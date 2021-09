Waarom ook de bedrijfsleider, politicus en topsporter mediteert: ‘Het heeft me weerbaarder gemaakt voor tegenslagen’

Zelf grijpen wij het liefst naar een Humo als de buitenwereld te druk, te boos of te hardvochtig wordt, maar steeds meer mensen zoeken hun heil in meditatie. Humo ging daarom langs bij negen notoire meditatiefans, stak wat wierookstokjes aan, zette zich in een lotushouding... en leerde dat zulke stereotiepe beelden niet stroken met de werkelijkheid. Mediteren is helemaal niet zweverig, maar pure neurologie. ‘Als je sport, word je fitter. Als je mediteert, train je je hersenen. Zo simpel!’

Vandaag: Wouter Torfs, Petra De Sutter en Thomas Van der Plaetsen

WOUTER TORFS: ‘MET DANK AAN MAMA’

‘Als bedrijfs­leider maakte ik me tijdens de coronacrisis grote zorgen. Meditatie heeft me toen geholpen.’ Beeld KOEN BAUTERS

Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, is al van kinds af aan vertrouwd met meditatie. Intussen worden meditatietechnieken binnen zijn familie zelfs al generaties lang doorgegeven van ouder op kind.

WOUTER TORFS «Mijn moeder mediteerde vaak. Destijds moest je volgens velen al bijna deel uitmaken van een sekte om daarmee bezig te zijn, maar voor mij was het dus heel gewoon. Ik zag er haar ook de vruchten van plukken: ze was gelijkmoedig van aard en verloor zich nooit in sombere gedachten. Bij mij heeft het geduurd tot ik begin de 30 was voor ik begon te mediteren. Ik had drie kleine kinderen, was net gestart met mijn job. Er kwam veel op me af en ik ging op zoek naar een manier om te kalmeren en minder te piekeren. Automatisch koos ik voor meditatie, ongetwijfeld dankzij het voorbeeld van mijn moeder.»

HUMO Werkte het?

TORFS «Absoluut. Ik werd meteen rustiger. Nog een voordeel dat ik heel snel ervoer: ik kan beter focussen. Als ik met iemand praat, denk ik intussen niet aan nog drie andere dingen. Dat heeft een heel gunstig effect op de kwaliteit van een meeting.»

HUMO U kiest doorgaans voor een zenmeditatie.

TORFS «Klopt. Ik ga zitten met rechte rug, breng mijn aandacht naar mijn ademhaling, en telkens wanneer er een gedachte door mijn hoofd schiet – voortdurend – breng ik mijn aandacht heel kalm terug naar mijn adem.»

HUMO Is het een dagelijks ritueel?

TORFS «Het hangt ervan af. Ik ben net terug van twee weken vakantie met de familie, en daar had ik geen meditatie nodig: de kleinkindjes deden hun werk op het gebied van mindfulness (glimlacht). In periodes met meer stress mediteer ik vaker, bij voorkeur ’s ochtends, omdat ik er dan de hele dag de vruchten van pluk.

»Ook tijdens de coronacrisis heeft meditatie me geholpen. Als bedrijfsleider maakte ik me grote zorgen over de toekomst. Die angst gaf ik een plaats tijdens wandelingen. Ik probeerde niet aan mijn zorgen te denken, en kwamen ze toch in mijn hoofd, dan focuste ik heel bewust op de natuur. Mediteren kan overal: je kunt meditatief wandelen, koken, stofzuigen, met de auto rijden…»

HUMO Is er ruimte voor meditatie in uw bedrijf?

TORFS (knikt) «Onze medewerkers krijgen geregeld de kans om workshops te volgen die niets te maken hebben met schoenen verkopen, en daar zit ook een cursus mindfulness en meditatie bij, die mijn dochter Evelien geeft. Zij heeft dat zaadje goed opgepikt van haar papa, en is intussen professioneel mindfulnesstrainer (glimlacht).

»Nog een tip: ik lees graag over meditatie en boeddhisme, en ik heb veel geleerd van Edel Maex, de psychiater die meditatie op een ernstige manier ons land heeft binnengebracht, en van Jan Geurtz, een leraar Tibetaans boeddhisme die erin geslaagd is om meditatie en mindfulness terug te brengen tot de psychologie. Ik luister ook vaak naar talks van Eckhart Tolle, een spiritueel leraar. Vooral in de auto. Nu de files weer groeien, is het misschien ook een idee voor anderen. Het brengt je meer bij dan je te laten opdraaien door het gedrag van sommige andere chauffeurs.»

PETRA DE SUTTER: ‘MEDITEREN OP SCHOOL’

‘De mensen die geen halfuur per dag vrij hebben voor meditatie, zijn net degenen die er het meeste baat bij hebben.’ Beeld Koen Bauters

Vicepremier voor Groen en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter ontdekte het mediteren haast per ongeluk. ‘Ik ben lang op zoek geweest naar het antwoord op de grote levensvragen, zonder een antwoord te vinden dat me tevreden stelde. Op een bepaald moment las ik een boek over het boeddhisme. Daarin stond: als je het antwoord op een vraag niet vindt, stel dan gewoon de vraag niet. Dat vond ik zo’n interessant inzicht dat ik er meer over begon te lezen. En wie zich verdiept in het boeddhisme, komt haast vanzelf uit bij meditatie.’

HUMO En zo bent u er zelf ook mee begonnen?

PETRA DE SUTTER (knikt) «Ik heb een paar sessies gevolgd in groep, ik vond het fijn dat iemand me op weg hielp. Al kun je er gerust ook alleen mee beginnen. Er zijn veel goede hulpmiddelen. ‘Een kleine meditatiegids’ van Tom Hannes, een voormalig zenmonnik, vind ik een geweldig boekje.

»In het begin mediteerde ik dagelijks, nu probeer ik aan één keer of twee per week te komen. Meestal op de klassieke manier, door te focussen op mijn ademhaling en intussen de emoties en gedachten die in me opkomen te observeren, zonder te oordelen. Dat klinkt zweverig, maar ik ben zelf arts en wetenschapper: het is een zuiver neurobiologisch gebeuren. Als je elke dag een halfuur sport, word je fitter. Als je mediteert, train je je hersenen. Zo simpel is het.»

HUMO Wat brengt meditatie u?

DE SUTTER «Heel veel. Meditatie heeft me weerbaarder gemaakt voor tegenslagen. Ik kan beter omgaan met emoties. Ik begin niet te roepen omdat ik me kwaad voel worden, want met behulp van meditatietechnieken kan ik die kwaadheid vrij snel laten voorbijgaan. Het helpt me conflicten te relativeren en moeilijke situaties op te lossen, en het brengt me tot rust. Ik ben heel actief, ik neig naar ADHD en mijn hoofd staat nooit stil. Dankzij meditatie blijf ik toch in balans. Dat doet me denken aan een mooi verhaaltje, van een leerling die tegen zijn meester zegt: ‘Meester, ik probeer elke dag een halfuur te mediteren, maar ik vind de tijd niet.’ Waarop de meester zegt: ‘Dat is geen probleem, mediteer dan gewoon een uur per dag.’ Wie geen halfuurtje per dag vrij heeft, heeft het meeste baat bij meditatie.

»Wat ook zo mooi is: door te mediteren kun je je empathisch vermogen trainen. Dat doe je, in een eerste fase, door positief te focussen op iemand die je graag ziet: je partner, je kind, je ouders. Dan op iemand die wat verder van je staat, een vriend of kennis. En dan, voor de gevorderden, op iemand die je eigenlijk niet zo graag hebt. Die vervelende collega, bijvoorbeeld. Je sociale contacten zullen er enorm op vooruitgaan. Je benadert mensen op een andere manier, die voelen dat aan en zullen ook anders op jou reageren. De voordelen gaan dus verder dan jezelf.»

HUMO Benutten we die voordelen genoeg als maatschappij?

DE SUTTER «Nee, we zouden meditatie veel meer kunnen inzetten. Ook in de geneeskunde. Zoveel mensen hebben mentale gezondheidsproblemen, zoals stress, depressie en burn-out. Ik denk dat meditatie echt een verschil zou kunnen maken.»

HUMO Net als Tim Van Aelst pleit u voor meditatie op school.

DE SUTTER «Dat zou inderdaad een goed begin zijn. Er lopen projecten in andere landen waaruit duidelijk blijkt dat als je kinderen ’s ochtends laat mediteren, er tijdens de dag veel minder conflicten zijn. Wat kinderen van kleins af leren, zullen ze later ook blijven doen. Ik ben ervan overtuigd dat het hen tot gelukkigere en gezonde mensen zou maken.»

THOMAS VAN DER PLAETSEN: ‘EEN DIEPE OOOOHM’

‘Ik ben pas beginnen te mediteren na de dood van mijn vader, in de hoop nog een connectie met hem te vinden.’ Beeld KOEN BAUTERS

Voormalig Europees kampioen tienkamp Thomas Van der Plaetsen kent de voordelen van meditatie in de topsport. ‘Ik kan beter om met stress en druk, een vaardigheid die me goed van pas komt, zeker in de tienkamp, waarin je twee dagen lang vaak zwaar vermoeid moet presteren. Tijdens het trainingsseizoen ben ik bovendien beter bestand tegen onzekerheid of tegenslagen zoals blessures.’

HUMO Hoe heb jij leren mediteren?

THOMAS VAN DER PLAETSEN «Mijn vader was neuropsychiater en in mijn ogen een pionier in het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van meditatie op de hersenen. Hij mediteerde zelf ook, dus ik heb van jongs af gezien dat er niks raars aan is. Het was bij ons een heel gewoon onderwerp aan de keukentafel.»

HUMO Toch mediteer je zelf nog niet zo lang.

VAN DER PLAETSEN «Als puber had ik nogal last van ADHD. Stilzitten zat er voor mij niet in, laat staan dat ik zin had om te mediteren. Eigenlijk ben ik er pas na het overlijden van mijn vader mee begonnen – in de hoop ergens nog een connectie met hem te vinden, denk ik. Het hielp me ook om het verdriet van zijn dood een plaats te geven.»

HUMO Kun je er intussen wel voor stilzitten?

VAN DER PLAETSEN «Moeilijk (lacht). Ik mediteer vooral tijdens de training. Ik zit vaak urenlang alleen in de gym, en als ik intussen op mijn ademhaling let, kom ik haast vanzelf in een soort meditatieve staat terecht. Het helpt me enorm om contact te maken met mijn lichaam en te voelen of alles goed zit. Die stille momenten geven me ook de kans om mijn gedachten op een rijtje te zetten. Voor mij werkt het op die manier het best. Je hoeft echt niet per se op een kussen te gaan zitten met een diepe ‘oooohm’ op de achtergrond (lacht).»

HUMO In 2014 ging je door een zware periode: bij een dopingcontrole werd kanker bij je vastgesteld. Heeft meditatie je toen kunnen helpen?

VAN DER PLAETSEN «Enorm. Mijn mantra is dat je de zaken niet moeilijker moet maken dan ze al zijn. Tijdens zo’n existentiële crisis – want dat was het echt wel voor mij – komen er véél emoties binnen, en je moet vermijden dat je daarop gaat reageren. Heel kwaad worden, je heel zielig voelen: het zal allemaal niet helpen. Dankzij meditatie kon ik mijn gevoelens plaatsen.»