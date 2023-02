Wat is Dries Van Langenhove van plan na de politiek? ‘Mijn impact is groot en groeit nog elke dag’

Wat wacht Dries Van Langenhove na zijn stap uit de politiek? Een boek, een mediakanaal à l’américaine en twee rechtszaken. En wie gaat dat betalen? ‘Ik heb nooit geld uit het buitenland gekregen.’

Zaterdagavond, enkele uren na de persconferentie waarop Dries Van Langenhove zijn afscheid van de Kamer had aangekondigd, was het tijd voor stoofvlees-friet. Is dat relevant? Toch wel. Die avond zelf nog dineerde Van Langenhove ergens in Vlaanderen met ‘de veteranen’.

Geen oorlogsveteranen, maar zijn sponsoren. Trouwe kijkers van het mediakanaal Kies Dries kunnen een abonnementsformule afsluiten. Voor 5 euro per maand kan u zich ‘rekruut’ noemen, voor 25 euro per maand ‘strijder’ en vanaf 125 euro per maand ‘veteraan’.

Exact dezelfde hiërarchie gebruikte hij eerder al bij Schild & Vrienden, maar toen op basis van het aantal deelnames aan activiteiten, dit keer op basis van giften. Een van de voordelen voor een veteraan is een bijeenkomst elke drie maanden en inspraak in de toekomst van het mediakanaal. Daarom riep Van Langenhove zijn veteranen in extremis bijeen om ook hen te overtuigen van zijn beslissing.

Er zijn veel hypotheses over de strategische redenen voor Vlaams Belang om de omstreden Van Langenhove aan de kant te schuiven voor de verkiezingen van 2024, maar zowel de partij als hijzelf zegt dat hij zelf de keuze heeft gemaakt. Hij denkt er al een jaar aan en besprak het vorige zomer al eens met VB-voorzitter Tom Van Grieken. De afgelopen weken werd met een klein kransje in de partij zijn exit voorbereid.

Van Langenhove denkt naar eigen zeggen meer te bereiken via zijn mediakanaal en zijn activisme dan met zijn werk in de Kamer. Het woord mediakanaal valt breed op te vatten: er is een website, een YouTube-kanaal en verder deelt hij video’s en berichten op zowat alle socialemediakanalen, tot TikTok toe. Zelfs wie alles optelt, komt niet aan de 500.000 tot een miljoen kijkers per week, maar hij is zeker niet de enige creatieve teller in de sector.

Zijn activisme zal hij de komende tijd verder uitwerken met Schild & Vrienden en zijn vzw Weerbaar, die vechtsportlessen organiseert en waarin twee Vlaams Belangers zijn medebestuurders zijn. Voor Van Langenhove valt dat activisme samen met zijn mediaprojecten. Hij werkt aan een boek, dat hij tegen de zomer wil uitbrengen. ‘Ik zie al die projecten als één groot doel: het verbeteren van de toekomst voor ons volk’, zegt Van Langenhove.

Voor zijn mediakanaal kijkt hij naar voorbeelden over de plas, zoals Joe Rogan en Ben Shapiro. Hun podcasts en video’s zijn controversieel, met soms zelfs desinformatie, maar ze bereiken een groot conservatief publiek in de VS. Volgers van Van Langenhove kunnen soortgelijke onderwerpen verwachten, aangepast aan een Vlaams publiek, maar ook af en toe aan regelrechte complottheoriën, zo bewees een duik van De Standaard in zijn Telegram-kanaal.

Financiering

Van Langenhoves stap komt onverwacht, maar ligt in het verlengde van zijn oorspronkelijke plannen. Hij had het altijd al over het belang van ‘metapolitiek’: het beïnvloeden van de publieke opinie. Impact, daar is het hem om te doen. Niet toevallig hamerde hij tijdens de persconferentie op het gebrek aan persaandacht voor zijn parlementaire werk.

Eind 2018, drie weken voor hij bekendmaakte in de politiek te stappen, zei Van Langenhove in een interview: ‘Mijn impact is groot en groeit nog elke dag. Dat is mij meer waard dan het inkomen van een parlementslid.’

Financieel neemt Van Langenhove afscheid van zijn parlementaire wedde (8.500 euro bruto per maand). Hij ziet af van een afscheidsvergoeding. Maar hij zal ook niet meer gebonden zijn aan de regels op de partijfinanciering.

‘Van Langenhove wordt nu een ‘gewone sterveling’ die financieel kan doen en laten wat hij wil’, zegt professor Bart Maddens (KU Leuven). ‘Als parlementslid ben je gebonden aan de regels die stellen dat één persoon je per jaar niet meer dan 500 euro mag doneren. En van zodra een gift hoger ligt dan 125 euro moet zijn of haar naam worden doorgegeven aan een speciale controlecommissie. Bedrijfsgiften zijn verboden. Dat zijn toch een aantal remmen die wegvallen voor Van Langenhove.’

De man uit Opwijk zegt dat de Kamer zijn inkomsten altijd heeft gecontroleerd en goedgekeurd, zoals bij andere Kamerleden. Over hoeveel inkomsten hij nu beschikt, is onduidelijk, al was het maar omdat donateurs ook met cryptomunten kunnen betalen. Hij zegt zijn werk te zullen financieren via die abonnementen, donaties, de reclame-inkomsten via YouTube en zijn webshop. ‘Ik heb nooit geld uit het buitenland gekregen, was het maar zo’, lacht Van Langenhove.

Nochtans zal hij geld nodig hebben, al was het maar voor de rechtszaken voor onder meer racisme die hem boven het hoofd hangen. En toen hij begon met zijn mediaplannen, stak hij zich in de schulden, nadat een geldschieter zich had teruggetrokken. Ondertussen denkt Van Langenhove de grootste kosten van zijn start-up te kunnen dekken. 2021, het meest recente jaar waarvoor de cijfers voor handen zijn, was niet bepaald succesvol.

Zijn mediabedrijfje Altra Media boekte een verlies van 36.000 euro en consultancybedrijf Winfri doet het niet zoveel beter. In 2021 boekte het een verlies van 71 euro en sinds de oprichting in 2015 ging het voor 12.550 euro in het rood. Bij de toelichting wordt vermeld dat de verliezen het gevolg zijn van een “tijdelijke situatie”. Hoe groot zijn team is, wil hij niet kwijt. Van Vlaams Belang moet hij geen structurele financiële steun verwachten, klinkt het in de partij.

