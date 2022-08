‘Waar je ook bent, je bent nooit meer dan 10 meter van een rat verwijderd’: negen vuile verhalen die u doen huiveren

‘Een vrouw zat gewoon elke dag op haar bank, weg te rotten, ze liet alles lopen waar ze zat. In de kussens heb ik een levend muizennest gevonden’

Als u dacht dat úw werkdag zwaar was, dan hebt u duidelijk Tugrul Çirakoglu nog niet ontmoet. In 2019 leerde Nederland hem kennen toen hij op YouTube een berg van 150 kilo menselijke uitwerpselen uit een badkamer stond te scheppen. Çirakoglu is gespecialiseerd in het schoonmaken van extreme vervuiling, van volgestouwde huizen over achtergebleven lijken tot plaatsen delict. Nu is ook zijn boek klaar, ‘Schoon genoeg’, want achter elke smerige gevel schuilt een menselijk verhaal.



‘Waar je ook bent, je bent nooit meer dan 10 meter van een rat verwijderd’: op stap met rattenvangers

De rat rukt op. Tijdens coronatijd werden een stuk meer meldingen gedaan van overlast. Ratten die bij de gesloten fastfoodrestaurants niet meer aan hun trekken kwamen en bedrijven die stopten met rattenvangers in te zetten, zorgden er voor dat de beestjes meer door woonwijken gingen zwerven. Ook de klimaatverandering speelt een rol: bij droogte kruipen dorstige ratten uit de riolen op zoek naar water, bij hevige stortregens vluchten ze weg uit hun ondergelopen holen. Humo ging op stap met een team rattenvangers.



‘Als de toiletten vuil zijn, ga je beter elders eten.’ Humo ging op pad met de voedselinspecteur

Verstop de Kinder Surprise voor uw kroost en denk misschien twee keer na voor u tomaat-garnaal serveert: de voedselinspecteur ziet alles. Om ook uitbaters bij de les te houden, stuurt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dagelijks inspecteurs uit die bakkerijen, slagers, pitabars en restaurants controleren. Warme koelkasten, smerige werkbladen, muizen op het fornuis: inspecteur Bart Hellin heeft het allemaal al gezien. ‘Overal lagen uitwerpselen: op de werkbladen, op de ijskasten...’



‘Het toilet was al een jaar stuk en de vrouw deed haar gevoeg in tupperwarepotjes, die ze tegen de muur stapelde’

Twee seizoenen lang werden in ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’ de mouwen opgestroopt, de botten aangetrokken en de mondmaskers gebruikt voor andere redenen dan een Chinees beestje. Humo sprak met de sterren van seizoen één: Annelies Devriendt en Tim Gijselinck. ‘We komen van alles tegen, één keer zijn we op een kast vol voorbinddildo’s gestoten. Ik denk dat die man, een nette zeventiger, ze nog gebruikte.’



De dokter die overmatige zweters behandelt: ‘Ik krijg mensen over de vloer die vijf keer per dag van T-shirt moeten veranderen’

Malaria in Noord-Europa, orkanen over de Vlaamse kavels, zoet water in de oceanen, een bevolkingsexplosie in Siberië: allemaal goed en wel, maar hebt u ook al eens stilgestaan bij die andere langetermijngevolgen van de opwarming van de aarde? Wij dus wel. Zo houdt één kwestie ons al een tijdje uit onze slaap: zullen wij in dat tropische klimaat nog meer gaan zweten? En wat zijn de gevolgen voor het vreedzaam samenleven als iedereen plakt en naar klam zweet ruikt?



‘Was ik aan het stofzuigen, dan kreeg ik te horen: amai, gij kunt precies goed zuigen’

Schoonmaaksters moeten, behalve dweilen uitwringen, ook vaak losse handjes wegslaan: bijna een derde van hen krijgt te maken met seksueel geweld op het werk. Hoe gedraagt ú zich eigenlijk op de werkvloer? ‘ICT’ers zijn het ergst!’



‘Je ziet soms een man zich heeft ‘beholpen’ in de toiletten en daarna zijn piet staat te wassen aan de lavabo’

Dames als Gretel, Margueritte, Raymonda en Marie-Therèse vegen wc-brillen schoon, zetten borstels in de javel, dweilen ondergeplaste vloeren droog en vissen haren – en soms hele haarstukjes – uit urinoirs. WC-madammen (en –meneren) vormen een economie op zich. Nergens wordt er zoveel in het zwart gewerkt, nergens wordt zoveel op de kleintjes gelet, nergens ook worden zoveel behoeftige bejaarden in de zeik gezet.



Waar kan het misgaan op het podium? Belgische artiesten delen hun ervaringen. ‘Het publiek begon te gillen, zoveel bloed!’

Optreden is niet zonder gevaren. Daarom geven Belgische artiesten hun tips om de festivalzomer zonder kleerscheuren door te komen. ‘Na een song hoorde ik boegeroep in plaats van applaus. Toen pas zag ik dat er voor mij een vrouw zat te plassen.’



‘India levert de meeste tropische garnalen, maar daar vindt men ze vies. De kweek gebeurt in bassins waarin afvalwater, soms zelfs van slachthuizen, wordt geloosd als voedsel’

We eten met z’n allen steeds minder vlees en beschouwen vis als een duurzaam en gezond alternatief. Maar is dat wel zo? ‘Seaspiracy’, een Netflixdocu die wereldwijd nogal wat deining veroorzaakt, schetst een onthutsend beeld van de wereldwijde industriële visserij en de vernietigende impact ervan op het leven in de oceanen, het klimaat en onze gezondheid. Maar als u ondanks alles tóch graag een vis of een handvol schaal- dieren in de pan mikt, welke soorten zijn dan te verkiezen? Humo hengelde naar het antwoord op de vraag: hoe (on)fris is uw vis?

