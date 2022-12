Volgens Sean Paul verstaan we hem al jaren verkeerd: hij roept helemaal niet steeds ‘Sean da Paul’

Er zijn geen zekerheden meer in het leven. De Jamaicaanse rapper Sean Paul, vooral bekend bij millennials die menig scoutsfuif bouncend op zijn zweterige muziek hebben doorgebracht, onthulde dat we hem al die jaren verkeerd hebben verstaan. Blijkbaar roept hij helemaal niet ‘Sean da Paul’ in zijn songs.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Sean Paul wordt gevraagd waarom hij toch altijd ‘Sean da Paul’ roept in zijn nummers. Waar? In een korte docu over het ontstaan van zijn eerste hit, ‘Get Busy’. (Ja, echt.) Waarom is het opvallend? Fans zingen al twintig jaar mee met ‘Sean da Paul’, terwijl hij gewoon een bekende cricketspeler genaamd Chaunderpaul een shout-out gaf.

Alsof de energiecrisis, de inflatie en de debiele NFT's van Trump verkleed als superheld en sheriff nog niet verwarrend genoeg waren, dropte Sean Paul onlangs een nieuw bommetje dat alles wat je dacht te weten weer volledig onderuit haalt.

Vorige week lanceerde VICE een korte documentaire over het ontstaan van ‘Get Busy’, zijn allereerste hit, wat op zich al vrij verbazingwekkend is. In januari is het twintig jaar geleden dat het nummer uitkwam en de carrière van Sean Paul startte. Als uitsmijter bij de documentaire vraagt één van de makers, terwijl de aftiteling al te zien is, nog aan de rapper: ‘À propos, vanwaar eigenlijk die neiging om jezelf steeds ‘Sean da Paul’ te noemen?’

Waarop ‘Sean da Paul’ openbaart dat hij zichzelf helemaal nooit zo heeft genoemd, maar wij hem met z'n allen gewoon al jaren verkeerd verstaan. *mic drop*

If u didnt kno ~ now you kno:



big up #Chanderpaul 🏏😂



I know I know… He’s from #Guyana🇬🇾 https://t.co/qWmR9alK0h — Sean Paul (@duttypaul) 16 december 2022

Nu is the artist formerly known as ‘Sean da Paul’ nooit een getalenteerde beoefenaar van de edele kunst der articulatie geweest, dus érg kwalijk kunnen we het onszelf ook niet nemen, maar toch: huh?

Blijkt dat Sean Paul in het bewuste nummer niet meer dan een shout-out gaf aan Shivnarine Chanderpaul, een bekende cricketspeler uit Guyana die vooral in de jaren negentig furore maakte. ‘Chaunderpaul’ in plaats van ‘Sean da Paul’ dus, maar fans vonden het geweldig. De naam sloeg aan, waarna Dutty Paul (zoals hij zichzelf dezer dagen ook wel eens pleegt te noemen) het dan maar als zijn officieuze bijnaam adopteerde.