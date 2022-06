Waarom je je smartphone beter niet ‘s nachts oplaadt: ‘Hitte, dat hebben batterijen niet graag’

Mag je die peperdure iPhone nu wel of niet insteken voor je naar dromenland vertrekt? En hoe slecht is een snellader voor je batterij? Smartphone-experten Maxime Lebrune van Test Aankoop en Jesper Van Laren van Coolblue scheppen duidelijkheid.

1. Door mijn apps af te sluiten wordt er minder energie verbruikt

Meestal niet. «Bij de meeste apps kost het meer energie om ze weer op te starten dan dat ze verbruiken op de achtergrond», zegt Lebrune. Volgens de expert van Test Aankoop hangt het wel erg af van de app zelf. «WhatsApp en Maps bijvoorbeeld kunnen grote energievreters zijn, dus die kan je wel afsluiten als je ze even niet meer gaat gebruiken», tipt Lebrune.

Van Laren is forser in zijn advies en raadt het gewoonweg af. «Net als bij een auto kosten die eerste meters, nadat je opnieuw opstart, net meer energie», zegt de Nederlandse smartphone-specialist. «En als een app te veel van het werkgeheugen eist, dan wordt die tegenwoordig vanzelf afgesloten door de smartphone.»

Een extra tip is om de achtergrondactiviteit van bepaalde apps manueel te beperken. Zo kan je instellen dat je toestel slechts om het uur (of zelfs langer) naar nieuwe mails zoekt, zo hoeft die app niet voortdurend te verversen.

2. Donkere modus verbruikt minder batterij

Ja, als. Beide experten leggen uit dat de inmiddels steeds courantere nachtmodus wel degelijk energiebesparend is, áls je toestel over de juiste schermtechnologie beschikt.

Coolblue-werknemer Van Laren legt het uit in ‘jip-en-janneketaal’: «Een scherm bestaat uit pixels. Denk aan heel kleine puntjes of lampjes die allemaal oplichten in een bepaalde kleur, om zo een beeld op je scherm te toveren. Bij goedkopere of oudere toestellen, die tft- of lcd-schermen gebruiken, betekent dit dat nachtmodus geen verschil zal maken. Want al die kleine pixels gaan nu gewoon zwart licht uitstralen in nachtmodus, wat evenveel energie verbruikt als de kleur in dagmodus.»

Geavanceerde schermen daarentegen maken vandaag gebruik van (am)oled-schermen, weten Lebrune en Van Laren. Bij zulke schermen worden de zwarte elementen in je foto of video afgebeeld door de pixels ‘uit’ te laten staan. De lampjes achter het zwarte deel van die foto of video hoeven dus niet te branden en besparen zo effectief energie.

3. Mijn smartphone insteken voor ik in bed kruip is gevaarlijk

Gevaarlijk is het niet, zeggen de twee experten, maar gezond voor je batterij is het ook weer niet. «Zolang je officiële laders en kabels gebruikt zal er geen brand uitbreken, maar je wil ook niet de uitzondering zijn», zegt Van Laren.

Bovendien is het volgens de Coolblue-expert slecht voor je batterijduur op langere termijn: «Als je een nieuw toestel elke nacht laat laden ga je binnen een of anderhalf jaar merken dat je batterij, ook al staat ze op honderd procent, veel sneller leegloopt.»

Dat komt volgens hem omdat een batterij over het algemeen het ‘gelukkigst’ is als ze rond de 50 procent is opgeladen. «Tussen 80 en 100 procent verslijt de batterij tien keer sneller dan tussen 20 en 80 procent. Er komt namelijk meer energie en vooral hitte bij kijken, en dat hebben batterijen niet graag. En wanneer je het batterijpercentage te laag laat gaan, dan sluit het toestel zichzelf af en ook dat is extra hard werken voor je batterij, waardoor ze minder lang meegaat.»

Van Laren voegt er nog aan toe dat de meeste laders en smartphones weliswaar stoppen met laden bij 100 procent: «Maar dan zakt het in de loop van de nacht weer naar 99 en moet het opnieuw vol druppelen. Dit betekent het dat het toestel voor een lange periode ligt te laden in de hoogste en warmste percentages.»

4. Een snellader verkort de levensduur van mijn batterij

Misschien. «Het probleem is dat we hier nog niet genoeg langetermijndata over hebben, omdat het een relatief nieuwe technologie is in de smartphone-industrie», aldus Lebrune. «Maar persoonlijk raad ik aan om de snellader enkel te gebruiken bij noodgevallen. Het creëert meer hitte voor de batterij dan een gewone lader en dat is nooit positief.»

Maar sporadisch de snellader bovenhalen als je weer een keer te veel op de snooze-knop drukte kan op zich geen kwaad, benadrukken de experten. «Als je moet kiezen tussen een volledige nacht met een gewone lader of ’s morgens heel even met de snellader: kies dan resoluut voor dat laatste», zegt Van Laren nog.

