Waarom zijn oordoppen zo onpopulair? ‘Dat je na een festival geen tuut hoort, wil niks zeggen’

Uit onderzoek van het Belgische oordoppenmerk Loop Earplugs blijkt amper 7 procent van de ondervraagde Belgen altijd gehoorbescherming te gebruiken bij het uitgaan. De strijd tegen tinnitus blijft een calvarietocht, zeggen audiologen. Wat is er nodig om mensen warm te krijgen voor oordoppen?

De trend van de zomer: ‘Delilah (Pull Me Out of This)’ van Fred again.. een handvol decibel harder zetten. Want hoe luider de drop, hoe groter de extase. Maar soms zinderen de beats langer na dan verhoopt. ‘Ach, die pieptoon verdwijnt wel weer’, wuiven medemillennials de klachten weg. Dat blijft het probleem van (nakende) tinnitus: de signalen worden zelden ernstig genomen.

Volgens officiële cijfers leden in 2022 zo’n 800.000 Vlamingen aan tinnitus. Daar komen elk jaar 61.000 nieuwe patiënten bij. ‘Ik neem 15 procent van de bevolking als maatstaf’, zegt audioloog en tinnitusexpert Karen Stalpaert. ‘Bij internationale studies schommelen de resultaten tussen de 15 en 20 procent. Eenmaal de 65 gepasseerd lijdt zelfs één op de drie mensen aan de gehooraandoening.’

Bij één op de zes is het oorsuizen zo hinderlijk dat de gevolgen van een lawaaitrauma de levenskwaliteit aantasten. Hoewel veel mensen relatief weinig last ondervinden, zijn er evenzeer slachtoffers bij wie de pieptoon leidt tot slaapproblemen, concentratiemoeilijkheden, angsten en depressie. Maar neus-keel-oorartsen ontmoeten ook patiënten die aan euthanasie denken of voor wie zelfdoding de enige uitweg lijkt.

In 2017 publiceerde de Hoge Adviesraad extra adviezen rond gehoorbescherming aan de vooravond van de festivalzomer, in de hoop de opmars van tinnitus te remmen. Vijf jaar later blijven audiologen op hetzelfde hameren. Er is gehoorverlies door ouderdom, ‘maar de andere grote boosdoener is lawaai’, zegt professor Laure Jacquemin van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). ‘Het is belangrijk dat we hard blijven inzetten op preventie.’

Complex

In 2013 werd de huidige geluidswetgeving ingevoerd, waarbij de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in drie categorieën werden opgedeeld. Zo verschillen het maximale geluidsniveau en de maatregelen, afhankelijk van in welke categorie een organisator zich inschrijft. Gewogen over een bepaalde periode mag het geluid echter nooit 100 decibel overschrijden.

Het blijft een complex verhaal, vindt klinisch audioloog Laure Jacquemin. ‘We zijn blij dat er limieten zijn gekomen. Dat was een belangrijke stap in de goede richting in de strijd tegen gehoorschade. Maar het blijft een heel moeilijk debat, waarbij je toch een compromis moet vinden tussen allerlei factoren. Eigenlijk staat de muziek nog te luid om geen risico te lopen op tinnitus. Je oren zijn bij deze waarden niet voldoende beschermd, al begrijp ik ook dat een zeker geluidsniveau nodig is voor de juiste muziekbeleving.’

Sfeer op het Cactus Festival eerder deze maand. 'Festivals benadrukken nog te weinig het belang van gehoorbescherming.' Beeld © Stefaan Temmerman

In Nederland woedden in 2022 nog debatten rond het terugschroeven van het maximale geluidsniveau op festivals en in popzalen. De Gezondheidsraad pleitte voor een verlaging van maximaal 103 dB naar 100 dB, vanwege het stijgende aantal jongeren dat gehoorschade oploopt, maar vorige maand besloot het Nederlandse kabinet om de volumeknop niet terug te draaien.

Een strengere wetgeving alleen zou niet volstaan om het stijgende aantal tinnitusgevallen tegen te gaan. De algemene kennis over decibels en de mogelijke gevolgen is eerder gebrekkig. ‘Mensen weten vaak hoe het zit met promilles in het verkeer, maar over geluidsschade is er veel meer onwetendheid’, liet professor Marie-Paule Thill van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis eerder optekenen in De Morgen.

‘Of je gevaar loopt, hangt vooral af van de blootstellingsduur’, zegt Karen Stalpaert, naast audioloog ook auteur van het tinnitus-zelfhulpboek ‘OngestOORd’. Je bent 8 uur lang veilig in 80 decibel, legt ze uit. ‘Elke 3 decibel die erbij komt, moet je die duur halveren. Op een plek met 83 decibel ben je vier uur veilig, bij 86 decibel twee uur, enzovoort. Je kan eigenlijk maar een kwartier veilig blootgesteld worden aan 95 decibel.’

Zuurstoftherapie

Als je op een festival drie dagen tegen een box staat en nadien geen hinder ondervindt, betekent dat niet dat je immuun bent voor oorsuizen. ‘Dat je nadien geen verschil merkt, wil echt niets zeggen’, weet Karen Stalpaert. ‘In het begin loop je microschade op die nog geen blijvende letsels geeft en zelfs moeilijk waar te nemen is op een gewone gehoortest.’

De audioloog geeft het advies om meteen in te grijpen wanneer je een fluittoon waarneemt. ‘Je bent snel geneigd om af te wachten, terwijl ik dat geen goed idee vind. De schade kan tijdelijk zijn, maar ook overgaan in permanente tinnitus. Er bestaat medicatie die ervoor zorgt dat de beschadigde haarcellen herstellen. Ook hyperbare zuurstoftherapie kan helpen om de doorbloeding van je binnenoor te verbeteren. Al biedt dat geen garantie op succes.’

Binnen een periode van 72 uur na het ontstaan van de klachten is er dus een kans om erger te voorkomen. ‘Weinig mensen weten dat je actie kán ondernemen”, aldus Stalpaert. Ook professor Laure Jacquemin ondervindt een lakse houding bij het vaststellen van een fluittoon. ‘Het is beter voorkomen dan helen, maar wanneer de tuut verdwijnt, zien mensen er de ernst niet van in, terwijl dat een eerste alarmsignaal zou moeten zijn. Want weet: de kans is groot dat de klachten de keer daarop wél blijven.’

Gehoorbescherming is het enige efficiënte middel dat ingezet kan worden in de strijd tegen gehoorschade. Er is nood aan meer preventie en sensibilisering, al begrijpt Jacquemin waarom mensen niet snel naar oordoppen (op maat) grijpen. ‘Je gaat als jongere niet genoeg stilstaan bij de mogelijke gevolgen. Je denkt niet: wat als ik later een hoorapparaat moet dragen? Ik begrijp ook dat je ten volle van de muziek wilt genieten, waar je bovendien veel geld voor betaalt.’

Festivals zijn verplicht om gratis oordoppen aan te bieden. Maar die exemplaren van schuimrubber zijn onhandig, zitten niet goed, zien er lomp uit en vervormen het geluid. ‘Als dat je eerste kennismaking met gehoorbescherming is, is het normaal dat je niet warm loopt voor oordoppen’, vinden de audiologen.

Dat blijkt ook uit onderzoek van het Belgische oordoppenmerk Loop Earplugs. Zo geeft 60 procent van de 15- tot 25-jarigen aan dat oordopjes hun muziekervaring negatief beïnvloeden. 63 procent heeft geen idee wat oordoppen efficiënt maakt tijdens het uitgaan. 45 procent van alle bevraagde Belgen denkt dat een pieptoon na het uitgaan normaal is. Amper 7 procent zegt altijd gehoorbescherming te gebruiken tijdens het uitgaan.

Dimitri O, medeoprichter van Loop Earplugs, lijdt zelf aan tinnitus. Hij omschrijft de toon waarmee hij moet leven als ‘de piepende remmen van een auto’. Hij liep de gehoorschade op tijdens het uitgaan. ‘Nu ken ik geen rust meer’, zegt hij. ‘Zeker wanneer ik stress heb of vermoeid ben, kan de fluittoon echt oorverdovend zijn.’ Dimitri O startte in 2016 de vennootschap Loop Earplugs op met zijn zakenpartner Maarten Bodewes. ‘Op de oordoppenmarkt zag je vooral one-size-fits-all, terwijl je op dat moment al earphones had in verschillende maten. Maar je zag in het audiogamma ook coole modellen, waar men gehoorbescherming zo onopvallend mogelijk leek te maken.’

Met betaalbare kwalitatieve, comfortabele en stijlvolle oordoppen doken de oprichters van Loop Earplugs in het gat in de markt. In 2018 gingen ze online. Het Antwerpse bedrijf maakt oordoppen voor verschillende doeleinden, zoals slaap en concentratie, en bracht met Experience (Plus) een oordop met muziekfilter op de markt. Bij gebruik vermindert het geluid met 18 à 23 dB, en door de ingebouwde muziekfilter gaat de ervaring van een concert of dj-set niet verloren. ‘Als een merk als Loop je eerste kennismaking met gehoorbescherming is, begin je op een betere manier dan wanneer je afgaat op het vervormde geluid dat een wegwerpexemplaar geeft’, zegt audioloog Karen Stalpaert.

Rock Werchter eind juni. Festivals zijn verplicht om gratis oordoppen aan te bieden. 'Die exemplaren van schuimrubber zijn onhandig, zitten niet goed, zien er lomp uit en vervormen het geluid.' Beeld © Stefaan Temmerman

Want de reden waarom gehoorbescherming niet aanslaat bij het grote publiek, is ontegensprekelijk het imago van oordoppen. Je loopt rond met een soort fluotampon die vijf centimeter uit je oren steekt. En de beleving gaat volledig verloren. ‘Een oordop in schuimrubber dient niet voor concerten, waardoor gehoorbescherming een slechte reputatie heeft gekregen. Een gratis oordop is eerder een conversation stopper, terwijl wij een conversation starter willen zijn’, zegt Dimitri O van Loop Earplugs. ‘Het gebeurt dat mensen positief verrast zijn als ze ontdekken dat gehoorbescherming ook cool en kwalitatief kan zijn.’

Terugbetaling

Er zijn zoals Loop verschillende oordoppen met muziekfilter op de markt die een pak minder kosten dan gehoorbescherming op maat. En hoewel ze beter zitten en afsluiten dan de gratis exemplaren die festivals verplicht zijn om uit te delen, ben je niet volledig beschermd, waarschuwt professor Laure Jacquemin van het UZA. ‘De beste optie blijft oordoppen op maat. Enkel die geven je de garantie dat je veilig kan uitgaan, omdat ze het oor volledig afsluiten. Maar die vinden veel mensen dan weer te duur. Je betaalt ongeveer 150 euro, maar je bent er wel jaren zoet mee. En de ziekenfondsen betalen een deel terug.’

Momenteel biedt een aantal ziekenfondsen de mogelijkheid op een gedeeltelijke terugbetaling van gehoorbescherming op maat. Bij navraag blijkt echter dat er weinig gebruik wordt gemaakt van het voordeel. ‘In totaal vroeg slechts 0,5 procent van onze leden de tussenkomst aan’, klinkt het bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, waar je tot 50 euro terugbetaald krijgt. Ze betaalden in 2022 de oordoppen van 597 leden terug, van wie de helft tussen de 26 en 50 jaar is. Bij Solidaris vroegen tussen 2020 en 2022 slechts 814 leden een gedeeltelijke terugbetaling aan. Het gaat om cijfers van Solidaris in Vlaanderen, met uitzondering van Oost-Vlaanderen omdat die regio geen relevante cijfers ter beschikking had.

CM schrapte het voordeel zelfs in 2019. In de plaats daarvan ontvang je als lid 10 procent korting op het oordoppengamma van hoorcentrum Goed. Steven Hermans, directeur Businessontwikkeling en Maatschappelijke Innovatie van CM, geeft aan dat de tegemoetkoming ‘bijzonder beperkt’ werd gebruikt. ‘Doordat we alle provinciale mutualiteiten hebben samengevoegd, moesten we komen tot één pakket binnen een financieel betaalbaar kader. Toen is dit voordeel niet weerhouden.’

De drempel naar gehoorbescherming op maat blijft te hoog. Een bedrijf als Loop Earplugs verlaagt die. Karen Stalpaert vindt de pioniersrol van de Belgische scale-up ‘echt bewonderenswaardig.’ Laure Jacquemin van het UZA volgt haar daarin, maar wijst wel op een vals gevoel van veiligheid. ‘Ik voel mij er soms dubbel bij omdat ze geen volledige bescherming bieden, maar tegelijk ben ik wel blij dat veel mensen ze dragen. Want liever dat dan niets.’ Sinds 2018 verkocht Loop Earplugs meer dan 4 miljoen paar oordoppen. In de Verenigde Staten is het bedrijf marktleider, nu moet ook China volgen, ‘waar de muziek héél luid staat en niemand bescherming draagt’, aldus Dimitri O.

Verkooppunten op Tomorrowland

Voor het tweede jaar op rij zal Loop twee verkooppunten hebben op Tomorrowland. Die samenwerking is een goede zaak, vindt Jacquemin: ‘Het geeft aan dat Tomorrowland oprechte intenties heeft om de strijd tegen tinnitus aan te gaan.’ Er is nog ruimte bij de Belgische festivals om beter te sensibiliseren, zegt ze nog. ‘Bij een mailing met praktische info, voorafgaand aan het festival, wordt nog te weinig het belang van gehoorbescherming benadrukt. Ook de schermen kunnen nog beter ingezet worden.’

Oordoppen van Loop Earplugs. Het bedrijf wil gehoorbescherming een betere reputatie bezorgen. Beeld rv

Een vrijwilligersorganisatie als De Tuut van Tegenwoordig geraakt niet makkelijk binnen op grote festivals, weet de audioloog van het UZA, die ook voorstander is van geluidsarme zones die – zoals de Waalse wetgeving het voorschrijft – voorzien moeten worden op grootschalige evenementen onder de taalgrens. Af en toe het lawaai ontvluchten kan immers wonderen doen.

Haar collega Karen Stalpaert ziet nog potentieel voor efficiënte campagnes. ‘Zonder te dramatiseren’, benadrukt de tinnitusspecialist. ‘Je mag de gevolgen van een lawaaitrauma niet inzetten als afschrikmiddel. Ik merk nu dat sommige mensen in paniek zijn wanneer ze horen dat een minderheid zelfmoord pleegt als gevolg van tinnitus. We zijn elkaar aan het opfokken. Als je over de gevaren van geluid communiceert, doe het dan vooral niet op een betuttelende toon. Je kan ook inzetten op de boodschap dat er gehoorbescherming bestaat die de beleving van een festival niet tekortdoet.’

Dimitri O van Loop Earplugs neemt een voorbeeld aan andere beschermingsmiddelen, zoals het nu vanzelfsprekend is dat (recreatieve) wintersporters een helm dragen. ‘Wanneer de zon schijnt, dragen we allemaal een zonnebril. Maar wanneer we in het lawaai staan, ondergaan we dat, hoe hinderlijk we het soms ook vinden. Dat is toch niet logisch? Met Loop wil ik het gebruik van oordoppen normaliseren.’