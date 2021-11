Waar is Peng Shuai? Chinese tennisster verdween nadat ze hoge politicus beschuldigde van seksueel misbruik

Is een #MeToo-beschuldiging tegen een hoge politicus de Chinese tennisster Peng Shuai noodlottig geworden? Een e-mail uit haar naam roept vooral vragen op.

Waar is Peng Shuai? De Chinese tennisster is al weken niet gezien, nadat ze een belangrijke politicus beschuldigde van seksueel misbruik. Nu heeft ze, volgens Chinese media, een e-mail verstuurd waaruit zou moeten blijken dat alles in orde is. Maar het bericht roept veel vragen op, ook bij de geadresseerde, de internationale vrouwentennisbond WTA.

‘Ik ben niet vermist of onveilig. Ik ben gewoon thuis aan het uitrusten en alles is in orde’, zo valt te lezen in de e-mail. WTA-voorzitter Steve Simon zegt in een reactie dat het bericht zijn zorgen over haar veiligheid alleen maar heeft vergroot. ‘Ik vind het erg moeilijk te geloven dat Peng Shuai de e-mail die we kregen echt heeft geschreven, of dat zij gelooft wat aan haar wordt toegeschreven.’

Vreemde zaken in de mail

Op sociale media wijzen critici op vreemde zaken in de mail, die is verspreid via Chinese media. Zo is er in de afbeeldingen een cursor te zien, wat suggereert dat het om een screenshot gaat. Ook zijn er twijfels over het taalgebruik en is het niet duidelijk waar Peng, die 35 jaar is en niet meer zo actief is in het professionele circuit, dan van moet uitrusten.

De tennisster, die in het vrouwendubbel rond 2014 de wereldtop bereikte, kwam begin november met een opvallende boodschap. De voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli had haar gedwongen tot seks, zo schreef Peng op het populaire sociale medium Weibo. De twee zouden volgens haar daarna enige tijd een knipperlichtrelatie hebben gehad.

#MeToo-beschuldigingen zijn zeldzaam in China

Een half uur later was het bericht verdwenen van Weibo en sindsdien is niets meer vernomen van Peng – tot de omstreden e-mail, waarin ook staat dat de beschuldiging niet waar is.

China kent verschillende vormen van detentie, ook buiten het normale juridische systeem. Zo kan de Communistische Partij mensen geruime tijd vastzetten zonder daar mededelingen over te doen.

In de korte tijd dat Pengs bericht te lezen was op het populaire Weibo kwamen er veel reacties. #MeToo-beschuldigingen zijn vrij zeldzaam in China, zeker als het om hooggeplaatste personen gaat. Discussies over het onderwerp worden gecensureerd op de Chinese sociale media.

Winterspelen

Zhang (75) was van 2013 tot 2018 vicepremier en wordt gezien als een vertrouweling van de Chinese leider Xi Jinping. Van officiële zijde is geen reactie gegeven op Pengs beschuldiging, een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Peking zei donderdag dat hij niet bekend was met de kwestie.

De WTA en de mannenbond ATP hebben om een onderzoek gevraagd. ‘De stemmen van vrouwen moeten gehoord en gerespecteerd worden’, zei WTA-voorzitter Simon, ‘niet gecensureerd of gedicteerd.’ Bekende tennissers als Naomi Osaka en Novak Djokovic hebben hun zorgen geuit over het lot van Peng.

De e-mail die van Peng afkomstig zou zijn, komt juist nu sporters zich opmaken om naar China te reizen vanwege de Olympische Winterspelen. Mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen om die te boycotten, onder meer vanwege de onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang.

(Trouw)