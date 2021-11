Waarom de vrouw van de Engelse taxichauffeur hem zelfs na een verijdelde aanslag geen held vindt: ‘Hij heeft gewoon geluk gehad’

De taxichauffeur die zondag voorkwam dat een man met een explosief een ziekenhuis kon binnenlopen, wordt in Engeland als held omarmd. Zijn vrouw vindt dat hij vooral geluk heeft gehad.

Na een (mislukte) aanslag bij een ziekenhuis in Liverpool zondagochtend heeft het Verenigd Koninkrijk het terreurdreigingsniveau opgeschaald naar ‘ernstig’. Bij de aanslag kwam een man om het leven in een taxi, toen het explosief dat hij bij zich had ontplofte. De taxichauffeur wist de explosie te overleven door de auto uit te rennen.

Op de dag van de aanslag werden drie mannen van 29, 26 en 21 jaar aangehouden en op maandag volgde een vierde. Het motief en de precieze oorzaak van de explosie blijven vooralsnog onbekend. Ook wordt nog onderzocht of de aanslag in verband staat met ‘Remembrance Sunday’. Op deze tweede zondag van november worden in het Verenigd Koninkrijk slachtoffers van de twee Wereldoorlogen en latere conflicten herdacht tijdens een nationale ceremonie bij het oorlogsmonument de Cenotaaf in Londen. Leden van het Koninklijk Huis leggen kransen neer en er wordt twee minuten stilte in acht genomen. De aanslag in Liverpool vond net voor de twee minuten nationale stilte plaats.

‘Heldhaftige’ taxichauffeur

De taxibestuurder David Perry zou de deuren van de taxi op slot hebben gedaan, zodat het explosief in de taxi afging. De burgemeester van Liverpool noemde de daad van Perry ‘heldhaftig’ en ook premier Boris Johnson prees de taxichauffeur voor zijn ‘ongelofelijk heldere geest en moed’. De man liep geen levensbedreigende verwondingen op door de explosie. Wel werd hij naar een ziekenhuis gebracht, waar hij slechts korte tijd verbleef.

De vrouw van de taxichauffeur, Rachel Perry, zei in een gesprek met The Telegraph: ‘Er doen veel geruchten de ronde dat hij een held is, maar de waarheid is dat hij geluk heeft gehad dat hij nog leeft. De explosie vond plaats terwijl hij in de auto zat en het is een wonder dat hij wist te ontsnappen. Hij had zeker een paar beschermengelen die over hem waakten.’ Inmiddels zijn taxichauffeurs in Liverpool een online inzamelingsactie voor hem gestart, die al 18.000 pond heeft opgeleverd.

Verhoogde terreurdreiging

De explosie in Liverpool is de tweede terreuraanslag in het Verenigd Koninkrijk in een maand tijd. Op 15 oktober werd Sir David Amess, een conservatief parlementslid, vermoord tijdens het spreekuur in zijn kiesdistrict, Southend West. Om die reden heeft het Joint Terrorism Analysis Centre dat onderdeel uitmaakt van de inlichtingendienst MI5, het terreurdreigingsniveau verhoogd van ‘substantieel’ naar ‘ernstig’, het op-een-na hoogste niveau. Desondanks benadrukte Boris Johnson dat de verhoogde terreurdreiging alleen ‘het aantal aanvallen weerspiegelt dat we in de afgelopen weken en maanden hebben gezien’. Hij noemde de aanslag ‘een aansporing voor iedereen om uiterst waakzaam te blijven’.

(Trouw)