‘Waarom leren we wel over zaadlozing maar niet over de clitoris?’ Hoe de vulva toe is aan ‘bevrijding’

De vulva is in opmars: vrouwen strijden voor haar bevrijding – ook met stickers en spiegels.

‘Oh kut, oh snee, oh pruim, oh spleet…’ Aldus Herman Brood en Jules Deelder over het vrouwelijk geslachtsorgaan in hun lied Oh kut uit 1997. Tegenwoordig bezingen ook vrouwen hun lady bits. Neem de ‘vagina empowering’-hit van 2020, Wet Ass Pussy van hiphopster en voormalig stripper Cardi B.: ‘Bring a ­bucket and a mop for this wet-ass pussy. He bought a phone just for pictures. Of this wet-ass pussy. Pay my tuition just to kiss me. On this wet-ass pussy.’

Volgens de Nederlandse Cynthia Foekema (40) en Esther Fransman (40), uitbaters van het Instagram­account @lekkerblijvenlikken (11.000 volgers) is de vulva bezig aan een enorme opmars. Dat bleek onder meer al toen de ‘This Smells Like My Vagina’-geurkaarsen van Gwyneth Paltrow vorig jaar in een mum van tijd waren uitverkocht.

Onvrede

Zelf begonnen ‘designactivisten’ Fransman en Foekema in 2019 met hun account met taboedoorbrekende illustraties, met een centrale rol voor de vulva en vrouwelijke seksualiteit. De stickers van het duo sieren menige Amsterdamse lantaarnpaal.

Foekema: “Lekkerblijvenlikken is ontstaan uit onvrede over seksuele ongelijkwaardigheid. We willen de vulva en het vrouwelijk genot normaliseren. Hoezo gaat het op scholen bij seksuele voorlichting wel over de zaadlozing, maar wordt niet uitgelegd hoe een clitoris werkt? De helft van de bevolking heeft een vulva en menstrueert, het is tijd dat we daar gewoon over gaan doen.”

Het taboe op het vrouwelijke geslachtsdeel en seksualiteit zit ook diep verankerd in onze taal, zegt Fransman. “Schaamlippen, schaamstreek, ongesteld: het impliceert allemaal iets negatiefs, terwijl seks juist positief is, zeker als je meer weet over je eigen lichaam en wat je lekker vindt en wat niet.”

Genot

Nienke Helder (29), grondlegger van het project Sexual Healing, brak als ontwerper door met de Mirror, een spiegel gemaakt om je eigen vulva te kunnen bekijken. “Meer kennis leidt tot meer seksuele veiligheid en meer genot,” legt ze uit. “Met onze ontwerpen willen we seks voor iedereen plezierig maken. Vrouwen komen veel minder vaak klaar en vinden het vaak lastig te vragen om genot, om heel uiteenlopende redenen. Sociale media zorgen er in belangrijke mate voor dat het taboe op vrouwelijke seksualiteit wordt doorbroken. Dit draagt bij aan een meer gelijkwaardige samenleving.”

Alle aandacht voor de pussy zorgt ook voor de nodige vaginatrends. Zo is er het ideaal van de ‘designervagina’, die heeft gezorgd voor een enorme toename van het aantal schaamlipcorrecties. Andere trends zijn onder meer vaginal bleaching (de huid van de vulva lichter maken via laserbehandeling en chemische peelings), O-injecties in de vulva en vaginawand om het orgasme te versterken, vatooing (tijdelijke tatoeages op de vulva) en onlangs nog een speciale ice cube challenge op TikTok; ijsblokjes in de vajayjay duwen zou haar strakker maken.

Ook een hype: de vajazzling, waarbij Swarovski-steentjes met huidvriendelijke lijm op de gewaxte schaamstreek worden geplakt, voor een glamoureffect. De laatste trend down under is de vajacial, inderdaad, een facial voor de vagina, waarbij ingegroeide haartjes, veroorzaakt door bijvoorbeeld scheren of ontharingscrèmes, worden verwijderd. Overgewaaid uit de VS, waar de dames onder het genot van een glas bubbels de punani laten verzorgen tijdens een dagje spa, staat de vajacial, ook wel ingrown hair treatment genoemd, bij veel Amsterdamse waxsalons op het menu.

Stomen

Er bestaat inmiddels ook een vaginacoach: Laucyna Bodaan (40). In haar praktijk aan huis in Amsterdam ­verzorgt ze ‘V-steaming’- en ‘V-coaching’-sessies. V-steaming kwam in het nieuws toen – wederom – Gwyneth Paltrow op haar platform The Goop hoog opgaf over het stomen van de baarmoeder en vagina met kruiden.

De half Ghanese, half Nederlandse Bodaan maakte er kennis mee toen ze op Aruba woonde. “Mijn tweede dochter werd geboren en ik moest flink worden ingeknipt. Daarbij liep ik een infectie op. Kruidenvrouwen op het eiland adviseerden me mijn vagina te helen met kruidenstoombaden. Ik besloot daarna vaginale douches, sprays en crèmes met kruidenmengsels te gaan maken.”

In 2018 verhuisde ze naar Nederland. “Ik ontdekte dat in Frankrijk elke vrouw na de bevalling recht heeft op een vaginacoach, die wordt betaald door de verzekering. Ik besloot de vrouw te worden die ik zelf na mijn bevallingen nodig had.”

Bodaan begon het bedrijf Yonify, met een praktijk in de Bijlmer – met V-talks, gesprekken met vrouwen over hun vagina, en V-steamingsessies. Die laatste trekken vooral vrouwen uit de Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse gemeenschappen; de stoombaden zijn in veel delen van de wereld een eeuwenoude traditie.

Ze wil als coach ook bedrijven ­helpen: “Vrouwen blijven gemiddeld vijftien tot vijfentwintig dagen per jaar thuis van hun werk door menstruatie­klachten.” Vrouwen met klachten adviseert ze overigens altijd ook naar de huisarts of gynaecoloog te gaan. Maar, zegt ze, stomen kan zeker helpen.

Meer Instagramaccounts om te volgen: @vlamousse, @thevulvagallery, @vagina_museum, @thisisvulva

Vulvaboeken De vaginabijbel

Van de bekende Amerikaanse gynaecoloog en internet arts Jen Gunter. Met alles wat je moet weten over de vagina. Gunter ontkracht mythes en informeert iedereen met een vagina ver zaken als het vaginale microbioom, cosmetische chirurgie en de mythe van de g-spot, met voorwoord van Daan Borrel. (€24,99, Samsara Uitgeverij) Van vagina tot vulva

Zeven ervaringsdeskundigen (onder anderen Emma Curvers, Meredit Greer) schrijven over alles wat je moet weten over de vulva, ‘om te empoweren en het vrouwelijk lichaam nou eindelijk eens écht op de kaart te zetten’. (€24, 99 Pluijm Uitgevers) Het vaginaboek

Oprichter van De Vaginavrienden en seksuoloog Goedele Liekens schreef dit boek in 2006 om het taboe op het vrouwelijk geslacht, ‘onze intiemste vriendin’, te helpen doorbreken. (€39,95, Standaard Uitgeverij) Kreatief met kut

Een vrolijke ode aan het vrouwelijke geslachtsdeel – via 101 DIY punanis, vagina’s en spleten, gehaakt tot geknutseld – van Annemarie Bleeker, Marieke Voorsluijs en Arjen Klinkeberg van het Vagina Bevrijdingsfront. (€5, via info@clubgeluk.nl) Vagina-orakel

Vaginacoach Laucyna Bodaans schrijft over de kruiden die je kunt gebruiken voor V-steaming, seksspeeltjes, het nut van schaamhaar en hoe voedsel of de penis invloed kan hebben op de geur van de vagina. (€25,50, uitgegeven in eigen beheer)

(Het Parool)