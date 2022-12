Voormalig Humo-hoofdredacteur Karel Anthierens overleden op 87-jarige leeftijd

Karel Anthierens, die veertig jaar lang journalist was en van 1965 tot 1969 Humo leidde, is op 15 december overleden. Dat maakte zijn familie bekend. Hij werd 87 jaar.

Nadat hij in 1957 als redacteur begon bij De Periscoop, ging Anthierens nog aan de slag bij verschillende Vlaamse tijdschriften tot hij drie jaar later bij Humo terechtkwam, waar zijn broer Jef Anthierens hoofdredacteur was. Later zou hij die rol ook nog overnemen totdat Guy Mortier het roer overnam in 1969. Anthierens werkte daarna ook nog voor onder meer Het Laatste Nieuws, Knack en Panorama, waar hij tien jaar lang hoofdredacteur was.

Eerder dit jaar verscheen zijn boek ‘Gedane Zaken’, waarin hij zijn journalistieke carrière - verdeeld over zeventien kranten- en weekbladen - uitgebreid beschrijft.