Vincent Voeten: ‘Het is ieders volste recht om gekwetst te zijn, maar het is ook mijn recht om me daar weinig van aan te trekken’

Is de deuger verdwenen of wordt er in stilte nog volop gedeugd? Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: komiek en (ex-)politieagent Vincent Voeten (35).

VINCENT VOETEN «Ik heb de afgelopen tien jaar op de interventiedienst van de politie gewerkt. Aan die job kun je een vervormd mensbeeld overhouden omdat je relatief vaak in aanraking komt met figuren die niet helemaal deugen. Ik heb er dan ook erg voor gewaakt om de dingen die ik zag niet te verheffen tot de maatschappelijke norm.»

HUMO Je bent het geloof in de mens dus niet kwijtgeraakt?

VOETEN «Integendeel. Als je in de krant weleens leest over iemand die iets gruwelijks heeft gedaan, denk je al snel: wat een beest is dat!? Maar als ik mensen arresteerde voor zulke zware feiten, concludeerde ik tijdens het verhoor meestal dat ze helemaal niet rot waren vanbinnen, dat ze óók een goede kant hadden. Door en door slechte mensen zijn gelukkig echt de grote uitzondering.»

HUMO De grote ellende uit je politiewerk gebruik je ook als inspiratie voor zwarte humor en grove moppen. Vind je het erg als je daarmee soms mensen kwetst?

VOETEN «Nee, het is ieders volste recht om gekwetst te zijn, maar het is ook mijn recht om me daar weinig van aan te trekken. Geen enkele comedian schrijft moppen met de intentie om te kwetsen, je schrijft omdat je het publiek wil doen lachen, maar ik ga niet vooraf alles schrappen waar iemand mogelijk aanstoot aan kan nemen.»

HUMO Zijn er bepaalde thema’s die je schuwt?

VOETEN «In theorie kun je in alles humor zoeken, maar de zwaarte van het onderwerp moet in evenwicht zijn met de kwaliteit van de grap. Om weg te komen met grappen over kanker, zelfmoord of kindersterfte moet je al van goeden huize zijn.

»In de vijf jaar dat ik nu comedy doe, merk ik vooral dat racisme een erg beladen thema is geworden. In principe vind ik dat je op het podium nog het n-woord moet kunnen gebruiken, om het daarna te counteren met een goede mop, maar ik merk dat het me niet meer lukt. Racisme ligt nu té gevoelig, en dat zal ook wel zo blijven, denk ik.»

HUMO Twee jaar geleden schreef je op Facebook dat je als agent vaak de stempel van racist krijgt.

VOETEN «Als iemand op straat ‘Vuile pedofiel!’ naar je roept, zou je dat niet pikken. Wij moesten wel slikken dat mensen ons uitscholden voor racist, terwijl we gewoon ons werk deden. Ik kan met de hand op het hart zeggen: tijdens de duizenden interventies die ik heb gedaan, heb ik het hooguit twee keer meegemaakt dat een collega niet handelde zoals het hoorde.

»Veel conflicten worden ook onterecht herleid tot racisme. Over de rellen na de WK-wedstrijden van Marokko hoorde je jongeren beweren: de politie zoekt ons op, ze willen met ons komen rellen omdat we een andere afkomst hebben. Ik heb de waarheid niet in pacht, maar dan denk ik toch: nah, jongens, zou het toch niet kunnen dat de politie vooral is gekomen omdat er zonet stenen door winkelruiten zijn gegooid?»

HUMO Als agent ben je dienstbaar aan de samenleving. Ben je dat ook in je persoonlijke leven?

VOETEN «Ik probeer altijd vriendelijk en beleefd te zijn, behulpzaam ook, maar ik zoek niet bewust naar manieren om dat te zijn. Ik ben niet maatschappelijk geëngageerd in mijn privéleven en ik heb ook niet de ambitie om vrijwilligerswerk te doen.»

HUMO Mensen laten lachen zou je ook als een maatschappelijke missie kunnen zien.

VOETEN «Ook dat doe ik in de eerste plaats voor mezelf. Omdat ik het graag doe, omdat het mijn passie is en omdat ik er zélf veel voldoening uit haal. Het is fijn als mensen een leuke avond hebben, maar ik ga hier niet beweren dat het mijn drijfveer is om mensen uit hun dagelijkse sleur te halen.»

HUMO Eerlijk antwoord.

VOETEN «Ik vind mezelf best een goed mens, maar ik geloof vooral in leven en laten leven. Ik probeer mijn eigen vrijheid maximaal te benutten, zonder aan de vrijheid van iemand anders te raken. Mijn ambitie is om te sterven zonder ooit met iemand gebrouilleerd geraakt te zijn, zonder echt haat te voelen. Tot nu toe is dat redelijk goed gelukt.»

Deugscore: 60/100

