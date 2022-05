Wat is er aan de hand met het weer? Sabine Hagedoren: ‘Er gaan records sneuvelen deze week’

Je weet het toch nooit met dat weer. Schreven we begin april nog over met sneeuw bedekte straten en enthousiaste langlaufers in de Hoge Venen, werd dit stukje alweer naarstig zwetend getikt tussen een oogverblindende massa aan onbedekte armen en benen op de Humo-redactie. Wat is er aan de hand met het weer?

HUMO Hallo, Sabine Hagedoren? Is dit normaal?

SABINE HAGEDOREN «De normale gemiddelde temperatuur voor deze tijd van het jaar is zo’n 18 graden. Vandaag valt het dus nog goed mee, op de meeste plaatsen is het 22 à 23 graden, met een uitschieter van 26 graden in de Kempen. Het zal vooral woensdag en donderdag zeer warm worden, dan zullen er wellicht wel enkele records sneuvelen.

»Op woensdag klimt het kwik richting 28 graden. Het vorige dagrecord stond op 27 graden en dateert al van 1942. Op donderdag zullen we op de meeste plaatsen zelfs een tropische 30 graden halen, terwijl de warmste 19 mei ooit in 1989 maar 26,6 graden was. Het wordt echt drukkend warm deze week, gevolgd door de bijna overmijdelijke onweersbuien op donderdag en vrijdag.»

HUMO Mogen we eigenlijk wel blij zijn met deze temperaturen?

HAGEDOREN «We moeten beseffen dat het toch bijzonder is om zo’n droge lente te beleven. Het levert nu immers een problematische situatie op. Maart was al een recordmaand qua droogte, toen is er amper een druppel neerslag gevallen. De eerste tien dagen van april waren nat en fris, maar de tweede helft van de maand compenseerde dat weer. Zodoende kampen we nu wéér met een droogteprobleem, voor het zoveelste jaar op rij. In de maand mei staat de teller tot nog toe op 0,8 mm, wat vrijwel niks is.

»De buien die gepaard gaan met het onweer later deze week zullen ons ook niet per se uit de nood helpen, omdat die zeer plaatselijk zullen zijn. Bovendien valt er dan meestal op korte tijd erg veel regen, wat geen goede combinatie is met droge, verharde grond. Het merendeel van het water zal wegvloeien via beken en rivieren en zijn we kwijt. We zouden beter nog eens een goeie lange periode van gezapige regen hebben, maar helaas.»

HUMO Is dit nu een rechtstreeks gevolg van de klimaatopwarming?

HAGEDOREN «Die opwarming is er, dat is nu eenmaal een feit. En het heeft onherroepelijk gevolgen, zoals lange periodes met warme en droge dagen die afgewisseld worden met zeer felle, natte periodes. De ene lente is natuurlijk de andere niet, maar het is een duidelijke trend in de metingen. We moeten ons de komende decennia echt wel voorbereiden op méér van dat soort weer.

HUMO Mogen we dan al de teenslippers en zonnebrand klaarzetten voor een droge, warme zomer?

HAGEDOREN «Tja, dat is de eeuwige vraag. Het weer is eigenlijk een kansberekening, en door de klimaatopwarming is er elk jaar een grotere kans op hittegolven. Zeker als er enkele lange periodes van droogte en hoge temperaturen aan voorafgaan, zoals nu. Maar het blijft moeilijk te voorspellen. Kijk naar vorig jaar, toen hadden we de natste zomer ooit. Je kan het dus niet uitsluiten, al wordt de kans op weer een natte zomer wel kleiner. Maar ik zou de paraplu’s nog niet meteen door het raam smijten.»