Vrouwen over masturbatie: ‘Sommige vrouwen vinden het zuigeffect van een luchtdrukvibrator te intens, maar voor mij is het puur vuurwerk’

Het is ‘mei masturbatiemaand’ en er is genoeg reden om masturbatie te vieren. Soloseks helpt immers tegen stress, is goed voor het immuunsysteem én bevordert de nachtrust. Driekwart van de vrouwen kent de geneugten van zelfbevrediging, maar voor de meesten blijft het taboe: ze doen het niet noodzakelijk in stilte, maar ze zwijgen er wel over. Behalve dan de acht vrouwen die niet langer de lippen op elkaar houden en in Humo getuigen over goesting en troost, over krachtige orgasmes en betaalde webcamseks.

IMANI (28:) 'SLAAPKAMERGEHEIMEN'

Imani werd als peuter geadopteerd door Belgische ouders. Haar - eerder onbewuste - experimenten met zelfbevrediging als kind hielpen haar op haar 14de uit de kast te komen.

IMANI «De seksuele opvoeding van mijn ouders beperkte zich tot het hoogstnodige. Omdat ik veel last had van menstruatiekrampen, mocht ik al op mijn 13de aan de pil. Daarmee was ik meteen ook beschermd tegen ongewenste zwangerschappen, moeten ze gedacht hebben. Gelukkig waren mijn oudere broer en zus opener. Zo maakte mijn broer er geen geheim van dat hij pornoblaadjes op zijn kamer bewaarde. En toen ik op mijn 14de een vibrator ontdekte in de kleerkast van mijn zus, legde zij zonder schroom uit waarvoor ze die gebruikte.

»Op jonge leeftijd had ik al door dat het fijn aanvoelde om mezelf aan te raken. Niet dat ik wist wat ik aan het doen was, laat staan dat ik de link met seks legde. Ik herinner me dat ik het zelfs deed terwijl mijn jongere zus naast me lag. Achteraf bekeken heeft die jeugdige experimenteerdrang me wel goed voorbereid op mijn eerste seksuele ervaringen. In tegenstelling tot veel vriendinnen, die dachten dat pijn nu eenmaal bij seks hoort, wist ik wél hoe het hoort te voelen. Ik was gechoqueerd dat zij niet eens het plasknobbeltje van hun clitoris konden onderscheiden.

»Doordat ik al vroeg wist wie ik was en wat ik wilde, heb ik me geout als prille tiener, nadat ik online alles had gelezen wat er te lezen viel over de vrouwelijke anatomie en lesbische seks. Gelukkig kon ik met al mijn vragen steeds bij mijn oudere zus terecht.

»Wanneer het op school over zelfbevrediging ging, gaven alle jongens aan te masturberen. Van de meisjes beweerde niemand het te doen. Sterker nog, ze vonden het vies dat ik het wel deed. Vandaag is mijn vriendengroep queer en erg open. Alles is bespreekbaar: we grappen over wie de meeste vibrators bezit en delen onze slaapkamergeheimen. Wie queer is, wordt nu eenmaal verplicht om op zoek te gaan naar verschillende manieren van genot. Mijn heterovrienden zien seks vooral als penetratie. Ze zijn ook meer terughoudend om erover te praten.

»Vandaag ben ik single, dus masturbeer ik geregeld. Hoe vaak hangt af van mijn gemoed. Tijdens de lockdown was dat dagelijks, nu is het minder. Ik masturbeer zeker niet altijd omdat ik opgewonden ben. Soms doe ik het om me te ontladen, omdat ik mijn stress kwijt moet. Soms is het puur ter ontspanning: een manier om tot mezelf te komen.

»Ik ervaar masturberen als erg empowerend. Hoe beter ik mijn lichaam leer kennen, hoe beter ik mezelf ken. Zo ontdekte ik dat het de moeite loont om niet te stoppen na het eerste orgasme, want elk orgasme dat volgt, voelt weer helemaal anders. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ook tijdens seks met een partner is het leerrijk niet op te houden na het klaarkomen.»

CHRISTA (44): 'IN DE BIJBELGROEP'

Christa (*) is rooms-katholiek en wil van het cliché af dat seks een taboe is voor gelovigen. Masturbatie is volgens haar een goeie manier om het eigen lichaam te leren kennen, al is er binnen het huwelijk geen plaats voor.

CHRISTA «Het is een misvatting dat wij, christenen, niet over seks praten. Wij hechten er misschien zelfs meer waarde aan dan ongelovigen, juist omdat we seks opvatten als de liefde bedrijven. Vrijen betekent je helemaal overgeven aan de ander, uit liefde én om de band te versterken.

»In mijn zondagse bijbelgroep schromen we het onderwerp zeker niet. Ik ga het thema ook met mijn kinderen niet uit de weg, al is dat niet altijd even makkelijk. Wij doen aan natuurlijke geboorteplanning: we volgen de Sensiplan-methode, waarbij je als vrouw je cyclus nauw opvolgt door 's ochtends je temperatuur te meten, maar ook je dagelijkse wit- en slijmverlies bij te houden. Zo weet je niet alleen op welke dagen je het vruchtbaarst bent, maar ook wanneer je meer zin in seks zult hebben. Op die manier leer je als jonge vrouw je lichaam goed kennen, wat dan weer voordelig is voor je seksuele ontwikkeling.

»Eng geïnterpreteerd stelt de Kerk dat soloseks een zonde is, maar ik vind het belangrijk dat jonge meisjes hun lichaam verkennen. Daar is, volgens mij, weinig zondigs aan. Ik heb mijn dochter van 14 verteld dat het plezierig voelt om jezelf aan te raken. Ze moet ontdekken wat ze leuk vindt, zodat ze dat later kan aangeven aan haar partner.

»Idealiter houd je de geslachtsgemeenschap voor die ene persoon met wie je je leven wilt delen. Ik heb maar één bedpartner gekend: mijn man, met wie ik nu twintig jaar getrouwd ben. Maar ik neem het mijn kinderen niet kwalijk als dat niet lukt. Ik begrijp ook wel dat de tijden veranderd zijn. Nu, eenmaal je die partner gevonden hebt, hoor je niet meer te masturberen: man noch vrouw. Volgens de christelijke visie bestaat seksualiteit alleen in een relatie. Seks is voor ons iets zuivers. Wanneer je als volwassen persoon masturbeert, kun je je gedachten moeilijk zuiver houden.

»Ik zal niet beweren dat ik nooit de aandrang voel, maar ik ken genoeg manieren om me te ontspannen. En als ik opgewonden ben, zoek ik mijn echtgenoot op. Mijn man en ik hebben in de loop der jaren steeds bewust tijd voor ons tweeën in de slaapkamer uitgetrokken. De seks is nooit saai geworden. Gezamenlijk masturberen hebben we nooit gedaan, daar vind ik niks aan. Ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is.

»Liefde is volgens de christelijke visie de basis van genot. Wij beschouwen het lichaam als iets kostbaars, dat je niet zomaar weggeeft. Het stoort mij soms hoe de maatschappij eerder het omgekeerde propageert. Wanneer ik met mijn kinderen Netflix kijk, valt op hoe snel jonge koppeltjes in die series het bed induiken. Het is jammer dat seks voor velen iets banaals is geworden. Bij een onenightstand is het alsof seks een pak frieten is: je geniet ervan en gooit achteraf de lege verpakking weg. Maar bij seks is die verpakking een mens die zich helemaal blootgeeft.»

NANOE (25): 'VOOR DE CAMERA'

Nanoe Vaesen masturbeert al sinds haar 10de. Vandaag verdient ze haar boterham als onlinepornomodel. Hoewel ze steeds geniet van die webcamsessies, is haar libido zo hoog dat ze ook in haar vrije tijd geregeld met haar seksspeeltjes aan de slag gaat.

NANOE «Als kind al was ik erg in seks geïnteresseerd. Amper 10 jaar was ik toen ik de 'Kamasutra'-boekjes van mijn ouders verslond, gefascineerd door al die acrobatische standjes. Ik betastte mezelf toen al, zonder door te hebben dat ik mezelf aan het bevredigen was. Ik wilde alles weten over seks, maar mijn ouders reageerden meestal erg ontwijkend op mijn vragen. Dus keek ik online naar porno, véél porno. Dat heeft me zodanig beïnvloed dat ik tijdens mijn eerste keer meteen in de voetsporen van die pornosterren wilde treden. Mijn toenmalige vriend, die al wat ouder was, heeft me dan uitgelegd dat het er in het echt toch ietwat anders aan toegaat.

»In de loop der jaren ben ik steeds meer gaan masturberen, ook wanneer ik een relatie had - ik heb helaas nog maar weinig partners gehad die mijn hoge libido konden bijbenen - en sinds anderhalf jaar laat ik me betalen om me voor de webcam te bevredigen. Ik heb een OnlyFans-profiel, waarbij volgers zich kunnen abonneren op expliciete inhoud. Daarnaast bied ik ook Skype-sessies aan.

»Hoewel onlineporno een meer dan voltijdse bezigheid is, beschouw ik het niet als werk. Ik geniet écht. De zeldzame keren dat ik niet in de mood ben, vraag ik mijn volgers om de afspraak te verplaatsen. Ik wil mijn fans steeds mijn volle goesting aanbieden - daarvoor betalen ze. Sinds corona verdien ik ontzettend goed, maar ik geef me ook letterlijk helemaal bloot. Elke dag moet ik foto's en video's uploaden, of berichtjes beantwoorden - ook in het weekend en op feestdagen. Met veel fans onderhoud ik een erg persoonlijke band.

»Met mijn moeder praat ik openlijk over mijn onlineactiviteiten. Ik schaam me niet voor wat ik doe, waarom zou ik? Iedereen heeft toch seks? Ook in mijn vrije tijd masturbeer ik nog geregeld. Meestal gebruik ik speeltjes: de orgasmes die ze opwekken, zijn veel intenser dan het eigen handwerk. Vroeger dacht ik dat één seksspeeltje wel volstond, maar sinds ik als onlinepornomodel aan de slag ben, bezit ik een uitgebreid gamma. Dezer dagen is de seksmachine mijn favoriet: een ingenieuze, geautomatiseerde dildo die in staat is een man te vervangen. Ideaal voor vrijgezellen zoals ik, want in tegenstelling tot wat veel mensen veronderstellen, hoef ik heus niet met Jan en alleman de lakens te delen.

»Door alle oefening en ervaring kan ik zo goed als meteen pieken. Onlangs nam ik een filmpje op waarin ik drie keer na elkaar klaarkom binnen de 7 minuten - dat moet een record zijn. Ik lach me altijd een breuk wanneer ik die filmpjes achteraf bekijk. Soms zie je vier dubbele kinnen in beeld. Maar dat hoort erbij - het gros van de mannen hecht belang aan authentieke homemade video's. Na veel van mijn filmpjes te hebben bekeken, heb ik mijn houding en bewegingen lichtjes aangepast, zodat het niet té onflatterend wordt. Het is heel leerrijk om te weten hoe je eruitziet wanneer je klaarkomt. Als je iets ziet dat je niet bevalt, kun je het bijsturen. Dat geeft je meer zelfvertrouwen in de slaapkamer. Ik kan het iedere vrouw aanraden: film jezelf eens tijdens het vingeren.»

MATHILDE (55): 'WERELD OP Z'N KOP'

Doordat Mathilde (*) als kind meekreeg dat masturberen smerig was, duurde het even voor ze van haar schaamte verlost was. Eenmaal in de menopauze bood zelfbevrediging haar troost en houvast.

MATHILDE «Alles wat ook maar naar seks rook, was bij ons thuis absoluut taboe. Ik herinner me nog goed hoe ik als 9-jarige met mijn onderbuik tegen de matras aangedrukt heen en weer bewoog toen mijn moeder de kamer binnenkwam. Ze vroeg wat ik aan het doen was, en ik zei dat ik me voorstelde dat ik op een paard zat. Rázend was ze: ze beval me daar onmiddellijk mee op te houden.

»Hoewel ik die reactie toen niet begreep, heeft ze me later wel enorm vertraagd in mijn seksuele ontwikkeling. Als tienermeisje dacht ik lang dat masturberen vies was. Pas door seks te hebben, ben ik van die schaamte afgeraakt. In mijn vriendinnengroep is er nog steeds veel weerzin om over zelfbevrediging te praten - of is het schroom? Seks met een partner komt wel aan bod, soloseks nooit.

»Voor mijn dochters van 19 en 22 is masturbatie een evidentie. In de seksuele opvoeding van mijn kinderen heb ik altijd geprobeerd om genot een belangrijke plaats te geven. Niet dat ik het gevoel had dat ik hen nog veel moest vertellen: ze staan veel verder dan ik op die leeftijd. Natuurlijk helpt het dat vrouwen vandaag veel meer aanvaard worden als seksuele wezens met eigen verlangens.

»Eerst bevredigde ik mezelf met de hand, daarna begon ik ook vibrators te gebruiken. Nu opteer ik meestal voor de clitorale stimulatie. De technieken die ik hanteer, zijn erg variabel - de noden van mijn lichaam veranderen voortdurend. Bij het begin van mijn menopauze merkte ik bijvoorbeeld dat alles veel droger werd. Aangezien ik niet van glijmiddel houd, begon ik meer op de uitwendige delen van mijn vulva te focussen in plaats van mezelf te penetreren.

»Masturberen ervaar ik altijd als erg ontspannend. Hoe gestrest ik ook ben, daarna kan ik er weer tegenaan. Dat gold al helemaal toen mijn overgangsfase aanbrak. Tijdens de menopauze bood het me houvast. Het was erg geruststellend om vast te stellen dat ondanks alle veranderingen dat gegeerde genot niet was verdwenen. Bijna niemand spreekt erover, maar wanneer je die overgang doormaakt, staat je hele wereld op zijn kop. Eerst en vooral valt die maandelijkse regelmaat van de menstruatie weg. Maar ook emotioneel en fysiek ervaarde ik alles anders. Door de schommelende hormoonspiegels had ik last van stemmingswisselingen. Daarnaast werd ik door onzekerheden over mijn veranderende lichaam geplaagd: mijn borsten deden permanent pijn en ik had veel last van zweetaanvallen en spierpijn. Het voelde alsof ik niet langer op mijn lichaam kon vertrouwen.

»Ik maakte me ook zorgen dat mijn toenmalige partner me niet meer aantrekkelijk zou vinden. Toen ik mijn klachten met hem deelde, zei hij dat ik erover moest waken dat het geen selffulfilling prophecy zou worden. Gelukkig vond ik online veel websites en fora waar ervaringen gedeeld werden - allemaal van Nederlandse vrouwen. Ook nu, bijna tien jaar later, heb ik niet het gevoel dat we hier in België open over de overgang kunnen praten.»

‘Ik kan het iedere vrouw aanraden: film jezelf eens wanneer je klaarkomt. Het is goed voor het zelfvertrouwen in de slaapkamer.’

KESHIA (33): 'PUUR VUURWERK'

Keshia was het beu om voortdurend beoordeeld te worden op haar Afrikaanse gelaatstrekken, blanke huid en hoge libido, en besloot zich even te onthouden van relaties. Gelukkig verkeert ze in het goede gezelschap van de Satisfyer, een uiterst effectieve luchtdrukvibrator.

KESHIA «Ik ben gediagnosticeerd als hooggevoelig. Voor mij houdt dat onder andere in dat ik veel nood heb aan lichamelijkheid. Ik ben erg touchy, verlang voortdurend naar aanrakingen. Toen ik een jaar in Amerika studeerde, werd dat vaak verkeerd begrepen. Kinderen leren daar van jongs af aan aanrakingen te wantrouwen, zeker van onbekenden.

»Omdat mijn opvoeding redelijk preuts was, duurde het nog lang voor ik mezelf begon aan te raken. Ik startte pas op mijn 19de met masturberen, toen ik mijn eerste vriendje had. Hij was gechoqueerd dat ik niet wist waar mijn clitoris zich bevond. Uiteindelijk heeft hij mij geleerd hoe dat moest, mezelf bevredigen. Daarna ben ik zelf op onderzoek uitgetrokken. Zo las ik online dat liefst achtduizend zenuwreceptoren samenkomen in de clitoris: dubbel zoveel als in de penis. Waarom had niemand me dat ooit verteld? Sindsdien masturbeer ik geregeld, met af en toe een langere pauze door een depressieve episode.

»Momenteel ben ik single, en omdat ik weet dat ik me veel beter voel wanneer ik masturbeer, maakt het nu deel uit van mijn vaste selfcareroutine. In het verleden werd ik meer dan eens beoordeeld op mijn ietwat ongewone uiterlijk. Van mijn Afro-Amerikaanse vader erfde ik grote ogen, dikke lippen en een wilde haardos, maar mijn huid is haast even blank als die van mijn Kaukasische moeder: een combinatie die door blanke mannen zodanig geseksualiseerd wordt dat ik me aanpaste door me minder opvallend te kleden. Om vergelijkbare redenen leef ik tegenwoordig celibatair. Tot voor kort zag ik er geen graten in om meteen met iemand naar bed te gaan, ik hopte van de ene relatie in de volgende. Nu doe ik dat bewust niet meer. Het was mij opgevallen dat de meeste mannen snel hun interesse verloren, ook de zogenaamd progressieve types. Voortaan wil ik eerst een stabiele mentale connectie met iemand opbouwen vóór er sprake kan zijn van seks. Ondertussen staat mijn teller al op vijfenhalve maand. Hoe ouder je wordt, hoe kieskeuriger. In deze droogte is masturbatie mijn kleine oase.

»Gelukkig zijn de orgasmes die ik mezelf bezorg veel intenser én duren ze langer dan degene die een partner mij bezorgt. Wanneer ik mezelf bevredig, voel ik een hoogtepunt vaak opkomen vanuit de toppen van mijn tenen, waarna het zich als een golf over mijn lichaam verspreidt. Orgasmes met een partner zijn ook fijn, maar zelden zo hevig. Mijn nieuwste aanwinst om zulke krachtige orgasmes te krijgen, is de Satisfyer. Sommige vrouwen vinden het zuigeffect van zo'n luchtdrukvibrator te intens, maar voor mij is het puur vuurwerk.

»Hoe bedrevener ik werd in zelfbevrediging, hoe hoger ook mijn verwachtingen en eisen. Een ex-vriendje, dat duidelijk te veel porno had gekeken, voelde zich persoonlijk beledigd toen ik hem uitlegde dat hij beter meer inzette op clitorale stimulatie in plaats van penetratie als hij mij wilde laten klaarkomen. Zijn houding hoefde ik niet te pikken: ik geloof niet dat er zoiets als een slechte minnaar bestaat, enkel een luie.»

LINDA (78): 'VER VAN M'N BED'

Toen Linda (*) opgroeide, was genot een onderwerp dat enkel verdoken via de kunsten besproken kon worden. Soloseks zag ze vooral als vervangmiddel, een doekje voor het bloeden. Maar hoe meer haar verouderende lichaam het liet afweten, hoe vaker ze ging masturberen.

LINDA «Ik kom uit een heel preutse tijd: alles wat met seks te maken had, was simpelweg niet bespreekbaar. Mijn moeder gaf me het hoogstnoodzakelijke over maandstonden en voorbehoedsmiddelen mee, over plezier of genot repte ze niet.

»Op mijn school, die voor die tijd toch redelijk liberaal was, kwam seksuele lust enkel heel verdoken aan bod. Ik herinner me nog dat de leerkracht Latijn het eiland Lesbos aangreep om kort aan de lesbische liefde te refereren. Dat er überhaupt iets als masturbatie bestond, ontdekte ik via een boek dat onze lerares Nederlands ons liet lezen. Maar dat leek toch vooral een ver-van-mijn-bedshow. Waarschijnlijk vond ik het zelfs vies.

»Pas toen ik aan de universiteit mijn eerste lief had, begon ik mezelf te bevredigen. Of ik meteen wist wat te doen? Echt moeilijk is dat niet, hè. Maar toen al vond ik seks met twee veel interessanter, en ook vandaag zie ik masturbatie nog steeds vooral als vervangmiddel. Een orgasme is altijd fijn, maar het is toch niet even bevredigend als het van mijn eigen hand komt. Wel kan het leerrijk zijn om tijdens de seks te masturberen: om aan te geven wat je graag hebt, of als één van de twee al klaargekomen is en de ander nog niet.

»Ik heb twee goede vriendinnen met wie ik weleens over zelfbevrediging praat, maar voorts met niemand, zelfs niet met mijn man. Het is evident dat we het beiden doen, voor mij hoeven daar geen woorden aan vuilgemaakt te worden.

‘Wanneer ik mezelf bevredig, spoelt een hoogtepunt vaak vanuit mijn tenen over mijn hele lichaam. Orgasmes met een partner zijn zelden zo hevig.’

»Pas met het ouder worden ben ik geregeld beginnen te masturberen. Eerst uit noodzaak: mijn man had een veeleisende baan en was vaak de baan op, ook ik werkte, en we hadden opgroeiende kinderen. Ik was dus vaak alleen, of onze libido's kwamen niet altijd overeen. Later ging ik ook door fysieke ongemakken mezelf vaker bevredigen. Mensen beweren weleens dat seks beter wordt met de jaren, maar dat klopt toch niet helemaal. Je lichaam begint tegen te werken en kan lang niet alles meer, zoals een hoogtepunt bereiken. Zeer zelden lukt een orgasme me nog. Dat besef kwam hard aan, maar ouder worden is aanvaarden. Wel kan ik heel lang in de fase van bijna-klaarkomen blijven hangen, wat ook best aangenaam is.

»Hoe ouder je wordt, hoe minder remmingen je nog hebt. Dat vrijgevochten gevoel zie ik toch rondom mij.

»Op zich vind ik het goed dat de samenleving opener met seks omspringt, maar de slinger is toch iets te veel doorgeslagen. Ik begrijp dat jonge mensen af en toe een snel wippertje willen, maar het beeld dat de media van seks schilderen, vind ik te plat en oppervlakkig. Seksualiteit is voor mij toch in de eerste plaats iets emotioneels.»

SAM (22): 'FAN VAN VULVA'S'

Sam (*) werd geboren als vrouw, maar identificeert zich nu als queer en transman. Hij wil zich niet laten opereren en houdt 'erg veel van vulva's'. Doordat hij als kind misbruikt werd, ervaart Sam af en toe blokkages. Masturbatie biedt dan een veilige manier om seksueel actief te zijn.

SAM «Nadat ik via de oudere zus van een vriendin over vingeren gehoord had, ben ik zelf aan de slag gegaan - ik moet 10 jaar geweest zijn. Aangezien bij ons thuis met geen woord over seks gerept werd, deed ik het in het geniep. Ik fantaseerde dan over meisjes zoals mijn beste vriendin, op wie ik stiekem verliefd was. Toen ik de moed bijeengeraapt had om haar over mijn gevoelens te vertellen, was de vriendschap meteen voorbij.

»Aanvankelijk definieerde ik me als lesbisch en non-binair, maar uiteindelijk vind ik queer en transman toch beter bij me passen. Ik ben nog erg in de war over mijn genderidentiteit. Wel weet ik dat ik mij geen vrouw voel en op iedereen behalve cismannen (mannen die geboren zijn als man, red.) val. Volgens mij hoef je niet door een transitie te gaan om je trans te voelen. Zo neem ik geen hormonen en heb ik voorlopig geen plannen om me te laten opereren, al denk ik soms dat het mijn leven heel wat eenvoudiger zou maken. Maar zelfs als ik door zo'n transitie zou gaan om van de vele vervelende vragen af te zijn, zou ik geen bottom surgery overwegen.

»Ik ben fan van vulva's: ik vind ze erg mooi en seksueel interessant. Mijn eigen vagina bezorgt me ook veel genot, dat wil ik niet kwijt. Wanneer ik masturbeer, laat ik mijn fantasie de vrije loop. Dan verzin ik scenario's met onbekenden, of speel ik eigen ervaringen als een erotische film opnieuw af in mijn hoofd. Ik stimuleer steevast mijn clitoris, penetratie doet mij weinig. Wanneer ik mijn vibrator gebruik, werk ik mezelf wel steeds met de hand af. Aangezien ik dat als kind al dagelijks deed, ben ik daar erg getraind in. Door een vibrator opgewekte orgasmes ervaar ik intenser tijdens seks dan wanneer ik hem alleen gebruik. Bij veel van mijn heterovriendinnen is het omgekeerd. Doordat zij meestal pas zijn beginnen te masturberen nadat ze eerst seks hadden gehad, vinden ze hun handwerk veel minder bevredigend dan een speeltje.

»Mijn partner en ik wonen samen, maar doordat wij twee slaapkamers hebben, beschikken we over voldoende privacy om op onszelf te experimenteren. Gezamenlijk masturberen is ook een belangrijk onderdeel van ons seksleven: we bevredigen ons weleens voor elkaars ogen bij wijze van voorspel.

»Soms is masturbatie voor mij echt de enige manier om seksueel te zijn. Als kind ben ik misbruikt door een familielid, en later ben ik door iemand anders verkracht. Hierdoor beleef ik soms heftige blokkages - dan wil ik absoluut niet aangeraakt worden. Omdat seks dan te onveilig voelt, is masturberen de enige manier om op een gecontroleerde manier seksueel te zijn. Zelfbevrediging voelt dan erg empowerend.

»Vroeger dacht ik over seks als een bewust risico dat je neemt, vergelijkbaar met een ritje op de achtbaan: je kunt niet halverwege uitstappen. Zo heb ik jarenlang gedissocieerd tijdens de seks: ik verliet mijn lichaam dan omdat ik er toch niet van kon genieten. Mijn huidige partner heeft daar verandering in gebracht door onze seksuele relatie heel traag, via diepgaande gesprekken op te bouwen. Voor het eerst ben ik nu echt aanwezig tijdens de seks, en kan ik even intense orgasmes ervaren als wanneer ik in mijn eentje ben.»

CARO (30): 'TEGEN MIJN ANGSTEN'

Voor Caro (*) biedt masturbatie de ultieme troost. Dat de medicatie die de psychiater haar voorschreef haar libido elimineerde, gaf voor haar de doorslag om de behandeling af te breken.

CARO «Ik zag seks lang als iets dat vooral voor mannen was. Doordat er nooit over gesproken werd, wist ik niet dat ook vrouwen ervan kunnen genieten. Mijn eerste ervaringen waren ronduit verschrikkelijk. Maar door seks te hebben, begon ik wel te masturberen. Als iemand anders mij daar aanraakt, kan ik dat zelf ook eens proberen, dacht ik.

»Als tiener was ik bang niet te kunnen klaarkomen. Hoewel dat natuurlijk onzin is, had ik daar al veel over horen vertellen. Aangezien ik nog nooit door penetratie klaargekomen ben, maak ik me daar soms nog zorgen over. De kwaliteit van mijn orgasmes wisselt erg. Zo bevond ik me twee jaar terug in een erg toxische relatie, maar had ik wel de beste orgasmes van mijn leven. Tegenwoordig duurt het veel langer voor ik kan klaarkomen. Wanneer ik mezelf bevredig, geef ik het soms na een tijdje op. Wat als ik plots helemaal geen orgasmes meer kan krijgen?

»Als ik me niet goed voel, vind ik altijd verlichting in masturberen. Zo dwong ik mezelf tijdens depressieve fases al om mezelf regelmatig te bevredigen - opgelegde eigenliefde, zeg maar. Meestal masturbeer ik 's avonds voor het slapengaan, maar sinds de lockdown ben ik het ook overdag beginnen te doen. Ik gebruik steeds mijn vibrator - sinds ik die heb, zijn mijn handspieren helemaal verdwenen.

»De orgasmes die ik mezelf bezorg, zijn veruit de beste. Ze voelen warm en overweldigend en leggen me helemaal lam. Het duurt dan altijd een poosje vooraleer ik weer rechtop kan staan, terwijl ik na de seks bij wijze van spreken meteen tot de orde van de dag kan overgaan. Vreemd genoeg is een vrijpartij met iemand die ik niet ken of erg lelijk vind, wél erg bevorderlijk voor mijn orgasmes. Ik geloof dat ik me bij deze anoniempjes extreem veilig voel, waardoor ik me makkelijker overgeef aan het moment.

»Seksuele escapades zijn voor mij een enorme uitlaatklep: ze temperen mijn angsten. Hoewel mijn psychiater dat wist, heeft hij me helemaal niet ingelicht over het effect dat de medicatie op mijn libido zou hebben. Hij schreef me kort geleden antipsychotica voor, om mijn angstaanvallen en slaapproblemen te behandelen. Al snel werd ik volledig gevoelloos, het was alsof mijn clitoris verdoofd was. Ik kon nog klaarkomen, maar de orgasmes voelden mechanisch aan, zonder enige opbouw. Zelfs de liefkozingen van mijn partner waren onaangenaam. Hoewel we nog maar pas samen zijn, was al het vuur van het begin van een relatie verdwenen. Omdat ik niets van die passionele start wil missen, ben ik gestopt met de medicatie. Ik zoek nu naar andere oplossingen, zoals een tijdje niet of minder werken. Dan ben ik liever wat angstiger dan helemaal geen seksdrive meer te hebben.»

(*) Sommige vrouwen wilden liever onder een schuilnaam getuigen.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk najaar 2020