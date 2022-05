VRAAG: Deel uw mening over het lerarentekort

‘Met zo veel vakantie zouden leerkrachten niet mogen klagen.’ ‘Er wordt op de lerarenopleiding neergekeken.’ ‘Lager onderwijs is een makkelijke optie als een andere studierichting niet lukt.’ Clichématige meningen over de leraarskamer genoeg, maar een ding is zeker: die naar schrale koffie ruikende kamer wordt steeds leger. Laat ons weten hoe u over het lerarentekort denkt.

Scholen worstelen met openstaande vacatures, leerlingen brengen lesuren door met zelfstudie: het lerarentekort wordt steeds prangender. In Humo vertellen vier leerkrachten, zowel spiksplinternieuw als met jaren ervaring op de teller, over hun gebrek aan collega’s: ‘Wij zijn niet meer aan het lesgeven, wij zijn aan het overleven.’ Hun mening hebben we al gehoord, nu die van u nog.

Werd u al persoonlijk geconfronteerd met het lerarentekort? Waar knelt volgens u het schoentje? Heeft u misschien wel dé perfecte oplossing in uw achterzak?

