Waarom Pokémonkaarten een goede investering blijken: ‘Mensen weten vaak niet dat hun collectie 50.000 euro waard is’

Uit cijfers van bol.com blijkt dat ‘Pokémon’ de belangrijkste zoekterm was in het derde kwartaal van dit jaar. De hype is ongekend en duurt al 25 jaar voort. Oude kaarten zijn soms honderden of zelfs duizenden euro’s waard.

Yves Bruynen runt Pokémonwinkel Flash-cards in het Belgische Hoogstraten en heeft een collectie van tienduizend kaarten. Ook heeft hij een van de zeldzaamste Pokémonkaarten ter wereld in bezit: een ‘shadowless’ Charizard van de eerste editie uit 1999 ter waarde van een half miljoen euro. ,,Wennen doet het niet. Maar ik ben heel nuchter. Als de kaart volgend jaar niks meer waard is, dan is dat zo. Voor mij is het een hobby. Ook als de kaarten geen waarde meer hebben, ga ik ermee door.”

Lange rijen voor Dé Pokémon Winkel in het Utrechtse Overvecht. Beeld Angeliek de Jonge

Een enorme domper zou dat niet voor hem zijn. ,,Ik heb er al veel plezier van gehad: reclame, interviews, bekendheid. Als ik de kaart over een jaar of twee voor een miljoen kan verkopen, is dat mooi meegenomen. Als dat niet zo is, ben ik niet enorm teleurgesteld.”

Pokémonkaarten als belegging

Of ook oude Pokémonkaarten op zolder wat kunnen opleveren? Volgens Bruynen is de kans aanwezig dat de kaarten geld waard zijn. ,,Ik heb collecties langs zien komen die tussen de 15.000 en 50.000 euro waard zijn. En mensen hebben daar vaak geen idee van.”

De waarde van de kaarten hangt van meerdere factoren af, legt Steffen Eriksen uit. Hij is docent op de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij een fervent verzamelaar. ,,De meest waardevolle kaarten, zijn de kaarten met daarop een Charizard of een Pikachu. Daarnaast zijn de gelimiteerde kaarten waardevol: kaarten die niet meer worden bijgedrukt, bijvoorbeeld. En Engelse kaarten brengen meer op, omdat meer mensen ze begrijpen. Maar de meeste kaarten zijn niet meer waard dan een paar centen.”

Reken je dus niet meteen rijk als je nog een oude collectie op zolder hebt liggen. Eriksen: ,,Uiteindelijk is vooral de kwaliteit belangrijk. Heel veel kaarten zijn verspeeld en slecht bewaard gebleven: in een box of met een elastiekje eromheen. Onderzoek wat je kaarten waard zijn, maar don’t get your hopes up.” Geen idee hoeveel jouw collectie opbrengt? Dan schiet Bruynen te hulp. ,,Wij doen gratis waardebepalingen. Dat hoeft niet in de winkel, maar kan ook per mail of WhatsApp.”

Populair door de pandemie

Pokémon bestaat inmiddels 25 jaar en is de grootste franchise ter wereld. Eriksen vindt het niet verwonderlijk dat het nog altijd zo populair is. ,,Tijdens de pandemie zijn we veel binnen geweest en hebben we oude hobby’s opgepakt. Mensen die Pokémon vroeger leuk vonden, zijn nu eind 20, begin 30.”

Dat heeft mede gezorgd voor de prijs- en waardestijging. Eriksen legt uit: ,,Die twintigers en dertigers hebben meer te besteden en kopen meer. Je hebt liefhebbers die ze kopen en mensen die kaarten opkopen bij grote winkels om ze online voor veel geld te verkopen.” Volgens hem wordt er continu en voor veel geld gehandeld. Sommige kaarten brengen 5 euro op, anderen 500. ,,Het is maar een stukje karton, maar het heeft waarde gekregen omdat wij het waarde toekennen. We vinden het mooi en willen het graag hebben. Vergelijkbaar met kunst.”

Kinderspel

De toekomst van de Pokémonkaart ziet er rooskleurig uit, denkt Bruynen. ,,De kaart zal meer en meer een investering worden. En ik denk dat de komende twee tot drie jaar elke euro die je hierin investeert, goed besteed zal zijn. Ik zie nog geen dalingen, al zal het ooit wel een beetje gaan dalen. Maar in mijn ogen moet een investering mooi meegenomen zijn. Het moet vooral leuk blijven.”

Ook onder kinderen is Pokémon nog altijd gewild. De kaarten staan op menig verlanglijstje voor de feestdagen. Bruynen: ,,We zien veel kinderen in de winkel en daar blijven we op inspelen. Het is een kinderspel en vaders springen mee op de trein. Als hun kind een pakje Pokémonkaarten koopt, mag de vader dat ook.”

