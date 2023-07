Wat elke 18-jarige eigenlijk gelezen, geluisterd en gezien moet hebben

Sinds mei is hij er, en hij werd ingehaald als een heilige op een paard: de ‘Canon van Vlaanderen’, het buikige maar glasheldere overzicht van wat een mens hoort te weten over de geschiedenis en de culturele briljanten van het tochtgat aan de Noordzee. Maar hoe kan zo’n canon volledig zijn zónder Kabouter Wesley, de tedere verzen van Joe Roxy en de zwarte corrigeerstift van Guy Mortier? En volstaat die oplijsting om jongeren te helpen om het gat in hun cultuur vol te storten – een stevige kuil, afgaand op de forse val van het Vlaamse onderwijs in internationale rankings? Humo, eeuwig hulpvaardig, gaat drie weken lang op zoek naar een eigen canon: wat hoort er in de rugzak van een 18-jarige te zitten zodat die klaar is om het grote, morsige leven in te stappen?

KATLIJNE VAN DER STIGHELEN: ‘KERKEN EN OBAMA’

Katlijne Van der Stighelen Beeld Rob Stevens

Katlijne Van der Stighelen (64) is professor kunstgeschiedenis aan de KU Leuven, en ze was één van de negen experts in de canoncommissie. Toen de langverwachte ‘Canon van Vlaanderen’ begin deze zomer verscheen, was de belangstelling enorm: de website lag even plat en de eerste druk van het boek was in één dag uitverkocht.

KATLIJNE VAN DER STIGHELEN «Ik was blij met die grote belangstelling, maar ook met de reacties. Vooraf klonk er luide kritiek op het idee, vooral uit academische hoek. We kregen bijvoorbeeld het verwijt dat het een rechts-identitair project zou zijn, en er werd geroepen dat de canon opgelegd zou worden aan nieuwkomers en scholen. Toen het boek verscheen, klonk het dat het allemaal toch wel erg meeviel. In De Morgen werd ons werk bestempeld als ‘divers, overtuigend en verrassend’, terwijl een parlementslid (Elisabeth Meuleman van Groen, red.) het zelfs een ‘woke-canon’ noemde. Niet onterecht, want het is echt ons streven geweest om er een inclusief werk van te maken. Ik ben erg gelukkig dat het in de canon wemelt van de vrouwen.»

HUMO Wat moet er nu met die canon gebeuren?

VAN DER STIGHELEN «Ik hoop dat het boek op zoveel mogelijk openbare plekken komt te liggen, zodat mensen af en toe door de verschillende onderwerpen kunnen bladeren en op dingen botsen die hun interesse opwekken. Of dat nu begint bij Pieter Brueghel, bij ‘Ons kookboek’ of bij Paula Sémer. En op de website valt daarna nog veel meer te lezen.

»Het klinkt misschien ouderwets, maar ik ben blij dat er nu een fysiek boek is. Iets concreets waarvan je weet: dit vormt een geheel, het is behapbaar, alle informatie is afgetoetst, en wat hierin staat is de moeite om te weten. Ik denk dat zoiets rust kan bieden in een tijd waarin alle informatie versnipperd is en jongeren steeds minder referentiepunten hebben.»

In het Wit: over Emily Dickinson in Atlier Hermessage. Beeld RV

HUMO Maakt u zich daar zorgen over?

VAN DER STIGHELEN «Mijn jongste dochter is 19. Als ik kijk naar de veelheid aan prikkels en de onuitputtelijke stroom aan informatie die haar dagelijks via sociale media overspoelt, dan maakt dat me wel angstig, ja. In al die overdaad wordt het voor jongeren steeds moeilijker om een onderscheid te maken tussen wat belangrijk en minder belangrijk is. Het vraagt te veel inspanning om na te gaan of informatie klopt, en waar ze vandaan komt. Maar daardoor dreigt alle hiërarchie te verdwijnen en worden alle waarheden fluïde.»

HUMO Er zijn geen meesterwerken of guilty pleasures meer: alles staat nu naast elkaar.

VAN DER STIGHELEN «Ja, het onderscheid tussen high en low culture is aan het verdwijnen. Op zich vind ik dat niet erg: een eeuwenoud gedicht lezen heeft niet per se meer waarde dan de tekst van een poëtische popsong meezingen, maar zonder referentiepunten wordt het wel steeds moeilijker om in het dagelijkse leven te bepalen of iets écht bijzonder is.»

HUMO Merkt u dat gebrek aan culturele referentiepunten ook op bij uw studenten?

VAN DER STIGHELEN «Vooral bij eerstejaarsstudenten. Je merkt dat steeds minder van hen de verwijzingen op schilderijen nog begrijpen. Dat ze Venus met de boogschietende Cupido niet meer herkennen. Vorig jaar bezocht ik met een groep studenten een kerk en was er zelfs eentje die naar een biechtstoel wees en vroeg: ‘Wat is dat?’ Als je al die ankers kwijtraakt, wordt de afstand tot de objecten om je heen groot, en kom je terecht in een soort niemandsland. Je kunt dat die studenten overigens moeilijk verwijten: dat soort traditionele kennis concurreert nu met al de informatie die non-stop op hen afstormt.»

HUMO Valt het tij nog te keren?

VAN DER STIGHELEN «Jongeren kunnen nog altijd geraakt of ontroerd worden door een goed boek, een wervelend toneelstuk of een emotioneel herkenbaar schilderij. Verleid scholieren om veel te lezen, verplicht ze om musea te bezoeken, maar laat ze ook gewoon eens in steden rondlopen zodat ze een zicht krijgen op de structuur van zo’n stad en op het netwerk van gebouwen die er te vinden zijn: hoe herken je het centrum, wat is de periferie? Hoe is zo’n stad gegroeid? En zo’n kerkgebouw, is dat nu eigenlijk 600 of 50 jaar oud?»

Michelle Obama Beeld rv

HUMO Was u zelf op uw 18de al intens bezig met kunst?

VAN DER STIGHELEN «In de zomer na de middelbare school las ik het dagboek van Käthe Kollwitz, een Duitse expressionistische kunstenares, waarin ze onder meer vertelt over de dood van haar zoon. Dat greep me zodanig aan dat ik me in haar werk ging verdiepen, en dat bleek ik ook prachtig te vinden. Dat was de aanleiding om kunstgeschiedenis te gaan studeren. Ik lees trouwens nog altijd graag dagboeken, omdat je daarmee erg dicht bij mensen kunt komen. Tijdens het lezen merk je dat de menselijke emoties universeel en tijdloos zijn. Ik denk dat een kunstenaar met een dramatisch leven als Vincent van Gogh om die reden ook nog steeds zo breed aanspreekt, en populair is onder jongeren. Hij was een man die erg met zichzelf in de knoop lag en die tijdens zijn leven volledig werd miskend: dat is een tragiek die niet aan relevantie heeft ingeboet. Daarom hebben studenten vaak meer een voorkeur voor de onstuimige, failliet verklaarde Rembrandt van Rijn dan voor de seigneur die Peter Paul Rubens was. Ik kan alle jongeren trouwens ook van harte aanraden om een museumpas aan te schaffen. Voor 60 euro per jaar krijg je toegang tot 230 musea en kun je nu bijvoorbeeld naar Mu.ZEE in Oostende, waar je de tentoonstelling over Anna Boch met ook werk van Van Gogh, Paul Signac, Paul Gauguin en vele anderen kunt zien.»

HUMO Hebt u nog potentieel levensreddende tips?

VAN DER STIGHELEN «Wandel eens een boekwinkel binnen! Er zijn veel mooie en gastvrije boekhandels, zoals BarBóék in Leuven en Theoria in Kortrijk.»

HUMO En welke boeken zetten we op onze leeslijst?

VAN DER STIGHELEN «Ik kan de verzamelde gedichten van Emily Dickinson en die van Herman de Coninck aanbevelen. Verder: ‘Trouw, rouw en andere feestelijkheden’ van Patricia Lasoen en ‘Wij zijn evenwijdig’ van Maud Vanhauwaert. En iedereen zou ‘Eline Vere’ van Louis Couperus moeten lezen, net als ‘De toverberg’ van Thomas Mann en ‘Anna, Hanna en Johanna’ van Marianne Fredriksson. O, en nog een tip: ‘Mijn verhaal’ van Michelle Obama.

»Op middelbare scholen ligt de focus tegenwoordig erg op de positieve wetenschappen, omdat je daarmee toegang krijgt tot de moeilijke studies en de goede banen. De cultuurhistorische vakken lijken nog maar weinig urgentie te hebben. Mijn hartstochtelijke wens voor de 18-jarigen van nu is dat literatuur en kunst opnieuw op de voorgrond komen te staan. Albert Camus schreef ooit: ‘Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.’ En is dat niet wat we echt willen? De wereld en onszelf beter begrijpen?»

DELPHINE LECOMPTE: ‘FEMINISTISCH KORSTJE’

Beeld Johan Jacobs

Dichteres, columniste en Montenegrijnse rietdakdekster Delphine Lecompte (45) wéét wat een beetje 18-jarige nodig heeft.

DELPHINE LECOMPTE «Eigenlijk is het eenvoudig: we moeten elke middelbareschoolalumnus een jaar lang verbannen naar een grot – al dan niet die van Plato. Hij of zij krijgt alleen het verzameld werk van Fjodor Dostojevski mee, en een walkman met cassettes van Black Sabbath. Het resultaat zal sensationeel zijn: niemand zal nog met een gebrek aan culturele bagage door het leven sjokken.»

HUMO Puik idee. Waarom Dostojevski?

LECOMPTE «Ik vond ‘Schuld en boete’ als puber zo opwindend omdat Raskolnikov, het hoofdpersonage, heel edelmoedig, zachtaardig en genereus is, maar dan toch behoorlijk schokkende moorden met een bijl pleegt. Ik hield toen al van kunst die de ambiguïteit en de lelijkheid van de mens durft te tonen.

»Ernstig: je moet jonge mensen niet in een houdgreep nemen. Ik vind dwang afstotelijk en contraproductief. Als een zwartgallige, misantropische, wereldvreemde 45-jarige dichteres tegen de 18-jarige Delphine Lecompte had gezegd welke boeken ze moest lezen, dan zou ik geantwoord hebben: ‘Hoepel op!’ Want dat is wat 18-jarigen horen te doen: ‘Hoepel op!’ zeggen tegen oudere mensen die hun allerlei smaakvolle kunst willen slijten. Laat ze zélf de dingen uitzoeken.

»Maar ik ben wel opgevoed door cinefiele grootouders. Tot mijn grote vreugde! Ze dwongen me tot niets, maar ze zaten zelf wel voortdurend te kijken naar films van Wim Wenders, Woody Allen en Roman Polanski. Ze hadden ook een bibliotheek waarin alles te vinden was: Céline, Baudelaire… Als 8-jarige dacht ik dat alle kinderen zo opgroeiden. (Grijnsje) Dat bleek niet zo te zijn. Ik besef nu dat dat een groot geschenk is geweest.»

HUMO Dus: kunst en cultuur overal laten rondslingeren, als een logische aanwezigheid, is de beste manier om jonge mensen verliefd te laten worden? Beter dan het allemaal dwangmatig op te lepelen?

LECOMPTE «Ja. Als 10-jarige zat ik in zo’n typische, smakeloze meisjesfase. Ik had mijn kamer aangekleed met kleffe foto’s van veulens en kittens en schattige lammetjes. Toen ik op een dag thuiskwam, had mijn moeder al die posters van de muur getrokken en er afbeeldingen van conceptuele kunst gehangen – Joseph Beuys en Christo en dat soort dingen. Ze was nogal een puriste, zie je. Ze verbood me om de Joepie te lezen en naar ‘The Goonies’ en ‘Ghostbusters’ te kijken. Maar dat was niet de slimme manier, want ik wilde niets door de strot geramd krijgen.

»Bij mijn vader leerde ik het werk van Serge Gainsbourg, Bob Dylan en The Who kennen. Verrukkelijk vond ik dat, maar voor mijn moeder was het niet gesofisticeerd en slim genoeg.»

Dostojevski, 1872 Beeld BELGAIMAGE

HUMO Botste je op school op onverwachte sensaties?

LECOMPTE «Neen. Het cliché van de bevlogen leerkracht Nederlands die het leerplan links laat liggen en gewoon zijn passie voor taal en literatuur over de klas uitstort, heb ik nooit gezien. We hadden zo’n saai handboek dat slaafs werd gevolgd. En ging het al eens over literatuur, dan waren het de usual suspects.

»Nee, ik ontdekte de dingen vooral zelf. Als rare 16-jarige puber begon ik bijvoorbeeld te flirten met de Franse surrealisten – mannen als André Breton. Geen enkele andere West-Vlaamse tiener hield zich daarmee bezig, en daar was het me ook wel een beetje om te doen: koketteren. Ik was een pedante puber, ja. Neerkijken op de grunge en de britpop, en stug Dostojevski lezen.»

HUMO Uit ijdelheid kan ook iets moois groeien. Want je las die boeken wel echt, en…

LECOMPTE «… op die manier werd mijn liefde voor literatuur massief. Ik was ook een bijzonder sombere puber, heel erg op mezelf. Dus sloot ik me op in mijn kamer met mijn goeie vrienden Nietzsche, Kafka en Dostojevski (lacht). Ik had een hang naar romantische, morbide, Slavische schrijvers. Daar stond gelukkig ook wel wat luchtigheid tegenover: ik was evengoed in de ban van de absurde, surrealistische kunst, van het dadaïsme, van de foto’s van Man Ray.»

HUMO Liep er een soundtrack mee?

LECOMPTE «O ja. The Doors, Pixies, Joy Division, Tom Waits, PiL, Led Zeppelin, Iggy Pop... Het was de tijd waarin je muzikale identiteit nog heel rigide was. Je kon niet én van The Cure én van ABBA houden. Later heb ik me van dat snobisme bevrijd en durfde ik wél vrolijk te worden van ‘Super Trouper’ en andere magistrale popliedjes. Ik probeer nog altijd om geen opdeling te maken tussen hogere en lagere cultuur – dat slaat echt nergens op. (Denkt na) Anderzijds is die ‘alles heeft waarde’-vrolijkheid nu misschien toch wat te ver doorgeslagen. Vroeger kon je een muzikant niet ongelukkiger maken dan door hem toe te bijten dat hij een sell-out was. ‘Je hebt je ziel verkocht aan de maatpakken!’ Trouw blijven aan je idealen, een volgehouden punkethos, dat vind ik bewonderenswaardig. En dat betekent dus niet: poneren dat je een ironische film maakt over Barbie en er een feministisch korstje over bakken, maar eigenlijk gewoon een langgerekte promospot voor Mattel maken. Tegen 18-jarigen zeg ik dus: ga niet naar ‘Barbie’ kijken, want die film is vies.»

Woody Allen Beeld Getty Images

HUMO Naar ‘Oppenheimer’ dan!

LECOMPTE «Néén! Bestudeer liever eens de programmering van de kleine cinema’s. Er zijn zoveel prachtige Japanse, Franse en Poolse films die veel meer ogen verdienen dan ze krijgen. Er is meer dan Marvel en Christopher Nolan.

»Ik ben wat pessimistisch over de toekomst van de film. Tegen 18-jarigen zou ik willen zeggen dat ze zichzelf niet mogen bezoedelen – ach help, wat klink ik weer paternalistisch – door eindeloos series te schransen. Er zit weleens wat smaakvols tussen, zeker, maar het blijft allemaal toch niet aan de ribben kleven. En, maar nu word ik helemáál moralistisch: probeer eens om een week te wachten op de volgende aflevering. Ik herinner me hoe ik indertijd ‘Twin Peaks’ zag, en na elke aflevering samen met een vriendin druk speculeerde over wat we gezien hadden en wat komen zou.»

HUMO In het kunstmagazine ‘De tafel van vier’ antwoordde je een poos geleden ‘neen’ op de vraag of smartphones verboden moeten worden op school.

LECOMPTE «Daarover ben ik intussen van idee veranderd. Mijn iPhone is heengegaan na een jammerlijk ongeval op mijn trap, en ik heb ’m vervangen door een gewone gsm, zónder internet. Plots is het leven weer wonderlijk: ik kijk weer naar een film zonder tegelijk online af te dwalen en ik kan me weer compromisloos laten opslorpen door een boek. Dus: ontdoe je van al die mentale pollutie, gooi die vermoeiende telefoon weg en concentreer je op iets. (Blaast) Nu is het officieel, hè: ik ben een oude zaag geworden.

»Enfin, mijn conclusie: 18-jarigen moeten vooral zélf de weg vinden. Zoek bezetenheid, zoek hartstocht, zoek pijn en romantiek! En blijf weg van de nuffige mainstream.»

HUMO En vooral: verdwaal in de dichtbundels van Delphine Lecompte!