Waarom is Paul Rudd de meest sexy man ter wereld? ‘Zijn gezicht is behoorlijk symmetrisch’

De meest sexy man: volgens de jaarlijkse verkiezing van People Magazine is dat acteur Paul Rudd. Tot zijn voorgangers mag hij onder anderen voetballer David Beckham en acteur Bradley Cooper rekenen. Wat hebben zij gemeen? Wat maakt iemand aantrekkelijk? ‘Rudd heeft iets mannelijks en iets zachts.’

Jannes Eshuis, psycholoog bij de Open Universiteit, pakt meteen de foto van winnaar Paul Rudd erbij.

ESHUIS «Ik ben aan het kijken of ik hem aantrekkelijk vind.»

Wat maakt dat men nu juist op hém stemde? Voordat hij dat uitlegt, heeft Eshuis een kanttekening. Want waar zo'n verkiezing vooral over uiterlijk gaat, speelt in het echte leven bij de partnerkeuze karakter een belangrijkere rol.

ESHUIS «In de natuur zie je vaak dat partnervoorkeuren vooral ontstaan rond karaktertrekken die een investering in nageslacht garanderen. Vrouwen zoeken naar een metgezel die in staat is om ‘bestaansmiddelen’ (zoals eten en onderdak) te verwerven, maar die ook wil delen. Daar zit een tegenstelling in: voor het eerste zoek je naar mannen die krachtiger zijn, groter zijn. Tegelijkertijd moet hij vrijgevig zijn, en bereid zich te binden.»

Beeld People Magazine

Stoppelbaardje en kaaklijn

Maar: uiterlijk speelt ook hier wel degelijk een rol.

ESHUIS «Een bepaalde dosis testosteron zorgt bijvoorbeeld voor meer gezichtsbeharing. Dat is daarmee een signaal van mannelijkheid. En daar vallen vrouwen voor: uit onderzoek blijkt dat zij een man zónder gezichtsbeharing over het algemeen als het minst aantrekkelijk zien.

»Ook een duidelijk zichtbare kaaklijn - eveneens een typisch mannelijk kenmerk - scoort over het algemeen beter. Mannen die zich op foto laten zien met het hoofd achterover, en dus de kaaklijn wat meer naar voren, worden aantrekkelijker gevonden. Bij vrouwen is dat precies andersom. Die voorkeur is de laatste tijd wel aan verandering onderhevig: vrouwelijke trekken in mannen worden steeds meer gewaardeerd.»

Beeld People Magazine

Een man moet, naast mannelijk, echter ook vriendelijk zijn, zegt Eshuis. Dat verklaart meteen deels de populariteit van Rudd:

ESHUIS «Ik zit nu naar die foto te kijken en ik denk: het zit er wel in. Een vriendelijke man met een stoppelbaardje.»

Dat mannen en vrouwen er in de dierenwereld soms heel anders uitzien, komt door seksuele selectie: vrouwen kiezen steeds een partner die bepaalde kenmerken heeft, en die eigenschappen worden daardoor in de evolutie steeds sterker uitvergroot. Een bekend voorbeeld is de pauwenstaart: fysiek gezien is die nutteloos, maar hij is wel bepalend voor de partnerkeuze.

ESHUIS «De verschillen tussen man en vrouw zijn bij mensen echter relatief klein. Het is dan ook belangrijk dat we ons er niet op blindstaren. De overeenkomsten zijn vele malen groter.»

2015 Beeld People Magazine

Symmetrie

Wat mensen aantrekkelijk vinden heeft bovendien vooral te maken met gemeenschappelijkheid:

ESHUIS «We zoeken een partner met wie we interesses delen en mee wie we een fijn leven kunnen opbouwen. Dat speelt een veel grotere rol dan die minieme sekseverschillen die altijd de aandacht krijgen.»

Terug naar Rudd: wat maakt hem aantrekkelijk, behalve het feit dat hij ‘iets mannelijks en iets zachts’ heeft?

ESHUIS «Zijn gezicht is ook behoorlijk symmetrisch. Voor zowel mannen als vrouwen geldt: we vinden een symmetrisch gelaat aantrekkelijker. Volgens sommige onderzoekers komt dat onder meer omdat ze door de bank genomen genetisch gezien gezonder zouden zijn dan asymmetrische mensen.

»Tot slot: misschien wordt het tijd dat er een verkiezing komt voor de aantrekkelijkste mens, in plaats van de mooiste man en vrouw. Het is ook belangrijk om weg te kijken van de verschillen en aandacht te hebben voor mensen die zich niet man of vrouw voelen.»

Beeld People Magazine

1985 Beeld People Magazine

Michael B. Jordan 2020 Beeld People Magazine

1995 Beeld People Magazine

Verkiezing

De lezers van People Magazine kiezen sinds 1985 jaarlijks de Sexiest Man Alive. De eerste keer ging die titel naar Mel Gibson, in recenter jaren naar John Legend, Idris Elba en Blake Shelton. Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney en Richard Gere werden allemaal vier keer verkozen.

