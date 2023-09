‘Voor veel jongeren is het entertainment. Zoals gezinnen naar ‘Thuis’ kijken, bekijken zij filmpjes vol geweld’

De zomervakantie eindigde met een golf pestfilmpjes op het internet, waarop jongeren worden vernederd, op de knieën gedwongen en afgeranseld. Met willekeurige knokpartijen en zinloos geweld profileren de daders zich als ‘de strafste’ of ‘de stoerste’. Wat moeten we met die jonge vechtersbazen en boefjes, die liever aan hun imago dan aan hun toekomst denken? Humo sprak met experts op het terrein. ‘Het is vandaag moeilijker dan vroeger om jong te zijn. Eén verkeerde blik in de metro en hup, er vliegt een vuist tegen je gezicht.’

Een meisje van 15 ligt op de betonnen vloer van een ondergrondse parking, met haar hoofd in haar handen. Ze wordt geschopt en geslagen door een groep meisjes van niet ouder dan 16. Eén van hen trommelt met de vuisten op haar hoofd, terwijl ze snikt en smeekt om te stoppen. ‘Volgende keer let op wat gij doet, kankerhoer!’ is het laatste wat je hoort in het filmpje, dat de daders een uur na de feiten op TikTok delen. Op andere beelden wordt hetzelfde slachtoffer in een hoek gedrumd door een groep jongeren, ze wordt door een potig meisje op de grond gegooid en afgeranseld. Buiten beeld klinken opgewonden kreten: ‘Je gaat krak!’ en ‘Benen open, voor gasten!’

De afgelopen weken zijn op sociale media heel wat pestvideo’s ontdekt waarin jongeren – meisjes en jongens – worden vernederd, op de knieën gedwongen, over de grond gesleurd en geslagen door leeftijdgenoten. De politie opende onderzoeken in Zelzate, Sint-Truiden en Antwerpen. Slachtoffers zijn doodsbang en durven niet meer naar school. Hun vrienden zinnen op wraak. Tieners voelen zich onveilig op straat en gaan messen dragen ‘om zich te verdedigen’.

‘Telkens als ik zo’n filmpje zie, zit ik vol ongeloof te kijken,’ zegt advocaat Chantal Van den Bosch, die vertrouwd is met het verontrustende fenomeen. ‘De meeste filmpjes blijven onder de radar, maar ik zie ze almaar extremer worden.’ Van den Bosch stond zowel jonge daders als hun slachtoffers bij, en nu is ze de raadsvrouw van de ouders van een meisje dat in Antwerpen-Centraal door een groepje pesters in elkaar is geslagen.

CHANTAL VAN DEN BOSCH «Dat meisje is enorm geschrokken en heel, heel bang.

»Ik schrik er nog elke keer van hoe hard jongeren voor elkaar kunnen zijn. Er zijn tieners die bewusteloos worden geslagen. Ook meisjes kunnen scherp uit de hoek komen: ze trekken aan iemands haren, ze bijten, ze krabben met valse nagels. Soms wordt een slachtoffer louter aangepakt om dat te kunnen filmen. De pesters verdelen de rollen op voorhand: ‘Jij slaat, jij staat op de uitkijk, jij filmt.’ En dan is er nog iemand die een muziekje onder de beelden zet, om het extra spannend te maken, en ze op sociale media deelt.

»Je kunt die vernederende beelden niet weggommen, je staat te kijk voor iedereen. De mentale impact op de slachtoffers is enorm. Hun ouders weten vaak van niks, want thuis durven ze er niet over te praten. Er zijn jongeren die zich zo schamen dat ze niet meer naar buiten durven te komen, of die zelfs een zelfmoordpoging ondernemen.

»Daar staan jonge daders niet bij stil. Als ik met zulke jongens of meisjes praat, probeer ik hun altijd een spiegel voor te houden. ‘Ik ben misschien wel te ver gegaan,’ zeggen ze dan. Vaak kennen ze het slachtoffer niet eens. ‘Die bitch had mijn vriendin bedreigd. En ik moet mijn vrienden toch helpen?’ – ‘Dat meisje lag op de grond, en je bent blijven schoppen.’ – ‘Ja, dan wordt het zwart me voor de ogen en blijf ik gáán.’

»‘De volgende keer zal ik niet meer meevechten,’ beloven ze dan. En toch zie ik ze na een tijd terug omdat ze zich opnieuw hebben ‘laten gaan’.»

HUMO Waarom doen die jongeren dat?

VAN DEN BOSCH «Er is de groepsdruk, natuurlijk. Ze willen scoren, zich manifesteren, iemand zíjn in de groep: de strafste, de stoerste. ‘Kijk eens wat ik durf!’ Dat iedereen achteraf kan bekijken wat ze gedaan hebben: daarin zit vaak de kick. Het halve land krijgt een filmpje zoals dat uit Zelzate te zien, zelfs Elon Musk reageerde erop in een tweet. De sociale media werken als een soort brandversneller.»

HUMO Ruzies draaien soms om het n-woord, hoorde ik in een paar filmpjes. Een meisje wordt afgetuigd omdat ze racist zou zijn.

VAN DEN BOSCH «Vaak is dat een voorwendsel. Dat is het punt net: er hóéft niet eens een aanleiding te zijn. Als die jongeren willen vechten, lokken ze het desnoods uit. Je kijkt ‘verkeerd’ naar iemand die je kruist in de metro: ‘Hey bitch, wat is er?’ – en hup, er vliegt een vuist tegen je gezicht. Elke tiener kan daar het slachtoffer van worden.

»Het is vandaag veel moeilijker dan vroeger om jong te zijn, vind ik. En gevaarlijker.»

BIG BROTHER

Wat moeten we doen met die jonge vechtersbazen, die genadeloos leeftijdgenoten in elkaar timmeren? Hoe krijgen we boefjes die afpersen, stelen, drugs dealen of overvallen plegen weer op het rechte pad?

In Antwerpen gaat binnenkort een proefproject van start, waardoor jeugdrechters kunnen beslissen om jongeren vanaf 14 jaar een elektronische enkelband te laten dragen. ‘Niet om de overvolle instellingen te ontlasten, maar om hen beter te kunnen begeleiden,’ zei Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) bij de voorstelling van het plan. De nieuwe enkelbanden zijn uitgerust met een GPS-systeem, waardoor je iemand de hele tijd kunt volgen. ‘Ja, dit is bigbrothergedrag,’ gaf Demir toe, ‘maar het is ook exact wat sommige jongeren nodig hebben.’

Sommige jeugdrechters hebben al positief gereageerd op de maatregel, maar Chantal Van den Bosch ziet er geen heil in. ‘Het kan onnodig stigmatiseren,’ zegt ze.

VAN DEN BOSCH «Scholen hebben niet graag leerlingen met een enkelband op de speelplaats. We moeten vaak al moeite doen om leerlingen na een tijdelijke schorsing terug op school te krijgen, maar dit zou kunnen leiden tot een definitieve schorsing – met alle gevolgen van dien.

»Aan de andere kant zullen sommigen zo’n enkelband zelfs als een statussymbool zien en ermee uitpakken: ‘Kijk eens hoe stoer ik ben.’»

HUMO ‘Ouders weten dikwijls niet waar hun zoon of dochter is, een enkelband weet het wél,’ zei een Antwerpse jeugdrechter. De maatregel helpt, aldus de rechter, om na te gaan of jongeren hun voorwaarden respecteren.

VAN DEN BOSCH «Maar wie gaat al die enkelbanden controleren? Er is nu al onvoldoende personeel om alle jongeren de begeleiding te geven die ze nodig hebben, of om maatregelen op te volgen. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn ellenlang.

»Bovendien zie ik het nut van een enkelband niet in. Neem bijvoorbeeld het metrostation Opera in Antwerpen. Daar passeren in het schooljaar veel jongeren en worden veel feiten gepleegd: extreme pesterijen, afpersingen, ripdeals, vechtpartijen. Met een enkelband kun je jongeren de metro zien binnengaan, de normale weg naar huis volgend. Maar als ze daar iets van plan zijn, zal die band hen niet tegenhouden.»

HUMO Ziet u een betere oplossing?

VAN DEN BOSCH «Jeugdrechters kunnen veel verschillende maatregelen opleggen om het gedrag van jongeren bij te sturen: huisarrest, trajectbegeleiding door een jeugdconsulent, een plaatsing in een instelling. Er zijn ook alternatieve maatregelen, zoals vormingen en herstelbemiddeling: in Antwerpen doen organisaties als Elegast en ADAM fantastisch werk met jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd. We kunnen beter dáárop inzetten.»

‘Het halve land krijgt een filmpje zoals dat uit Zelzate te zien. Zelfs Elon Musk reageerde erop in een tweet. Daarin zit vaak de kick.’ Beeld RV

BETER DAN THUIS

‘Wij kennen die extreme pestfilmpjes natuurlijk ook,’ zegt hulpverlener Sam Adriaensen van ADAM of Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen, één van de tien Vlaamse diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling.

SAM ADRIAENSEN «Voor veel jongeren zijn die filmpjes gewoon entertainment. Op sociale media vinden ze een wereld waar ze veel met elkaar kunnen delen, zonder meekijkende volwassenen – het is hún territorium. Het is een soort feuilleton: zoals gezinnen in duizenden huiskamers elke avond naar ‘Thuis’ kijken, zo kijken zij elke dag naar een nieuwe aflevering in het leven van hun vrienden. Wat is er vandaag gebeurd? Wie heeft ruzie met wie? Waar valt straks nog iets spannends te beleven?

»In die parallelle wereld gaan jongeren op zoek naar hun identiteit, proberen ze zich te profileren. Ze creëren er hun eigen personage. En soms gaan ze daarbij over de schreef, door pestfilmpjes te posten of domweg te poseren met drugs of wapens.»

HUMO In sommige pestfilmpjes worden slachtoffers gedwongen om zich te excuseren tegenover ‘De baas’ of ‘El patron’.

ADRIAENSEN (knikt) «Dat is een verwijzing naar de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar, die ze kennen van de serie ‘Pablo Escobar: el patrón del mal’. Daar kijken ze allemaal naar op – weliswaar in de Netflix-versie.»

HUMO Bij ADAM begeleiden jullie jongeren die heel uiteenlopende feiten hebben gepleegd.

OLIVIA SIMPSON (projectcoördinator) «Van de jongere die een fiets heeft ‘geleend’ tot geweld met dodelijke afloop. Ook de aanmeldingen voor drugsdelicten en seksueel grensoverschrijdend gedrag nemen toe. De jeugdrechter bepaalt welk traject je bij ons moet afleggen: een leerproject, herstelbemiddeling, gemeenschapsdienst...»

HUMO Hoe begeleiden jullie de dader van een pestfilmpje?

ADRIAENSEN «We hebben een vorming waarin we jongeren technieken leren om met agressie om te gaan, zodat ze niet onmiddellijk uithalen wanneer iemand iets verkeerds zegt. Dat doen we met fysieke oefeningen waarin ze zich bewust worden van hun lichaam: wat voel je, bijvoorbeeld, als iemand je in je gezicht staat uit te lachen? Dan gebeurt er iets in je lichaam, en de emotie neemt snel de overhand. We reiken hulpmiddelen aan om je te beheersen. Hoe kun je rustig wegstappen zonder gezichtsverlies te lijden? Wel, je kunt de ander bijvoorbeeld laten voelen dat hij het niet waard is om ruzie mee te maken – en je eigen weg gaan.

»We hebben het ook over groepsdruk, over hoe jongeren in groep dingen doen die ze alleen nooit zouden doen. En over patronen in hun gedrag. ‘Wat maakt dat jij op dat moment de controle hebt verloren?’ ‘Waarom ben jij op dat slachtoffer blijven slaan?’»

HUMO Andere jongeren vernederen: daar gaat het vaak om.

ADRIAENSEN (knikt) «Ook daar besteden we aandacht aan. Een voorbeeld: voor elke sessie van de vorming geven we alle deelnemers normaal een hand, maar voor de derde sessie zullen we één jongere bewust geen hand geven, waarna we de sessie aanvatten. Vaak zie je onmiddellijk een reactie. Die jongere gaat protesteren, of je ziet dat hij of zij zich slecht voelt: ‘Fuck, ik krijg geen hand, ik krijg geen respect. Wat is er mis?’ En dan brengen we dat ter sprake: ‘Wat dat doet met jou? En wat doet het misschien met de anderen?’ Als ze het zelf voelen, heeft dat vaak meer effect dan wanneer wij hen daarover de les gaan spellen.»

Chantal Van den Bosch: 'Met een enkelband kun je jongeren de metro zien binnengaan, maar als ze daar iets van plan zijn, zal die band hen niet tegenhouden.' Beeld Geert Van de Velde

SCHULDINZICHT

HUMO Veel jongeren hebben een mes op zak, soms lopen ze zelfs met machetes rond. Jeugdmagistraten maken zich daar zorgen over.

ADRIAENSEN (knikt) «Jongeren die een mes op zak hebben en andere jongeren afpersen, moeten zelf altijd over hun schouder kijken. Zij voelen zich óók onveilig, omdat ze weten dat er nog bendes zijn. Daders zijn vaak het slachtoffer van iemand anders. Ze komen in een vicieuze cirkel terecht, een beetje zoals je dat bij pestgedrag ziet: een kind dat op school gepest wordt, gaat soms zelf anderen pesten. Alleen komen er in dit geval messen aan te pas, wat het een pak gevaarlijker maakt.

»Die jongeren zijn zich vaak niet bewust van hun eigen grenzen. In de vorming leren ze die grenzen kennen en ontdekken ze – via oefeningen – hoe het is als andere mensen ze overschrijden.»

SIMPSON «Natuurlijk zien we hier ook jongeren voor wie het normaal is dat je een mes draagt, drugs dealt of zonder rijbewijs met de auto rijdt. Voor de meeste Antwerpse jongeren geldt dat niet, maar ook zij kunnen door het gedrag van die kleine groep beïnvloed worden. Of er het slachtoffer van worden.»

HUMO Stel, tijdens een gevecht heeft een tiener van 15 een leeftijdgenoot met een mes gestoken: beseft hij of zij hoe gevaarlijk dat is? Is er sprake van schuldinzicht?

SIMPSON (lacht) «Schuldinzicht zien we hier in veel schakeringen.»

ADRIAENSEN «Voor die jongeren is het vaak moeilijk om empathie te tonen – op die leeftijd is ik-gerichtheid nog groot. Daarom proberen we, als eerste stap, alles los van dat schuldinzicht te bekijken. Dan kijken we nog niet naar wat het slachtoffer voelt, maar naar de impact van hun gedrag op hun eigen leven: ‘Wat zijn de gevolgen voor jou, nu jij die jongen hebt verwond? Je bent gearresteerd, je hebt in een politiecel gezeten, je bent voor de jeugdrechter verschenen, je zit hier nu voor een leerproject…’

»We bespreken ook wat het voor hun ouders betekent. Die zijn erg geschrokken en moeten soms hoge schadevergoedingen betalen. De jongeren beseffen meestal wel dat ze erg teleurgesteld in hen zijn: dat vinden ze vaak het ergst van al.

»Op die manier proberen we hen te raken en zaadjes te planten in hun hoofd, zodat ze dat gedrag niet meer herhalen. Stap voor stap gaan we zo in de richting van de vraag hoe hun slachtoffer de feiten heeft beleefd.

»Natuurlijk is het pijnlijk om te beseffen dat je iets slechts gedaan hebt. Je wilt jezelf nog recht in de spiegel kunnen aankijken. Veel jongeren zoeken de reden voor hun gedrag buiten zichzelf: ‘Die ander heeft mij uitgedaagd.’ Of: ‘Het was wettige zelfverdediging.’ (lachje) Ik heb al vaak moeten uitleggen dat wettige zelfverdediging niet betekent dat je iemand mag slaan omdat die je uitgedaagd heeft.

»Drugsdealers doen het voor het geld, maar dan vertellen ze bijvoorbeeld: ‘Ik wil een centje extra verdienen voor mijn ouders, die in armoede leven.’ Zélf doen ze niks verkeerds, vinden ze: ‘Als mensen drugs bij me kopen, is dat hun eigen verantwoordelijkheid.’ Ook hen proberen we te raken door het persoonlijk en herkenbaar te maken: ‘Wat als iemand drugs komt verkopen aan je kleine zusje? Wat als ze verslaafd wordt? Is dat dan ook haar eigen verantwoordelijkheid?’ Zo proberen we hun wat inzicht te geven – de ene keer met meer succes dan de andere.»

STELEN MET PAPA

HUMO Het aantal drugsdelicten neemt elk jaar toe, en dealers worden jonger.

ADRIAENSEN «Dealen is veel makkelijker geworden. Het gebeurt almaar vaker via de sociale media. Kanalen als Telegram en Snapchat zijn belangrijk geworden in de drugshandel.»

SIMPSON «Jongeren beginnen er soms al mee als ze 12 à 13 jaar zijn, een leeftijd waarop je totaal niet kunt inschatten waarmee je bezig bent. Een pakje afleveren met hun step of een paar tennisballen over de gevangenismuur gooien, daar zien ze geen kwaad in. Hebben ze een bromfiets, dan vinden ze makkelijk een baantje als koerier. Ze brengen pizza’s rond, en tussendoor leveren ze hier en daar pakjes af. Sommigen denken er niet eens goed bij na: ze dragen geen helm, rijden te snel en vluchten als ze een politiebusje zien. Dan krijgen ze de politie natuurlijk achter zich aan – en hangen ze.»

ADRIAENSEN «Door de war on drugs is de straatwaarde van drugs gestegen. Omdat de risico’s groter zijn, kunnen dealers nog meer verdienen dan vroeger. In een buurt waar veel gedeald wordt, zien jongeren ook hoe die gasten zich dure kleren en spullen kunnen permitteren. De nieuwste iPhones, sneakers van 1.200 euro, heuptasjes van Louis Vuitton, hoodies van Balenciaga: dat willen zij ook. Ze kunnen wel een job zoeken, maar 5.000 euro per maand zullen ze daar nooit mee verdienen.»

SIMPSON «Een 17-jarige die met drugs bezig is en niet meer naar school gaat, krijg je moeilijk nog op de arbeidsmarkt. Die denkt: met een uurtje dealen verdien ik meer dan met een hele week werken.»

HUMO Kunnen jullie zo iemand nog op andere gedachten brengen?

ADRIAENSEN «Soms lukt dat. Het moeilijke is: we werken met die jongeren om hen sterker te maken, maar uiteindelijk komen ze wel terug in hun wijk, waar ze dezelfde vrienden hebben en tegen dezelfde dingen aanlopen.»

HUMO Soms zit een heel gezin in hetzelfde schuitje: zoals er generatiearmoede is, zo bestaat er ook generatiecriminaliteit.

SIMPSON «Dat is soms pijnlijk om te zien. Twee oudere broers zitten in de drugshandel, de politie valt bij hen binnen, en de jongste telg rent naar boven om de zakjes coke door het toilet te spoelen. Een ander voorbeeld: vader en zoon gaan ’s nachts samen op pad om fietsen of bromfietsen te stelen. De vader rijdt met het busje, zoonlief peutert de sloten los, en samen tillen ze de tweewielers aan boord. Dan wordt het voor ons wel érg moeilijk om nog binnen te raken bij het gezin.

»Maar die gezinnen vormen gelukkig een minderheid. Veel meer ouders zitten niet in de criminaliteit en vertellen ons hoe ingrijpend het is wanneer de politie plots hun huis binnenvalt en alles binnenstebuiten keert of hun kind meeneemt.

»We starten geen enkel traject op zonder dat we met de ouders hebben gesproken. We hebben hen nodig om het traject met hun kind te doen slagen én ervoor te zorgen dat het ook thuis een blijvend effect heeft.»

'Veel jongens kijken erg op naar Andrew Tate, de controversiële influencer. Ze gebruiken zijn vrouwonvriendelijke uitspraken om hun eigen gedrag te rechtvaardigen: 'Hij begrijpt ons.'' Beeld RV

FAKE NEWS

HUMO De cijfers van de jeugdparketten tonen een stijgend aantal verkrachtingen en aanrandingen door minderjarigen. Krijgen jullie daar ook mee te maken?

SIMPSON (knikt) «Jongeren in groep die meisjes naroepen of, erger, aanranden. In extreme gevallen drogeren ze een meisje en gaan ze één voor één hun gang, wat ook nog eens gefilmd wordt.»

ADRIAENSEN «De jongens met wie wij te maken krijgen, hebben vaak een totaal vervormd beeld van meisjes. In hun ogen zijn het allemaal hoeren en sletten, en kleden ze zich te uitdagend: ‘Ze vrágen gewoon om aangerand te worden.’

»De meesten kijken erg op naar Andrew Tate, de controversiële Brits-Amerikaanse influencer. Drie keer wereldkampioen als kickbokser en stinkend rijk: dat spreekt tot hun verbeelding. Ze gebruiken zijn vrouwonvriendelijke uitspraken om hun eigen gedrag te rechtvaardigen: ‘Hij begrijpt ons.’ Dat hij al een jaar in de cel zit in Roemenië voor mensenhandel en verkrachting, is volgens hen fake news of een complot om Tate het zwijgen op te leggen – een beetje zoals aanhangers van Donald Trump nooit van idee veranderen.»

HUMO Hoe benaderen jullie jongeren die aan een groepsverkrachting hebben deelgenomen?

ADRIAENSEN «We proberen niet te vissen naar wat ze precies gedaan hebben: dat is buitengewoon confronterend, en dan denken ze dat we flikken zijn. De schaamte is zo groot dat ze er dikwijls niet over kunnen praten. Sommigen blijven glashard ontkennen en zeggen dat het meisje liegt, ook al bewijst het beeldmateriaal iets anders. Anderen zien wel in dat hun gedrag helemaal niet oké was.

»Met die jongeren werken we vaak in groep. We laten ze met elkaar praten: dat heeft meer effect, omdat ze elkaar doen nadenken. Sommigen weten bijvoorbeeld niet wat gezonde seks is. Hoe praat je met een meisje? Hoe weet je of ze het oké vindt? Heeft ze wel de keuze om nee te zeggen, als je met drie jongens om haar heen staat?

»Wat opvallend veel vaker voorkomt, is sexting: ongewenst seksuele foto’s verspreiden, bijvoorbeeld van een ex-liefje of een meisje dat ooit beelden van zichzelf heeft gedeeld. Dan praten we over de trauma’s die dat kan teweegbrengen. ‘Het is toch maar een foto,’ horen we dan. ‘Ja, maar wat als het jóúw foto is? Of die van je zus?’»

HUMO Werkt jullie aanpak?

SIMPSON «Voor een deel van de jongeren werkt hij. Sommigen krijgen meer inzicht, anderen gaan hun gedrag echt veranderen. En soms sijpelt wat ze hier geleerd hebben later pas door.

»Voor een deel van de jongeren werkt het helemaal niet. Veel hangt af van hun persoonlijkheid, voorgeschiedenis en context.»

ADRIAENSEN «Soms kom ik die jongens later tegen op straat, en dan zeggen ze: ‘Ik heb bij jullie wel een paar dingen geleerd waar ik mee voortkan.’ En soms vertelt iemand dat zijn leven helemaal anders is, en dat hij veel rustiger geworden is. Dat hij bijvoorbeeld niet meer in alle staten is wanneer de politie hem controleert, en uit de problemen blijft.»

HUMO De zomer begon dit jaar met hevige rellen in Brussel, na de dood van een 17-jarige jongen door een politiekogel in een Parijse voorstad. Zien jongeren de politie meer dan vroeger als hun vijand?

ADRIAENSEN «De jongeren die wij zien hebben vaak een moeilijke relatie met de politie. Ze zijn er bang voor. ‘Agenten zijn corrupt en racistisch,’ zeggen ze, ‘en maken misbruik van hun macht.’ Nu kan ik me wel voorstellen dat agenten bij een arrestatie soms hardhandig moeten optreden – die jongeren zijn geen doetjes – maar sommige arrestaties veroorzaken wel trauma’s. Dat komt vaak niet meer goed.»

Olivia Simpson en Sam Adriaensen van ADAM: 'Daders zijn vaak het slachtoffer van iemand anders. Ze komen in een vicieuze cirkel terecht, zoals je dat bij pestgedrag ziet: een kind dat op school gepest wordt, gaat soms zelf anderen pesten.' Beeld Geert Van de Velde

DE CORONAGENERATIE

De voorbije jaren zag jeugdcriminoloog Stefaan Pleysier (KU Leuven) het vertrouwen van jongeren in politie en justitie, dat al niet zo groot was, verder afbrokkelen.

HUMO U ziet daarin een gevolg van het te strakke coronabeleid.

STEFAAN PLEYSIER «Bij een hele generatie jongeren is tijdens de pandemie onvrede ontstaan over het gezag. Dat had te maken met de coronamaatregelen en met de manier waarop politie en justitie die probeerden te handhaven. Tijdens de lockdown daalde de gewone criminaliteit sterk, omdat iedereen binnen bleef, maar plots had het parket de handen vol met corona-inbreuken: in 2020 ging liefst 1 op de 5 dossiers daarover. Dat jaar zijn 17.000 minderjarigen bij het jeugdparket aangemeld omdat ze de regels niet hadden gevolgd. Dan hebben we het over lockdownfeestjes, op straat zijn na de avondklok, met iets te veel vrienden op een bank in het park zitten – alle mogelijke inbreuken waar de politie toen achteraan moest gaan.

»Daardoor werd een grote groep jongeren getroffen die tot dan nauwelijks of nooit contact met politie en justitie had gehad. Dat leidde tot vragen en tot kwaadheid. Ik zag het via mijn werk, maar ook bij mijn zonen, die met hun vrienden op een bank in het park zaten – heel normaal, eigenlijk – en een politiecontrole kregen. Sommige politieagenten, voor wie het ook allemaal nieuw was, probeerden het misschien allemaal iets te strak te handhaven. Mijn zonen hadden het gevoel dat ze niet in dat park mochten zijn, ook al hadden ze geen enkele regel overtreden.

»Elk dossier waar een proces-verbaal voor werd opgesteld, werd aangemeld bij het jeugdparket. Jongeren die anders nooit met justitie te maken hadden gekregen, voelden zich onrechtvaardig behandeld.»

HUMO Zij kregen plots de behandeling die hun leeftijdgenoten van allochtone afkomst in de grootsteden al heel hun leven krijgen.

PLEYSIER «Bij sommige groepen was het vertrouwen in de politie voor de coronacrisis al laag. Bij jongeren die neutraal of zelfs positief waren, heeft het een stevige knauw gekregen. Dat heeft de polarisering vergroot, ook in kleinere steden zoals Leuven: daar ben ik betrokken bij een project waarmee we de kloof tussen jongeren en politie proberen te dichten. Je voelt dat er aan beide zijden veel onbegrip is, en dat je voorzichtig te werk moet gaan om toenadering te zoeken. In steden als Brussel en Antwerpen blijkt het nog een stuk moeilijker, omdat de spanningen er al veel langer waren.»

HUMO In Brussel moet het overleg tussen politie en jeugdwerkers in het grootste geheim gebeuren: geen van beide partijen wil dat haar ‘achterban’ ervan weet. Sinds de dood van Adil Charrot tijdens een politieachtervolging in april 2020 beschouwen Brusselse jongeren politieagenten als moordenaars.

PLEYSIER «Elk nieuw feit is koren op de molen. Als er dan rellen uitbreken, zoals in Brussel na de dood van die 17-jarige jongen in Parijs, is de confrontatie telkens weer feller.

»En wat de coronamaatregelen betreft: daar heeft de overheid niet zo goed over nagedacht. Ze stuurde de politie onvoorbereid de straat op om de maatregelen te handhaven. De enorme impact daarvan op het vertrouwen tussen jongeren en politie zal moeilijk te herstellen zijn.»

HUMO Jeugdcriminaliteit is van alle tijden, maar weten jullie hoeveel van die jongeren later hun criminele leven als volwassene voortzetten?

PLEYSIER «Nee, omdat justitie de criminaliteit door minderjarigen en die door volwassenen gescheiden registreert, en die registraties moeilijk met elkaar te verbinden zijn. Als een volwassene een misdrijf pleegt, kunnen we geen link leggen met wat hij of zij als minderjarige heeft gedaan.

»Wat we wél weten uit internationaal onderzoek, is dat jeugdcriminaliteit leeftijdsgebonden is. In mijn lessen heb ik het over de zogenoemde age crime curve: vanaf 14 jaar zien we de criminaliteit stijgen, met een piek tussen 17 en 21 jaar, en daarna neemt ze weer af, op een heel natuurlijke manier. Ook wanneer jongeren niet betrapt worden, zien we dat ze geleidelijk geen misdrijven meer plegen. Dat heeft onder meer te maken met de ontwikkeling van de hersenen, met hormonale invloeden bij pubers, met groepsdynamieken. Maar rond ons 25ste levensjaar is ons brein volledig ontwikkeld en komen veel mensen tot rust.

»Daarnaast is er wel een groep die vaak al op vroege leeftijd gedragsproblemen vertoont en al heel jong feiten begint te plegen. Omdat bij hen de kans groot is dat ze als volwassene misdrijven blijven plegen, is het erg belangrijk om van bij het begin in te grijpen, op een adequate manier.»

HUMO Maar het goede nieuws is dus: bij de meeste jongeren groeit het eruit.

PLEYSIER «Ja, dat zien we in alle internationale studies. Moeten we dan maar wachten tot het zover is? Natuurlijk niet. Want intussen worden er heel wat slachtoffers gemaakt.»