heeft het nog niet gezegd. Hij gaat door.»

GEPRIVILEGIEERD EN DANKBAAR

HUMO Is jullie lot aan elkaar verbonden?

MANNAERT «Wat de aandelen betreft wel. Verder niet, nee.»

HUMO Bestaat de mogelijkheid dat u de club vroeger verlaat dan hij, of omgekeerd?

MANNAERT «Ja. Er is geen contract tussen ons dat zegt: samen uit, samen thuis.»

HUMO Mocht u ook uw laatste aandelen willen verkopen: kunt u dat dan?

MANNAERT «Dan moet ik het aan Bart, Jan en Peter vragen. Maar het is niet aan de orde.»

HUMO Zou Jan Boone de club kunnen overnemen?

MANNAERT «Hij heeft daar in ieder geval nog niet op gezinspeeld. Ik heb een zeer grote bewondering voor wat Jan Boone met Lotus Bakeries heeft uitgebouwd - Paul D’Hoore noemde het onlangs het aandeel van de eeuw. eeuw. Gezien het parcours dat hij nog voor ogen heeft met Lotus, acht ik een groter engagement bij Club uitgesloten.»»

HUMO Hoe groot is de kans dat u hier in september nog zit?

MANNAERT «Groot.»

HUMO U bereidt geen vertrek voor?

MANNAERT «Ofwel neem ik die beslissing zelf - maar dat hoop ik niet te moeten doen. Ofwel zijn ze niet meer tevreden over mij, en zal het boven mijn hoofd beslist worden.»

HUMO Hebt u het gevoel dat het kantje boord is? De resultaten vallen tegen, en uw gedrag is niet onbesproken.

MANNAERT «Nee. Toen ik van Zulte Waregem overstapte naar Club, heb ik tegen mijn vrouw gezegd: ‘Twee jaar bij Club moet lukken, daarna zien we wel.’ Ondertussen zijn het er twaalf. Ik heb offers moeten brengen, maar beschouw me als geprivilegieerd. Ik klamp me niet vast aan mijn job. Komt er een dag dat er geoordeeld wordt dat ik moet stoppen, zal ik dat aanvaarden en vooral dankbaar zijn dat ik het zolang heb mogen doen.»

HUMO Doorslaggevend zal zijn of u uw drankprobleem onder controle houdt.

MANNAERT (knikt) «Daarover gaan de gesprekken nu in mijn therapie.»

HUMO Kunt u de garantie geven dat het niet meer zal gebeuren?

MANNAERT «Ik ben dat engagement aangegaan.»

HUMO Wat als u uw engagement niet nakomt?

MANNAERT «Dan zal de samenwerking stoppen, neem ik aan.»

HUMO Acht u zich sterk genoeg?

MANNAERT «Ja. Anders had ik hier misschien al niet meer gezeten. (ziet Humo’s bezorgde blik) Dát niet, hé: ik ga nog niet naast Birger liggen. Ik ken mensen die bang zijn van zichzelf. Dat ben ik niet. Maar mocht ik het als een mission impossible hebben gezien, had ik al lang gezegd: ‘Zoek maar iemand anders.’»

HUMO Hoelang bent u inmiddels zonder alcohol?

MANNAERT (denkt na) «Dat kan ik nog niet in maanden uitdrukken.»

HUMO Stress is inherent aan uw beroep. De hamvraag is nu: zult u van de alcohol af kunnen blijven?

MANNAERT «Ik hoop het van harte.»

HUMO Hopen, of weten?

MANNAERT «Weten zou…»

HUMO Arrogant zijn?

MANNAERT (knikt) «Ik moet het doen met de hoop en het geloof dat ik het zal kunnen.»

HUMO We wensen u veel moed en sterkte.