Wat de Vlaming van de VRT verwacht: ‘Schrap Canvas! Verscheep ‘F.C. De Kampioenen’! Kloon Karl ­Vannieuwkerke!’

Misschien zag ook u onlangs het promofilmpje van Jouw VRT, de campagne waarin schermgezichten van de openbare omroep in dialoog treden met hun publiek. Want is de openbare omroep wel openbaar genoeg? Voelt ú zich voldoende bediend? Wat verwacht u eigenlijk van de VRT? Humo, een potlood achter het oor en een hart voor televisie, trok mee de straat op om voorbijgangers aan te klampen met exact die vragen. En dit waren onze bevindingen.

De grootste bezorgdheid van de geënquêteerden: of de openbare omroep wel goed omspringt met hun belastinggeld. Een aantal bevraagden deed de interessante suggestie om Canvas, een qua kijkersaantallen verschrikkelijk verlieslatende operatie, simpelweg te schrappen en in de toekomst te vervangen door één enkele pancarte met ‘Eerste Wereldoorlog: 1914-1918, Tweede Wereldoorlog: 1940-1945’.

Op de vraag welk Canvas-programma gespaard mocht worden, was het antwoord unaniem: ‘De ideale wereld’, op voorwaarde dat er een televotingsysteem komt (voor een prikje aan te kopen bij VTM) om de inspraak van het publiek te verzekeren. Zo kan de Vlaming zélf oordelen of een mop van Jan Jaap van der Wal discriminerend is of niet, zodat de politiek zich met echte problemen kan bezighouden in plaats van met Geert Hoste of moppen over kuisvrouwen.

Een groot deel van de bevraagden zou graag ook de VRT-toren opengesteld zien voor het publiek, wat vooral perspectief zou bieden aan Vlaamse verenigingen van bungeejumpers en muurklimmers. Eén enthousiasteling vroeg bijzondere aandacht voor die paar boogschuttersgilden die ons land nog rijk is, en stelde voor om elke eerste zondag van de maand de VRT-toren om te vormen tot de grootste staande wip ter wereld.

De zeldzame jongeren die nog televisiekijken, toonden zich bezorgd over de onrealistische verwachtingen die de openbare omroep hun oplegt. Over de huizenmarkt, bijvoorbeeld. Ze vragen daarom om het volgende seizoen van ‘Het huis’ niet meer te laten plaatsvinden in een riante, landelijk gelegen en dus onbetaalbare villa met povere mobiscore, maar om Eric Goens voortaan zijn gasten te laten onthalen in een krap grootstadsappartement met lawaaierige buren en lekkend toilet.

Uit onze enquête blijkt ook een overweldigende vraag naar een nieuw seizoen van kijkcijferkanon ‘Kamp Waes’, met één wijziging weliswaar: Tom Waes wordt als presentator vervangen door Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik, die onlangs bewees dat één goed geplaatste burgervader te fiets eindeloos doeltreffender is bij terreurdreigingen dan eender welke special force.

De strategische noodvoorraad ‘F.C. De Kampioenen’-afleveringen wordt verscheept naar Maggie De Block, die zich er op de haar vertrouwde wijze van zal ontdoen. Kan ze alsnog iets betekenen voor de volksgezondheid.

In ‘De zevende dag’ moeten Lieven Verstraete en Lisbeth Imbo iedereen laten uitspreken. Dat hun programma daardoor vijfenhalf uur zal duren, nemen de bevraagden er graag bij als daardoor één of twee van die lamme zondagse natuurdocumentaires sneuvelen. Als soortgelijk staaltje van publieksparticipatie moet íédereen die de moeite heeft gedaan om een foto te sturen naar Frank en Sabine, voortaan ook echt vermeld worden in ‘Het weer’.

‘Château Planckaert’ wordt herdoopt tot ‘De Planckaerts’ en wordt voor grof geld terugverkocht aan VTM. Met dat geld wordt dan het nieuwe VRT-gebouw bekostigd – zo ontspringt de belastingbetaler voor één keer de dans. Fondsen die overblijven, worden geïnvesteerd in onderzoek naar menselijk klonen, zodat er tegen het volgende grote voetbaltoernooi hopelijk een tweede Karl Vannieuwkerke is om een volledig seizoen van ‘Vive le vélo’ te presenteren vanuit Frankrijk, terwijl het origineel ondertussen naast Gert Verheyen zit aan de Reyerslaan.