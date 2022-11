Waarom over pedofilie gepraat moet worden: ‘Angst en isolatie vergroten de kans op misbruik’

Het Vlaams lotgenotenplatform Pedofilie.be wil het taboe rond pedofiele gevoelens slopen. Erover praten - hoe oncomfortabel dat ook mag aanvoelen - is wenselijker dan opkroppen, zegt criminologe Minne De Boeck (Universitair Forensisch Centrum/Stop it Now!). ‘In België gaat het over 45.000 mannen.’

Veel mensen maken geen onderscheid tussen pedofilie en pedoseksualiteit. Kan u dat even uitleggen?

MINNE DE BOECK «Daar bestaan inderdaad heel veel misvattingen over. Liever heb ik het zelf over het verschil tussen pedofilie en seksueel kindermisbruik. Het eerste is het ervaren van een gevoel, namelijk een voorkeur voor kinderen die nog geen secundaire geslachtskenmerken hebben, zeg maar voor ze aan het puberen slaan. Het tweede is het stellen van strafbaar en schadelijk gedrag, zoals seksuele handelingen met kinderen of het bekijken van beelden van minderjarigen.

»Pedoseksualiteit ligt daar eigenlijk tussenin. Het beleven van die seksualiteit hoeft namelijk niet per se strafbaar te zijn, of zelfs schadelijk voor een kind. Bijvoorbeeld, als iemand seksueel fantaseert over een kind en masturbeert. Maatschappelijk voelt dat idee echter heel erg oncomfortabel aan.»

Weten we hoeveel mensen er pedofiele gevoelens hebben?

DE BOECK «Volgens de definitie van de DSM, het handboek der psychiatrische stoornissen, moet de interesse langer dan zes maanden aanhouden om over pedofilie te spreken. Ongeveer 1 procent van de mannelijke bevolking ervaart dat, omgerekend gaat het voor België over 45.000 mannen. Van vrouwen weten we uit de praktijk dat ze bestaan, maar het onderzoek spitst zich vooral op mannen toe.

»Het merendeel van de pedofielen gaat echter niet over tot schadelijk gedrag. Net zoals het merendeel van de seksueel kindermisbruikers geen pedofiele voorkeur heeft. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat 60 tot 80 procent dit niet heeft.»

We kunnen er maar beter over praten, stelt pedofilie.be. Een goed uitgangspunt?

DE BOECK «Het is alleszins een belangrijk debat, dat niet toevallig uit Nederland komt overgewaaid. In België rust een heel groot stigma op het ervaren van een pedofiele voorkeur, en is er slechts een selecte groep die daarmee naar buiten durft komen, meestal anoniem. Belangrijk is denk ik om te benadrukken dat het hier gaat om een netwerk van lotgenoten, dat zich sterk uitspreekt tegen seksueel kindermisbruik. Eerder had je pedofielen die seksualiteit met kinderen wél vergoelijkten, zoals Vereniging Martijn.»

»Zo’n lotgenotenwerking kan het bestaande aanbod versterken. Niet iedereen heeft nood aan een behandeling, of aan de professionele ondersteuning die we vanuit de hulplijn Stop it Now! proberen te voorzien voor mensen die worstelen met hun seksuele interesses. Soms kan het laagdrempeliger zijn om daarover te spreken met iemand die hetzelfde voelt.»

Wakkeren zulke gesprekken die gevoelens niet aan? Of is opkroppen net problematisch?

DE BOECK «Als je kijkt naar seksueel kindermisbruik, dan zijn het net onderliggende factoren zoals angst, isolatie of frustratie die het risico groter maken dat iemand overgaat tot zo’n gedrag. In uitsluiten ligt dus een risico, we moeten ruimte voorzien aan mensen om vorm te geven aan hun gevoelens, op een veilige manier.»

Nadat in 2019 flyers met ‘Pedo Pride’ op de Amsterdam Pride werden veroordeeld, schreef de Nederlandse onderzoekster Linda Duits: ‘Een beetje feminist is solidair met pedofielen’. Volgt u dat?

DE BOECK «Het onderliggende principe wel, het gaat in wezen over een tolerante samenleving voor elke vorm van seksuele identiteit. Pedofielen spreken zelf over een geaardheid: het is iets wat hen overkomt, vaak al tijdens de puberjaren, en niet iets waar ze voor kiezen. Het gaat trouwens over meer dan seksualiteit, maar ook over emotionele aansluiting of verliefdheid. Die mensen de hand aanreiken is niet enkel schadelijk gedrag voorkomen. Het is ook zorgen dat ze een gelukkig leven kunnen leiden.»

(DM)