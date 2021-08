Vrouwen leiden protestmarsen in Afghanistan, met een 24-jarige studente op kop

Afghaanse vrouwen vrezen voor hun veiligheid onder het brute regime van de Taliban, die hen in het verleden verregaande regels oplegde en met harde hand strafte. Maar, zeggen Afghaanse activistes, ‘ons land en onze vrouwen zijn de afgelopen twintig jaar veranderd’. En dat laten ze ook merken.

Op vrijdag 19 augustus vierde Afghanistan haar onafhankelijkheid, sinds het land zich in 1919 van het Britse bewind losmaakte. Precies op die dag ontstonden er op verschillende plaatsen protestacties tegen de Taliban, onder andere in Kabul. Op video's is te zien hoe honderden mannen en vrouwen door de straten van de hoofdstad lopen met de nationale zwart-rood-groene vlag. Die vlag werd bij de verovering overal vervangen door de kenmerkende witte Taliban-vlag.

Opvallend is dat er veel vrouwen aan de protestacties deelnemen, en die op sommige plaatsen zelfs leidden. Een van de eerste acties bestond uit enkele moedige vrouwen, gehuld in zwarte abaya's en hijabs, die zelfgemaakte protestbordjes omhoog hielden en slogans riepen, zelfs terwijl er zwaarbewapende Talibanstrijders voorbijliepen.

These brave women took to the streets in Kabul to protest against Taliban. They simplify asking for their rights, the right to work, the right for education and the right to political participation.The right to live in a safe society. I hope more women and men join them. pic.twitter.com/pK7OnF2wm2 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 17 augustus 2021

Een van de eerste betogers was de 24-jarige Crystal Bayat, die in verschillende video's vooraan bij de protestmarsen te zien is. ‘I am raising the voice of millions of women’, verklaarde ze tegen reporters van The New York Times. ‘Al 19 jaar geniet ik onderwijs en probeer ik mijn doelen te bereiken. Vandaag zijn mijn dromen gestorven, door de Taliban. Er zijn veel vrouwen die zich willen laten horen, maar die bang zijn om zelfs maar hun huis uit te komen. Daarom probeer ik hen een stem te geven.’

Crystal Bayat was one of seven women at a protest she helped organize on Independence Day in Afghanistan. Days after the Taliban took over, raising the Afghan flag became an act of resistance. “I am raising the voice of a million women,” she said. https://t.co/riqSV9xF6j pic.twitter.com/XxLDuDSIKN — The New York Times (@nytimes) 20 augustus 2021

Tijdens een protestactie in Asadabad, in het oosten van het land, zijn volgens Reuters meerdere mensen omgekomen nadat Talibanstrijders het vuur openden op de menigte. Bij een betoging in Kabul heeft de Taliban volgens ooggetuigen in de lucht geschoten om de protesterende bevolking te verdrijven.

You want to see real courage, real bravery? This! Protest against #Taliban in #Kabul led by #Afghan women.pic.twitter.com/3QF8UL9mbA — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) 19 augustus 2021