‘Vroeger moest je goed kijken om een knappe vrouw op de Bosuil te zien, nu is het een modeshow’

Vergeet Wembley, de kampioenskogel van Toby Alderweireld is het nieuwe iconische moment van de Antwerp-supporter. Met zijn doelpunt zette de gewezen Rode Duivel de gevestigde orde op zijn kop: Royal Antwerp FC start het nieuwe voetbalseizoen als titelverdediger. Ondertussen woedt in de coulissen een grimmige strijd om de Bosuil. Humo fileert de herrie en het succes met drie rood-witte clubiconen: spitsen Cisse Severeyns (55) en Patrick Goots (57), en voormalig secretaris Paul Bistiaux (71). ‘Antwerp is een club van extremen: als er een ladder omvervalt, is het wereldnieuws.’

Goots heeft het uitgerekend: van de 40 competitiewedstrijden die The ­Great Old vorig seizoen speelde, heeft hij er 36 gezien. Dat deed hij als analist voor Gazet van Antwerpen: ‘Ik heb een perskaart.’ Severeyns woonde alleen de thuisduels bij: ‘Als lid van de Antwerp Legends mag ik kaartjes aanvragen.’ Bistiaux grinnikt: hij heeft de Bosuil al zeven jaar niet meer van de binnenkant gezien.

PAUL BISTIAUX «Mijn laatste match was tegen Eupen, in het seizoen dat we de promotie hebben gemist. Er braken andere tijden aan en ik heb toen de beslissing genomen om weg te gaan. Ik had 23 jaar mijn nikkel afgedraaid, genoeg toch? Ik heb op den Antwerp gewóónd.»

CISSE SEVEREYNS «En veel stront opgekuist.»

PATRICK GOOTS «Beerkarren vol.»

BISTIAUX «Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Maar de laatste jaren was de lol eraf.»

SEVEREYNS «Ik weet zeker, Paul: als je kaarten aanvraagt, word je uitgenodigd. Ik moet het ook zo doen.»

BISTIAUX (droog) «Ik koop wel een ticketje.»

HUMO Dat klinkt alsof uw afscheid niet verwerkt is.

BISTIAUX «Zeer zeker wel! Maar alles heeft zijn tijd. Ik ben nog van de oude stempel, dus ik heb plaats geruimd toen de toekomst zich aandiende.

»Ik ben 23 jaar secretaris geweest – CEO, zou men nu zeggen (grijnst). Ik heb twee periodes meegemaakt: één goede, en één met grote financiële miserie. Tot de invoering van het licentiesysteem kon je veel camoufleren. Plots was dat voorbij en moest je één keer per jaar een goed rapport halen. Dan was het alle hens aan dek. Het was een ­constante zoektocht naar geld.

»Op een bepaald moment zaten we weer eens in de patatten. Met Tony Gram hadden we de verkeerde mecenas in huis gehaald. Toen hij terugbetaald moest worden, hadden we het geld niet. De constructie met het opstalrecht van de Bosuil is toen op tafel gekomen. Tania Mintjens is toen onze redding geweest (de zakenvrouw kreeg de Bosuilgronden in handen voor 1,1 miljoen euro, en gaf ze in erfpacht terug aan de club, red.)»

HUMO Bij Antwerp schuwen ze de harde taal jegens Tania Mintjens niet, nu ze de Bosuilgronden niet zomaar aan Paul Gheysens wil afstaan.

BISTIAUX «Niemand had kunnen voorzien tot wat die constructie vandaag zou leiden. Bovendien bestaat ze al meer dan twintig jaar. Al die tijd heeft niemand zich er druk over gemaakt.»

GOOTS «Gheysens heeft al twee nieuwe tribunes gebouwd. Dat doet hij toch niet als hij nergens van wist?»

SEVEREYNS «De vraag is: ging hij ervan uit dat het wel opgelost zou raken? Of heeft hij druk willen uitoefenen door alvast te beginnen bouwen?»

HUMO Wat is het antwoord?

SEVEREYNS «Iedereen heeft daar zijn idee over (lachje). De familie Mintjens is net als ik afkomstig van West­malle. Ik ken Tania goed: zij en de ex-vrouw van mijn broer zijn beste vrienden. Als ik iets zeker weet, is het dat Tania Mintjens een echte Antwerp-­supporter is. Anders had ze nooit geholpen. Uit winstbejag heeft ze het niet gedaan: ze heeft het geld niet nodig.»

BISTIAUX «Meneer Gheysens is een aannemer. Een voetballer wil voetballen, een tennisser tennissen, een zanger zingen, en een aannemer bouwen. Daar is niks mis mee. Hij mag er zelfs aan verdienen ook. Wie betaalt, bepaalt. Als Gheysens een groter stadion wil om zijn inkomsten te maximaliseren, begrijp ik dat.»

HUMO U hebt achttien jaar gediend onder de legendarische voorzitter Eddy Wauters. Met dat verleden lijkt het huidige Antwerp niets meer te maken willen hebben.

BISTIAUX «Tot op zekere hoogte begrijp ik dat. We kwamen niet altijd op de juiste manier in het nieuws. Onze verdienste is dat wij, het ancien régime, de club met bescheiden middelen in leven hebben gehouden, en af en toe zelfs een succesje hebben geboekt. We zijn nog altijd de laatste Belgische club die een Europese finale heeft gespeeld. Dat blijft een prestatie. Onze club is ook nooit moeten fuseren en heeft niet zoals andere clubs elfendertig naamsveranderingen ondergaan: het is nog altijd Royal Antwerp FC. Die pluim mogen we op onze hoed steken. Maar we zijn ook tekortgeschoten, zeker. We zijn er niet in geslaagd het aanwezige potentieel aan te boren en te exploiteren, zoals vandaag wel gebeurt. Wij waren amateurs, toch? De voetbalindustrie is hard veranderd. Wij komen uit de prehistorie van het voetbal.»

GOOTS «Uit de tijd van de leren bal met een veter in (lacht).»

BISTIAUX «Je kunt van meneer Gheysens zeggen wat je wilt, maar hij heeft het toch maar gedaan. Met geld, dat is waar. Maar geld alleen is niet genoeg: je moet het ook goed besteden. Er zit een visie achter wat hij doet, alles verloopt uiterst professioneel. Antwerp is dertig jaar lang een slapende reus geweest. Dankzij de inzet en de centen van Gheysens is die reus nu wakker. Bravo!»

HUMO Ziet u Eddy Wauters nog?

BISTIAUX «Het is lang geleden. Als het gebeurt, is het op een begrafenis. Hij is ook al 90.»

‘Je kunt veel zeggen van Paul Gheysens, maar hij heeft het toch maar gedaan. En geld alleen is niet genoeg. Hij heeft vooral de juiste mensen op de juiste plaats gezet.’ Beeld Photo News

KOE VAN WEMBLEY

HUMO Is het denkbaar dat Antwerp de Bosuil verlaat?

GOOTS (knikt) «Als iemand ertoe in staat is, dan Gheysens. Als hij zegt dat hij ergens ­anders een nieuw stadion gaat bouwen, zal hij dat ook doen. Maar of het makkelijk zal gaan? Club Brugge wacht al jaren op een bouwvergunning.»

SEVEREYNS «De stad Antwerpen zal eraan meewerken. Dat denk ik wel.»

BISTIAUX «Zo’n vertrek hoeft niet slecht uit te draaien. Voorbeelden genoeg van grote clubs die het nadien zeer goed of zelfs beter deden: Ajax dat van De Meer naar de Amsterdam ArenA verhuisde, ­Arsenal van Highbury naar het Emirates Stadium. Zelfs AA Gent verliet het oude ­Ottenstadion voor een mooie, nieuwe arena en is daar niet slechter van geworden.»

GOOTS «Het wringt: de Bosuil is de heilige grond van het stamnummer 1.»

BISTIAUX «Het stamnummer verdwijnt niet, hè. Antwerp voetbalt al meer dan honderd jaar in het Bosuilstadion. Ik heb ook liever dat ze er blijven, maar dat is puur uit nostalgie. Misschien is het goed geweest zo. Door de titel en de bekerwinst zijn we eindelijk van dat gezaag over Wembley af. Dertig jaar lang hebben we die koe gemolken. De laatste Belg die op het oude, inmiddels ­gesloopte Wembley gescoord heeft, zit hier naast mij (Severeyns, red.). Alleen: de huidige supporters waren toen nog niet geboren. Die zullen het de volgende dertig jaar alleen maar over de goal van Toby Alderweireld hebben. Dát is het nieuwe iconische moment.»

SEVEREYNS «Als ik ergens werd uitgenodigd, was het altijd wegens dat doelpunt. Die uitnodigingen zullen nu naar Toby gaan (lacht).»

BISTIAUX «Vóór Wembley was er het mirakel van ­Vitosha Sofia (Antwerp boog een 1-3-achterstand in blessure­tijd om in een 4-3-zege en ­Europese kwalificatie, red.). De mensen die dat hebben meegemaakt, zitten nu in de bejaardentehuizen van Deurne. Elke dag gaat één van hen dood. Maar bij gebrek aan echte trofeeën bleven we het er maar over hebben. Want we wonnen niks, hè: die finale op Wembley hebben we verlóren!»

HUMO Waar waren jullie toen Toby Alderweireld Antwerp naar het delirium trapte?

GOOTS «In het stadion in Genk. Ik was er heilig van overtuigd dat het voorbij was. Club Brugge zou nooit scoren tegen Union. Toch gebeurde het, waarschijnlijk omdat ze hun Japanner (Shion Homma, die scoorde, red.) niet goed hadden uitgelegd wat het plan was (lacht). Plots was Genk virtueel kampioen, hun supporters liepen al naar beneden voor de viering. Ik verwachtte een overrompeling en dacht nooit thuis te zullen raken. Tot ik die bal van Toby zag vertrekken. Aan zijn houding wist ik het met­een: die gaat binnen! Uitzinnig van vreugde ben ik rechtgesprongen. Not done als analist, ik weet het (lacht).»

SEVEREYNS «Ik had kaarten kunnen krijgen via een bevriende Genk-supporter. Maar dan zou ik tussen de thuisfans gezeten hebben. Daar heb ik, met mijn bekende kop, voor bedankt.»

GOOTS «Je zou ook niet welkom geweest zijn. Ik was uitgenodigd door Pierre Denier (club­icoon van Racing Genk, red.): hij mag elke week een oud-speler uitnodigen, diner inbegrepen. Op donderdag kreeg ik bericht van Genk dat ze me liever niet zagen komen. De fans zouden agressief kunnen reageren.»

SEVEREYNS «Ik zat met een paar koppels bij een kameraad in de tuin te kijken. Tijdens de rust hadden we pizza’s besteld. Met nog twee minuten te spelen ging mijn telefoon: de koerier stond voor de deur. ‘Ik ga wel,’ zei mijn vrouw. Maar twaalf pizza’s, dat kon zij niet dragen. Gelukkig zijn een paar vrouwen opgestaan, anders had ik de ontknoping gemist (lacht).

»Mijn zoon was op de Bosuil, waar de wedstrijd op een groot scherm werd vertoond. Om middernacht was alle water en frisdrank op. Mensen die anders nooit bier drinken, konden nu niet anders.»

GOOTS «Ik ken gasten die met van die lange houten banken uit tribune 2 naar huis zijn gegaan. Op de fiets! Als souvenir.»

SEVEREYNS «Nog altijd krijg ik kippenvel als ik de beelden terugzie. Ik heb ook de ­Brugse goals nog eens bekeken, en daarbij viel me toch één en ander op. We hebben geluk gehad dat het die Japanner en Noa Lang niet interesseerde wie kampioen werd. En dat hun jonge spelers ­Cisse Sandra en Romeo ­Vermant zich wilden bewijzen. Bij die laatste goal zie je Hans Vanaken niet 100 procent voor de bal gaan. Ineens gaat die kleine Vermant er voor zijn neus mee aan de haal. Daar moet toch geen ­tekeningetje bij?»

GOOTS «Na het gelijkspel ­tegen Union (Antwerp gaf in het slot de zege uit handen, red.) had ik gezegd: waarom stuurt Mark van Bommel (de trainer, red.) Toby niet mee naar voor? Een week later doet hij het en is Antwerp kampioen. Faris Haroun vertelde me achteraf dat ze het op training hadden ingeoefend en in 10 minuten tijd drie keer hadden gescoord.»

HUMO Gelukkig heeft Van Bommel naar jou geluisterd: Antwerp dankt de titel aan Patrick Goots!

GOOTS «Nee nee, het was gewoon iets dat ik Laszlo Bölöni (ex-trainer van Antwerp, red.) geregeld had zien doen. Als niets meer lukte, stuurde hij in de slotfase de grote Abdoulaye Seck naar voor.»

PARADEREN OP HAKKEN

HUMO Waar zat u, meneer ­Bistiaux?

BISTIAUX «Op restaurant. Ik heb de wedstrijd op mijn smartphone gevolgd. Ik heb in stilte genoten. In mijn jonge jaren zou ik over den draad gesprongen zijn, maar met het ouder worden ben ik kalmer geworden. Erik Van Looy verwijt me dat soms.»

GOOTS «Ooit moet er een film gemaakt worden van die titelmatch.»

SEVEREYNS «Da’s iets voor Erik. Of Luk Wyns.»

HUMO De plejade aan BV’s die plots Antwerp-supporter bleken te zijn, was indrukwekkend.

BISTIAUX (zet zich schrap) «Als die allemaal komen kijken, heb je een stadion van 100.000 plaatsen nodig. In de donkere periode heb ik vaak vanop de barricades rond mij gekeken en vastgesteld dat ik daar alleen stond. Nu het beter gaat, zie ik plots zogenaamde supporters op de eerste rij staan, op het balkon van het stadhuis zelfs, en het hoge woord voeren. Dan moet ik me toch achter de oren krabben: ‘Waar waart gij toen we tegen Virton en ­Oudenaarde speelden?’ Voor alle duidelijkheid, ik heb het dan niet over Erik Van Looy.»

SEVEREYNS «Hij was er áltijd, als één van de weinigen.»

GOOTS «Vroeger moest je al goed kijken om een knappe vrouw te zien op de Bosuil. Terecht, op hoge hakken zou je er je enkels gebroken hebben. Maar nu? Het is een modeshow geworden! Ze paraderen. Iedereen wil van het succes proeven.»

HUMO Had u de hoop op een ­titel al opgegeven? Kon u daarom volstaan met de smart­phone?

BISTIAUX (fel) «Ik was zéker dat we kampioen zouden worden! Dat heb ik ook geschreven in mijn wekelijkse column in ­Gazet van Antwerpen.»

SEVEREYNS «Antwerp is een club van extremen. 0-2 achterstaan tegen Club Brugge, maar in de 96ste minuut toch nog de 3-2 binnen trappen. Of het mirakel van Vitosha. Altijd gebeurt er iets waarover nagepraat wordt.»

BISTIAUX «Als er op den Antwerp een ladder omvervalt, is het wereldnieuws.»

‘Arthur Vermeeren is de nieuwe Iniesta. Hij gaat Antwerp 20 of 25 miljoen euro opbrengen. Al hoop ik dat hij nog een jaar blijft.’ Beeld Photo News

HUMO Antwerp roept ook weerstand op.

GOOTS «Er zijn wat akkefietjes geweest. Het tijdrekken van Union, de rode kaarten voor Genk, de stewards op het veld. Ik heb Club-supporters in mijn vriendengroep: die zouden het iedereen gegund hebben, behalve Antwerp. In Genk hoorde ik hetzelfde.»

SEVEREYNS «Union kon op veel sympathie rekenen, als underdog. Genk is ook altijd doorgegaan voor een sympathieke club. Maar voor de Antwerpenaar is alles buiten Antwerpen parking. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Antwerpenaars zijn dikkenekken.»

GOOTS «Marc Schaessens is zo’n rasechte Antwerpenaar. Ik heb met ’m samengespeeld bij Beerschot. Marc zei vlakaf tegen de trainer: ‘Pak die kegels zelf!’ Zó’n grote mond. Dat was ik als 19-jarig gastje uit de Kempen niet gewoon. Op festivals kom ik vaak Antwerpenaren tegen: die hebben overal schijt aan. Zo maak je jezelf tot vijand.»

BISTIAUX «Wat ook meespeelt: onze nadrukkelijke aanwezigheid in de stadions op verplaatsing. Wij zijn een clan, een stam.»

GOOTS «Van Bommel heeft gezegd dat hij dit nooit eerder heeft meegemaakt. Ook niet bij Barcelona of Inter. Ik gelóóf hem, hij is geen lulleman. Voor een Antwerp-supporter is Antwerp zijn leven. Als hij moet kiezen tussen een boterham of een abonnement, kiest hij voor het tweede.»

SEVEREYNS «Na de match gingen de spelers altijd iets drinken bij Jenny. Daar zaten we dan naast de fan die ladderzat aan de toog hing en er zijn laatste frank had besteed aan zijn abonnement en die pint, zodat hij zijn problemen even kon vergeten.»

HUMO Wat ook weerstand oproept: dat Gheysens het succes gekocht heeft.

BISTIAUX (knikt) «Dat speelt ­zeker mee. Succes wekt ook jaloezie.»

HUMO Was hij de grote architect van het succes? Of toch eerder directeur voetbalzaken Marc Overmars of coach Mark van Bommel?

BISTIAUX «Gheysens’ grote verdienste is dat hij niet alleen veel geld in de club gestoken heeft, maar ook de juiste mensen op de juiste plek gezet heeft. Overmars en Van Bommel hebben er een plóég van gemaakt.»

GOOTS «We hebben heel België over ons heen gekregen toen we Overmars binnenhaalden. Dat is Gheysens: hij durft.»

HUMO Overmars was enkele weken eerder door Ajax ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Was het durf van Gheysens, of een gebrek aan scrupules?

BISTIAUX «Ik vind niet dat iemand een beroepsverbod moet krijgen vanwege een misstap.»

HUMO U zou hetzelfde gedaan hebben?

BISTIAUX (knikt) «Ja. Ik stam nog uit een andere tijd, er werd toen niet zo nauw gekeken in het voetbal. Ondertussen is de samenleving geëvolueerd. Voortschrijdend inzicht kun je dat noemen.»

GOOTS «Als Ajax Overmars morgen kan terughalen, doen ze het.»

HOLLANDSE SCHOOL

HUMO Was Antwerp de verdiende kampioen?

BISTIAUX «Kampioen ben je ­altijd verdiend.»

SEVEREYNS «Mocht Genk of Union het gehaald hebben, was het ook verdiend geweest.»

GOOTS «Genk heeft na nieuwjaar niet vaak meer gewonnen. Dan ben je geen verdiende kampioen.»

HUMO Het maakte twintig doelpunten méér dan Antwerp.

BISTIAUX «De essentie van voetbal is níét veel goals maken. Wel één doelpunt meer dan de tegenstander.»

SEVEREYNS «Of één minder binnen krijgen. Arsenal won indertijd vaak met 1-0 – zo is ‘de Arsenal-score’ ontstaan.»

HUMO De efficiëntste ploeg is kampioen geworden, niet de meest aantrekkelijk voetballende?

GOOTS «Genk voetbalde aantrekkelijk voor nieuwjaar. Met Paintsil en Trésor heeft het twee spelers die goed zijn in één-tegen-éénsituaties. Daar heeft het op geteerd. Antwerp heeft dat minder: Muya moet het vooral van zijn werkkracht hebben, en Balikwisha is nog te wisselvallig. Toen Genk Onuachu in de winter verkocht, werd het op slag een pak minder. Doet het dat niet, wordt het kampioen.»

SEVEREYNS «Antwerp was iets zakelijker in zijn aanpak. Maar als in de laatste minuut de kampioensgoal valt, is dat allemaal vergeten.»

BISTIAUX «De oude ­Hollandse school was aanvallend. De huidige niet meer. Overmars en Van Bommel zijn daar de exponenten van: nuchter, zakelijk en goed georganiseerd.»

GOOTS «Als Antwerp 1-0 voor stond, bevroor het de match. Was de 3-2 tegen Club ­Brugge, met dat late doelpunt van Vermeeren, een aantrekkelijke match? Nee, maar iedereen ging wel tevreden naar huis. Paul heeft gelijk: het draait om winnen.»

BISTIAUX «Onderschat het belang van een goede keeper niet. Een goede ploeg begint bij een goede verdediging.»

‘De verdienste van Van Bommel is dat hij op zijn strepen staat, en bijvoorbeeld Radja Nainggolan uit de ploeg zet. We hadden niet de beste spelers, maar wel de beste ploeg.’ Beeld Photo News

HUMO Alderweireld en doelman Jean Butez zijn met lof overladen.

SEVEREYNS «Zij waren de bouwstenen van het succes. Een trainer kan pas iets neerzetten als de spelers mee­stappen in zijn verhaal. De achterste en de voorste man zijn daarbij cruciaal. Toevallig zijn dat bij Antwerp twee mannen die voorop gaan in de strijd. Wat Alderweireld betreft is dat geen verrassing, maar ook spits Vincent Janssen heeft de ploeg op sleeptouw genomen. Hij heeft weinig slechte matchen gespeeld. En zelfs dan had hij impact door mee te komen verdedigen. Ik was ook zo’n spits. Op mijn inzet heeft nooit iemand iets kunnen aanmerken. Janssen blijft ook lopen.»

GOOTS «Vergeet niet: aanvankelijk was topschutter ­Michael Frey dé man. Bij Janssens komst weerklonk gemor: ‘Wéér een Hollander!’ Ook bij Toby werden vragen gesteld: ‘Zou hij het nog kunnen?’ We hadden geen goede ervaringen met vedetten op leeftijd. Er waren er de voorbije jaren te veel neergestreken die de verwachtingen niet hebben ingelost: Nainggolan, Defour, Mirallas ook. Die trend hebben Toby en Janssen een halt toegeroepen.»

HUMO Ook Van Bommels voorgangers, Laszlo Bölöni en Frank Vercauteren, waren geen romantici. Wordt zakelijk voetbal de nieuwe identiteit van Antwerp?

GOOTS «Van Bommel zal op termijn wel offensiever uit de hoek komen. Hij heeft eerst het fundament willen gieten.»

SEVEREYNS «Hij heeft geroeid met de riemen die hij heeft. Als dit dan het resultaat is: chapeau.»

HUMO Kun je, als je internationale kleppers als Van Bommel en Overmars weet te verleiden, wel tevreden zijn met minder dan de titel?

SEVEREYNS «Op termijn niet, daarin heb je gelijk. Maar dat het dit seizoen al meteen prijs was, is sterk. Vergeleken met de andere ploegen heeft Antwerp minder individuele kwaliteit.»

GOOTS «Club Brugge trok ­Roman Jaremtsjoek aan voor 16 miljoen euro. Dé ­transfer van het jaar, Club werd al bij voortbaat uitgeroepen tot kampioen. Zeker toen het ook nog eens uitblonk in de Champions League: ‘Wie gaat die trein nog stoppen?’ De grote verdienste van Van Bommel is dat hij op zijn strepen is blijven staan. Toen hij Radja uit de ploeg zette, de chouchou van de supporters, keerde iedereen zich tegen hem. In de winterstop deed hij hetzelfde met Frey. Maar kijk, hij wist heel goed wat hij deed. Hij heeft van Antwerp een machine gemaakt.»

SEVEREYNS «Na een maand met Van Bommel zag je al structuur. We hadden niet de beste spelers, maar wel de beste plóég. Eens te meer is bewezen hoever je daarmee raakt.»

GOOTS «Van Bommel dropte Vermeeren in de ploeg, zette Stengs op een positie waarop hij niet eerder had gespeeld, en liet Bataille week na week groeien. Ik heb altijd gezegd: met Bataille als back speel je geen kampioen. Wel, ik heb mijn mening moeten herzien.»

HUMO Met Vermeeren heeft zich een zelfopgeleid talent geopenbaard. Dat was lang geleden.

GOOTS «Het is een logisch gevolg van de investeringen. Ben je al eens gaan kijken in het jeugdcentrum onder tribune 4?»

BISTIAUX (knikt) «State of the art!»

GOOTS «Antwerp heeft nooit een jeugdopleiding die naam waardig gehad. Geen geld. Elk jongetje uit de Kempen dat een beet­je kon voetballen, trok naar Nederland, naar Willem II of PSV. Nu kiezen ze opnieuw voor Antwerp. Vermeeren gaat Antwerp 20 of 25 miljoen euro opbrengen. Al hoop ik dat hij nog een jaar blijft.»

SEVEREYNS «Eén van mijn tennisvrienden was tot voor kort jeugdtrainer bij Antwerp. Volgens hem is Vermeeren een nuchtere jongen. Dat pleit voor hem.»

GOOTS «Ik vergeet de datum nooit: op 6 november viel hij in tegen Anderlecht. Niemand kende hem. Vier dagen later al speelde hij voor de beker tegen Beveren een wereldmatch. ‘De nieuwe Iniesta!’ heb ik toen gezegd. De volgende dag speelden we toevallig met de Antwerp Legends – Cisse was erbij. Ritchie (De Laet, red.) kwam kijken. Dat weekend moesten ze naar Brugge, maar Ritchie zag het somber in. Wel, Vermeeren heeft de pannen van het dak gespeeld. Hij was vertrokken.»

SEVEREYNS «Hoe is de carrière van Thibaut Courtois begonnen? Genks eerste én tweede doelman waren geblesseerd. Hij kreeg zijn kans, greep ze en de rest is geschiedenis.»

‘De Champions League is nu de nieuwe ambitie van Gheysens. Maar als hij morgen vertrekt bij Antwerp, is het gedaan.’ Beeld Marco Mertens

RSCA-SYNDROOM

HUMO Is Antwerpen ’s lands nieuwe voetbalhoofdstad?

BISTIAUX «Zonder twijfel, voor jaren!»

SEVEREYNS «Dat is de Antwerpenaar die spreekt. Pat en ik zijn Kempenaars (lacht).»

BISTIAUX «De komende vijf jaar worden we zeker nog één of twee keer kampioen. De knowhow en de centen zijn er, en het publiek: bouw een stadion met 30.000 plaatsen en het raakt direct uitverkocht. Het is ook nódig: voor de financiële stabiliteit. Nu verliest de club geld: daarin heeft Gheysens 100 procent gelijk.»

SEVEREYNS «Zeggen dat ze nu vertrokken zijn voor drie titels op rij, lijkt me overdreven. Dan moet er eerst nog wat kwaliteit in de spelerskern.»

GOOTS «Ik verwacht dat Overmars nog enkele konijnen uit zijn hoed tevoorschijn tovert.»

SEVEREYNS «Maar als Gheysens morgen vertrekt, is het gedaan. Ik heb het bij KV Mechelen meegemaakt: toen John Cordier ermee stopte, vertrokken Marc Emmers, Patrick Versavel, Graeme Rutjes, Philippe Albert, John Bosman en ikzelf – de halve ploeg. Laatst was ik uitgenodigd voor De Drie Wijzen (een netwerkevent van Antwerp met diner en praatgasten, red). Daar werd gezegd dat het de bedoeling is om binnen de drie, vier jaar financieel onafhankelijk te zijn van Gheysens. Volgens mij zal het sneller ­gebeuren. Met wat geluk spelen ze straks Champions League. Stel dat ze Barcelona of Manchester City treffen, dan rinkelt de kassa.»

GOOTS «Antwerp staat op twee wedstrijden van de Champions League. Dát is nu Gheysens’ nieuwe ambitie.»

HUMO Hoe kondigt het kampioenschap zich aan?

SEVEREYNS «Als je de titel en de beker hebt gewonnen, kun je onmogelijk beter doen.»

BISTIAUX «Iedereen zal zich dubbel plooien tegen Antwerp. Het Anderlecht-syndroom, noem ik dat. In mijn jonge tijd moest een trainer zijn ploeg nooit motiveren tegen Anderlecht. Dat staat ons nu te wachten.»

HUMO Als Antwerp zichzelf niet opvolgt, wie dan wel?

BISTIAUX «Beerschot! (schaterlacht) Die naam moest toch één keer vallen.»

GOOTS «Antwerp of Club Brugge. Club is het aan zijn status verplicht om zich te herpakken.»

SEVEREYNS (knikt) «Helemaal mee eens.»

HUMO Trekt de open oorlog tussen Paul Gheysens en ­Tania Mintjens een wissel op de sportieve prestaties?

BISTIAUX «Zodra de bal rolt, verdwijnen zulke zaken naar de achtergrond. Spelers liggen daar niet wakker van. De zever begint pas als er niet gewonnen wordt.»

SEVEREYNS «Als speler kun je je nooit helemaal afsluiten. Ik heb het meegemaakt bij KV Mechelen: toen Cordier vertrok, leidde dat tot grote onrust.»

GOOTS «Als spelers niet betaald worden, akkoord. Maar dat is hier niet het geval. Deze ploeg speelt al anderhalf jaar in een half afgewerkt ­stadion: ook niet ideaal. Toch is ze kampioen geworden.»

BISTIAUX «Ik hoop dat ze eruit raken.»

SEVEREYNS «Hoe langer een oplossing uitblijft, hoe moeilijker het wordt.»

GOOTS «Er moet absoluut vermeden worden dat er tweedracht ontstaat tussen de supporters. Alles wat Antwerp de voorbije jaren heeft aangeraakt, is in goud veranderd. Het zou spijtig zijn mocht dat door zo’n ruzie naar de achtergrond verdwijnen.»

