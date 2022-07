Waarom studenten in de zomer klotejobs moeten doen: een pleidooi voor zwaar vakantiewerk

Een postje op het kantoor van papa? Kelner aan de kust? Een stage bij Samusocial? Veel studenten zijn deze dagen op zoek naar een lucratieve vakantiejob. Om een centje bij te verdienen, én om het cv op te smukken. Waarop moeten zij letten?

(Origineel verschenen in Humo in juni 2017)

Professor Richard Weissbourd heeft er zijn missie van gemaakt: hij wil Amerikaanse studenten overhalen niet meer mee te doen met wat hij de Olympische Spelen van de studentenjobs noemt – de student met de meest prestigieuze betrekking gaat met de eerste prijs lopen.

RICHARD WEISSBOURD «De Amerikaanse jongeren zijn er steeds meer van overtuigd dat ze hun zomer moeten besteden aan één of ander ontwikkelingsproject in een ver land. Dan gaan ze huizen schilderen in Costa Rica en denken ze: ‘Dat zet mijn leiderscapaciteiten mooi in de verf.’ Maar ze hebben het mis. Wat telt, is dat je een nuttige job doet.»

HUMO Ze leren meer bij door de hele zomer ijsjes te scheppen of hamburgers te bakken, beweert u.

WEISSBOURD «Dat soort échte jobs brengt je belangrijke levenslessen bij: je ziet er hoe het merendeel van de bevolking leeft, wat voor een enorme bijdrage deze mensen leveren aan de samenleving, hoe zwaar het is om elke dag dat werk te doen. En ook een minder prestigieuze job leert je bepaalde skills, zoals hoe je met lastige klanten om moet gaan, hoe je moet onderhandelen. Dat kan allemaal nuttig zijn voor later, bijvoorbeeld als je zelf een bedrijf gaat runnen. En laten we vooral niet vergeten dat een gewone job ook goed is voor de morele ontwikkeling van jongeren: het brengt hun oprechte, diepe empathie bij voor anderen.»

HUMO Bij een prestigieuze job leren ze dat niet?

WEISSBOURD «Bij zo’n job gaat het toch vooral over individueel succes.

»Let wel: ik heb het nu over bemiddelde jongeren, die wellicht nog nooit iemand hebben moeten bedienen. Kinderen uit de lagere klassen staan vaak al het hele jaar door achter de kassa bij McDonald’s.»

HUMO U hebt zelf een mooie baan aan een Ivy League-universiteit. Wat voor studentenjobs stonden er op uw cv?

WeissbWEISSBOURD ourd (lacht) «Van alles! Ik heb eens een hele zomer telefoonboeken rondgebracht. Samen met een paar vrienden heb ik ook een klusjesdienst gehad: we gingen kelders opruimen, hielpen mensen verhuizen en maaiden het gras. Als je een hele dag onkruid staat te wieden, voel je pas hoe zwaar en monotoon dat werk is. Het heeft mijn ogen geopend.»



Nacho’s met kaas

‘Studentenwerk loont,’ zegt Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent.

STIJN BAERT «Studenten die een job hebben gedaan, vinden volgens ons onderzoek sneller een eerste baan en verdienen doorgaans meer. Je hebt de theorie van het menselijk kapitaal – tijdens je job doe je nuttige vaardigheden op. In dat geval kies je beter géén shitty job. Daarnaast heb je de signaaltheorie: met een studentenjob signaleer je dat je werkbereid bent. Dan maakt het niet echt uit of het een waardeloze job was of niet.»

HUMO Wat voor vakantiejobs hebt u eigenlijk gedaan?

BAERT «Eén keer heb ik een job gevonden die wat meer in lijn lag met mijn studies – ik moest elektronische kaarten bijwerken – maar verder waren het toch eerder flutjobs. Ik heb een paar jaar in Kinepolis gewerkt, tussen de popcorn en de nacho’s met kaas. Ik vond het een kwelling als iemand nacho’s bestelde – ik lust die kaas niet (lacht).»

HUMO Bracht vieze kaassaus serveren u iets bij als mens?

BAERT «Ik heb er vooral mezelf leren kennen. Als je kassa tot op de eurocent klopte en er geen enkele zak paprikachips ontbrak, dan prijkte je naam de volgende dag op een blad achter de toog. Voor mij was het een uitdaging om zo vaak mogelijk op dat blad terecht te komen. Het is me toen duidelijk geworden dat ik toch een zekere drang naar controle heb.»



Swipen voor een job

Een luizige, maar o zo leerzame vakantiejob vinden, dat doen we vooral via een interimkantoor of via familie. Tegenwoordig kan het ook met een rekruteringsapp: Yannick Van der Gucht, CEO van Seal Jobs en zelf nog maar net van de schoolbanken af, creëerde een soort Tinder voor studentenjobs.

YANNICK VAN DER GUCHT «Het is eenvoudig: werkgevers plaatsen hun vacature op ons onlineplatform, potentiële jobstudenten speuren door het aanbod. Vinden ze een job die hun aanstaat, dan swipen ze, net zoals ze dat op Tinder zouden doen. Swipet de werkgever naar dezelfde kant, dan is er een match.»

HUMO Net zoals Uber en Airbnb werken jullie met ratings: na de geleverde arbeid mogen beide partijen elkaar beoordelen.

VAN DER GUCHT «Die ratings hebben positieve gevolgen. Onder onze jobstudenten hebben we een goeie mix van mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen. Je hoort wel vaker dat allochtone kandidaten te maken krijgen met discriminatie. Op ons platform lijkt dat minder het geval: een allochtone kandidaat met een goeie rating maakt méér kans op een job dan een autochtone kandidaat met een minder goeie rating.»

HUMO Worden er ook weleens negatieve reviews gepost?

VAN DER GUCHT «In de interimsector heb je veel kandidaten die niet komen opdagen. Die worden afgestraft met een slechte rating. De ratings stimuleren jongeren om degelijk werk te leveren. Maar omgekeerd mogen de studenten ook de bedrijven een quotering geven. Eerlijk is eerlijk.»

HUMO Zo’n 70 procent van jullie aanbod zou je flutjobs kunnen noemen.

VAN DER GUCHT «Ik begrijp het pleidooi voor de shitty job wel: ik heb er zelf ook genoeg gedaan. Vanaf mijn 15de kluste ik elke zomer bij als magazijnier in de doe-het-zelfzaak van mijn ouders. Ik zeulde met balken, vulde de rekken bij en hielp de klanten. Bij ons gold het motto: als een klant je nodig heeft, dan laat je alles vallen. Dat probeer ik er nu ook in te rammen bij onze jobstudenten.

»Dat vakantiewerk heeft me ook geleerd wat hard werken is. Ik was dan van half 9 tot 5 uur in de weer. Als ik ’s avonds thuiskwam, viel ik om van vermoeidheid. Voor mij was dat de stimulans die ik nodig had om flink te blijven studeren.»