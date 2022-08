Vanavond zendt VTM 2 ‘How to make it on OnlyFans’ uit, waar een voormalig model enkele nieuwkomers probeert wegwijs te maken op het platform. Of hun seksueel getinte foto’s meer dan zakgeld opleveren, valt af te wachten, maar deze Vlaamse OnlyFans-sterren lukte dat alvast wel: ‘Soms word ik zelfs opgewonden als ik mijn eigen filmpjes terugkijk’.

(Dit artikel verscheen oorspronkelijk in juli 2021 in Humo.)

De coronacrisis heeft niet alles lamgelegd: de porno-industrie heeft een flinke boost gekregen en floreert digitaal als nooit tevoren. Wij boekten een webcamsessie met enkele Vlaamse pornosterren en doe-het-zelvers met een neus voor zaakjes. ‘Veel prille koppels kunnen een puntje zuigen aan ons seksleven.’

NANOE VAESEN

‘Scores van piemels’

Nanoe Vaesen praat in ‘Durf te vragen’ met zichtbaar plezier over haar job als online content creator – in mensentaal: ze plaatst filmpjes van haar vrijende zelve op websites. ‘Ik grijp elke kans die ik krijg om het uit de taboesfeer te halen. Dat er nog altijd een taboe op porno rust, bewijst de heisa rond OnlyFans.’

Nanoe Vaesen: ‘Voor mij is er geen verschil tussen seks voor het werk en seks voor het plezier: ik kom altijd klaar.’ Beeld Koen Bauters

HUMO Dat is het onlineplatform waarop jij en veel collega’s foto’s en filmpjes aanbieden aan betalende abonnees. Onlangs kondigde de website aan geen seksueel expliciete beelden meer te zullen plaatsen.

NANOE VAESEN «Vanaf oktober zou OnlyFans alle sekswerk weren. Hun investeerders, vooral grootbanken, willen er niet mee geassocieerd worden. Er kwam zoveel kritiek op dat ze dat besluit hebben teruggedraaid, maar die investeerders hebben toch ook seks en kijken toch ook naar porno? Het fijne aan zulke platformen is dat ze laagdrempelig zijn: iedereen kan materiaal uploaden. Je bent je eigen baas. Vroeger werkte ik als nagelstyliste, en ik heb ook in de verkoop gewerkt. Alles wat ik aan de man bracht, verkocht als zoete broodjes. Tot ik bedacht: waarom maak ik een ander rijk? Ik kan beter mezelf verkopen.»

HUMO Is porno vrouwvriendelijker als vrouwen de touwtjes in handen hebben?

VAESEN «Veel porno vind ik nog altijd vrouwonvriendelijk en fake, maar de amateurfilmpjes vormen wel een goed tegenwicht. Wat ik doe, is the real deal. Ik zet gewone seks online, zoals ik die in het echte leven ook heb.»

HUMO Je hebt ook een website, waar niet alleen filmpjes en foto’s op staan.

VAESEN «Ik heb mijn eigen webshop. Sinds kort verkoop ik mijn eigen fleshlight, een namaakvagina die een perfecte kopie is van de mijne.»

HUMO Ze kost 78 euro, is dat een koopje?

VAESEN «Er gaan er per maand dertig à vijftig de deur uit.»

HUMO Ik zie dat je ook dick ratings aanbiedt.

VAESEN «Die zijn heel populair. Mannen sturen me een foto van hun penis door, en die geef ik vervolgens een score. Voor een kleine meerprijs voorzie ik hem ook van commentaar.»

Nanoe ­Vaesen: ‘Sinds kort verkoop ik mijn eigen fleshlight, een namaakvagina die een perfecte kopie is van de mijne.’ Beeld Koen Bauters

HUMO Geef je soms een 5 op 10?

VAESEN «Ik zal nooit gemeen doen, tenzij ze erom vragen natuurlijk. Maar ik ben wel altijd eerlijk. Ook populair is mijn gedragen lingerie: die stuur ik op naar fans, eventueel met een foto van mezelf erbij waarop ik het slipje of de panty’s draag. Ik verkoop ook Skypeshows. Mijn fans zijn vooral op zoek naar persoonlijk contact. Met mij chatten vinden ze fijner dan alleen foto’s of filmpjes bekijken. Ze willen genegenheid en bevestiging. Wat ik bied, is the girlfriend experience.»

HUMO Maar je bent niet hun girlfriend. Waar ligt de grens?

VAESEN «Ik heb nog nooit iemand moeten zeggen dat hij te ver gaat. En ik beantwoord de berichten alleen op vaste momenten. Als ik dat op elk moment van de dag deed, zou ik geen leven meer hebben.»

HUMO Waarom heb je geen artiestennaam, zoals de meeste van je collega’s?

VAESEN «Als ze mijn gezicht zien, dan weet iedereen dat ik het ben. Nanoe past ook mooi bij wat ik doe: het klinkt sexy.»

HUMO Jij leidt geen dubbelleven?

VAESEN «Nee. Mijn moeder moest even slikken toen ik het haar vertelde, maar nu steunt ze me wel. Laatst heeft ze me nog geholpen naaktkalenders te versturen. Op familiefeesten zit ik geen straffe verhalen te vertellen, maar als ze me vragen hoe het is op mijn werk, antwoord ik gewoon: ‘Goed, goed. Vandaag veel dick ratings verkocht’ (schatert).

»Nu hebben enkele vriendinnen ook de stap naar OnlyFans gezet. Ik geef ze de raad zich niet blind te staren op de verhalen over easy money. Zo makkelijk gaat het niet. Ik was al meer dan een jaar bezig vóór mijn account de lucht in schoot.»

HUMO Een aardig handje geholpen door corona.

VAESEN «Fysiek sekswerk mocht niet meer, dus ging iedereen online op zoek en vonden ze mij.»

HUMO Vroeger kon je er niet van leven?

VAESEN «Toch wel. Je moet het slim aanpakken.»

HUMO Hoe doe je dat?

VAESEN «Aha, de geheimen van het vak! (lacht) Binnenkort geef ik cursussen aan beginnende meisjes, waarin ik uitleg hoe ze zich online het best in de markt kunnen zetten. Iedereen kan het leren. Je hebt vooral empathie nodig: als je niet kunt inspelen op wat de klant wil, komt hij niet terug.»

HUMO Staat er ‘pornoactrice’ op je belastingaangifte?

VAESEN «Ik noem mezelf een online content creator. Ik heb een artiestenstatuut, omdat er geen apart statuut voor pornowerk bestaat. Daar zouden ze weleens werk van mogen maken, zeker als je ziet hoe groot de industrie is geworden.»

HUMO Kijk je naar je eigen filmpjes?

VAESEN «Ja, ik word er zelfs opgewonden van. Ik kijk ook naar amateurfilmpjes van anderen, maar dan betrap ik mezelf erop dat ik met de blik van een professional kijk: ‘Pff, dat orgasme was fake.’»

HUMO Geniet je nog van seks als je niet aan het werk bent?

VAESEN «Voor mij is er geen verschil tussen seks voor het werk en seks voor mijn plezier. Ik kom altijd echt klaar. Een orgasme faken, dat kan ik niet.»

TOMMY

‘Urenlang plezier’

Ook voor Tom, Tommy voor de fans van zijn acteerwerk, was het een bewuste keuze om mee te doen met ‘Durf te vragen’.

Tom: ‘Mannelijke acteurs worden in ons land zwaar onderbetaald: voor een film krijg ik 150 à 200 euro.’ Beeld Koen Bauters

TOM «De grootste misvatting is dat wij slachtoffers zijn. Alsof je alleen in porno of sekswerk belandt als je een traumatische jeugd achter de rug hebt. Ik ben ermee begonnen uit nieuwsgierigheid. Ik was 19 en had gereageerd op een oproep voor acteurs voor een pornofilm. Het was zo tof dat ik het ben blijven doen. Vooral de sfeer beviel me: iedereen op de set was open-minded en sociaal. Zo ben ik ook.»

HUMO Was seks thuis nooit een taboe?

TOM «Nee, maar er wordt niet gepraat over wat ik doe. Sommige familieleden weten het, anderen niet. Deze week hadden we een feestje voor de verjaardag van mijn moeder. Opeens zei iemand: ‘Zeg, kom jij binnenkort niet op tv?’ Ik wilde de sfeer niet verpesten, dus heb ik het ontkend. En als mijn moeder straks de aflevering ziet, zal ze me wel een preek geven, maar meer niet.

»Ik heb ook een gewone job, ik ben customer sales analyst. Dat klinkt onschuldiger dan pornoacteur, en de twee zijn goed te combineren.»

HUMO Hoeveel verdien je met een rol in een pornofilm?

TOM «Mannelijke acteurs worden in ons land zwaar onderbetaald: voor een film krijg ik 150 à 200 euro.»

HUMO Zou je op OnlyFans niet beter de kost verdienen?

TOM «Ik heb overwogen een account aan te maken, maar het is niet mijn ding. Het heeft geen zin eraan te beginnen als ik mijn klanten geen 100 procent kwaliteit kan bieden. Dan zou ik het gevoel hebben dat ik hen belazer. Een pornofilm is iets anders: ik doe het intussen al zo lang dat het een gewoonte is geworden. Ik voel totaal geen stress meer op een set.»

HUMO Jij kunt op commando presteren?

TOM «Ja, maar iedereen heeft weleens een dag waarop het niet lukt. Ik heb ook een burn-out gehad: dat hielp evenmin. Mensen denken dan: slik gewoon viagra. Maar zo werkt het niet. Dat helpt alleen als je al opgewonden bent. Ik probeer dan mijn fantasie de vrije loop te laten, maar de kijker mag dat niet merken: ik moet ook aandacht voor mijn tegenspeelster hebben.»

HUMO Stel jij strenge voorwaarden aan je tegenspeelsters?

TOM «Qua uiterlijk ben ik niet kieskeurig. Voor mij mag een vrouw best mollig zijn, maar ook weer niet té mollig. Ze moet wel sociaal in de omgang zijn. Vóór de opnames drinken we eerst samen een koffie, we babbelen wat…

»Je mag altijd aangeven wat je niet wilt doen. Ik doe het bijvoorbeeld niet met mannen. Ik heb het wel geprobeerd, maar het bleek niks voor mij.»

HUMO Moeten pornoacteurs aan bepaalde afmetingen voldoen?

TOM «De laatste jaren is dat veranderd. De spierbundels gaan er stilaan uit. Nu kijken mensen liever naar porno met iemand die hun buurman kan zijn. Kom je me op straat tegen, dan zou je me er nooit uit halen. Om het vol te houden in de pornowereld moet je jezelf kunnen zijn, mentaal én fysiek. Ik heb op castings al nieuwkomers zien binnenwandelen die zich anders proberen voor te doen. Dan denk ik: zo zal het niet lukken. Dames doen het ook. Op de set staan ze dan de hele tijd met hun man te bellen. Of ze doen het alleen uit wraak. Dat werkt niet.»

HUMO Zit je tijdens de seks soms met je gedachten bij je publiek?

TOM «Nee. Als ik bezig ben, vergeet ik de camera. Het enige moment dat ik me ervan bewust ben, is als ik er per ongeluk tegenaan bots.

»Als ik mannen vertel wat ik doe, vragen ze me uit: ‘Wat zijn jouw trucs? Hoe hou jij de seks zo lang vol?’ In een film lijkt het alsof ik urenlang een vrouw kan plezieren, maar de opnames worden verspreid over een hele dag, soms twee. Ik heb echt niet aan één stuk door een erectie. Sommige mannen zeggen: ‘Ik zou dat ook weleens willen doen.’ Maar als ik ze voorstel mee naar een set te gaan, hebben ze plots geen zin meer.»

HUMO Wordt zoveel seks na al die jaren niet wat saai?

TOM «Je moet het opwindend houden, voor jezelf en voor de dame. Van eentonigheid wordt niemand geil. Als ik het gevoel heb dat ik het even heb gehad, stop ik er een tijdje mee. Ik draai ook niet elke dag een film. Dat zou onmenselijk zijn. Tijdens drukke periodes doe ik er twee of drie per week.»

HUMO Van welke film kunnen de lezers je kennen?

TOM «‘De politie van de buurt’, een parodie op ‘De buurtpolitie’. Maar ik heb er geen fijne herinneringen aan: de productie was in handen van Dennis Black Magic. Ik voelde me niet comfortabel bij wat ik op die set zag.»

HUMO Word je soms herkend op straat?

TOM «Mensen zullen het nooit zeggen, maar ik zie het aan hun blik. Eén keer zei een kassierster in de supermarkt: ‘Ik ken jou van ergens.’ Ik ben er niet op ingegaan. Ik krijg wel vaak vragen van koppels: ‘Kun je ons leren hoe we ons seksleven spannender kunnen maken?’ Oké, ik heb intussen wel wat ervaring. Een vrouw laten klaarkomen is niet zo moeilijk: dat kan ik in een paar seconden met mijn vinger. Maar dat is geen seks met gevoel. De enige raad die ik koppels kan geven, is: spreek met je partner. Communicatie is alles.»

HUMO Pas je dat ook toe op je eigen seksleven?

TOM «Ja. We hebben elkaar leren kennen in een dancing. Eerst durfde ik haar niet te zeggen dat ik in pornofilms speel, maar toen ik het ter sprake bracht, bleek zij met dezelfde angst te zitten: ‘Ah, doe jij sekswerk? Euh, ik ook.’ (lacht) Mijn vrouw wil vooral dat ik haar op de hoogte hou. Voor de rest laat ze me vrij.»

ELISE VAN VLAANDEREN

‘Tot mijn pensioen’

Elise van Vlaanderen noemt zich de koningin van de Vlaamse erotica. Samen met haar partner Ruud produceert ze pornofilms.

Elise van Vlaanderen: ‘Ik leerde mijn vriend Ruud kennen op Tinder, maar pas na een half jaar durfde hij op te biechten waarmee hij de kost verdient. Nu ben ik zelf ge­beten door de porno­microbe.’ Beeld Koen Bauters

ELISE VAN VLAANDEREN «Ik ben erin gerold door de liefde: voor Ruud is porno zijn levenswerk. Samen met zijn ex Kim Holland vormde hij jarenlang het bekendste pornokoppel van Nederland. Ik leerde hem kennen op Tinder, maar pas na een half jaar durfde hij op te biechten waarmee hij de kost verdient. Hij was bang dat ik het op een lopen zou zetten zodra het woord porno viel, zoals zijn dates vóór me hadden gedaan. Ik was zelf ook wel in shock: ik ben even moeten bekomen. De dag erna zei ik: ‘Oké, vertel me eens hoe het werkt.’ Stap voor stap heb ik het leren kennen: eerst een keertje mee naar de set, daarna zelf een filmpje maken… Eén van onze eerste samenwerkingen was ‘Eyes Wide Open’, een parodie op de film ‘Eyes Wide Shut’. Sindsdien ben ik gebeten door de pornomicrobe.»

HUMO Je staat niet alleen achter de camera.

ELISE «Ik maak zelf ook erotisch getinte filmpjes, maar ik trek een duidelijke grens: ik hou het bij teasen. De seks laat ik aan anderen over.

»Vroeger was het beter. Sinds de digitalisering wordt alles te grabbel gegooid op het internet. De concurrentie met de grote spelers zoals Pornhub, die veel van hun inhoud gratis weggeven, is enorm. Op die markt moeten wij ons plekje zien te veroveren en klanten zien te lokken die toch bereid zijn voor porno te betalen.»

HUMO Hoe doen jullie dat?

ELISE «Het is een kwestie van kwaliteit bieden. Wij tonen de échte seks, geen standje één, standje twee, standje drie. Bij mij is het simpel: ik weet hoe ik zelf behandeld zou willen worden als ik voor de camera zou staan. Ik zou me vooral niet gebruikt willen voelen.

»Wij verkopen onze producten ook niet door aan de grote spelers. Daarmee zouden we veel geld kunnen verdienen, maar dan zijn we onze exclusiviteit kwijt. Onze klanten weten dat ze naar onze websites moeten surfen als ze ons werk willen zien.»

HUMO Worden er nooit films illegaal van jullie sites geplukt?

ELISE «Jawel! Onlangs nog. We hebben iemand in dienst die dat in de gaten houdt en contact opneemt: verwijder die illegale content, of we zetten juridische stappen. Maar het is alleen niet altijd makkelijk te achterhalen wie er achter die websites zit.

»Naast Pornhub en consorten zijn wij maar kleine spelers. Wat je op die websites vindt, is ook veel heftiger en minder goed te controleren. Bij hen glipt soms materiaal met minderjarigen door de mazen van het net, dat vind ik walgelijk.»

Elise Van Vlaanderen Beeld Koen Bauters

HUMO Hoeveel films moeten jullie maken om goed de kost te verdienen?

ELISE «Wij zetten drie films per week online. Een film maken duurt maximaal drie uur, alles inbegrepen: elkaar ontmoeten, contract tekenen… Het is vooral een kwestie van mensen te matchen van wie je weet: die zullen scoren.»

HUMO Vind je makkelijk gegadigden om in je films te spelen?

ELISE «Dat valt mee. Intussen heb ik naam gemaakt, mensen weten dat ze bij mij kwaliteit krijgen. Koppels die zin hebben, mogen me altijd mailen. Ik waarschuw hen wel altijd: als je film online komt, kan dat een grote impact hebben. Daar moet je op voorbereid zijn.

»Net zoals iedereen in de branche gebruik ik tegenwoordig ook OnlyFans om mijn filmpjes tot bij de klanten te brengen. Corona heeft dat platform doen boomen.»

HUMO In 2020, het eerste pandemiejaar, steeg het aantal gebruikers van 20 naar 120 miljoen.

ELISE «Het is ideaal voor porno, maar we blijven onze films ook via onze eigen websites aanbieden, omdat niet iedereen een OnlyFans-account wil of kan aanmaken. Het voorbije jaar werd het vaak voorgesteld als hét wondermiddel om snel fortuin te maken, maar zo werkt het niet. Wil je een account die wat oplevert, dan moet je eerst al bekendheid opgebouwd hebben.»

HUMO Hoeveel abonnementen verkoop je per maand?

ELISE «Gemiddeld zes- à zevenhonderd, genoeg om van te leven. Als je je klanten een faire prijs aanrekent en ze waar voor hun geld geeft, komen ze graag terug.

»Toen ik hoorde dat OnlyFans geen seksuele inhoud meer zou plaatsen, heb ik eens goed gelachen: porno heeft OnlyFans groot gemaakt. Hoe stom zouden ze zijn als ze hun kip met de gouden eieren slachten? En ik had gelijk: er verandert niks. Je moet het hun nageven: het was de perfecte reclamestunt.»

HUMO Pornhub zag door corona het aantal bezoekers wereldwijd met 11,6 procent toenemen. Zagen jullie ook zo’n stijging?

ELISE «Wat viel er thuis anders te beleven? Onze productie lag tijdens de eerste maanden wel plat. We hebben creatieve oplossingen moeten zoeken, en hebben ons gefocust op koppels en seks in bubbels. Zo hebben we een tijdlang een coronareeks gemaakt, die een inkijk bood in het seksleven van gewone koppels.

»De meesten in de sector hebben zich ofwel op OnlyFans en op de webcam gestort, of zijn tijdelijk overgeschakeld op hun gewone job. Sommige vrouwen zijn van alles beginnen te verkopen. Zelf heb ik er geen behoefte aan dat mensen aan mijn slipjes zitten te ruiken, maar als anderen daar zin in hebben, doen ze maar.»

HUMO Sinds corona is ook het aantal gevallen van seks- en pornoverslaving flink toegenomen.

ELISE «Het is makkelijk om onze sector met de vinger te wijzen. Ik heb tijdens de lockdowns véél bedankjes gekregen: ‘Blij dat jullie er zijn!’ Corona is heftig geweest. We hebben ons allemaal ergens aan vastgeklampt om overeind te blijven, bij sommigen was dat porno. Sinds we deze crisis hebben overleefd, hoop ik dat ik dit kan blijven doen tot mijn pensioen.»

DAMON HEART

‘Orgasmes faken’

Damon Heart acteert in grote gaypornofilms. Dat doet hij om één simpele reden: ‘Ik hou ontzettend veel van seks.’

Damon Heart: ‘In New York is porno de normaalste zaak van de wereld. ­Iedereen kent er wel een buurjongen of een oom die in de adult entertainment industry zit.’ Beeld Koen Bauters

DAMON HEART «Ik wil vooral variatie in mijn seksleven. Het is niet fout om volop te experimenteren en uit te zoeken wat je leuk vindt. Porno is een heel veilige omgeving om dat te doen.»

HUMO Wat zeiden je ouders toen je voor een carrière in de pornobranche koos?

HEART «Ze wisten wel dat ik graag acteur wilde worden, maar ze hadden eerder Studio Herman Teirlinck in gedachten. Ze wilden vooral dat ik een job met werkzekerheid zou kiezen. Die heb ik intussen. Pas op mijn 29ste heb ik de stap naar porno gezet, ook al speelde ik al met het idee sinds ik 18 was. Toen ik het mijn moeder vertelde, zei ze: ‘Je bent oud en wijs genoeg om zelf die beslissing te nemen.’ Met mijn vader heb ik een minder directe band. Hij zal nu pas te weten komen wat mijn bijbaan is.»

HUMO Vreemd, want je bent een internationale ster.

HEART «In het milieu van de gay porn ben ik best bekend. In Vlaanderen zullen ze me niet snel herkennen op straat, maar wel als ik op de Gay Pride in New York sta. Daar is porno ook de normaalste zaak van de wereld. Iedereen kent er wel een buurjongen of een oom die in de adult entertainment industry zit. Ik film ook vaak in Canada en Barcelona.»

HUMO Verschilt de gay porn veel van de heteroseksuele variant?

HEART «Nee, maar wij worden wel beter betaald dan de mannen in de heteroporno. Onze lonen zijn meer in lijn met wat de dames verdienen, met als gevolg dat veel heteroacteurs het ook in de gayscene proberen.»

HUMO Tom verdient tussen de 150 en de 200 euro per film.

HEART «Voor dat bedrag kom ik mijn bed niet uit.»

HUMO Damon Heart klinkt wel mysterieus. Zelf gekozen?

HEART «Ja. Damon komt van demon: iedereen heeft een duivels kantje. En alles moet je vanuit je hart doen, ook porno maken. Dus: Heart.»

HUMO Herinner je je nog je eerste film?

HEART «Ik werd goed begeleid door Michael Lucas, die al twintig jaar in de industrie zit en me de do’s-and-don’ts heeft uitgelegd, zoals: kijk niet in de camera. Het is niet omdat je luid kreunt en veel decibels produceert, dat het beter is. En geef niet te veel aanwijzingen aan je sekspartner, want dat komt onnatuurlijk over. Bij gewone seks zeg je ook niet: ‘En nu ga ik je even langs achteren nemen.’ En hou de camerastandpunten in de gaten. Het is niet zo eenvoudig om een penetratie goed te filmen.»

HUMO Dat klinkt erg technisch.

HEART «Het ís ook technisch. Een pornoscène goed in beeld brengen is als een choreografie filmen.»

HUMO Maar is de seks dan nog wel fijn?

HEART «Het is mijn werk, ik ben daar niet voor een date. Daarom ook haken velen na een paar keer af: ze verwarren de job met een date op Grindr.»

HUMO Doe je het vaak zonder condoom?

HEART «Lange tijd werd dat niet gedaan, maar nu weer wel, omdat er zo ontzettend streng wordt getest op hiv. Vóór je naar een set afreist, krijg je een speciale testkit toegestuurd. Zonder negatief resultaat mag je niet aan de film beginnen.»

HUMO Dus je hebt nog nooit een soa overgehouden aan een film?

HEART «Niet aan een film, nee (lacht). Het is veel gevaarlijker om in Antwerpen te daten dan om seks te hebben op een set.»

HUMO Hoe belangrijk is het om je lichaam in vorm te houden?

HEART «Zeer belangrijk. Ik ben constant bezig met mijn lichaam, maar chirurgisch heb ik er nog niks aan laten veranderen. Ook hoe je penis eruitziet, is van tel. Sommige studio’s werken alleen met mannen die groot geschapen zijn. Het blijft natuurlijk de money shot: het moet esthetisch in orde zijn.»

HUMO Fake je weleens een orgasme?

HEART «Ik kan op mijn communiezieltje zweren dat ik nog nooit een orgasme heb moeten faken. Nieuwkomers doen het weleens, maar ik heb de orgasmes altijd het makkelijkst gevonden.

»Ik herinner me nog goed wat Michael Lucas me zei toen ik begon: de groep mensen die seks met je wil hebben, zal aanzienlijk groter worden; en de groep mensen die met je wil daten aanzienlijk kleiner. Hij had gelijk. Mijn partner vindt het gelukkig oké wat ik doe. De meeste van mijn collega’s hebben een vaste relatie en zijn zelfs getrouwd. Het zijn doodgewone mannen, met een job in de banksector en een abonnement op de opera.»

HUMO Heb je het hard gemist, toen de stekker eruit ging door corona?

HEART «Amai! Eén keer heb ik tijdens de lockdown online een scène opgenomen: mijn tegenspeler zat in New York en de regisseur in Miami. Het was zoals seks hebben tijdens een Zoom-vergadering: ik werd er niet wild van. Mijn grootste nachtmerrie is dat het nooit meer wordt als vroeger, maar ik denk niet dat ik in paniek hoef te raken: porno zal er altijd zijn.»

JOLYNN EN JASON

‘Keihard werken’

Jolynn en Jason hebben net de kinderen weggebracht voor een partijtje lasershooting als ze samen plaatsnemen voor het scherm. Dat doen ze wel vaker sinds ze een jaar geleden hun job hebben opgezegd en samen in de branche zijn gestapt.

Jolynn: ‘Aan de schoolpoort kijken andere ouders weleens naar ons, maar ze zeggen niks, omdat ze anders moeten toegeven dat ze ook naar porno kijken of op OnlyFans zitten.’ Beeld Koen Bauters

JASON «Het is begonnen als een fantasie van mijn vrouw: zij droomde al lang van een eigen sekstape. Na wat zoeken zijn we bij Elise van Vlaanderen beland. Zij was zo enthousiast over onze eerste keer dat we zijn doorgegaan. Nu maken we ook films voor andere productiehuizen.»

HUMO Met andere mannen doe jij het niet, Jolynn.

JOLYNN «Nee. Dat heeft Jason liever niet. Van mij mag hij wel dingen doen met andere vrouwen. Ik kick daar zelfs op. Ik vind het zo opwindend hoe Jason naar mij kijkt terwijl hij door een andere vrouw wordt gepijpt. Ik voel dan ook wel jaloezie, maar ik zoek die graag op. Voor een man is het toch moeilijker dan voor een vrouw. In het begin zei Jason weleens: ‘Het enige wat jullie moeten doen, is je benen spreiden en wat glijmiddel gebruiken, terwijl een man moet presteren.’»

JASON «Er komt toch altijd druk bij kijken. Als ze zeggen: ‘Jason, nu mag je klaarkomen’, dan lukt het niet altijd meteen. Dat heb ik nooit als Jolynn en ik seks hebben zonder dat er camera’s bij zijn. Als wij intiem zijn, kom ik ook anders klaar.»

JOLYNN «Porno is keihard werken. Dat wordt onderschat. Net als iedereen zitten we op OnlyFans, en we moeten onze account dagelijks met nieuw materiaal aanvullen. Daarnaast doe ik ook webcam- en Skypesessies. De hele dag zit ik op mijn gsm nieuw materiaal te uploaden en berichten te beantwoorden.»

JASON «Het voordeel is wel dat we altijd thuis zijn. Vroeger was ik twaalf uur per dag onderweg voor mijn job als verkoper.»

JOLYNN «Ik werkte als poetsvrouw.»

HUMO Jullie hebben vier kinderen. Weten zij wat jullie doen?

JASON «Ze weten dat we films maken, maar niet wat voor films.»

JOLYNN «De oudste is 11 jaar en begint wel iets in de gaten te krijgen. Als ze straks vragen stellen, zullen we daar eerlijk op antwoorden. Waarom zouden we erover liegen? Iedereen doet het. Aan de schoolpoort kijken andere ouders weleens naar ons, maar ze zeggen niks, omdat ze anders moeten toegeven dat ze ook naar porno kijken of op OnlyFans zitten.»

HUMO Jullie hebben meegewerkt aan ‘Club Flo’, het tv- programma van Flo Windey.

JOLYNN «Het viel op hoeveel mensen ons daarna vroegen of ze ook eens mee naar een parenclub mochten.»

JASON «‘Ik heb dat altijd al willen doen,’ zeiden ze dan. Of: ‘Ik wil mee, want ik wil daar iemand leren kennen.’ Ik heb die vriendin moeten uitleggen dat parenclubs niet de ideale plek zijn om een lief te vinden.»

HUMO Nanoe Vaesen zegt dat het soms hard knokken is op OnlyFans. Hoeveel abonnementen hebben jullie?

JASON «Tussen de 140 en de 180, à 12,99 dollar per maand. Dat is niet slecht, als je bedenkt dat we nog geen jaar bezig zijn. We kennen veel dames die door corona een account bij OnlyFans hebben aangemaakt, maar dat alweer hebben opgedoekt: het lukte hen niet om klanten te ronselen. Het aanbod is ook zo groot.»

JOLYNN «Wij zijn maar kleine garnalen. De sociale media zijn cruciaal om klanten naar onze OnlyFans-pagina te lokken, maar de regels zijn flou. Als ik een foto post waarop Jason en ik aan het sporten zijn, wordt mijn Instagramaccount al geblokkeerd. Ik ben al ontelbare keren van Facebook gevlogen, terwijl ‘Temptation Island’-BV’s met een ster op hun tepels nooit worden gebannen. Om gek van te worden.»

HUMO Is het niet vreemd om jezelf bezig te zien?

JASON «In het begin zeker. Ik vind het nog altijd raar om mezelf te horen klaarkomen.»

JOLYNN «Ik heb graag seks terwijl anderen toekijken. Dat windt me op. Intussen heb ik een paar van mijn vaste fans al ontmoet. Als ik één van hen nu op mijn computerscherm zie verschijnen voor webcamseks, voelt het toch wat gênant aan.»

HUMO Intussen hebben jullie al veel fantasieën afgevinkt. Waar eindigt het?

JASON «Bij een eigen huis in Spanje. Dat is onze droom.»

HUMO Maar waar eindigt het qua seks?

JASON «Je seksleven is wat je er zelf van maakt. Wij zijn nu zeven jaar samen en ik kan zeggen: veel prille koppels kunnen een puntje zuigen aan ons seksleven. Als we ooit al onze fantasieën hebben gehad, dan beginnen we gewoon weer van voren af aan, met een simpele missionarishouding. Dat is ook leuk.»

‘How to make it on OnlyFans’, vanavond om 22.40 op VTM 2