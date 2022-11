Voor u opgelijst: beroemdheden die ons tot nog toe ontvielen in 2022

Op Allerheiligen en Allerzielen kijken we terug op de bekende mensen uit binnen- en buitenland die dit jaar kwamen te overlijden.

9 januari

Bob Saget (65)

Amerikaanse stand-upcomedian en acteur, vooral bekend van ‘Full House'.

12 januari

Ronnie Spector (78)

Leadzangeres van meidengroep The Ronettes.

13 januari

Fred Van Hove (84)

Jazzpianist en componist.

Beeld Photo News

18 januari

Ghislaine Nuytten (67)

Vlaanderens eerste internationale topmodel. Zij werkte onder andere voor Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier en Gianni Versace. Twaalf jaar lang, van 1985 tot 1997 presenteerde zij voor de toenmalige BRT de modeprogramma’s ‘Blikvanger’ en ‘Look’. Voor VTM zat zij enkele seizoenen de jury van ‘Topmodel’ voor. Nuytten was gehuwd met schrijver en Humo-journalist Wilfried Hendrickx.

20 januari

Meat Loaf (74)

Amerikaanse zanger. Had eind jaren 70 een grote hit met ‘Paradise By the Dashboard Light’, waarna ook ‘You Took The Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night)’ en ‘I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)’ hoog scoorden in de hitparades. Meat Loafs album ‘Bat Out of Hell’ is een van de best verkochte albums ooit.

7 februari

Ian McDonald (75)

Britse muzikant Ian McDonald, (mede)oprichter van de bands King Crimson en Foreigner.

22 februari

Stijn De Paepe (42)

Huisdichter van De Morgen.

Mark Lanegan (57)

Amerikaans zanger. Begon als voorman van Screaming Trees, maakte drie albums met zangeres Isobel Campbell en verscheidene soloplaten. Lees de afscheidsbrief van Onze Man: ‘Gratuit was hij nooit, intens altijd. Rust zacht, Dark Mark. Vergeten gaan we je nooit’

25 februari

Dree Peremans (72)

Radiomaker en schrijver.

25 maart

Taylor Hawkins (50)

Amerikaans muzikant, zanger en songwriter, vooral bekend als drummer van de Foo Fighters. Hij overleed tijdens hun laatste tournee.

Beeld Carmen De Vos

29 maart

Miguel Van Damme (28)

Doelman bij Cercle Brugge. Hij overleed aan leukemie, na een jarenlange strijd. De voetballer was ook peter van Me To You, een stichting tegen leukemie. Vorig jaar sprak hij met Humo nog over zijn ziekte.

2 april

Estelle Harris (93)

Amerikaanse (stem)actrice, bekendst voor haar rol als Estelle Costanza in de televisiekomedie ‘Seinfeld’.

6 april

Reinhilde Decleir (73)

Vlaamse actrice en zus van Jan Decleir. Ze speelde mee in onder andere ‘Van vlees en bloed’ en ‘Beau Séjour’. Ze ging volgens eigen wens heen na een lange strijd tegen kanker.

12 april

Gilbert Gottfried (67)

Amerikaans stand-upcomedian en (stem)acteur.

23 april

Arno Hintjens (72)

Arnold Charles Ernest Hintjens, le plus beaux, zanger. Hij werd net geen 73 en werkte nog aan een afscheidsalbum met zijn zoon en zijn broer Peter Hintjens. Humo rouwde mee en maakte een dossier met alle interviews en recensies.

25 april

Henny Vrienten (73)

Nederlands muzikant en frontman van de ska- en nederpopband Doe Maar, een van de belangrijkste groepen van de Nederpopscene. Hij zou aan longkanker hebben geleden. Vier jaar geleden blikte hij nog met Humo terug op zijn leven en werk.

26 mei

Andrew Fletcher (60)

Brits muzikant en lid van Depeche Mode.

29 mei

Ronnie Hawkins (87)

Amerikaanse rock and roll-artiest, vooral bekend door zijn begeleidingsband The Hawks.

Beeld Photo News

4 juli

Remco Campert (92)

Nederlandse schrijver, die in 1961 bekend werd met ‘Het leven is vurrukkulluk’. Lees hier hoe Guy Mortier terugblikt op de schrijver.

6 juli

James Caan (82)

Amerikaans acteur, vooral bekend als Sonny Corleone in ‘The Godfather’.

8 juli

Shinzo Abe (67)

Japans premier (2006 -2007 en 2012-2020). Hij werd het slachtoffer van een aanslag.

Tony Sirico (79)

Amerikaans acteur, bekend voor zijn rol als Paulie Gualtieri in ‘The Sopranos’.

19 juli

Henk Leeuwis (76)

Beter bekend onder zijn artiestennaam Henkie. In 2006 had hij een zomerhit met ‘Lief klein konijntje’.

1 augustus

Lucien Kroll (95)

Belgisch architect. Hij was een pionier van participatie- en duurzame architectuur.

5 augustus

Caroline Pauwels (58)

Hoogleraar communicatiewetenschappen aan de VUB. Ze was sinds 2016 ook rector, maar moest in februari van dit jaar terugtrekken vanwege haar kanker. Canvas bracht in september ‘De vier seizoenen van Caroline Pauwels’, een documentaire die het laatste jaar van haar leven volgde.

9 augustus

Ignace Crombé (65)

Oprichter van de Miss Belgian Beauty-verkiezingen en eigenaar van eigen standbeeld.

12 augustus

Wolfgang Petersen (81)

Duits filmregisseur, vooral bekend door de film ‘Das Boot’.

Beeld Getty Images

8 september

Queen Elizabeth II (96)

Staatshoofd van 15 landen. Met 70 jaar op de troon was de Queen de tweede langst zittende vorst in de geschiedenis van de mensheid - enkel Louis XIV ging haar nog voor. Ze stierf op 96-jarige leeftijd in het Schotse Balmoral Castle en werd opgevolgd door haar oudste zoon Charles.

14 september

Michel Verschuren (91)

Een niet onbesproken conditietrainer en zakenman, ook wel bekend als ‘Mister Michel’. Hij stond 25 jaar als manager aan het hoofd van Anderlecht en verwezenlijkte enkele belangrijke transfers. Op latere leeftijd was hij nog actief op Twitter, waar hij opviel met zijn aparte stijl. Het laatste gesprek met Mister Michel Verschueren: ‘Ik besef dat ik er niet voldoende ben geweest voor mijn gezin.’

28 september

Coolio (Artis Ivey) (59)

Amerikaanse rapper en producer.

9 oktober

Bruno Latour (75)

Franse filosoof.

14 Oktober

Robbie Coltrane (72)

Schotse acteur en komiek, die nostalgische millennials vooral kennen als Hagrid in ‘Harry Potter’. Hij speelde ook mee in onder andere ‘Nuns on the Run’ (1990), ‘The pope must die’ (1991), als Valentin Dmitrovich Zukovsky in de Bond-films ‘GoldenEye’ (1995) en ‘The world is not enough’ (1999), en in ‘From hell’. Voor zijn rol in de Britse detectiveserie Cracker (1993-1996) kreeg Coltrane een BAFTA. Hij stierf op 72-jarige leeftijd aan hartfalen.

19 oktober

Noureddine Farihi (65)

Marokkaans-Belgische acteur, vooral bekend als ‘Mo’ uit ‘Thuis’. Lees hier zijn 7 Hoofdzonden: ‘Ik heb heel hard mijn best moeten doen om te laten zien dat ik geen profiteur en geen crimineel was.’

28 oktober

Jerry Lee Lewis (87)

Amerikaanse zanger en pianist.

29 oktober

Hugo Camps (79)

Belgische journalist, columnist en schrijver. Hij begon als oorlogsverslaggever, werd nadien hoofdredacteur van Het Belang van Limburg en maakte in de jaren 90 sportportretten voor VRT. Hij schreef ook columns voor onder andere De Morgen en P-Magazine. Lees hier zijn laatste interview met Humo:‘Wie het leven begrijpt, in al zijn finesses, schiet zich het best van al meteen een kogel door z’n kop.’